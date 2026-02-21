Поиск и идентификация войсковых зенитных ракетных комплексов на спутниковых снимках
В настоящее время общедоступные бесплатные ресурсы типа «Google Earth» или «Яндекс Спутник» публикуют регулярно обновляющиеся спутниковые снимки земной поверхности в разрешении, достаточном для обнаружения и уверенного опознавания объектов размером в пару квадратных метров. Иногда качество снимков позволяет разглядеть отдельных людей, и это легко сделать, когда солнце находится не в зените и невысокие наземные объекты отбрасывают хорошо заметную длинную тень.
Спутниковый снимок Google Earth: японские истребители F-15J и обслуживающий их персонал на авиабазе Наха
С учётом международной обстановки и современных реалий спутниковые снимки земной поверхности, доступные рядовым обывателям, могут служить источником разведывательной информации, что особенно актуально в отношении стационарных объектов оборонного назначения. Например, по этим снимкам можно сделать анализ состояния взлётно-посадочной полосы и инфраструктуры аэродромов и приблизительно определить, сколько боеготовых самолётов на них базируется.
В связи с этим в последние несколько лет в ряде государств предприняты меры по ограничению распространения спутниковых изображений, которые могут использоваться в разведывательных целях. Например, в ресурсе «Google Earth» начиная с 2022 года блюрят военно-воздушные и военно-морские базы, некоторые логистические центры и позиции противовоздушной обороны, расположенные в европейских странах НАТО. И это касается не только свежих изображений, но и снимков, сделанных более 10 лет назад, которые раньше находились в свободном доступе.
Спутниковый снимок Google Earth: заблюренная позиция мобильного ЗРК Newa-SC в 3 км восточней польского города Пуцк. Снимок сделан в апреле 2019 года
Впрочем, ухищрения в виде блюра не имеют особого смысла. Понятно, что в распоряжении разведывательных служб и оборонных ведомств имеются гораздо более качественные снимки. Кроме того, не просматриваемые участки местности на Google Earth прекрасно видны на «Яндекс Спутник», и наоборот.
Спутниковый снимок Яндекс Спутник: тот же участок местности в 3 км восточней польского города Пуцк
В отношении польских ЗРК Newa-SC это особенно странно, с учётом того, что комплексы данного типа постоянного боевого дежурства в последние годы не несли и лишь периодически разворачивались в тренировочных целях, и в настоящее время по большей части сняты с вооружения.
Спутниковый снимок Googlе Eаrth: позиция ЗРК Newa-SC в 3 км восточней города Пуцк. Снимок сделанный в апреле 2011 года был сохранён в личном архиве
Впрочем, в объективы коммерческих космических аппаратов, находящихся на околоземной орбите, попадают не только стационарные позиции объектовых систем ПВО, но и другая военная техника.
Спутниковый снимок Googlе Eаrth: железнодорожный состав где-то в Германии, северней Бремена
Много интересного можно обнаружить не только на складах и военных базах, но и на железнодорожных станциях, где останавливаются составы, производится погрузка и разгрузка.
Что касается зенитных ракетных комплексов, то для обнаружения мест развёртывания и хранения могут использоваться различные методы. Не редко такая информация публикуется в открытых источниках. Например, в 2007 году официальные российские СМИ с большой помпой сообщали, что первый дивизион ЗРС С-400 606-го Краснознамённого гвардейского зенитного ракетного полка встал на боевое дежурство в окрестностях подмосковного города Электросталь. До сих пор в открытом доступе находится информация, касающаяся боевого состава и мест дислокации практически всех частей ПВО ВКС РФ и Сухопутных войск. Очень информативными являются различные форумы и группы в соцсетях, на которых общаются бывшие и действующие военнослужащие, а также родители срочников.
Ещё более доступной является информация, касающаяся дислокации ЗРК и радиолокационных постов в странах Запада. В США, европейских государствах НАТО, Японии, Республике Корея эти сведения публикуются в разного рода открытых справочниках, телефонных книгах и базах данных. Но даже в случае с государствами, руководство которых считает, что они находятся в «кольце врагов», обнаружить на их территории стационарные позиции ЗРК не представляет большого труда, но занимает немного больше времени.
Однако не стоит думать, что без «открытых источников», которые действительно являются одним из основных каналов поступления разведывательной информации, «потенциальные партнёры» испытывали бы серьёзные трудности с обнаружением и идентификацией наших средств противовоздушной обороны.
Ежедневно космическое пространство над Россией бороздит большое количество спутников, принадлежащих «недружественным странам», которые осуществляют фото-, радиолокационную и радиотехническую разведку. Кроме того, вдоль границ РФ регулярно летают разведывательные самолёты ВВС НАТО, Японии и КНР. Также в воздушном пространстве России проходят транзитные маршруты грузовых и пассажирских самолётов иностранных авиакомпаний, и разместить на их борту помимо основного груза разведывательное оборудование не составляет особого труда.
С учётом всех факторов можно констатировать, что даже кратковременное включение обзорных радиолокаторов или станций наведения зенитных ракет почти гарантировано приводит к тому, что позиция ЗРК оказывается «засвеченной». В мирное время это не составляет большой проблемы, а вот в «особый период», особенно если не остаётся времени на передислокацию зенитных дивизионов, с большой вероятностью это приведёт к очень неприятным последствиям.
В настоящее время ряд западных неправительственных организаций, занимающихся исследованием проблем глобальной безопасности, на основе рассекреченных материалов, добытых государственными разведорганами и частными OSINT-аналитиками, регулярно публикуют статьи, обзоры и справочники, в которых подробно говорится о характеристиках и местах дислокации систем ПВО в разных странах. Опираясь на эти сведения, при наличии минимальных навыков и свободного времени не составляет особого труда найти те или иные зенитные ракетные комплексы на спутниковых снимках.
Спутниковые снимки войсковых комплексов ПВО и ЗРК малой дальности
В силу относительно небольших габаритов и хорошей подвижности войсковые средства противовоздушной обороны зачастую являются сложными для фиксации на спутниковых снимках объектами. Ситуация усугубляется тем, что зенитные самоходные артиллерийские установки и зенитные ракетные комплексы малой дальности в большинстве случаев не находятся на одних и тех же позициях длительно, и их, как правило, удаётся подловить в местах постоянной дислокации.
В странах НАТО войсковых систем ПВО относительно немного, разворачиваются они нечасто, в связи с чем редко попадают на общедоступные спутниковые снимки.
Одной из немногих европейских стран, где до недавнего времени охрану крупных авиабаз и других стратегически важных объектов осуществляли ЗРК малой дальности «Crotale-NG», была Франция.
Спутниковый снимок Google Earth: ЗРК «Crotale-NG» и обзорная РЛС в окрестностях Орлеана
Китайским аналогом ЗРК Crotale является HQ-7. Производство этого комплекса было налажено после того, как Китай в начале 1980-х приобрёл несколько комплексов «Crotale». Сейчас на вооружении НОАК стоят модернизированные мобильные ЗРК HQ-7В.
Самоходные пусковые установки ЗРК HQ-7В
В китайских источниках десятилетней давности попалось упоминание, что в ходе учений мобильные ЗРК HQ-7В разворачивались в Гонконге и в окрестностях авиабазы Гаочэн в провинции Хэбэй. Найти эти комплексы в Гонконге мне не удалось, а вот временную позицию мобильных ЗРК возле авиабазы обнаружить получилось. К сожалению, снимок невысокого качества, и хорошо рассмотреть боевые машины, укрытые к тому же маскировочными сетями, невозможно.
Спутниковый снимок Googlе Eаrth: ЗРК HQ-7В в окрестностях авиабазы Гаочэн. Снимок сделан в сентябре 2015 года
Ещё одна батарея HQ-7В до 2015 года несла боевое дежурство в восточном пригороде Пекина.
Спутниковый снимок Googlе Eаrth: позиция ЗРК HQ-7В в восточном пригороде Пекина. Снимок сделан в августе 2011 года
HQ-7В является не единственным комплексом малой дальности, привлекаемым для несения регулярного боевого дежурства с целью прикрытия стратегически важных объектов.
Для поражения воздушных целей в ЗРК HQ-6D и HQ-6А используется ЗУР LY-60, созданная на базе итальянской ракеты «воздух-воздух» «Aspide Mk.1», которая ведёт свою родословную от американской УР AIM-7 Sparrow. В составе модификации HQ-6А (артиллерийская) имеется 30-мм семиствольная зенитная артиллерийская установка Туре 730 с радиолокационно-оптической системой наведения, созданная на базе голландского корабельного зенитно-артиллерийского комплекса "Goalkeeper".
ЗРК HQ-6
По имеющимся данным, в НОАК есть не менее 20 ЗРК HQ-6D/6А, которые регулярно на ротационной основе осуществляют боевое дежурство. В юго-западном Китае в окрестностях города Чэнду в провинции Сычуань имеется три стационарных позиции, где до недавнего времени размещались ЗРК HQ-6.
Спутниковый снимок Google Earth: позиция ЗРК HQ-6 в окрестностях города Чэнду. Снимок сделан в августе 2024 года
В настоящее время в этом районе для защиты авиастроительного предприятия Chengdu Aircraft Industry Group и трёх крупных авиабаз дополнительно развёрнуты два дивизиона, вооружённые многоканальными ЗРК средней дальности HQ-22.
Относительно малоизвестным мобильным комплексом малой дальности является японский Туре 81 Kai, созданный компаниями Kawasaki Heavy Industries и Toshiba Electric. Этот мобильный ЗРК в середине 1990-х сменил в производстве предыдущую модификацию Туре 81, принятую на вооружение в 1981 году.
СПУ ЗРК Туре 81 Kai с ЗУР разных типов
Первоначально для стрельбы по воздушным целям использовалась только управляемая ракета с тепловой головкой самонаведения, имевшая зону поражения 500–7000 м. В составе ЗРК Туре 81 Kai также используются ЗУР с комбинированной помехозащищённой ГСН (ИК+фотоконтрастная) и с активным радиолокационным наведением. Новые ракеты с АРЛГСН могут поражать цели на дальности до 13000 м. Досягаемость по высоте – 3500 м. Использование зенитных ракет с различными головками самонаведения позволило расширить тактическую гибкость модернизированного самоходного комплекса, повысить помехозащищённость и увеличить дальность действия. Производство ЗРК Туре 81 Kai прекращено 12 лет назад, но он по-прежнему считается достаточно эффективным.
Спутниковый снимок Google Earth: ЗРК Туре 81 на базе Корияма, префектура Фукусима. Снимок сделан в мае 2016 года
Информацию относительно нахождения ЗРК Туре 81 удалось обнаружить благодаря фоторепортажу, опубликованному в японских СМИ после проведения «дня открытых дверей» на базе Корияма.
В 2014 году на вооружение Сил самообороны Японии поступил мобильный ЗРК малой дальности Type 11, разработанный компанией Toshiba Electric. В перспективе этот комплекс должен заменить ЗРК Туре 81 и Туре 81 Kai.
Самоходная пусковая установка ЗРК Type 11
В ЗРК Type 11 используются ракеты с активным радиолокационным наведением. Действиями огневой батареи руководит мобильный командный пункт, оснащённый РЛС с АФАР. В составе батареи две самоходные пусковые установки с четырьмя ЗУР.
В отличие от ЗРК Type 81, на самоходных пусковых установках Type 11 зенитные ракеты находятся в герметичных транспортно-пусковых контейнерах, что защищает их от неблагоприятного воздействия окружающей среды и позволяет ускорить процесс заряжания.
Согласно справочным данным, по состоянию на 2024 год в Сухопутных силах самообороны имелось 20 ЗРК Type 11, которыми оснащены 5 зенитных дивизионов в Северо-Восточной, Центральной и Западной армиях.
Спутниковый снимок Google Earth: элементы ЗРК Type 11 в окрестностях авиабазы Наха на Окинаве. Снимок сделан в апреле 2018 года
В Воздушных силах самообороны шесть ЗРК Type 11 стоят на вооружении трёх зенитных групп, прикрывающих авиабазы Ниттахара, Цуики и Наха.
Гораздо чаще на спутниковых снимках попадаются войсковые зенитные комплексы советского производства. Как это ни странно, но наиболее качественные изображения отдельных образцов получены не в России или в бывших союзных республиках, а в западных музеях, а также на полигонах, расположенных в Великобритании и США. Так, на полигоне, находящемся в 30 км к югу от военной базы Форт Стюарт в штате Джорджия, среди других образцов военной техники советского производства имеются: ЗСУ-23-4 «Шилка», а также мобильные ЗРК «Оса» и «Куб».
Спутниковый снимок Google Earth: ЗРК «Оса», мобильная пусковая установка ОТРК 9К72 «Эльбрус», СПУ 2П25 и СУРН 1С91 из состава ЗРК «Куб», между БТР-70 стоит ЗСУ-23-4. Позади на площадке имитаторы режимов работы СНР советских ЗРК. Снимок сделан в декабре 2016 года
О наличии тех или иных иностранных систем ПВО в США можно узнать из американских СМИ, регулярно публикующих их фотографии, а также вдумчиво изучив окрестности полигонов, испытательных центров и военных баз.
ЗСУ-23-4 «Шилка» на полигоне Эглин во Флориде
Одним из крупнейших американских центров хранения военной техники советского и российского производства является объект в штате Флорида, расположенный в 35 км восточней авиабазы Эглин.
Спутниковый снимок Google Earth: военная техника советского производства на базе хранения во Флориде. Хорошо различима СПУ 2П24 с двумя ЗУР 3М8 и СНР 1С32 из состава ЗРК «Круг». Снимок сделан в марте 2013 года
Зенитные ракетные комплексы «Оса» и «Куб» также имеются на британском полигоне радиоэлектронной борьбы Спейддам в графстве Нортумберленд.
Спутниковый снимок Google Earth: ЗРК «Оса» на британском полигоне Спейддам. Снимок сделан в июне 2018 года
Полигон Спейддам является единственным объектом в Европе, где возможна не только отработка радиоэлектронной борьбы с ЗРК, но и применение авиационных средств поражения.
Спутниковый снимок Google Earth: СПУ 2П25 ЗРК «Куб» на британском полигоне Спейддам. Снимок сделан в июне 2018 года
Испытания ЗРК советского производства с реальными пусками зенитных ракет проводились на полигоне Тонопа в штате Невада. Именно сюда были доставлены элементы наиболее современных систем «Бук-М1» и С-300ПС.
Спутниковый снимок Google Earth: СОУ 9А310М1 из состава ЗРК «Бук-М1» на полигоне Тонопа. Снимок сделан в мае 2024 года
Имеется очень качественный снимок боевой машины ЗРК «Оса», являющейся экспонатом Военно-исторического музея вооружённых сил Германии в Дрездене.
Спутниковый снимок Google Earth: ЗРК «Оса» среди других экспонатов военного музея в Дрездене. Снимок сделан в июле 2023 года
Как правило, в худшем разрешении идут спутниковые снимки большей части территории нашей страны и ближнего зарубежья, но тем не менее их качество позволяет уверенно опознавать ЗРК различных типов. Например, самоходные пусковые установки комплексов «Круг» легко отличить от СПУ «Куб» и СОУ «Бук» по количеству и форме ракет. Две «круговские» ракеты с прямоточным воздушно-реактивным двигателем на жидком топливе более громоздкие и имеют характерные воздухозаборники. Полный боекомплект «кубовской» СПУ составляет три ракеты, а на СОУ «Бук» — четыре ЗУР.
Дольше всего ЗРК «Круг» эксплуатировались вооруженными формированиями непризнанной Нагорно-Карабахской республики.
Несколько комплексов имелось на позициях вокруг Степанакерта до сентября 2020 года. При этом самоходные пусковые установки и станции наведения находились в капонирах, а командные пункты в большинстве случаев располагались в заглублённых в землю укрытиях.
Спутниковый снимок Google Earth: позиция ЗРК «Круг» в 1 км южнее Шушикенда. Снимок сделан 14 сентября 2020 года
Судя по спутниковым снимкам, к сентябрю 2020 года на территории НКР восточней посёлка Аскеран были развёрнуты ещё две батареи ЗРК «Круг» с приданными им обзорными РЛС П-18 и П-19.
Спутниковый снимок Googlе Eаrth: позиции двух батарей ЗРК «Круг» восточней посёлка Аскеран. Снимок сделан в июне 2019 года
Впрочем, с учётом возраста этих комплексов имеются сомнения относительно их работоспособности. Поддержание выработавших свой ресурс комплексов, построенных на ламповой элементной базе, требовало героических усилий. Аппаратная часть станции наведения даже во времена СССР требовала постоянного пристального внимания и высокой квалификации обслуживающего персонала.
СНР 1С32М ЗРК «Круг-М»
Но основной проблемой являлись ракеты с просроченными сроками эксплуатации. ЗУР 3М8 не имеет топливных насосов, керосин из баков подавался за счет подачи сжатого воздуха между стенкой отсека бака и резиновым мешком, так вот, эта резина после длительного хранения теряет эластичность, и в ней появлялись трещины, что приводит к утечкам топлива и чревато пожаром.
В любом случае, даже находясь в идеальном техническом состоянии, устаревший «Круг» не способен противодействовать дронам, которыми Азербайджан осенью 2020 года вынес систему ПВО Нагорного Карабаха. Кроме того, в силу конструктивных особенностей комплекса огневые позиции с воздуха были очень хорошо заметны, что не способствовало выживаемости.
Спутниковый снимок Google Earth: база хранения ЗРК «Круг», расположенная на окраине села Карашен. Снимок сделан в феврале 2021 года
После завершения активной фазы конфликта в 2020 году все уцелевшие элементы армянских ЗРК «Круг» были вывезены на базу, расположенную на окраине села Карашен в 6 км от Степанакерта. Позже эта база подверглась ударам с воздуха, и вся находившаяся на ней техника оказалась уничтожена или выведена из строя.
Не столь древние, как ЗРК «Круг», комплексы семейства «Бук», помимо России, эксплуатируются ещё приблизительно в 10 странах. Также ведётся выпуск новых ЗРК, и иногда при нехватке объектовых систем ПВО они привлекаются для несения постоянного боевого дежурства.
1 февраля 2021 года Министерство обороны Казахстана сообщило, что на боевое дежурство поставлен ЗРК «Бук-М2Э», изготовленный российским АО «Концерн ВКО «Алмаз-Антей».
Спутниковый снимок Google Earth: СОУ 9А317Э ЗРК «Бук-М2Э», радиолокатор П-18 и другая техника на позиции западнее города Аягоз в Абайской области Казахстана. Снимок сделан в мае 2022 года
Первый дивизион «Бук-М2Э» вошел в состав зенитной ракетной бригады, ранее вооруженной ЗРК 2К11М1 «Круг-М1» и дислоцированной западнее города Аягоз. Эта часть прикрывала от ударов с воздуха расположенный рядом аэродром, склады 78-й танковой дивизии и танковый полк. Город Аягоз находится в Абайской области, приблизительно в 200 км от границы с КНР.
По мотивам советского войскового комплекса «Бук» в Иране создан собственный самоходный ЗРК Raad на шасси, внешне сходном с транспортёром повышенной проходимости МЗКТ-6922.
Самоходная огневая установка ЗРК Raad
Также существует более бюджетный вариант на базе тяжелого трёхосного грузовика. Пуск ракет также осуществляется после вывешивания боевой машины на домкратах.
С учетом того, что значительная часть территории Ирана — это достаточно ровная пустынная местность, существование подобной более дешевой модификации представляется вполне оправданным. Можно предположить, что создание иранских зенитных комплексов и ракет, конструктивно и по своим характеристикам близких к российскому «Бук», осуществлялось при поддержке России в виде поставки технической документации и комплектующих.
Спутниковый снимок Googlе Eаrth: ЗРК Raad развёрнутый на бывшей позиции объектового ЗРК китайского производства HQ-2 в окрестностях порта Бендер-Абасс. Снимок сделан в июле 2024 года
Иранские мобильные ЗРК Raad часто демонстрируются в ходе военных парадов. Но, судя по всему, произведено таких комплексов немного, и они являются редкостью на стационарных огневых позициях.
К сожалению, ввиду значительного объёма информации, осветить в одной статье всю тему не представляется возможным. Следующая публикация этого цикла будет посвящена вопросам идентификации объектовых зенитных ракетных комплексов средней и большой дальности.
Продолжение следует…
