Принуждала к поцелую: в Новой Зеландии созван трибунал по делу женщины-командира

Находясь в баре во время зарубежной операции, старший офицер ВМС Новой Зеландии Бронвин Хеслоп принуждала младшего офицера к поцелую. Это нанесло ущерб воинской дисциплине и являлось нарушение уставных отношений.

Командир Хеслоп впервые попыталась привлечь моё внимание и внимание другого младшего офицера, жестом предложив поцелуй. Она находилась в баре. А мы – снаружи. Она показывала свои жесты через окно. Мы не отреагировали. Тогда она вновь жестом пригласила нас войти в бар и показывала пальцами на щёки, также желая поцелуев.