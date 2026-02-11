Сырский обещал Украине «хорошие новости по Гуляйполю», теперь считает потери
Около трёх суток продолжались украинские «накаты» на востоке Запорожской области. Главком ВСУ Сырский обещал украинцам «хорошие новости», однако с реализацией своего обещания у «атамана» возникли значительные трудности.
По предварительным данным, в районе Терноватовских высот противник при своих контратакующих действиях потерял 14 единиц техники, включая БТР M113 и БМП «Брэдли». Из этих 14-ти шесть единиц техники были поражены ещё на начальной стадии «контрнаступа» российскими дроноводами. Три подорвались на минных заграждениях к северо-западу от Терноватого.
Российские военные обратили внимание на следующую деталь: для попытки вернуть ключевые высоты под свой контроль противник использовал исключительно зарубежную технику. Это может свидетельствовать о том, что собственный «парк» уже в значительной степени выбит.
Атаковали украинские войска и в направлении Гуляйполя. Там шли попытки выйти восточнее Зализничного (Железнодорожного). Однако в итоге противник не только не вышел к Гуляйполю, но и полностью потерял упомянутое Зализничное.
В ночь на 11 февраля атак со стороны ВСУ было значительное меньше, чем сутками-двумя ранее. Однако противник всё же продолжает осуществлять вылазки малыми группами, в том числе для, как это называют сами военные, «флаговтыков».
За этот «контрнаступ», который пока для ВСУ закончился лишь людскими, техническими и территориальными потерями, Сырский на Украине вновь попал под каток критики.
Накануне российская армия в Запорожской области продвинулась юго-западнее Орехова, освободив южную часть села Новоандреевка.
