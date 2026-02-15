Последний БТР через Амударью: День памяти воинов-интернационалистов

Последний БТР через Амударью: День памяти воинов-интернационалистов

37 лет назад, 15 февраля 1989 года, последний БТР с советскими военнослужащими пересек мост через Амударью. Закончилась война в Афганистане, продлившаяся девять лет, один месяц и двадцать один день. Для тех, кто там был, она не закончится никогда.

В 2010-м государство наконец поставило точку в календаре: 15 февраля объявили Днем памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества. Дату отмечали и ранее, но именно в этот день она получила нынешнее название.



Формулировка точная и емкая – потому что за Афганистаном были и другие страны. Корея, Вьетнам, Египет, Ангола, Сирия, Абхазия, Южная Осетия. Десятки вооруженных конфликтов, в которых советские, а позже российские военнослужащие оказывались по ту сторону границы. Не по своей воле – по приказу. Но память, в отличие от политической конъюнктуры, не знает избирательности.

В этой длинной хронике есть особая строка. Офицеры и прапорщики различных родов войск в Афганистане не просто воевали. Они учили тех, кому предстояло самим обеспечивать безопасность республики. Нюанс в том, как сами афганцы понимали в то время свою безопасность, и что в этом момент затевали зарубежные спецслужбы. Но это, как говорится, другая история, достойная отдельного материала.

Подготовка более десяти тысяч афганских специалистов, создание с нуля структуры Царандоя (министерства внутренних дел), ремонт и обслуживание техники, обучение вождению. Работа, которая чаще всего не попадала в кинохронику, но которой от этого не была менее важной.

15 февраля - дата, которая не стала праздником. И никогда не станет. Но её и не отменить, как не отменить ту затянувшуюся зиму под Джелалабадом, кабульские крыши в прицеле и реку, отделявшую войну от дома. Память – единственное, что не подлежит демобилизации.
  Владимир Владимирович Воронцов
    Владимир Владимирович Воронцов
    +3
    Сегодня, 07:26
    ❝ День памяти воинов-интернационалистов ❞ —

    — «Вечная память павшим, уважение и почёт живым воинам-интернационалистам» ...
  Ропот 55
    Ропот 55
    +1
    Сегодня, 07:32
    Что тут скажешь,вечная память погибшим, здоровья и долгих лет выжившим.
  Mouse
    Mouse
    +1
    Сегодня, 07:48
    Наши везде.... Память! И быть живу ныне несущим свой воинский долг
  alexboguslavski
    alexboguslavski
    +2
    Сегодня, 08:27
    15 февраля - дата, которая не стала праздником. И никогда не станет. Но её и не отменить,


    Сегодня встречаемся на Аллее Славы на местном кладбище. Еще год назад отмечали день рождения товарища моего, тоже Сашки, а сегодня только стопка водки, накрытая куском черного хлеба. Время выкашивает ветеранов быстрей пулемета.

    Пройдет совсем немного времени с 15.02.1989 года, и страна, которая посылала за речку, уйдет в смертельное пике. Придут лихие 90-е.
    И бывшие братья по оружию станут заклятыми врагами и начнут убивать друг друга, когда запахнет деньгами, и не просто деньгами, а большими деньгами, не гнушаясь иметь связи с откровенными бандитами.

    Увы. история всегда повторяется.
  Million
    Million
    +1
    Сегодня, 08:43
    Почет и уважение воинам!