День Службы горючего Вооруженных Сил России
Ежегодно 17 февраля свой профессиональный праздник отмечают специалисты Службы горючего Вооруженных Сил Российской Федерации. Именно в этот день в 1936 году по Приказу Народного Комиссара Обороны Союза ССР № 024 было создано Управление по снабжению горючим — Служба горючего ВС СССР.
Первым серьезным испытанием для молодой Службы горючего стало обеспечение ГСМ подразделений, принимавших участие в боевых действиях у озера Хасан — за две недели боев советскими войсками было израсходовано более 8 тысяч тонн горючего. Несколько лет спустя, с мая по август 1939 года, в ходе боестолкновений на реке Халхин-Гол расход горючего нашей армии составил уже почти 87 тысяч тонн. А в 1939-1940 годах для обеспечения Красной Армии в зимней войне с Финляндией потребовалось около 215 тысяч тонн горючего.
В годы Великой Отечественной войны специалисты Службы горючего в рекордно короткие сроки проложили по дну Ладожского озера 27-километровый трубопровод, при помощи которого удалось обеспечить ГСМ находящийся в блокаде Ленинград. Благодаря четкой и профессиональной работе Службы горючего была прорвана «топливная блокада» Северной столицы.
Одной из ярких страниц в истории Службы горючего стала ее работа по обеспечению горючим ограниченного контингента советских войск в Афганистане. За 9 лет и 2 месяца на территорию Афганистана из СССР было поставлено 6,8 миллиона тонн горючего. Кроме этого, воздушным транспортом было доставлено 10 тысяч тонн ракетного топлива.
Специалисты Службы сыграли немаловажную роль в ликвидации последствий Чернобыльской аварии, землетрясений в Армении и других техногенных аварий и природных катастроф. В 2014-2015 годах во время украинской блокады Крыма трубопроводные подразделения обеспечивали снабжение полуострова водой.
В настоящее время Служба горючего выполняет одну из важнейших задач в обеспечении ГСМ подразделений ВС РФ, задействованных в специальной военной операции на Украине, а также в поддержании боевой готовности армии России.
