Массированная атака украинских БПЛА: под ударами Волгоград и Ростов
Киевский режим снова провел массированную атаку беспилотниками на российские регионы. Основной удар Киев нанес по Волгоградской и Ростовской областям.
Согласно информации от Минобороны, в течение ночи со вторника на среду, 11 февраля, средствами ПВО сбито и перехвачено 108 украинских беспилотников самолетного типа. Из них 49 — над Волгоградской областью. Как заявляют власти региона, на земле есть последствия, о пострадавших не сообщается. Согласно имеющейся информации, враг целенаправленно атаковал Волгоград и соседний город Волжский. Есть повреждения жилых домов, а также возгорание на территории одного из заводов.
В Ростовской области ПВО сбила 29 дронов, люди не пострадали, есть повреждения на земле, но не критичные. Власти сообщают, что под ударом были 12 районов, включая города.
Также дроны в небольшом количестве долетали до Саратовской и Астраханской областей, Татарстана, Калмыкии, Северной Осетии и других регионов. Информации о последствиях нет.
Как ранее заявляли в Минобороны, на каждую атаку Киева ВС РФ будут отвечать ударами по критической инфраструктуре Украины. Развязанная Зеленским инфраструктурная война больше всего отражается на Украине.
