Москва может пойти на захват норвежской территории. Это может ей понадобится, чтобы защитить ядерные объекты на Кольском полуострове, в том числе ядерное оружие , подводные лодки, стратегическую авиацию

Мы не пойдём на милитаризацию Шпицбергена, так как Россия соблюдает договор от 1920 года. А заявления о скрытой милитаризации – это не более чем пропаганда.

В НАТО продолжают информационно-психологическую обработку населения заявлениями о том, что Россия «не сегодня завтра» нападёт на альянс. И если ранее такими заявлениями главным образом «отличались» власти прибалтийских республик, то теперь антироссийская истерия набирает обороны по всему западному военному блоку, который окончательно избрал путь тотальной милитаризации.По версии норвежского министра обороны, «Россия может вторгнуться в страну для защиты своих ядерных объектов на севере».В Минобороны скандинавского королевства утверждается, что «такая вероятность не является нулевой»:При этом добавлено, что Норвегия сохраняет с Россией контакты в плане взаимодействия в Арктике:Заявления крайне противоречивые. Сами признают, что Россия договор соблюдает уже более века, но тут же следуют слова о том, что «может вторгнуться».Одновременно с этим в Минобороны Норвегии выступили с резкой критикой в адрес Дональда Трампа относительно его планов на присоединение к США Гренландии. Норвежское военное ведомство заявило, что это подрывает трансатлантическое партнёрство.