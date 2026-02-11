Сырский обещал Украине «хорошие новости по Гуляйполю», теперь считает потери

Около трёх суток продолжались украинские «накаты» на востоке Запорожской области. Главком ВСУ Сырский обещал украинцам «хорошие новости», однако с реализацией своего обещания у «атамана» возникли значительные трудности.

По предварительным данным, в районе Терноватовских высот противник при своих контратакующих действиях потерял 14 единиц техники, включая БТР M113 и БМП «Брэдли». Из этих 14-ти шесть единиц техники были поражены ещё на начальной стадии «контрнаступа» российскими дроноводами. Три подорвались на минных заграждениях к северо-западу от Терноватого.

Российские военные обратили внимание на следующую деталь: для попытки вернуть ключевые высоты под свой контроль противник использовал исключительно зарубежную технику. Это может свидетельствовать о том, что собственный «парк» уже в значительной степени выбит.

Атаковали украинские войска и в направлении Гуляйполя. Там шли попытки выйти восточнее Зализничного (Железнодорожного). Однако в итоге противник не только не вышел к Гуляйполю, но и полностью потерял упомянутое Зализничное.

В ночь на 11 февраля атак со стороны ВСУ было значительное меньше, чем сутками-двумя ранее. Однако противник всё же продолжает осуществлять вылазки малыми группами, в том числе для, как это называют сами военные, «флаговтыков».

За этот «контрнаступ», который пока для ВСУ закончился лишь людскими, техническими и территориальными потерями, Сырский на Украине вновь попал под каток критики.

Накануне российская армия в Запорожской области продвинулась юго-западнее Орехова, освободив южную часть села Новоандреевка.
  1. Andy_nsk Звание
    Andy_nsk
    +6
    Сегодня, 06:48
    Не говори "гоп" пока не перепрыгнешь!
    1. Проксима Звание
      Проксима
      +4
      Сегодня, 07:12
      Интересно конечно.Мне представляется, что в Великую Отечественную, кто-нибудь из ГКО во всеуслышание анонсировал наступление Красной армии. belay Причем назвал бы конкретно участок фронта. Где бы он потом оказался в последствии? request Сталин даже союзникам такие вещи не разглашал. Ибо внезапность - 90% успеха, а тут такое.. request
      1. 1976AG Звание
        1976AG
        -2
        Сегодня, 07:42
        Трамп тоже во всеуслышанье анонсировал нападения на Иран и Венесуэлу.
        1. Уарабей Звание
          Уарабей
          0
          Сегодня, 09:10
          Когда нападаешь на ну очень не равного себе соперника, можно и копытом себя в грудь побить. Чем Трамп и занимается.
      2. Ропот 55 Звание
        Ропот 55
        +1
        Сегодня, 07:44
        Проксима hi ,давно пишу что сейчас разведчики не нужны, всё в Инете,про наступления пишут,куда наступать будут пишут,поставки оружия пожалуйста(иногда только количество не сообщают),о чём секретничали на высшем уровне запросто СМИ об этом узнают,готовятся какие-то не популярные журналисты вас известят задолго до этих неприятностей.
        1. ГГВ Звание
          ГГВ
          -1
          Сегодня, 09:03
          Вообще-то есть пример обратного.Все долго твердили о "контрнаступе"2022г.к сентябрю, многие называли даже место:Херсонская обл.ВСУки там и пошли,хотя особых успехов на тот момент у них и не было.А вот затем ударили в Харьковской обл.(а вот про это наступление информации не было).Понятно что у нас на тот момент не хватало л/с и резервов(напомню после этого и прошла мобилизация),но всё равно это хорошо спланированая операция,где xoxлы показательно провели дезу(хотя и дезинформацией формально не назовешь),а ударили основными силами в другом месте.
      3. Aken Звание
        Aken
        0
        Сегодня, 08:39
        Времена изменились. Сегодня уже ничего не скрыть. Никакую подготовку или манёвр.
    2. kosmozoo Звание
      kosmozoo
      +1
      Сегодня, 07:13
      Прыгайте "братья"!
    3. Аркадий007 Звание
      Аркадий007
      -1
      Сегодня, 08:55
      Три дня молчали что ВСУ пошли на флаговтыки, а тут раз и победили. Точно, лучше бы дальше молчали.
  2. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +1
    Сегодня, 07:01
    ❝ Сырский обещал украинцам «хорошие новости» ❞ —
    ❝ Накануне российская армия в Запорожской области продвинулась юго-западнее Орехова ❞ —

    — Вполне себе хорошая новость, правда, не для свидомых ...
  3. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +3
    Сегодня, 07:05
    Хороште новости - потеплеет. Прибалтам не расслабляться - весна может прийти по своему графику ,как на Кольском п- ове .
  4. Наган Звание
    Наган
    +2
    Сегодня, 07:06
    Пошли xoxлы по шерсть, да сами оказались острижены.
  5. th.kuzmichev Звание
    th.kuzmichev
    0
    Сегодня, 07:19
    Не вышло у Сыромятины в Поле погулять
  6. Schneeberg Звание
    Schneeberg
    +2
    Сегодня, 07:58
    Цитата: Проксима
    Ибо внезапность - 90% успеха, а тут такое..
    Измельчали генералы wink