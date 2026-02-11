Принуждала к поцелую: в Новой Зеландии созван трибунал по делу женщины-командира

Принуждала к поцелую: в Новой Зеландии созван трибунал по делу женщины-командира

В Новой Зеландии состоялось заседание военного трибунала по делу офицера военно-морских сил. Обвиняемой на суде предстала Бронвин Хеслоп (на фото), ранее служившая во флоте на должности командира корабля Canterbury. В общей сложности, стаж её службы в ВМС составляет 36 лет.

В обвинительном заключении содержались следующий текст:

Находясь в баре во время зарубежной операции, старший офицер ВМС Новой Зеландии Бронвин Хеслоп принуждала младшего офицера к поцелую. Это нанесло ущерб воинской дисциплине и являлось нарушение уставных отношений.

На основании этого обвинения Хеслоп грозило до двух лет лишения свободы. Однако коллегия военного трибунала Новой Зеландии после 5-часового обсуждения вынесла оправдательный вердикт. Суд в Окленде постановил, что действия Хеслоп ущерба репутации флота не нанесли и что сам факт принуждения не доказан. Вердикт вынесен единогласно.

При этом ранее от командования кораблём Хеслоп была отстранена. На прежнюю должность её не вернут. Но она остаётся в ВМС на новой должности: «ответственный за процедуры военно-морских операций».

О самом «инциденте».

Произошёл он на Фиджи в марте 2023 года, когда младший офицер (имя не называется) только поступил на службу на борт Canterbury. Команде был предоставлен отпуск на несколько дней после швартовки в местном порту. И офицеры решили вечером провести время в баре.

Из показаний младшего офицера:

Командир Хеслоп впервые попыталась привлечь моё внимание и внимание другого младшего офицера, жестом предложив поцелуй. Она находилась в баре. А мы – снаружи. Она показывала свои жесты через окно. Мы не отреагировали. Тогда она вновь жестом пригласила нас войти в бар и показывала пальцами на щёки, также желая поцелуев.

Ключевой причиной оправдания Хеслоп стало то, что другие офицеры с корабля Canterbury заявили, что они «никакого взаимодействия командира с младшим офицером не видели, и что сам он находился под воздействием алкоголя». Употребление спиртного признал и сам «пострадавший».

Бронвин Хеслоп является первой в Новой Зеландии женщиной, ставшей командиром корабля военно-морских сил. Произошло это назначение ещё в 1998 году.
