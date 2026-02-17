А король-то – голый
«Вместо РЛС в носовой части поставляемых новых F-35 временно размещается балластный груз».
Нет, человек, переживший три государственных кризиса и второе избрание Ельцина, может принять и понять и не такое. Хотя — с трудом. Но придумать такое — непросто, а поверить…
Но самое жуткое в этой истории то, что она абсолютно правдива!
В F-35 сегодня действительно устанавливают в носы непонятные хреновины, играющие роль балласта вместо радаров. Что произошло и почему так — надо разбираться, поскольку буквально недавно AN/APG-81 считались чуть ли не лучшими в мире и эталоном для РЛС вообще.
Некоторые авторы в Интернете уже с иронией припоминают «Военному обозрению» слова о том, что «разработчики системы, получившей обозначение AN/APG-81, могли бы всерьез претендовать на Нобелевскую премию по физике». Впрочем, в защиту Олега Капцова, который написал ту статью в далеком 2014 году, скажу, что Нобелевку и не за такое «прости господи» нынче выдают.
Однако да, именно в 2014-17 годах была масса статей во хвалу AN/APG-81. В то время радар действительно считался эталоном РЛС с АФАР. И с тех пор прошло не так уж и много времени, чтобы списывать его со счетов. МиГ-31 с «Заслоном» до сих пор актуален, а тут времени прошло совсем немного, и всё — на свалку.
А сказано в сторону американского чудо-радара было много: про дальность обнаружения больше 150 км, про четкость целеуказания, про то, как он превосходно работает по наземным целям, вплоть до того, что может определять тип техники на расстояниях до 50 км. Ну и сетецентричность радара, способность передавать данные другим участникам боя.
Весь мир (хорошо, почти весь) был уверен, что F-35 – это самолет 21 века во всех отношениях, а потому очередь за ним на радость производителю выстроилась лет на десять вперед.
И потому действительно внезапная новость о том, что начиная с модификации Block 4 самолеты F-35 будут оснащаться совершенно новыми радарами, ввергла некоторых в реальный шок. В основном из-за того, что «ничто не предвещало беды».
Вообще, конечно, «доведение до ума» F-35, скажем так, затянулось. Постоянные проблемы с наведением «воздух-земля», которые так и не решили в модернизации Block 3, уже стали настораживать, так как купившие дорогостоящий самолет используют его не по полной программе, об этом было сказано уже очень много.
В общем, на протяжении последних двух-трех лет легенда о F-35 как-то потихоньку начала рушиться с небес на землю.
А с AN/APG-81 всё с самого начала пошло не так, как планировалось. Вообще, четко понять, что там не так, нельзя, поскольку ну очень уж противоречивые потоки информации идут со всех сторон, и понять из них, что пошло не так, очень непросто. Но возможности «пингвина» в итоге оказались очень, мягко говоря, преувеличены «эффективными менеджерами» от рекламы. А вот чего они не сделали, так это до сих пор толком не объяснили европейским клиентам, почему до сих пор нет высокоточных ракет «воздух-земля» и почему «пингвин» так и не научился ими оперировать.
И вот просто ошеломительная новость: в США не просто меняют начинку F-35, которую столь яро восхваляли на протяжении десяти лет эксперты и «эксперты», а меняют, даже не сделав попытки модернизировать или улучшить ее, как это обычно принято делать в мире. То есть, совершенно отказавшись от доведения до кондиции. Что вообще удивительно и наталкивает на мысль, что всё не то что плохо, а отвратительно.
Если залезть на крупный американский авиационный портал Aviation Today, то там есть вот такое:
Вот если это не «падение Олимпа», то вообще сложно это назвать как-то подобающе. AN/APG-81, который был… уважаем и в глазах почитателей давал F-35 преимущества перед самолетами потенциальных противников, и вдруг он оказался просто раскрученной маркетологами пустышкой.
Вообще многое в голове не укладывается. С одной стороны, вроде бы AN/APG-81 такой «хороший», что вместо него в новые машины подвешивают балластный груз. То есть это значит, что аппарат вообще без шансов. Но как тогда насчет весомейшего вклада F-35 в различные военные операции типа «Полуночного удара» и прочих? Он был, этот вклад, или «пингвины» просто сожгли топливо, нарезая круги в небе?
Это сколько же ещё невероятных открытий ждёт счастливых обладателей «пингвинов»?
Фотография того самого балластного груза, устанавливаемого Lockheed Martin с июня 2025 г. на поставляемые в вооруженные силы США истребители F-35 вместо новой бортовой РЛС Northrop Grumman AN/APG-85
Сейчас ожидается, что самолеты с AN/APG-85 начнут поступать в войска только в 2028 г. И вот вам проблема: сегодня на дворе всего лишь 2026 год.
И вишенка на тортике — проблема не то что не исчезает, она усугубляется тем, что AN/APG-81 и AN/APG-85 — они разные. И переход от одной к другой вызывает проблему переделок: крепления от старого совсем не годны для крепления нового радара.
Замкнутый круг: от AN/APG-81 отказались, смертный приговор подписан, но AN/APG-85 не готов. И поэтому те F-35, которые собирают на заводах в США, идут на выход с креплениями для AN/APG-85, потому что предыдущую серию даже временно не установить никак. И партия самолетов идет к заказчику вообще без радара.
Вообще «Локхид» предлагает изменить конструкцию передней части фюзеляжа самолета для временного размещения в ней «старой» РЛС APG-81, но пока заказчики на это не соглашаются, потому что это будет, во-первых, связано с временными и финансовыми затратами, во-вторых, совершенно непонятно, сколько это безобразие вообще продлится.
Конечно, всё происходящее по-своему не смертельно. F-35 все-таки весьма серьезно нафаршированный электроникой самолет, и, что самое интересное, может обходиться и без радара.
Этот истребитель способен поддерживать тактическую связь через MADL и Link 16 с другими машинами, оснащенными РЛС, и тем самым получать всю необходимую информацию от них. И, например, запросто может пролететь какой-либо маршрут без РЛС. Но в боевой ситуации, конечно, сомнительно, что F-35 будет хотя бы претендовать на звание боевой единицы. Нацеливание ракет, целеуказание в полете, использование систем РЭБ, завязанных на АФАР, – все эти функции будут, естественно, недоступны.
Ну и если вдруг такой самолет потеряет каналы, соединяющие его с другими самолетами, то да, он будет глух и слеп.
И как тут не вспомнить похвальбы: «Вот мы, вот у нас радар, и смотрит, и целит, и давит, а вы, русские, всё по старинке…».
Ну вот да, по старинке. Радар сам по себе, РЭБ сам по себе. Зато всё работает.
И вот реально-то получается, что «король неба», он же «пингвин», голый. С какими-то покрышками в носу вместо радара, причем совершенно непонятно, когда этот радар у него вообще появится.
Ситуация для американских производителей откровенно унизительная. Получается, что 1200 уже изготовленных F-35 небоеспособны, что косвенно подтверждается использованием их в последних миссиях в качестве самолетов РЭБ и разведчиков. Исключение составляют израильские F-35I, но там начинка не американская.
Нет, было много статей, мы подозревали, что не всё ровно в Америке, но чтобы настолько…
