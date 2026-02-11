Партия новых БМП-3 с рядом доработок поступила в войска

Российские войска получили новую партию боевых машин пехоты БМП-3, технику отгрузил холдинг «Высокоточные комплексы». Об этом сообщает Ростех.

Партия новых БМП-3 поступила в войска. Параметры поставки традиционно не раскрываются, однако подчеркивается, что объем поставки на 40% превысил плановые показатели. Кроме того, техника поставляется в войска с рядом доработок, повышающих эффективность и защищенность, в частности усилено днище, а также противоосколочная защита.



Новая партия «троек» отгружена с рядом усовершенствований: каждая машина укомплектована более современной системой радиоэлектронной борьбы. Усилена защита днища от подрыва, а также увеличена противоосколочная броневая стойкость кормовой и передней частей.


Как ранее заявляли в холдинге, боевые машины пехоты постоянно модернизируются с учетом опыта СВО, сейчас машины кардинально отличаются от тех, которые поставлялись в войска в начале спецоперации. Сегодняшний БМП-3 получили как дополнительные средства защиты в виде бортовых экранов, решеток, комплектов защиты верхней полусферы (мангалов), так и специальную аппаратуру и приборы, позволяющие повысить мобильность машины и эффективность применения вооружения.

БМП-3 является основной боевой машиной пехоты, применяемой в зоне СВО наряду с БМП-2 с модулем «Бережок».
  1. 123_123 Звание
    123_123
    +1
    Сегодня, 08:45
    Прекрасная новость. Сейчас у бредлифилов начнет подгорать)
  2. Foggy Dew Звание
    Foggy Dew
    0
    Сегодня, 08:47
    Там основных претензий два - болтающийся на ветру ствол 30мм пушки и движок черти где, из-за чего и выход вверх. Так-то машина, говорят, хорошая, но недостатки основные не исправить - это надо новый модуль и новое шасси
    1. TELEMARK Звание
      TELEMARK
      +2
      Сегодня, 08:59
      Вы насчёт болтающегося ствола перепутали с БТР, на БМП-3 он закреплён жёстко с “соткой"
  3. грау Звание
    грау
    -1
    Сегодня, 08:50
    Как не украшай братскую могилу пехоты та и останется могилой