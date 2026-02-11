НАТО увеличивает закупки американского оружия для Киева

Новые поставки оружия Украине в рамках программы PURL станут основной темой обсуждения на встрече министров обороны стран НАТО, которая пройдет в Брюсселе 12 февраля. Причем США в радостном предвкушении, возможная утвержденная сумма может составить несколько миллиардов долларов, альянс увеличивает закупки.

12 февраля в Брюсселе соберется очередное заседание министров обороны стран НАТО. Как заявил постпред США при альянсе Мэтью Уитакер, в Вашингтоне ожидают, что по итогам встречи будет объявлено о новых закупках американского оружия для Киева в рамках программы PURL (Prioritised Ukraine Requirements List) на сумму не менее 4,5 млрд долларов. Об обязательствах участвовать в закупках заявила 21 страна НАТО и еще 2 партнера альянса.



Примерно через шесть месяцев с момента запуска инициативы союзники обязались закупить американское оружие на сумму более 4,5 млрд долларов для удовлетворения насущных потребностей Украины на поле боя. Мы ожидаем новых объявлений во время министерской встречи.


От Киева на встречу в Брюссель должен отправиться новый министр обороны Федоров, который донесет до «партнеров» требования Украины по оружию. Как заявил ранее Зеленский, в первую очередь это современные зенитные ракетные системы и ракеты к ним, чтобы закрыть небо от российских ракет и дронов. А потом уже все остальное.
  1. Ропот 55 Звание
    Ропот 55
    +5
    Сегодня, 07:36
    Лишнее доказательство что и денежки есть у Запада,и людишки под это железо найдутся у Украины.
  2. Егоза Звание
    Егоза
    +1
    Сегодня, 07:39
    в Брюссель должен отправиться новый министр обороны Федоров, который донесет до «партнеров» требования Украины по оружию.

    Надо бы уже так ударить, чтобы требоволка отсохла!! am
    1. Ропот 55 Звание
      Ропот 55
      +3
      Сегодня, 07:48
      Егоза hi , 4 года пишем что надо верхушку режима Зеленского упокоить,только вот они живее всех живых,и от бесстрашия всё наглее и наглее. И эти импортные на Украину мотаться не боятся.
  3. Ella34 Звание
    Ella34
    0
    Сегодня, 07:51
    Срочно всю верхушку Украины надо успокоить. Через неделю следующую, и так пока не закончатся желающие. Только тогда война закончится!!!!!!!
  4. Schneeberg Звание
    Schneeberg
    +1
    Сегодня, 08:00
    Цитата: Ропот 55
    Лишнее доказательство что и денежки есть у Запада,и людишки под это железо найдутся у Украины.
    А самое неприятное, там аж от удовольствия руки потирают!
    1. Ропот 55 Звание
      Ропот 55
      0
      Сегодня, 08:23
      Schneeberg hi ,а чего не потирать то??? Россию облажили со всех сторон,мы несём людские потери(это с нашей то демографией), несём экономические потери,Запад своих людишек бережет,экономики экономики хоть и просели но видать не критически,создали ЧВК Украина которая покорно исполняет и будет исполнять волю Европы и США,так что играть в долгую они умеют.
  5. APASUS Звание
    APASUS
    0
    Сегодня, 08:22
    Сейчас СМИ Запада заполнятся сказаниями ,о как все плохо у ВСУ и еще деньги кончились .
  6. Антоний Звание
    Антоний
    0
    Сегодня, 08:28
    Об обязательствах участвовать в закупках заявила 21 страна НАТО и еще 2 партнера альянса.
    А почему бы не назвать этих двух "партнеров"?
    Уж не Сербия ли один из них? Если кто не знал, то план ПАРТНЕРСТВА между Сербией и НАТО действует уже лет 10.