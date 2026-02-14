Неразорвавшиеся американские противобункерные авиабомбы внутри ядерных объектов Ирана
Авиабомба MOP, идёт подготовка к первому испытанию, 2007 год.
Как сообщило издание Middle East Monitor 8 февраля 2026 года, Иран заявил, что на ядерных объектах, подвергшихся ударам США в июне 2025 года, остаются две неразорвавшиеся авиабомбы, и назвал их физической опасностью, препятствующей проведению инспекций. Министр иностранных дел Аббас Арагчи заявил, что инспекции могут быть проведены только после согласования протоколов безопасности, защиты и доступа, отметив, что ни одно из существующих международных правил не регулирует инспекции на разбомбленных ядерных объектах, особенно учитывая, что США использовали в общей сложности четырнадцать бомб GBU-57A/B MOP, предназначенных для уничтожения бункеров.
Если после обезвреживания или нейтрализации будут обнаружены неразорвавшиеся бомбы GBU-57, они могут предоставить Ирану прямой доступ к современному оружию, способному пробивать бункеры, что потенциально позволит измерить толщину корпуса и состав сплава.
В настоящее время отсутствует правовая база или протокол, регулирующий посещения ядерных объектов, подвергшихся атакам. По словам Аббаса Аргачи, отсутствие правил делает ситуацию беспрецедентной. Поэтому Иран просит согласовать конкретный протокол до проведения каких-либо визитов. Эти заявления были сделаны в то время, когда Иран поддерживает контакт с Международным агентством по атомной энергии.
Арагчи заявил, что спросил генерального директора МАГАТЭ, существует ли какой-либо закон или формальная процедура для посещений ядерных объектов, являющихся целью американских ударов, и получил ответ, что таковых нет. Он заявил, что Иран проинформировал агентство о том, что инспекции должны проводиться только после согласования вопросов безопасности. Он прямо назвал неразорвавшиеся бомбы одной из нерешенных проблем, которые необходимо устранить заранее. Он добавил, что другие технические вопросы и вопросы доступа также потребуют согласования до проведения инспекций. Арагчи сказал, что Иран продолжает поддерживать контакт с агентством по этому вопросу. Он также подтвердил, что Иран не доверяет Соединенным Штатам, и назвал исход продолжающихся ирано-американских переговоров неопределенным.
Авиационные удары проводились во время 12-дневного конфликта в июне 2025 года, который Иран описывает как нападение, начатое Израилем при поддержке США. По словам иранских официальных лиц, целью кампании были военные объекты, ядерные объекты и гражданская инфраструктура по всей стране. Они также заявили, что конфликт включал в себя убийства иранских военачальников и ученых-ядерщиков. В ответ Иран нанес ракетные удары и удары беспилотниками по израильским военным и разведывательным объектам. Это противостояние ознаменовало период прямых военных обменов между двумя сторонами. Иранские официальные лица последовательно рассматривают ядерные удары как часть этой более широкой кампании.
В ходе того же конфликта Соединенные Штаты нанесли удары по трем иранским ядерным объектам, прежде чем объявить о прекращении огня. Удары были нанесены по объектам в Фордоу, Натанзе и Исфахане, которые играют центральную роль в деятельности Ирана по обогащению урана и разработке ядерных технологий. Иранские официальные лица позже признали, что эти объекты получили значительные повреждения. Они также заявили, что ядерные материалы были перемещены до ударов и что непосредственной радиологической угрозы для близлежащего населения не было. Прекращение огня положило конец активным боевым действиям, но оставило поврежденные сооружения и неразорвавшиеся боеприпасы на пострадавших объектах. Теперь Иран ссылается на эти условия как на сохраняющиеся ограничения доступа.
В ходе американских авиаударов использовались тяжелые противобункерные авиабомбы GBU-57 Massive Ordnance Penetrator (GBU-57 MOP), сбрасываемые стратегическими бомбардировщиками B-2. Каждая авиабомба весила около 13 600 кг и была предназначена для проникновения через глубокие слои твёрдой горной породы и массивных железобетонных перекрытий перед детонацией. Кроме того, против ядерной инфраструктуры на поверхности применялись крылатые ракеты Tomahawk.
GBU-57 Massive Ordnance Penetrator — это американская противобункерная авиабомба общей длиной около 6,2 метра с корпусом из закаленной стали, рассчитанным на высокоскоростное столкновение. Она управляется комбинированной системой GPS и инерциальной навигации и использует контактный взрыватель с замедлением, который детонирует после пробития горных пород или железобетонных перекрытий. Из-за весогабаритных характеристик оружия его доставка ограничена стратегическими бомбардировщиками B-2.
В ходе операции «Полуночный молот» состоялось первое боевое применение GBU-57 во время ударов США по иранским ядерным объектам 22 июня 2025 года, семь стелс-бомбардировщиков Northrop B-2 Spirit сбросили двенадцать авиабомб MOP на завод по обогащению урана в Фордоу и две на ядерный объект в Натанзе. Оружие GBU-57 было применено против подземных ядерных объектов, в том числе объектов, построенных на большой глубине под значительным слоем грунта. Целью было повреждение подземных коридоров, туннелей доступа и критически важной внутренней инфраструктуры, а не наземных сооружений.
Проникающая способность авиабомбы основана на высокой кинетической энергии и сверхпрочного корпуса, а не на фугасном эффекте взрывной волны. С момента принятия на вооружение были сомнения в эффективности новой противобункерной авиабомбы, велись дебаты о том, может ли бомба GBU-57 Massive Ordnance Penetrator (MOP) надежно уничтожить глубоко залегающие ядерные объекты Ирана.
Споры о проникающей способности авиабомбы GBU-57 продолжаются до сих пор. ВВС США заявили, в частности, что GBU-57 может пробить до 60 м неуказанного материала, прежде чем взорваться. Эксперты BBC США утверждают, что оружие может пробить около 60 м грунта средней плотности или 18 м бетона. Другой источник, аналитики Janes Information Services, предполагают проникновение на глубину до 18 м в железобетон с прочностью на сжатие 34 МПа и на 2,4 м в железобетон с прочностью на сжатие 69 МПа. Считается, что объект в Фордоу и новые строящиеся цеха в Натанзе находятся на глубине более 80 м под землей, в то время как первоначальный завод по обогащению урана в Натанзе расположен примерно в 20 м от поверхности.
Даже если предположить, что MOP способен проникать примерно на 18 метров в железобетон с уровнем защищённости до - 346,7 кг/кв. см (34 МПа) и согласится с этой оценкой, иранские исследования позволили получить бетон с прочностью на сжатие более - 2141,4 кг/кв. см (210 МПа), что может резко снизить эффективную глубину проникновения бомбы. Кроме того, площадка Фордоу находится под скалой, состоящей в основном из известняка, который имеет переменную прочность на сжатие, но может достигать 1733,5 кг/кв. см (170 МПа), особенно на больших глубинах, что на порядки превосходит уровень защищённости ШПУ МБР. Передовые технологии строительства бункерных укрытий могут также вызывать отклонение авиабомбы по рысканию или тангажу, и довольно значительное.
Обычно приводимые оценки для GBU-57 указывают на проникновение на несколько десятков метров грунта или нескольких метров железобетона, в зависимости от плотности материала и угла нанесения удара. Взрыватель может быть запрограммирован на задержку детонации до достижения оружием определенной глубины, что увеличивает повреждение подземных сооружений.
В ходе ударов по Ирану некоторые авиабомбы, как сообщается, были нацелены на вентиляционные шахты и точки доступа (входа/выхода) для максимального воздействия на внутренние объёмы. Если взрыватель не срабатывает или выходит из строя из-за ударных условий, авиабомба может не взорваться. В таких случаях практически неповрежденный боеприпас может остаться залегать под землей или внутри обрушившихся конструкций.
Если будут обнаружены неразорвавшиеся бомбы GBU-57, после обезвреживания или нейтрализации это может предоставить Ирану прямой доступ к современному противобункерному оружию для технического исследования, вот этого американцы боятся больше всего. Физический осмотр позволит измерить толщину корпуса, состав сплава и структурное усиление, предназначенное для предотвращения разрушения при проникновении.
Внутренние компоненты, такие как электроника наведения, системы питания и навигационные датчики, также могут быть исследованы, если они не будут разрушены при ударе. Анализ взрывателя может показать, как реализованы принципы таймерной детонации и определение глубины проникновения. Такая информация будет важна для понимания механики проникновения и живучести оружия. Обнаружение не подразумевает повторного использования, поскольку безопасное обращение потребует полной нейтрализации взрывчатого вещества.
При использовании найденного оборудования потенциальная возможность хорошо освоенного Ираном реверс-инжиниринга (метод обратного проектирования) якобы (во всяком случае, американцы на это надеются) столкнется со значительными техническими ограничениями. В конструкции GBU-57 применяются специализированные высокопрочные стальные сплавы, высокоточная обработка, требующая специализированного станочного парка, контролируемые взрывчатые вещества, а также потребуются обширные испытания, проведённые в экстремальных условиях. Для воспроизведения аналогичных показателей пробивной способности потребуются сопоставимые промышленные мощности и доступ к крупномасштабному кузнечному, металлургическому и тестовому оборудованию и испытательным установкам.
Интеграция также потребует системы доставки, способной нести полезную нагрузку более 13 тонн, что значительно сужает практические возможности. В общем, американцы надеются, что иранцам не удастся всё это воспроизвести.
Более реалистично, как они считают, предположить, что изучение найденных авиабомб может помочь в разработке оборонительных мер, таких как корректировка глубины туннеля, его компоновки или усиление защитных конструкций для снижения уязвимости. Иран не заявлял о намерении воспроизводить авиабомбу, и одного лишь извлечения недостаточно для достижения оперативной готовности.
Информация