А кто это там, за спиной амбала с дубиной?
На Ближний Восток, а точнее, к берегам Ирана, пришел отряд китайских боевых кораблей. Пришел не просто так, в китайских СМИ поход характеризуют как «долгосрочный». То есть точно не на пару недель.
Возглавляет группу кораблей то, что китайцы считают эсминцем, а их противники из США – ракетным крейсером. То есть, речь идет о корабле проекта 055.
Мореходные корабли с просто прекрасным составом вооружений, который размещён в установках вертикального пуска модульно-ячеистого типа на 8 зенитных, противолодочных или тактических крылатых ракет каждый.
8 модулей на 64 ракеты расположены в носовой части корабля перед надстройкой, 6 других (на 48 ракет) — в кормовой части надстройки перед вертолётным ангаром. Габариты ячеек УВП (9 м × 0,85 м) подходят для размещения в них противокорабельных гиперзвуковых и дальнобойных зенитных ракет. Итого — 112 ракет различного назначения, что представляет собой весьма приличный залп.
Но не эсминец проекта 055 (если не ошибаюсь, «Далянь») является самым опасным кораблем этой группировки. Есть варианты, как показывает практика.
В последние дни января в китайских интернет-СМИ буквально промелькнуло сообщение о том, что одно из оперативных соединений Южного флота Китая было замечено у острова Хайнань. Само по себе это сообщение не несло ничего такого, Хайнань находится в оперативной зоне Южного флота, так что всё абсолютно нормально.
Некоторые сомневающиеся, правда, высказались на тему того, что китайцы замышляют прыжок в Аравийское море, куда уже «вразумлять» Иран шла эскадра ВМФ США. Но расстояние в 7 тысяч километров многих охладило, и основное большинство решило, что «Китай на войну не успеет».
Вообще, конечно, предположение странное. С одной стороны, Иран — важный партнер для Китая, и смотреть, как его снова будут разносить в щебень… Впрочем, один раз уже посмотрели. Сложно сказать, какие мысли гуляли в головах китайских командиров и руководителей, однако невероятно, но факт: отряд китайских кораблей оказался в нужном месте и в нужное время.
Понятно, что вот так воевать никто не собирался, и для вооруженного противостояния флотов США и КНР нужны более чем веские причины катастрофического характера. Так что боевые корабли Китая, скажем так, прибыли больше с демонстрационной целью.
Или охранной, если есть кого охранять. А охранять как раз есть кого.
«Ляован-1». Вставший в строй в прошлом году. Абсолютно безоружный и небоевой корабль – вот «мозг» этой группировки. И присутствие этого корабля придает походу китайского отряда несколько иной смысл, нежели наблюдательный.
Кто из советского поколения первый раз видел этот корабль, сразу в памяти всплывали белоснежные советские красавцы с огромными антеннами, принадлежавшие «космическому флоту» Академии наук СССР. «Космонавт Юрий Гагарин», «Академик Сергей Королёв», «Космонавт Владимир Комаров» и другие корабли «космического флота», несшие службу во всех уголках Мирового океана.
«Ляован-1» похож. Правда, в плане водоизмещения он вдвое больше любого из судов «космического флота», а что касается возможностей… Тут поле для догадок просто огромное.
«Ляован-1», по неподтвержденным данным (понятно, что китайцы подтверждать никогда не спешат), в буквальном смысле набит под завязку фазированными антенными решетками, многодоменными радарами и специализированными средствами радиотехнической разведки.
Да, вроде бы корабль вслух определялся как корабль управления космической программой и сбора данных при ракетных пусках, но… Но мы же прекрасно с вами понимаем, насколько «открыты» наши соседи в плане информации о своих новинках!
Ну то есть по «Ляован-1» информации ноль.
На основании анализа спутниковых снимков есть расчеты, что этот корабль будет иметь длину около 225 метров и ширину 32 метра. Может, чуть больше или меньше. Оценочное водоизмещение – около 30 000 тонн.
В общем, не уступит иному авианосцу. Итальянский «Кавур» имеет длину 244 метра, ширину 39 метров и водоизмещение 28 000 тонн. Вот и делаем выводы. А уж в сравнении с другими аналогичными кораблями наблюдения и слежения, то «Ляован-1» просто монстр.
Очевидно, что Китай не будет использовать этот корабль только для наблюдения за собственными ракетными испытаниями и космической программой. Размеры и характеристики «Ляован-1» позволяют предположить, что он предназначен для длительных миссий и действует как гигантская система наблюдения в море, тем самым закрывая возможные пробелы в радиолокационной сети Китая или существенно расширяя ее.
Кроме всего прочего, промелькнувшая информация о том, что на «Ляоване-1» реализована концепция многодоменных радаров, заставляет чесать в затылках многих по ту сторону.
Многодоменный/мультистатический радар — это радиолокационная система, которая использует несколько передающих и приёмных антенн, работающих совместно. Это позволяет одновременно рассматривать объект под разными углами и на разных частотах, что весьма прилично улучшает видимость и качество и обеспечивает лучшую помехоустойчивость.
Скорее всего, на «Ляоване» размещены так называемые мультистатические радары моностатического характера, то есть с неразнесенными относительно друг друга антеннами. Размеры корабля не позволяют, а так разнесение антенн на некоторое расстояние друг от друга при одновременном использовании в многодоменной системе позволяет как бы наблюдать цель с разных углов облучения.
Перевод: проблемы у малозаметности стелс-самолётов. Большие. Очень большие. Как «Ляован-1».
Хотя не исключено, что для создания небольшого эффекта (смотрим на фото и понимаем, что между разными блоками антенн на корме и ближе к носу метров 80-90 точно есть) разнесения антенн на борту корабля может и быть достаточно.
Понятно, что это все догадки, основанные на намеках, но что действительно верно, так это то, что в такой здоровенный корабль можно установить сколько угодно аппаратуры разного свойства и тем самым не просто создать конкуренцию самолетам ДРЛОиУ, но создать по полной программе.
Это можно называть как угодно: корабль-AWACS, корабль-шпион, корабль радиотехнической разведки, суть в одном: благодаря возможностям радиолокационного наблюдения и остальному техническому оборудованию можно собирать ценную информацию. Обрабатывать ее и передавать дальше по назначению.
И надо сказать, что у корабля по сравнению с самолетами есть очень много преимуществ:
- корабль практически не ограничен в плане энергии, его турбины выдадут много больше мощности, которую можно послать на антенны, чем генераторы самолета;
- корабль более автономен, если речь идет о контроле района. Да, самолеты могут менять друг друга, но все это более рискованно и затратно;
- самолет при необходимости намного проще нейтрализовать, и не стоит даже заикаться о КБО, это все фикция чистейшей воды для успокоения нервов экипажа: наш А-50 не смог «закрыться» от древней С-200, что говорить о более современных изделиях? У корабля живучести много больше, а если рядом будут еще и корабли охранения, то дело принимает не совсем приятный оборот для самолетов.
Таким образом, присутствие в районе того же Аравийского моря корабля, способного контролировать надводную и воздушную обстановки радиусом в несколько сот километров, – это интересно.
Помимо кораблей, ракет и самолетов, «Ляован-1» также может отслеживать спутники. Так, по крайней мере, намекают. Некоторые аналитики вообще считают, что это одна из главных причин, по которой Китай построил этот корабль.
Если немного пофантазировать, то с помощью аппаратуры такого корабля можно осуществить перехват и дешифровку информации, поступающей со спутников. Сегодня у Китая нет такой всеобъемлющей спутниковой сети, которая позволяла бы контролировать морское и воздушное движение по всему миру, но в стране над этим усердно работают. «Ляован-1» может помочь в области наблюдения с поверхности в конкретном регионе. То есть – тактический инструмент.
Вообще плавучий АВАКС, располагающий соответствующими мощностями и аппаратурой, заняв позицию в Аравийском море, может не только перехватывать информацию с чужих спутников. Он вообще может контролировать воздушную обстановку целого региона.
Иран, который является стратегическим союзником Китая, откровенно испытывает недостаток средств раннего обнаружения в своих ВВС. Оно и ВВС Ирана, в отличие от ракетных войск, не являют собой образа для подражания в плане новизны техники, так что отсутствие самолетов ДРЛОиУ – это нормально.
Попытки создания были, HESA IrAn-140, созданный на базе Ан-140, стал заявкой на успех, однако изготовление достаточного количества таких самолетов стало большой проблемой. Да и вообще изготовление IrAn-140 стало для Ирана проблемой.
А «Ляован-1» в боевом режиме может вести до тысячи целей, что недоступно самолетам ДРЛОиУ, и если корабль «подсветит» иранской армии и флоту обстановку в регионе, то Иран, пожалуй, сможет нивелировать преимущество США и их союзников в получении данных и контроле за обстановкой.
Вообще, такая помощь может позволить исключить эффект внезапности потенциальной атаки США на Иран. И, надо сказать, фантастики здесь не так уж и много на самом деле.
Американцы уже обвиняли ВМС НОАК летом 2025 года в том, что они весной с помощью своих разведывательных кораблей «Ян Вань» давали целеуказание ракетам хуситов. Обвинение, скажем так, ушло в утиль за недоказанностью, и есть уверенность, что вряд ли американцам получится доказать и передачу информации от китайской стороны Ирану. По крайней мере, выкручиваться из ситуаций учить китайцев не надо, они этим владеют вполне уверенно.
Если китайцы решатся на передачу такой стратегической информации, это может иметь далеко идущие геополитические последствия. У Ирана появится реальный шанс работать на упреждение при очередной попытке США что-то уничтожить на территории страны.
Понятно, что ВВС Ирана не в состоянии пока оказать хоть какое-то противодействие той же авиации ВМС США, но вот ракетная компонента ПВО при достаточном информационном сопровождении вполне в состоянии поотрывать крылья любой группировке самолетов, поднявшейся с палубы авианосца.
Впрочем, китайские корабли могли посетить Аравийское море совсем с иными целями, не так ли?
