Последний БТР через Амударью: День памяти воинов-интернационалистов
37 лет назад, 15 февраля 1989 года, последний БТР с советскими военнослужащими пересек мост через Амударью. Закончилась война в Афганистане, продлившаяся девять лет, один месяц и двадцать один день. Для тех, кто там был, она не закончится никогда.
В 2010-м государство наконец поставило точку в календаре: 15 февраля объявили Днем памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества. Дату отмечали и ранее, но именно в этот день она получила нынешнее название.
Формулировка точная и емкая – потому что за Афганистаном были и другие страны. Корея, Вьетнам, Египет, Ангола, Сирия, Абхазия, Южная Осетия. Десятки вооруженных конфликтов, в которых советские, а позже российские военнослужащие оказывались по ту сторону границы. Не по своей воле – по приказу. Но память, в отличие от политической конъюнктуры, не знает избирательности.
В этой длинной хронике есть особая строка. Офицеры и прапорщики различных родов войск в Афганистане не просто воевали. Они учили тех, кому предстояло самим обеспечивать безопасность республики. Нюанс в том, как сами афганцы понимали в то время свою безопасность, и что в этом момент затевали зарубежные спецслужбы. Но это, как говорится, другая история, достойная отдельного материала.
Подготовка более десяти тысяч афганских специалистов, создание с нуля структуры Царандоя (министерства внутренних дел), ремонт и обслуживание техники, обучение вождению. Работа, которая чаще всего не попадала в кинохронику, но которой от этого не была менее важной.
15 февраля - дата, которая не стала праздником. И никогда не станет. Но её и не отменить, как не отменить ту затянувшуюся зиму под Джелалабадом, кабульские крыши в прицеле и реку, отделявшую войну от дома. Память – единственное, что не подлежит демобилизации.
Информация