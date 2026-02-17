

Каноэ Соломоновых островов. Работа и фотография автора

Свои длинные черные военные лодки, остроносые, резные и инкрустированные перламутром, они втащили на берег у плантации Мериндж.

«Джерри-островитянин» Дж. Лондон



Каноэ Соломоновых островов. Работа и фотография Френсиса Пиммеля



Френсис Пиммель за работой над очередной моделью. Видно, что модели у него совсем не маленькие. Такие большие модели делать, конечно, легче, чем маленькие. Даже очков старикам не потребуется! Вот только они для наших «хрущевок» и «брежневок» совсем не годятся



Модель пироги из сосновой коры. Тоже совсем неплохой сувенир и игрушка на лето. Фотография автора



А это настоящие пироги сделанные… руками туземцев? Зоопарк в Праге. Фотография автора







Пирога охотников за головами и «дом пирог», 1889 г.



Носовая часть каноэ модели Френсиса Пиммеля



На этой фотографии видно, что пирога Френсиса внутри пустая. А ведь так не должно быть. Там внутри много всего было…



Получился вот такой корпус из бумаги



А вот это уже корпус оклеенный «досками» - палочками-размешивателями для кофе…



На фотографии диск из перламутра с напечатанным по трафарету изображением акулы, перламутровые пластинки и фигурки чайки и перистой рыбы, выточенные при помощи микродрели



Готовое посадочное гнездо для акулы



А на этом фото две рыбы уже закреплены, а контур третьей прорезан ультразвуковым ножом



Готовый и покрашенный корпус. Некоторые неровности в отделке не портят, даже наоборот – придают модели некую приятную «диковатость». Подставка скопирована у Френсиса Пиммеля. Ее детали вырезаны лазером из 3 мм прессованного картона



Фигурки на форштевне на «голова» вырезаны из липы модельным ножом и борами и тоже скопированы с модели Френсиса Пиммеля. Глаза нижней головы тоже из перламутра! Другая еще не покрашена



Носовое украшение представляет собой сросшихся спинами «мужиков» в желтых шапочках задумчиво подпирающих руками свои крокодилообразные физиономии



Перья в масштабе пироги, а длина ее, кстати говоря, ровно 29 сантиметров, найти очень сложно. Но я нашел выход из положения, воспользовавшись для изготовления кормового украшения пером страуса – просто отрезал от него несколько пушистых «волосинок»…



Шпангоуты и стрингеры. Банки-сиденья нарезаны из реек, которые вынуты из старой вьетнамской циновки



Жители Полинезии использовали не только необычные лодки, но и весла у них были совершенно для нас непривычные



Модель каноэ и весла с о-ва Сан-Кристобаль. Фото из книги Генри Брума Гуппи. «Соломоновы о-ва и их народы» (1887)



Вон он, этот веер



А вот какие получились из него весла…



Осталось их только уложить на модели так, как вам этого захочется (мне захотелось вот так, я же не копию каноэ Пиммеля делал, а, скажем так - по мотивам!) и можно считать, что ваша пирога готова точно так же, как и моя!



Так она выглядит в окружении старинных морских раковин, купленных в наш старый дом еще до революции…

Постоянные читатели «ВО» скорее всего заметили, что я уже как-то писал о том, что дорога в школу с улицы Пролетарской была для меня малоприятна, поскольку часть ее осенью и весной из-за пересекающих тротуар грузовых машин, которые дальше ездили «просто по земле», была для меня крайне неприятна, так как ее покрывала жидкая грязь. Приходилось надевать калоши, а по приходу в школу снимать их, марая руки в грязи, и нести сначала непосредственно в класс, а позднее в раздевалку в подвале. Но я нашел для себя выход, как не обращать на это внимания. Поскольку мне ужасно нравилась книга Джека Лондона «Джерри-островитянин», я в это время старался думать не о грязной дороге, а о туземных пирогах и томагавках, инкрустированных перламутром. Почему-то из объектов материальной культуры, описанных в этой книге, они мне нравились больше всего.И почему было так, мне тоже было понятно, поскольку дома у нас была китайская шкатулка из черного лака, с рельефными фигурками из слоновой кости и… инкрустациями из перламутра по этому черному лаку. Так что пироги с Соломоновых островов представлялись мне очень похожими на эту шкатулку – чёрными, блестящими, и со вставками из кусочков перламутра, бликовавших на солнце. Много раз я принимался думать о том, чтобы сделать модель такой пироги. Но как, из чего, главное, где взять этот самый перламутр? Перламутр мне встречался довольно часто. Он покрывал стенки речных ракушек-перловиц, водившихся в нашей реке Суре. Но когда я приносил их домой, они растрескивались и сами по себе были настолько хрупки, что мне не удавалось из них ничего вырезать.Но вот прошло 60 лет, и я наконец-то смог осуществить мечту своего детства, то есть сделать модель пироги охотников за головами с Соломоновых островов. А началось всё с того, что в Интернете я обнаружил сайт моделиста с Гавайских островов Френсиса Пиммеля. Занимается он тем, что мастерит модели различных полинезийских судов, которых, как оказалось, на Тихом океане превеликое множество: на каждом архипелаге свой тип пироги и свои украшения. И как среди его моделей нашлась и пирога с Соломоновых островов, причем с корпусом, инкрустированным кусочками перламутра от раковин. Решил повторить ее, заказал перламутр с острова Бали, поскольку модель для самого себя должна иметь «аромат далеких островов».Хотя каноэ Соломоновых островов и впрямь были настолько красивы, что вызывали восхищение всех путешественников, которые их видели, причем их подробно описал британский натуралист Чарльз Моррис Вудфорд. Строили их из досок на каркасе из гнутых шпангоутов, с выступающими вверх носом и кормой, которые украшались перламутром и перьями. Причем в черный цвет окрашивали именно боевые каноэ охотников за головами, ну тех самых людоедов, которым в повести Джека Лондона «Джерри-островитянин» как раз и попался бедняга капитан Ван Хорн.За «модель своего детства» я принялся еще летом и делал ее по хорошо отработанной технологии: сначала слепил корпус пироги из пластилина на основе картонного профиля корпуса и приклеенных к нему тоже картонных шпангоутов. Пластилин заполнял всё пространство между ними. Потом пластилин был оклеен тремя слоями газетной рваной бумаги. Первый слой только на воде, два последующих на клее ПВА. Свисавшая с краев бумага обрезалась ножницами.Готовый корпус сначала ошкуривался. Затем шпаклевался, при этом использовалась смесь ПВА и мелких опилок. После чего обработанный таким образом корпус снимался с пластилиновой формы, и к нему спереди и сзади, по фотографии модели Френсиса Пиммеля, пристыковывались вытянутые вверх оконечности. Изнутри корпус прямо по бумаге отклеивался рейками из ольхи шириной 3 мм.Затем наступила очередь деталей из перламутра. Его я заказал через «Экспресс» прямо с острова Бали в виде круглых дисков диаметром 49–50 мм и толщиной около 2 мм. Вот из них и вырезались, а затем и обтачивались нужные для инкрустации детали.Вырезались фигурки из перламутрового диска так: сначала по периметру насверливались отверстия диаметром 0,5 мм, затем они рассверливались сверлом толщиной 1 мм. Вырезанные таким образом вставки-фигурки рыб и птицы обтачивались алмазным диском и зубными борами всё той же микродрелью. Диски диаметром 2 мм покупные. Это набор позиционных маркеров для грифа гитары, сделать их самостоятельно я даже и пытаться не стал. Вставки раскладывают на корпусе и обводят остро заточенным карандашом. Места для вставок диаметром в 2 мм лучше рисовать фломастером, используя прозрачную линейку с отверстиями. Тогда все они будут на одинаковом расстоянии друг от друга. Посадочные гнезда под них высверливаются двухмиллиметровым сверлом. Ставить их лучше всего на суперклей так, чтобы они, пусть и немного, приподнимались бы над поверхностью корпуса пироги.Вырезались посадочные гнезда под вставки с помощью китайского ультразвукового ножа, который комплектуется сменными лезвиями разной формы. Работать им быстро и удобно. Прорезать слой наружной обшивки нужно до бумаги.Закреплять детальки из перламутра лучше всего, капнув в посадочное гнездо суперклей. В оставшиеся щели следует втереть мелкие древесные опилки и опять-таки залить их суперклеем. То есть это работа для взрослых!Готовый корпус был обработан наждачной бумагой, наклеенной на деревянный брусок, то есть так, чтобы они были заподлицо с обшивкой! С окраской корпуса в черный цвет акриловой краской могут возникнуть проблемы. Кисточкой, даже совсем тонкой, сложно закрашивать пространство вокруг кружков и рыбок. Краска попадает на перламутр, и ее приходится соскребать острым ножом. Поэтому корпус был покрашен в черный цвет банальным… фломастером-маркером, и получилось очень даже неплохо. А изнутри он покрыт водной морилкой цвета палисандра.Много работы было с установкой декоративных шпангоутов. Мало того, что в сечении они полукруглые, так под них еще и короткие деревянные отрезки подложены. И всё это надо сделать аккуратно! Для самих шпангоутов использовались полистироловые прутки шириной 2 мм, а отрезки под них — из таких прутков той же толщины фирмы «СВ-модель». Два продольных стрингера — железные прутки диаметром 1,5 мм с надетыми на них полистироловыми колечками там, где они касаются шпангоутов. Если уж очень понадобится, то в Интернете можно найти фотографии с внутренним видом таких пирог. 10 штук таких шпангоутов сразу же после склеивания нужно осторожно выгнуть, например, с помощью паяльника, поставленного на самый слабый нагрев (можно еще и бумагой обернуть!), и сразу вставить в корпус. С другой стороны, наверное, если у тебя «модель для себя», то можно их и не делать, ограничившись лишь поперечными банками для гребцов.На эту самую пирогу нужно целых десять совершенно одинаковых весел, причем желательно, чтобы их украшали хоть какие-то резные узоры… Сделать точно такие же весла достаточно сложно. Но я в данном случае использовал планки от старого китайского веера. Снял с него ткань, после чего обрезал пластинки по размеру, вложил между ними черную копировальную бумагу и склеил клеем ПВА. Теперь сквозных прорезей на веслах не было, а были очень даже практичные заготовки, которые осталось только лишь обточить требуемой формы и чтобы рукоятки у них были круглыми.