Партия новых БМП-3 с рядом доработок поступила в войска
1 7654
Российские войска получили новую партию боевых машин пехоты БМП-3, технику отгрузил холдинг «Высокоточные комплексы». Об этом сообщает Ростех.
Партия новых БМП-3 поступила в войска. Параметры поставки традиционно не раскрываются, однако подчеркивается, что объем поставки на 40% превысил плановые показатели. Кроме того, техника поставляется в войска с рядом доработок, повышающих эффективность и защищенность, в частности усилено днище, а также противоосколочная защита.
Новая партия «троек» отгружена с рядом усовершенствований: каждая машина укомплектована более современной системой радиоэлектронной борьбы. Усилена защита днища от подрыва, а также увеличена противоосколочная броневая стойкость кормовой и передней частей.
Как ранее заявляли в холдинге, боевые машины пехоты постоянно модернизируются с учетом опыта СВО, сейчас машины кардинально отличаются от тех, которые поставлялись в войска в начале спецоперации. Сегодняшний БМП-3 получили как дополнительные средства защиты в виде бортовых экранов, решеток, комплектов защиты верхней полусферы (мангалов), так и специальную аппаратуру и приборы, позволяющие повысить мобильность машины и эффективность применения вооружения.
БМП-3 является основной боевой машиной пехоты, применяемой в зоне СВО наряду с БМП-2 с модулем «Бережок».
