Принуждала к поцелую: в Новой Зеландии созван трибунал по делу женщины-командира
В Новой Зеландии состоялось заседание военного трибунала по делу офицера военно-морских сил. Обвиняемой на суде предстала Бронвин Хеслоп (на фото), ранее служившая во флоте на должности командира корабля Canterbury. В общей сложности, стаж её службы в ВМС составляет 36 лет.
В обвинительном заключении содержались следующий текст:
На основании этого обвинения Хеслоп грозило до двух лет лишения свободы. Однако коллегия военного трибунала Новой Зеландии после 5-часового обсуждения вынесла оправдательный вердикт. Суд в Окленде постановил, что действия Хеслоп ущерба репутации флота не нанесли и что сам факт принуждения не доказан. Вердикт вынесен единогласно.
При этом ранее от командования кораблём Хеслоп была отстранена. На прежнюю должность её не вернут. Но она остаётся в ВМС на новой должности: «ответственный за процедуры военно-морских операций».
О самом «инциденте».
Произошёл он на Фиджи в марте 2023 года, когда младший офицер (имя не называется) только поступил на службу на борт Canterbury. Команде был предоставлен отпуск на несколько дней после швартовки в местном порту. И офицеры решили вечером провести время в баре.
Из показаний младшего офицера:
Ключевой причиной оправдания Хеслоп стало то, что другие офицеры с корабля Canterbury заявили, что они «никакого взаимодействия командира с младшим офицером не видели, и что сам он находился под воздействием алкоголя». Употребление спиртного признал и сам «пострадавший».
Бронвин Хеслоп является первой в Новой Зеландии женщиной, ставшей командиром корабля военно-морских сил. Произошло это назначение ещё в 1998 году.
