Никифор Григорьев. Начало военной службы и пик карьеры атамана гражданской войны



Кадр фильма «Свадьба в Малиновке»



Кадр фильма «Неуловимые мстители»



С. Кучеренко в роли Григорьева, кадр сериала «Девять жизней Нестора Махно», 2007 г.



Происхождение и молодость будущего атамана



Н. Григорьев в 1907 г.



Н. Григорьев в период I мировой войны

Отзывы современников

Невысокого роста, сутулый, лицо немного побито оспой... из револьвера стрелял быстро и метко.

Григорьев держит в страхе своих подчиненных, тяжел на руку и скор на расправу.

Обладает военным талантом.

Крепкий, приземистый человек, который говорил в нос, грубый, самонадеянный, с некрасивым тупым лицом, что вечно ругал «жида» Троцкого.

Излишне разговорчив и хвастлив.

Не то торговец, не то чиновник, «из мелких», старого режима... Ничего воинственного, героического, «повстанческого» в облике. Приземистый, скорее широкоплечий, лицо тупое, с низким лбом и острыми, «себе на уме» глазами, которые упорно избегают пытливого взгляда собеседника, шаря по присутствующим... Так глядят люди, которые знают за собой что-то нечистое и вечно опасаются, не раскусил ли их собеседник.

Григорьев после Февральской революции



Симон Петлюра (в центре) с штабными офицерами, 1920 г.

Атаман Григорьев

Иду на вас. Оставьте оружие и город, и я без всяких перепонов пропущу вас в Германию.

Я вас разоружу, и наши бабы через всю Украину дубинами будут гнать вас до самой Германии.

Временный союз с большевиками

В Киеве собралась атамания, австрийские прапорщики резерва, сельские учителя и всякие карьеристы и авантюристы, которые хотят играть роль государственных мужей и великих дипломатов. Эти люди не специалисты и не на месте, я им не верю и перехожу к большевикам.

Наш девиз – вся власть Советам и диктатура пролетариата!

Первое – оставить в неприкасаемости наши организации. Второе – все оружие, обеспечение и снаряжение также оставить в нашем распоряжении. Третье: оставить за нами пост и титулы. Четвертое – обеспечить от какого-либо вмешательства во внутренние дела нашей территории, войск и трофеев, которые мы захватили в боях.



Григорьев (слева) и Антонов-Овсеенко. 1919 год

Со стороны Григорьева посыпались хвастливые фразы о непобедимой силе его повстанческих отрядов. Выспренные речи и деланный пафос, выражающий «верноподданные чувства» недавнего петлюровца к советской власти и тут же преувеличено вульгарное выражение ненависти к буржуазии, намерение «утопить всю эту сволочь в собственной крови». Слова сильные, а веры в искренность говорящего нет.



Никифор Григорьев, Павел Дыбенко, Станислав Косиор и неизвестный



Павел Дыбенко и Нестор Махно



Юрий Тютюнник на фотографии 1920 г.

Солдаты Антанты думали, что Одесса и прилегающие к ней территории станут просто промежуточной остановкой по пути с Балканского фронта домой. Задерживаться там они не собирались.



Эвакуация французов из Одессы



Вступление войск атамана Никифора Григорьева в Одессу

Один мой снаряд выбил председательское место из-под Клемансо!



Советская Венгрия, выступление Белы Куна