Трамп: иранцы будут «глупцами», если откажутся от сделки со мной

Иран якобы хочет заключить с США «ядерную сделку». С таким утверждением выступил Дональд Трамп, назвав иранцев «глупцами», если они откажутся от соглашения с американцами.

Трамп пока полон энтузиазма в отношении проходящих переговоров с Ираном, по крайней мере, он сам об этом говорит. В интервью порталу Axios он заявил, что в случае, если Иран не примет условий США, то последует новый удар, который будет гораздо сильнее. При этом Трамп подчеркивает, что сделка с Ираном должна включать не только свертывание ядерной программы, но и сокращение запасов баллистических ракет, на чем настаивает Израиль.



Я думаю, они [Иран] хотят заключить сделку, я думаю, они были бы глупцами, если бы не захотели. В прошлый раз мы уничтожили их ядерную мощь, и посмотрим, не уничтожим ли мы еще больше в этот раз.


Между тем на Ближний Восток может отправиться вторая авианосная группа, этот вопрос сейчас рассматривается в Белом доме. В администрации Трампа не исключают, что договориться все же не удастся. При этом не стоит забывать и про Израиль, который готов развязать новую войну против Ирана даже в одиночку.

Между тем в Вашингтоне сегодня должна состояться встреча Трампа с Нетаньяху, который будет уговаривать Трампа присоединиться к военной операции. В Тель-Авиве считают, что договориться с Тегераном не получится.
  1. Тот же ЛЕХА Звание
    Тот же ЛЕХА
    Сегодня, 07:20
    Трамп повелитель вселенной и командующий землетресениями...стал Бога за бороду дёргать...доиграется во всемогущего императора бурь.
    1. ZovSailor Звание
      ZovSailor
      Сегодня, 07:58
      Тот же ЛЕХА
      Сегодня, 07:20

      hi Необходимо гнать матрасников и мелко бритов со всех стран Персидского залива и БВ.
      Неужели шейхи не понимают, что являются заложниками пороховой бочки благодаря рыжему лохотронщику из Фашингтона и теряющей силу зелени. Yankee go home и убейтесь лбом. am
  2. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    Сегодня, 07:21
    У иранцев есть большие красивые ракеты и решимость их применить .Пару сотен американских трупов и все ,перед ноябрём - " Трамп - кровавый ".
  3. Егоза Звание
    Егоза
    Сегодня, 07:30
    Так сделка с США или с Израилем? Или это уже близнецы-братья? А по поводу того, что Иран будет глупцом...
    "Есть мудрый смысл в дурачестве таком,
    А умный часто ходит дура.ком" (В. Шекспир
  4. VovaVVS Звание
    VovaVVS
    Сегодня, 07:34
    Иран - не Россия. Вымаливать соглашения по "ядерке" не будет
  5. Essex62 Звание
    Essex62
    Сегодня, 07:34
    В одиночку еврейцы не готовы войну с Ираном начинать. Эвакуироваться- то некуда. Персы им изрядно проредяд и ВС и экономику и мирняк.
    1. михаилл Звание
      михаилл
      Сегодня, 08:00
      Цитата: Essex62
      Эвакуироваться- то некуда.

      Почему же некуда? В Биробиджан можно.
      1. Essex62 Звание
        Essex62
        Сегодня, 08:03
        Всем Израилем? А добро нажитое персам и арабам оставить? Что Ви такое говорите?
  6. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    Сегодня, 08:09
    ❝ В прошлый раз мы уничтожили их ядерную мощь, и посмотрим, не уничтожим ли мы ещё больше в этот раз ❞ —

    — Получается, что у Ирана ядерная мощь ещё больше, чем была до уничтожения в прошлый раз ...
  7. AK-1945 Звание
    AK-1945
    Сегодня, 08:14
    Какой же он всё-таки феерический "чудак"! Любо дорого смотреть! laughing
  8. APASUS Звание
    APASUS
    Сегодня, 08:26
    Иран просто в курсе ,о том что Трамп хозяин слова и легко его заберет обратно ..............