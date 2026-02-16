«Международная безопасность и Эстония в 2026-м году». Эстонцы написали про новую ВДНХ российской оборонки
Не знаю, как у вас, а у меня уже выработался условный рефлекс на слова. Не на манеру изложения, не на источник информации, а именно на слова, которые стоят в начале сообщения. «Как установили британские ученые...» или что-то подобное, и в мозгу включается «тумблер». Сразу ждешь какую-либо «хохму», вроде повышения сексуальности слизней в теплую дождливую погоду на 32,3% или изменение количества «лапок» у снежинок в зависимости от высоты…
В последние годы точно такой же рефлекс выработался и на другое начало новости. «По данным Службы внешней разведки Эстонии...». Эстонские «шпионы» не особо утруждают себя разведкой. Зачем, когда есть «украинские братья»? Эта самая служба просто дублирует украинские «разведданные» и чуть добавляет «европейского» лоска.
Наверное, большинство читателей согласны с моим отношением к этой разведке. А между тем в западном обществе к таким «данным» и «выводам» относятся достаточно серьезно и даже используют при формировании бюджета НАТО и действий на конкретных ТВД. В том числе и размещения войсковых подразделений на нашей границе.
Совсем недавно, 10 февраля этого года, вышел доклад эстонской СВР под названием «Международная безопасность и Эстония в 2026 году». Предполагая, что примерно будет написано там, я занялся его изучением. Сразу скажу, давненько я не читал такого просто вопящего об опасности документа. Правда, слова «караул» эстонские разведчики не употребляют, но в подтексте оно красной нитью проходит по всему докладу. Кремль готовит боеприпасы для нападения на НАТО!!!
Доклад насыщен «разведданными», цифрами, указаниями, для кого это производят. Есть даже сноска на нашу военную доктрину. Добротно сработано. Очень пугающе для европейского обывателя. Почитаешь и сразу понятно, что Европе кирдык. Ну не для Азии же Москва готовит столько снарядов, ракет и мин. Нет у русских другой цели, чем Европа, а особенно Прибалтийские вымираты…
Хотелось посмеяться в который уже раз за бывшим «нашим народом», но… Я вдруг понял, что воспринимать доклад следует по-другому. Это же военное ВДНХ, выставка достижений нашего военно-промышленного комплекса России! Мы настолько привыкли к тому, что у нас то там, то сям что-то «трещит», а то и «рвется», что перестали замечать собственный подвиг. Подвиг не бойцов на фронте, а подвиг рабочих, конструкторов, инженеров в тылу. Про подвиг тыла в ВОВ мы помним, а про наших тыловых героев не знаем. О них или никак, или с критикой…
Предлагаю сегодня «пройтись» по нашей «ВДНХ», построенной эстонцами, для того, чтобы осознать, что за эти годы сделали люди в тылу. Так как «выставка» все-таки враждебного производства, цифры будут оттуда же, из вражеских «разведданных», так что за них я не ручаюсь…
Главный павильон «Русские боеприпасы самые «боеприпасистые» в мире»
Над входом в павильон по старой советской традиции висит лозунг, настраивающий посетителей на нужный лад. «За 4 года (с 2021 по 2025) производство артиллерийских боеприпасов в России выросло в 17 (!) раз». Чуть-чуть расшифрую это утверждение. 2021 год — последний предвоенный. Это показатель мирного времени. Примерно 400 тысяч снарядов, мин и минометных снарядов. 2025 — это год, за который уже сейчас можно отчитаться. Произведено примерно 7 млн единиц боеприпасов!
То, что проблема боеприпасов, точнее их наличия, стоит остро, было понятно уже в начале СВО, в 2022 году. Мы помним, как в начале операции, наверное, в надежде на скорое её завершение, наша артиллерия не особо задумывалась о снарядах. Были дни, когда расход снарядов достигал 60 тысяч штук. Но довольно скоро начался «голод». И это мы помним. Когда ежедневный расход сократился до 10-15 тысяч в день. Это была одна из причин затухания наших наступательных операций. Этот факт тоже отражен в докладе СВР Эстонии. Кроме того, что будет рассказ о том, сколько произведено, будет рассказ и для каких систем это необходимо.
Но вернемся к производству. Эстонцы не только называют общую сумму боеприпасов, но и дают расклад по четырем «семействам», которые базируются на нашей военной доктрине. Итак, больше всего ВПК России произвел снарядов для гаубиц калибром 122 мм, 152 мм и 203 мм. 3 млн 400 тысяч штук! Это и понятно. Самые расходуемые боеприпасы. Практически на сегодняшний день это основные средства ведения боевых действий.
Для тех, кто знает войну не понаслышке, объяснять ничего не надо. Так что буду писать для тех, кому это интересно. Крупные калибры применяются для ведения т.н. многослойного огня. Гаубицы Д-30 и «Гвоздики» разрушают опорники. Там, где 122-мм «не хватает», т.е. снаряды не разрушают, а лишь повреждают укрепы, в дело вступают 152-мм. «Акации», «Гиацинты-С», САУ «Мста-С» и гаубицы «Мста-Б». Эти орудия не только разрушают, но способны создать осколочный ад для противника на логистических путях.
Ну и «самые упитанные»... «Пионы» и «Малки». Наверное, многие смотрели хоть раз в жизни боксерские поединки. Помните, чем отличаются бои «мухачей» и тяжеловесов? Легковесы мутузят друг друга весь бой, но очень редко это заканчивается нокаутом. У тяжей же всё по-другому. Бродят по рингу и ожидают ошибки противника. А там... Один удар — и всё. Примерно так же работают и «Пионы» и «Малки». Они ждут, когда другие средства становятся бессильными. А потом наносят удар. 203-мм — это уже не снаряд, это бомба огромной разрушительной силы. Согласитесь, «тяжеловесам» не нужно попадать в окно дома, если их снаряд просто снесет весь дом.
Следующим по количеству «семейством» стали мины калибра 120 и 240 мм. 2 млн. 300 тысяч единиц! Тут, думаю, всё так же понятно. Миномет, если он свой, лучший друг, а если противника — злобный враг. 120-мм минометы — это мобильная артиллерия общевойскового командира. Артиллерия «быстрого реагирования», я бы сказал. Быстро перемещается в нужное место. Обладает достаточной точностью и мощью боеприпасов, правда, на небольшое расстояние.
120-е делают свою работу на передке, когда до укрепа остались считанные метры, а противник звереет и сопротивляется. Когда-то один командир минометной батареи в мотострелковом полку сказал мне: «Хрен ты пройдешь последние пару-тройку сотен метров до вражеских позиций без меня». Очень верное замечание. Пройти можно, но сложно. А с минометом проще…
Ну а «Тюльпаны»... Многие видели их работу на кадрах, снятых военкорами. 240-мм — это очень серьезно. И разбрасывать такие боеприпасы по опорнику роты или взвода накладно. Да и малоэффективно. Это специализированное оружие, предназначенное для разрушения городских укреплений и хорошо оборудованных опорных пунктов противника. Один бабах — и стены или ДОТа нет.
Теперь о третьем семействе. Это боеприпасы калибра 100, 115 и 125 мм. Т. е. снаряды, применяемые танками и БМП. Помните героические рейды танков и бои, где танки приходили на помощь пехоте и били практически прямой наводкой по противнику. Соответственно, если это Т-72, Т-80, Т-90, то применяется снаряд 125-мм. Если это Т-62, то это 115-мм. Ну и БМП-3 — это 100-мм снаряды. Таких боеприпасов выпущено 800 тысяч штук! Так что дефицита и тут не наблюдается.
Ну и последняя категория — «чистильщики». Те, кто занимается «грубой зачисткой» пунктов сосредоточения, систем траншей и предполагаемых огневых позиций противника... Я о 122-мм «Градах» и «Торнадо-С». Очень эффективные системы. Когда противник изготовился к атаке… Сюда же относятся и их «старшие братья» — 220-мм «Ураганы» и 300-мм «Смерчи» и «Торнадо-С». Стреляют поглубже, подальше, чем ствольная арта. И кроме уничтожения живой силы в местах сосредоточения, занимаются ещё и уничтожением различных объектов, вроде мостов или позиций ПВО.
Увы, но количество таких установок меньше, чем других упомянутых образцов. Потому и ракет для них выпускается меньше. «Всего» 500 тысяч единиц. По моему мнению, тут кроме «возможностей промышленности» есть и другая причина. Сегодня все чаще сообщают о появлении боеприпасов с усиленной мощностью. Как ни крути, эти системы пока «дают шанс» выжить противнику. Этот «пробел» сегодня решается нашими инженерами.
Павильон №2 «Те, кто помогает русским развивать ВПК»
Итак, мы идем дальше. Туда, где, по мнению эстонских разведчиков, находятся доказательства того, что Россия не выдержала бы западного давления без помощи других стран. Что же, не в первый раз в нашей долгой истории кто-то мечтает о том, чтобы мы «не выдержали». Сколько таких мечтателей лежит в нашей земле, не знает никто. Но в чем эстонцы правы, о тех, кто нам помогал и помогает, вспомнить необходимо.
Прежде всего, о тех солдатах и офицерах северокорейской армии, кто встал плечом к плечу с нашими бойцами на защиту нашей страны. О тех, кто сложил голову за нашу страну. Мы всегда будем это помнить, в отличие от тех, кто забыл наших дедов и прадедов, освобождавших их от фашизма.
Но этот зал не о том. Этот зал о вооружении, о боеприпасах. И этот зал эстонская СВР оформляла вместе... с Украиной, с украинским ГУР. Соответственно, данные, скорее всего, завышены. Но сути это не меняет. Для начала о стоимости артиллерийских снарядов. Чисто для того, чтобы появилось понимание того, куда идут наши деньги. Итак, по оценкам СВР Эстонии, стоимость одного старого (старой модели) снаряда 152-мм оценивается примерно в 100000 рублей. Стоимость западного аналога, 155-мм снаряда, в несколько раз выше.
Россия с начала закупок снарядов получила от 5 до 7 миллионов снарядов! Арифметику представлю читателям. Наш противник, ВСУ, вообще считает, что каждый второй снаряд, отстреливаемый русскими в зоне СВО, импортный. Приводится «страшная» для «умирающей России» цифра — только в 2025 году Россия затратила на закупки снарядов примерно 1 триллион рублей!
Кто же такие эти наши помощники? Прежде всего, это КНДР. Северная Корея действительно поставила нам достаточно много боеприпасов, особенно тогда, когда существовала прямая угроза в Курской области. Поставляли не только боеприпасы, но и некоторые системы, которые их используют. В частности, РСЗО. И в какой-то степени КНДР действительно дала нам возможность ускорить модернизацию наших производств.
Но был и ещё один друг, который протянул нам руку помощи. Без громких слов и статей в мировых СМИ. Это Иран. Боеприпасы поступали и из этой страны. Они тоже спасали наших бойцов и уничтожали врагов. Кто-то скажет, что власти неплохо «скинули» старые боеприпасы, неплохо заработали. Ну что же, у каждого свое мнение. Только вот закавыка какая: у Киева было то же самое вооружение. Те же советские системы советских калибров. А цену там давали в разы больше…
В целом эстонские разведчики делают вывод о том, что российский ВПК прошел стадию перехода на военные рельсы и сегодня стабильно работает по наращиванию производства и снабжению армии боеприпасами.
Павильон №3 «Комната ужасов»
«Запоминается всегда последняя фраза», — помните мысль Юлиана Семенова, которую мысленно озвучил Штирлиц в кино? Так и на выставках. Запоминается то, что более всего шокирует. Вот для этого эстонцы и создали «Комнату ужасов». И первое, что вы увидите, действительно вас шокирует. Нет, не какой-то чудовищной выдумкой или космическим враньем. Ошарашить трактовкой событий.
Итак, самой большой опасностью, которая доказывает, что Россия готовится к войне, является... импортозамещение! Русские стремятся снизить свою зависимость от всего импортного! Удивились? Просто вы помните о санкциях и запретах поставок многих вещей в нашу страну. Эстонцы, видимо, об этом «забыли». К примеру, это пример из доклада, Россия стала производить достаточно собственной нитроцеллюлозы из древесины и льна! Правда, у Европы пока есть надежда! Производство азотной кислоты и меланжа сосредоточено всего на нескольких предприятиях.
Следующая опасность, прямо указывающая на агрессивные планы РФ, это... существование каналов, позволяющих Москве обходить западные санкции и получать западное оборудование! Вы, наверное, думаете, что это подсуетились российские бизнесмены? Нет, это происки ГРУ ФСБ. Потому что только там понимают, что на войне главное не тяжелая промышленность, а те производства, которые позволяют снабжать армию горючим, взрывчаткой и детонаторами. Поэтому и эстонцу становится понятно, что русские готовятся к затяжной войне.
Третья опасность тоже на поверхности. Россия модернизирует армию! Пример? Создание войск беспилотных систем! Русские беспилотники могут всё. От разведки до уничтожения любой техники и укреплений. Ближайшие друзья прибалтов из Киева докладывают, что ВСУ теряет до 70% личного состава именно от беспилотников! А теперь объединим возможности разведывательных дронов и русской артиллерии с новыми системами наведения. Что получим? А получим мы кратное увеличение эффективности даже старых систем вооружения. Вот вам ещё одно доказательство подготовки к войне!
Достаточно доказательств? Тогда вывод. Эстония и граждане этой страны не боятся Россию! И призывают всех европейцев не бояться. Всё, что сегодня делает Москва, это всего лишь создание наиболее благоприятных условий. Тех, когда РФ сможет нанести гарантированный удар без ответа со стороны НАТО. Главная задача России сегодня — это любым способом замедлить перевооружение Европы!
Я не знаю, сохранился ли у вас «условный рефлекс» восприятия слов «эстонская разведка» или исчез. Я умышленно разделил материал на три разнонаправленные части. Просто потому, что чисто по-человечески было интересно следить за мыслью составителей доклада.
Так красиво передергивать факты ради простого и так понятного всем западным политикам вывода. Европа, срочно перевооружайся! Русские идут! Ну не идут сейчас, скоро пойдут! Русские везде, русские вокруг нас, русские возле нас, русские внутри нас! Это не мы плохие, не наши правители. Не наша идеология. Это все русские! Они подорвали европейскую экономику, разоружили и деморализовали армию, уничтожили веру, нагнали африканцев и арабов. Всё русские!
Столько всего написали, что даже гордость за себя у автора появилась. Ай да мы, ай да Россия! Всем миром вертим, как обручем на талии. И эта выставка достижений русского ВПК, созданная эстонцами, это доказывает...
