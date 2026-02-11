Массированная атака украинских БПЛА: под ударами Волгоград и Ростов

Массированная атака украинских БПЛА: под ударами Волгоград и Ростов

Киевский режим снова провел массированную атаку беспилотниками на российские регионы. Основной удар Киев нанес по Волгоградской и Ростовской областям.

Согласно информации от Минобороны, в течение ночи со вторника на среду, 11 февраля, средствами ПВО сбито и перехвачено 108 украинских беспилотников самолетного типа. Из них 49 — над Волгоградской областью. Как заявляют власти региона, на земле есть последствия, о пострадавших не сообщается. Согласно имеющейся информации, враг целенаправленно атаковал Волгоград и соседний город Волжский. Есть повреждения жилых домов, а также возгорание на территории одного из заводов.



В Волжском зафиксированы повреждения квартиры в жилом доме по адресу ул. Карбышева, д. 75 и падение БПЛА на территорию детского сада «Ягодка», а также возгорание на территории завода на юге Волгограда.


В Ростовской области ПВО сбила 29 дронов, люди не пострадали, есть повреждения на земле, но не критичные. Власти сообщают, что под ударом были 12 районов, включая города.

Люди не пострадали. Эвакуация не потребовалась. В Тарасовском районе повреждена опора ЛЭП, временно остались без электричества 3 частных дома. В Миллеровском районе повреждены фасад частного дома и сарай. Информация о последствиях уточняется.


Также дроны в небольшом количестве долетали до Саратовской и Астраханской областей, Татарстана, Калмыкии, Северной Осетии и других регионов. Информации о последствиях нет.

Как ранее заявляли в Минобороны, на каждую атаку Киева ВС РФ будут отвечать ударами по критической инфраструктуре Украины. Развязанная Зеленским инфраструктурная война больше всего отражается на Украине.
  1. Ропот 55 Звание
    Ропот 55
    +4
    Сегодня, 08:56
    А чего им не пулять то,дроны и сама Украина производит и Е.С. исправно поставляет,воли политической хоть отбавляй,исполнители в лице ВСУ в достатке,народ поддерживает , Зеленский и Ко за свою шкуру не трясутся,вот и результаты.
  2. Andobor Звание
    Andobor
    +1
    Сегодня, 08:57
    Опять "стекла побили, обломки возгорания вызвали" - хорошо работает ПВО, научились.
  3. RuAbel Звание
    RuAbel
    +2
    Сегодня, 09:03
    Похоже, вынос украинской энергетики либо приукрашен, либо не даёт нужного эффекта(возможно, пока). А украинцы медленно, но упорно переходят к тактике массированных налётов на конкретную область. И Белгород с Курчатовым показывают, что такие налёты дают ощутимые результаты. Но это фигня, у Кремля новая идея фикс – переговоры с Европой в лице макрона. Того самого, который проводит учения по войне с Меркурием. Но это не важно. Главное, диалог наладить.
  4. Кирилл76 Звание
    Кирилл76
    +1
    Сегодня, 09:04
    Спасибо нашим ребятам из ПВО за их тяжкий труд..Судя по "результатам" массового налета сработали на отлично...
  5. Konnick Звание
    Konnick
    0
    Сегодня, 09:06
    Как ранее заявляли в Минобороны, на каждую атаку Киева ВС РФ будут отвечать ударами по критической инфраструктуре Украины. Развязанная Зеленским инфраструктурная война больше всего отражается на Украине.

    Может быть, но почему-то уже 4 года отражается и на нас...больше или меньше не знаю