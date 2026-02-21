Поиск и идентификация войсковых зенитных ракетных комплексов на спутниковых снимках



Спутниковый снимок Google Earth: японские истребители F-15J и обслуживающий их персонал на авиабазе Наха



Спутниковый снимок Google Earth: заблюренная позиция мобильного ЗРК Newa-SC в 3 км восточней польского города Пуцк. Снимок сделан в апреле 2019 года



Спутниковый снимок Яндекс Спутник: тот же участок местности в 3 км восточней польского города Пуцк



Спутниковый снимок Googlе Eаrth: позиция ЗРК Newa-SC в 3 км восточней города Пуцк. Снимок сделанный в апреле 2011 года был сохранён в личном архиве



Спутниковый снимок Googlе Eаrth: железнодорожный состав где-то в Германии, северней Бремена

Спутниковые снимки войсковых комплексов ПВО и ЗРК малой дальности



Спутниковый снимок Google Earth: ЗРК «Crotale-NG» и обзорная РЛС в окрестностях Орлеана



Самоходные пусковые установки ЗРК HQ-7В



Спутниковый снимок Googlе Eаrth: ЗРК HQ-7В в окрестностях авиабазы Гаочэн. Снимок сделан в сентябре 2015 года



Спутниковый снимок Googlе Eаrth: позиция ЗРК HQ-7В в восточном пригороде Пекина. Снимок сделан в августе 2011 года



ЗРК HQ-6



Спутниковый снимок Google Earth: позиция ЗРК HQ-6 в окрестностях города Чэнду. Снимок сделан в августе 2024 года



СПУ ЗРК Туре 81 Kai с ЗУР разных типов



Спутниковый снимок Google Earth: ЗРК Туре 81 на базе Корияма, префектура Фукусима. Снимок сделан в мае 2016 года



Самоходная пусковая установка ЗРК Type 11



Спутниковый снимок Google Earth: элементы ЗРК Type 11 в окрестностях авиабазы Наха на Окинаве. Снимок сделан в апреле 2018 года



Спутниковый снимок Google Earth: ЗРК «Оса», мобильная пусковая установка ОТРК 9К72 «Эльбрус», СПУ 2П25 и СУРН 1С91 из состава ЗРК «Куб», между БТР-70 стоит ЗСУ-23-4. Позади на площадке имитаторы режимов работы СНР советских ЗРК. Снимок сделан в декабре 2016 года



ЗСУ-23-4 «Шилка» на полигоне Эглин во Флориде



Спутниковый снимок Google Earth: военная техника советского производства на базе хранения во Флориде. Хорошо различима СПУ 2П24 с двумя ЗУР 3М8 и СНР 1С32 из состава ЗРК «Круг». Снимок сделан в марте 2013 года



Спутниковый снимок Google Earth: ЗРК «Оса» на британском полигоне Спейддам. Снимок сделан в июне 2018 года



Спутниковый снимок Google Earth: СПУ 2П25 ЗРК «Куб» на британском полигоне Спейддам. Снимок сделан в июне 2018 года



Спутниковый снимок Google Earth: СОУ 9А310М1 из состава ЗРК «Бук-М1» на полигоне Тонопа. Снимок сделан в мае 2024 года



Спутниковый снимок Google Earth: ЗРК «Оса» среди других экспонатов военного музея в Дрездене. Снимок сделан в июле 2023 года



Спутниковый снимок Google Earth: позиция ЗРК «Круг» в 1 км южнее Шушикенда. Снимок сделан 14 сентября 2020 года



Спутниковый снимок Googlе Eаrth: позиции двух батарей ЗРК «Круг» восточней посёлка Аскеран. Снимок сделан в июне 2019 года



СНР 1С32М ЗРК «Круг-М»



Спутниковый снимок Google Earth: база хранения ЗРК «Круг», расположенная на окраине села Карашен. Снимок сделан в феврале 2021 года



Спутниковый снимок Google Earth: СОУ 9А317Э ЗРК «Бук-М2Э», радиолокатор П-18 и другая техника на позиции западнее города Аягоз в Абайской области Казахстана. Снимок сделан в мае 2022 года



Самоходная огневая установка ЗРК Raad



Спутниковый снимок Googlе Eаrth: ЗРК Raad развёрнутый на бывшей позиции объектового ЗРК китайского производства HQ-2 в окрестностях порта Бендер-Абасс. Снимок сделан в июле 2024 года