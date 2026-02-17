Муссолини и мафия



Эрнест Хемингуэй о Муссолини - «Муссолини - самый большой блеф в Европе . Если бы Муссолини приказал меня расстрелять завтра утром, я бы всё равно считал его блефом. Расстрел был бы блефом. Найдите когда-нибудь хорошую фотографию синьора Муссолини и изучите её. Вы всё ещё увидите слабость в его губах, которая заставляет его хмуриться - знаменитый хмурый взгляд Муссолини, который имитирует каждый 19-летний фашист в Италии...»

«…Вы со мной! Зачем вам вся эта охрана?»



На фото слева: визит Муссолини на Сицилию. На фото справа: типичный городок Сицилии



На фото слева: город Пьяна-деи-Гречи (ныне - Пьяна-дельи-Альбанези). На фото справа: сицилийский дворик. Первая половин XX века



На фото слева: визит Муссолина в Сиракузы (Сицилия). На фото справа: Палермо, начало ХХ века

Немного о сицилийской мафии



Сицилия. Первая половина ХХ века



Сицилия. Первая половина ХХ века



Сицилия. Первая половина ХХ века

Приход фашистов к власти и первые столкновения



Сицилия. Первая половина ХХ века

«У вас carte blanche…»



Чезаре Мори (1873-1942) — «Железный префект»

У вас карт-бланш. Власть государства должна быть абсолютно восстановлена на Сицилии. Если действующие законы будут вам мешать, это не будет проблемой. Мы разработаем новые законы. Разгромите мафию любой ценой. Пусть ничто не встанет на вашем пути. Делайте всё необходимое. Вы получите любую помощь, о которой попросите. Ни одно из ваших действий не будет подвергнуто сомнению. Докладывайте не через обычные каналы, а напрямую мне. Наносите удары быстро и жестко, не принимая во внимание политическое, социальное или финансовое положение. Прикажите своим людям стрелять на поражение, если это необходимо.

Захват Ганги



На фото слева: Муссолини в деревне Ганги во время своего вояжа на Сицилию в 1924 году, где его сделали почетным гражданином. На фото справа: деревня Ганги

Состояние осады во всех ее проявлениях… город оцеплен, выхода нет… военные занимают позиции и находятся в состоянии боевой готовности… цвета войны… очень необычная полицейская операция

Фашизм исцелил Италию от многих ран. Он прижжёт язву преступности на Сицилии раскалённым железом, если потребуется!

«Муссолини всегда прав…»

Время от времени до меня доносятся сомнительные голоса, которые пытаются убедить меня в том, что на Сицилии мы преувеличиваем, что мы позорим целый регион, что мы бросаем тень на остров, который по праву может похвастаться благородными традициями. Я с негодованием отвергаю эти голоса, потому что они могут исходить только из зараженных центров. Пришло время мне разоблачить мафию перед вами. Но прежде всего я хочу лишить эту банду разбойников всего ее поэтического очарования, которого она ни в коей мере не заслуживает. Давайте не будем говорить о благородстве и рыцарстве мафии, если не хотим оскорбить всю Сицилию! Пресса должна признать, что фашистская операция на Сицилии была действительно эффективной, действительно своевременной.

Эти цифры являются высшей похвалой, которую можно выразить префекту Чезаре Мори из Палермо, которому я передаю свои сердечные приветствия, и другому чиновнику, который великолепно с ним сотрудничал. Я имею в виду судью Джампьетро, который на Сицилии имел смелость отправлять преступников в тюрьму.

Подводим итоги

А что там с Каморрой и Ндрангетой?



На фото слева: Микеланджело Камполо - главарь Ндрангеты. На фото слправа: Гаэтано Дель Джудиче - главарь неаполитанской Каморры