Массированная атака украинских БПЛА: под ударами Волгоград и Ростов

В Волжском зафиксированы повреждения квартиры в жилом доме по адресу ул. Карбышева, д. 75 и падение БПЛА на территорию детского сада «Ягодка», а также возгорание на территории завода на юге Волгограда.

Люди не пострадали. Эвакуация не потребовалась. В Тарасовском районе повреждена опора ЛЭП, временно остались без электричества 3 частных дома. В Миллеровском районе повреждены фасад частного дома и сарай. Информация о последствиях уточняется.