Время дуумвирата в Киргизии заканчивается, но для роста влияния России оснований не просматривается

Все для инвесторов

Мы рассматриваем аспект введения английского права. Это необходимый шаг, если мы хотим выйти на международный рынок инвестиций. Граждане и внешние инвесторы имеют возможность инвестировать в строительство крупных объектов. Для крупных инвестиций в первую очередь необходимо наличие справедливых судов.

О нашей нелюбви к сложным схемам и цене такой позиции

Пока российская общественность обсуждала подходящую к своему финалу битву добра со злом — блокировку рассадника греха и пустошь бездуховную в лице «Телеграма» и близкую победу сада духовных ценностей в лице другого известного мессенджера, только почему-то с иностранным названием, в Киргизии произошли довольно важные события, которые отразятся на раскладе сил в Центральной Азии.Президент Киргизии С. Жапаров неожиданно отправил в отставку второе лицо государства — главу Государственного комитета национальной безопасности К. Ташиева. Связку «Жапаров — Ташиев» часто называли «дуумвират», что имело под собой все основания, но дело в том, что эта связка долгое время обеспечивала необходимую стабильность.В течение последнего года можно было наблюдать, как трещина в этом партнерстве постепенно разрасталась и углублялась. В итоге должен был остаться кто-то один, и этим персонажем из известного сериала «Горец» пока стал С. Жапаров. Для России в работе с Киргизией наступает непростой период.Для многих стран весьма характерно деление не по национальному принципу или конфессиональному, а по принципу кланово-территориальному. Страны Центральной Азии в данном случае являются своего рода образцом. Они по сути сотканы из регионов-территорий с клановым управлением. Ткать ковер государственности из этих региональных нитей — это своего рода искусство и сложная политическая работа. Тандем-дуумвират, о котором говорилось выше, был как раз тем самым ткацким станком, который сшивал (и в целом сшивал неплохо) северные и южные киргизские регионы с их особенностями в управлении.Роль К. Ташиева на самом деле трудно переоценить. При всем том, что стиль его работы иначе как диктаторским назвать сложно, некоторые моменты заставляют взглянуть на это с иной стороны.В частности, два года назад, во время очень важного размена территориями между Узбекистаном и Киргизией, именно К. Ташиев «закрыл» вопросы недовольства на юге, которые различные НКО готовы были использовать как удобный повод для очередной цветной революции.Речь шла не о столь уж и масштабном обмене (19 тыс. кв. км (плюс у Киргизии) на 4 тыс. (плюс у Узбекистана), и формально Киргизия получала больше, но в плане ситуации на земле там имел значение каждый километр, ведь количество и качество — это разные вещи. Но в рамках вопроса о границе находилось не только строительство масштабной Камбаратинской ГЭС с участием Киргизии, Узбекистана и Казахстана, но и ряд других инфраструктурных проектов. Без вопроса о границах просто невозможно было дальше подтягивать инвестиционные ресурсы, а для этого страны Центральной Азии должны позиционировать себя как своего рода зону стабильности, отсутствие территориальных споров — территориальные споры это риски для инфраструктурных проектов.Следует отметить очевидный, хотя и не очень духоподъемный факт: эта зона инвестиционной стабильности требовалась не в силу российского влияния, а также нашей политической и промышленно-финансовой активности в регионе, но прежде всего для инвесторов из Китая, ЕС и аравийских стран. Логика тут проста и понятна: если Центральная Азия демонстрирует способность решать внутренние вопросы и обеспечивать связанность территорий при межгосударственной стабильности, то можно вести речь о привлечении денег. Для стран региона ЕАЭС и СНГ это просто опция с условно-постоянным набором характеристик.Главная же задача — привлечь средства из указанных трех источников (параллельно или последовательно), при этом сохранив опцию в виде России. К. Ташиев умел в своем стиле гасить сложные проблемы, связанные с такими структурными и территориальными вопросами, т. е. договариваться, убеждать, а где нужно, то и «убеждать» народ и местные элиты.В течение последних двух лет команда уже С. Жапарова плотно работала с британскими финансовыми институтами, ориентируясь прежде всего на структуры, связанные с семейной корпорацией Ротшильдов. При упоминании этой фамилии уже традиционно надо сказать что-то конспирологическое, но в реальности Ротшильды — это два отдельных фактора реальной политики и экономики. Два, поскольку корпораций на самом деле две, как существуют два отдельных проектных направления — франко-швейцарское и франко-британское. У этих направлений есть два лица, и оба они женские — это Ариан Ротшильд и Ариэль де Ротшильд.Ариан — это про инфраструктуру, логистику, торговые и промышленные пути, которые в итоге должны замкнуть круг континентальной новой Ост-Индской компании. Ариэль — это про финансы, трастовое управление активами, политику и т. н. «повестку». Не стоит забывать, что она одна из ключевых фигур в «CARE International» — довольно старом гуманитарном фонде, который заботится «обо всем» в более чем восьмидесяти странах мира. Гуманитарная помощь была по сути прикрытием для создания самостоятельной трансграничной сети финансовых операций и товарных поставок. В плане работы с разными НКО инструмент незаменимый, ибо кто же воспрепятствует благому делу. Но и доверительное управление тут не просто «работа с активами», а с активами вполне конкретными — электроэнергия, полезные ископаемые в виде золота и редкоземов, земля как таковая.Вот с этой группой команда С. Жапарова, собственно, и вела переговоры о сотрудничестве, в рациональном расчете на интерес, прежде всего, к недрам, в которых имеется золото и даже уран. Киргизия собирается менять законодательство об использовании природных ресурсов, прорабатывался вопрос о введении в стране институтов, работающих по британскому законодательству, наподобие казахстанского кластера «Астана-Экспо».Всё это так, наличие необходимо, конечно, только почему-то самый справедливый суд оказался британским. Здесь мы видим общую проблему всех государств Центральной Азии — стульев столько, что усидеть на них чрезвычайно сложно. По логистике надо вести диалог с четырьмя центрами силы, по инвестициям — с пятью, по недрам — с тремя и т. д. Теперь еще добавился и Д. Трамп с его командой, которые хотят снимать вершки с транзитных коридоров и право пользования редкоземами. Но во всем этом «многостулии» есть одно общее условие — весь регион должен быть стабильным в общем и в государственных частностях.Везде мы наблюдаем уже не первый год такой вот путь к стабильности: смена конституции в Казахстане и Узбекистане, региональные союзы в рамках «группы пяти», укрепление вертикали власти и ее предсказуемость в Казахстане, Узбекистане, Туркмении. Киргизия тут с ее постоянными трениями между Севером и Югом, соответственно, и зыбкой почвой под той самой стабильностью должна была рано или поздно пойти по такому же пути. Вот С. Жапаров по нему и пошел: время дуумвирата закончилось, пограничные споры решены, надо предлагать инвесторам пряники и пироги. Остается вопрос с будущим транзитом власти в Таджикистане, который рано или поздно должен произойти. Если он пройдет для Э. Рахмона успешно, то «группа пяти» завершит подготовку к большому инвестиционному торгу. Правда, Россия там окажется не на первых ролях.Отставка К. Ташиева напоминала спецоперацию: сам бывший глава ГКНБ находился на лечении в Германии, из его распоряжения «вынули» пограничную службу и службу охраны, под пресс попали 85 политиков и общественных деятелей, связанных с предыдущими лидерами и группами влияния, которые открытым письмом потребовали новых выборов. Это было воспринято и в дальнейшем подано как попытка государственного переворота.В России традиционно всё увязывают с кознями Запада, и в данном случае западная рука тут имеется, но степень козней и сила руки тут столь же традиционно преувеличивается. Это, прежде всего, местные расклады и местная же кухня, другое дело, что общая стратегическая цель как всей «группы пяти» в Центральной Азии, так и Киргизии в частности — поиск инвесторов в Китае, ЕС, аравийских странах при сохранении отношений с Россией в позиции вечного «статус-кво», своего рода константы. Если эту константу убрать, то вся конструкция распадется, и (по идее) Москва этим могла бы пользоваться активно, но, по всей видимости, Россию именно это положение дел и устраивает. По крайней мере, так это обычно выглядит.В принципе, Россия могла бы сделать ставку и на К. Ташиева. Он сильно давил на тему статуса национального языка, как-то отчитал китайских представителей за его незнание, но в целом это относилось к вопросу борьбы за конкретный электорат и было элементом внутриполитической кампании. Тем не менее политика — это вечное мерцание и смена цветов, поэтому поработать Москва тут вполне могла, но это требовало совершенно иного погружения в региональные реалии и даже не кратно, а на порядок увеличения активности в регионе.С. Жапаров тут намного многовекторнее, он работает, хорошо сглаживая углы, и это, видимо, устраивает. Это для нас удержание позиций без отката назад и движения вперед, а политическая игра всегда несет в себе риски. На эти риски сложной политической игры Москва не пошла в Армении, Казахстане, не пойдет, очевидно, и в Киргизии.В поиске инвесторов вроде тех же Ротшильдов ничего сверхъестественного нет, проблема в том, что обе эти ветки с их проектами никак и никаким образом состыковаться с российскими интересами и позициями не могут. При этом оба проекта несут на себе бремя глобалистской повестки и западной же русофобии. Это их политическая нагрузка, и это антагонизм по отношению к нам. Статус-кво России — это автоматический рост их влияния, чего у нас почему-то понимать не хотят или не могут. Сохраняя себя как константу в региональном раскладе, при росте внешнего влияния других игроков мы стратегически получим уменьшение влияния своего.Трансформация в Киргизии вступила в пиковую фазу, но она не завершилась. В том же Казахстане на такую перестройку ушло четыре года. Киргизия меньше, и сроки тут, вполне возможно, будут короче, и разные «эксцессы» не исключены, просто они не будут поддержаны извне — тем инвесторам эти эксцессы не нужны, снова можно вспомнить Казахстан. В общем, с точки зрения сохранения позиций «как есть и лишь бы чего не вышло», трансформация в Киргизии для российской политики выглядит позитивно. С точки зрения того, вырастет наше влияние или нет в среднесрочном периоде, выглядит не очень. Оно уменьшится, впрочем, как и во всем регионе в целом.