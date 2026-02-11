НАТО увеличивает закупки американского оружия для Киева
1 6288
Новые поставки оружия Украине в рамках программы PURL станут основной темой обсуждения на встрече министров обороны стран НАТО, которая пройдет в Брюсселе 12 февраля. Причем США в радостном предвкушении, возможная утвержденная сумма может составить несколько миллиардов долларов, альянс увеличивает закупки.
12 февраля в Брюсселе соберется очередное заседание министров обороны стран НАТО. Как заявил постпред США при альянсе Мэтью Уитакер, в Вашингтоне ожидают, что по итогам встречи будет объявлено о новых закупках американского оружия для Киева в рамках программы PURL (Prioritised Ukraine Requirements List) на сумму не менее 4,5 млрд долларов. Об обязательствах участвовать в закупках заявила 21 страна НАТО и еще 2 партнера альянса.
Примерно через шесть месяцев с момента запуска инициативы союзники обязались закупить американское оружие на сумму более 4,5 млрд долларов для удовлетворения насущных потребностей Украины на поле боя. Мы ожидаем новых объявлений во время министерской встречи.
От Киева на встречу в Брюссель должен отправиться новый министр обороны Федоров, который донесет до «партнеров» требования Украины по оружию. Как заявил ранее Зеленский, в первую очередь это современные зенитные ракетные системы и ракеты к ним, чтобы закрыть небо от российских ракет и дронов. А потом уже все остальное.
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
«Правый сектор» (запрещена в России), «Украинская повстанческая армия» (УПА) (запрещена в России), ИГИЛ (запрещена в России), «Джабхат Фатх аш-Шам» бывшая «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в России), «Аль-Каида» (запрещена в России), «Фонд борьбы с коррупцией» (запрещена в России), «Штабы Навального» (запрещена в России), Facebook (запрещена в России), Instagram (запрещена в России), Meta (запрещена в России), «Misanthropic Division» (запрещена в России), «Азов» (запрещена в России), «Братья-мусульмане» (запрещена в России), «Аум Синрике» (запрещена в России), АУЕ (запрещена в России), УНА-УНСО (запрещена в России), Меджлис крымскотатарского народа (запрещена в России), легион «Свобода России» (вооруженное формирование, признано в РФ террористическим и запрещено), Кирилл Буданов (внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), Международное общественное движение ЛГБТ и его структурные подразделения признано экстремистским (решение Верховного Суда Российской Федерации от 30.11.2023), «Хайят Тахрир аш-Шам» (признана тер. организацией Верховным Судом Российской Федерации)
«Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев Лев; Пономарев Илья; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; Михаил Касьянов; Дмитрий Муратов; Михаил Ходорковский; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета»
Информация