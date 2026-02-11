«Россия может пойти на захват нашей территории» - Минобороны Норвегии

«Россия может пойти на захват нашей территории» - Минобороны Норвегии

В НАТО продолжают информационно-психологическую обработку населения заявлениями о том, что Россия «не сегодня завтра» нападёт на альянс. И если ранее такими заявлениями главным образом «отличались» власти прибалтийских республик, то теперь антироссийская истерия набирает обороны по всему западному военному блоку, который окончательно избрал путь тотальной милитаризации.

По версии норвежского министра обороны, «Россия может вторгнуться в страну для защиты своих ядерных объектов на севере».



В Минобороны скандинавского королевства утверждается, что «такая вероятность не является нулевой»:

Москва может пойти на захват норвежской территории. Это может ей понадобится, чтобы защитить ядерные объекты на Кольском полуострове, в том числе ядерное оружие, подводные лодки, стратегическую авиацию.

При этом добавлено, что Норвегия сохраняет с Россией контакты в плане взаимодействия в Арктике:

Мы не пойдём на милитаризацию Шпицбергена, так как Россия соблюдает договор от 1920 года. А заявления о скрытой милитаризации – это не более чем пропаганда.

Заявления крайне противоречивые. Сами признают, что Россия договор соблюдает уже более века, но тут же следуют слова о том, что «может вторгнуться».

Одновременно с этим в Минобороны Норвегии выступили с резкой критикой в адрес Дональда Трампа относительно его планов на присоединение к США Гренландии. Норвежское военное ведомство заявило, что это подрывает трансатлантическое партнёрство.
  1. APASUS Звание
    APASUS
    +7
    Сегодня, 08:24
    Смотрю уже очередь из стран выстроились ,тех на кого нападет Россия в ближайшие минуты ...........
    1. faiver Звание
      faiver
      +1
      Сегодня, 08:29
      Надо по списку выслать предварительное согласие о принятии их капитуляции... laughing
    2. Ропот 55 Звание
      Ропот 55
      +1
      Сегодня, 08:29
      APASUS hi , помнится в США в Голливуде была такая акция Меня тоже wink , так тут так же,тут либо готовят население к новому Драг нах Остен,либо готовят население к урезанию благосостояния и набивания собственного кармана.
    3. Ольгович Звание
      Ольгович
      +1
      Сегодня, 08:31
      зачет захватывать территорию, норвегии,если можно просто сжечь?
      И защита обеспечена..
  2. Inженегр Звание
    Inженегр
    +3
    Сегодня, 08:24
    «Россия может пойти на захват нашей территории» - Минобороны Норвегии

    Да сразу бы Шпицберген амерам подарили. К чему эти прелюдии?
    1. Aken Звание
      Aken
      0
      Сегодня, 08:37
      Это и есть прелюдия. Теперь Трамп узнает, что есть такие острова и возбудится.
    2. Foggy Dew Звание
      Foggy Dew
      0
      Сегодня, 08:54
      Они не могут, там сперва надо отозвать международное соглашение целиком, по которому он вообще норвежский. А если это сделать, то сразу РФ спросит - а с какого хрена он норвежский, коль на нем всю жизнь поселения русские, и до вот этого соглашения он никаким норвежским и не был? Там придется его РФ и отдать
  3. faiver Звание
    faiver
    +1
    Сегодня, 08:26
    Да-да, нам же своих 17 миллионов кв.км не хватает, обязательно надо еще 400 тысяч норвежских захватить laughing
  4. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    0
    Сегодня, 08:27
    ❝ Россия может вторгнуться в страну для защиты своих ядерных объектов на севере ❞ —

    — То есть угрозу со своей стороны нашим ядерным объектам они признают ...
  5. ANB Звание
    ANB
    +1
    Сегодня, 08:29
    . относительно его планов на присоединение к США Гренландии. Норвежское военное ведомство заявило, что это подрывает трансатлантическое партнёрство.

    Партнерство подрывает то, что вы, самки собаки, не подарили немедленно Трампу Гренландию. Причём в частное владение и с благодарностью за оказанное внимание.
    Кстати, выход для Дании - Гренландию подарить Трампу, как частному лицу, а юрисдикцию оставить датскую.
    :)
    1. Foggy Dew Звание
      Foggy Dew
      0
      Сегодня, 08:52
      Бгг) Трамп при уплате налога на землю сразу разорится в 100500ый раз))) Не пойдет
  6. Солдатов В. Звание
    Солдатов В.
    +1
    Сегодня, 08:31
    Правильно думает, зачем НАТО стягивает свои войска к нашим границам? Выходите из НАТО и мы забудем про Норвегию.
  7. Orso Звание
    Orso
    +1
    Сегодня, 08:39
    Сразу же вспомнился бородатый анекдот:
    — Мужчина, я вас боюсь!
    — Почему?
    — Вы меня изнасилуете!
    — Так ведь я на улице, а вы на балконе пятого этажа!
    — А я сейчас спущусь!
  8. Foggy Dew Звание
    Foggy Dew
    0
    Сегодня, 08:50
    Пора понятие Триболтика расширять на север... И народу там меньше чем в любом московском АО, и больше, чем в любом дурдоме, а главное - заразно это. Ну еще и нищие теперь, как месторождения иссякли, да еще и мигрантов понавалило. Немного, но с учетом никакой и так численности - это заметно
  9. Andobor Звание
    Andobor
    0
    Сегодня, 08:58
    Многие в Европе ещё помнят советские танки, мечтают о возвращении.
  10. HAM Звание
    HAM
    +2
    Сегодня, 08:59
    Добивает логика норвегов :"Россия может пойти на захват территории чтобы ЗАЩИТИТЬ свои ядерные силы....",то есть по их же логике они не отрицают,что САМИ создают угрозу ядерным силам России на севере!! Железная логика--сначала сотворить угрозу России,а затем вопить "о российской угрозе"....садомазохизм какой то...
  11. Shumi2010 Звание
    Shumi2010
    0
    Сегодня, 09:00
    Шпицберген надо бы отжать... если США Гренландию откусят
