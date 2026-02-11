Трамп: иранцы будут «глупцами», если откажутся от сделки со мной
Иран якобы хочет заключить с США «ядерную сделку». С таким утверждением выступил Дональд Трамп, назвав иранцев «глупцами», если они откажутся от соглашения с американцами.
Трамп пока полон энтузиазма в отношении проходящих переговоров с Ираном, по крайней мере, он сам об этом говорит. В интервью порталу Axios он заявил, что в случае, если Иран не примет условий США, то последует новый удар, который будет гораздо сильнее. При этом Трамп подчеркивает, что сделка с Ираном должна включать не только свертывание ядерной программы, но и сокращение запасов баллистических ракет, на чем настаивает Израиль.
Между тем на Ближний Восток может отправиться вторая авианосная группа, этот вопрос сейчас рассматривается в Белом доме. В администрации Трампа не исключают, что договориться все же не удастся. При этом не стоит забывать и про Израиль, который готов развязать новую войну против Ирана даже в одиночку.
Между тем в Вашингтоне сегодня должна состояться встреча Трампа с Нетаньяху, который будет уговаривать Трампа присоединиться к военной операции. В Тель-Авиве считают, что договориться с Тегераном не получится.
