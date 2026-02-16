УАЗы в «погонах»: будет ли востребован вариант с дизельным двигателем в армии?

Ульяновский автомобильный завод планирует запустить производство автомобилей УАЗ с новым силовым агрегатом ближе к III кварталу 2026 года. Об этом рассказала пресс-служба предприятия в январе популярным изданиям. Автомобили получат дизельный двигатель 1,9 л в связке с шестиступенчатой механической коробкой передач (6МТ). Максимальная мощность двигателя 136 л.с. при 4000 об/мин, максимальный крутящий момент 310 Нм при 1800-2800 об/мин, экологический класс Евро-5.



Весной эта модель прошла сертификацию и получила Одобрение типа транспортного средства (ОТТС). Однако пока грузовик «УАЗ» с дизельным двигателем и шестиступенчатой механической трансмиссией всё еще имеет статус «предсерийного».

Для коммерческих перевозок более подходят дизельные машины, для них такой тип мотора более предпочтителен, поскольку он обладает большей тягой и лучшей экономичностью по сравнению с бензиновым. В вооруженных силах основная часть военной автомобильной техники тоже оснащена дизелями, но все они имеют экологический класс Евро-0 и не предъявляют высоких требований к качеству топлива, а многие являются многотопливными.


Ранее УАЗовские модели «Профи» оснащались только бензиновыми моторами или получали модификации на сжиженном или компримированном природном газе. В нашей стране просто не выпускались дизели, подходящие для легких коммерческих автомобилей. Запуск летом 2023 года производства в Татарстане 136-сильного двухлитрового турбодизеля для грузовичков Argo дал шанс на появление этого мотора под капотом УАЗа.

Разумеется, просто взять и установить новый двигатель на машину невозможно. Для серийного производства нужны серьезная адаптация и многочисленные тесты. Именно поэтому практически сразу после начала выпуска таких моторов в РФ на Ульяновском автозаводе собрали партию тестовых грузовичков для испытаний и доводки нового силового агрегата.

Автомобиль без труда стартует со второй и бодро набирает скорость. Тяга на «низах» ломовая. Для грузового автомобиля самое то. На городских улицах пустой грузовик может дать фору иным легковушкам. Главное - не лениться почаще переключать передачи: раскручивать мотор выше 3 тыс. об/мин нет никакого смысла - машина уверенно едет на «низах». Шумоизоляция в «Профи» похуже «Патриота» - свист турбины «солирует» в общей шумовой нагрузке. Коробка передач с четким включением передач и короткими ходами рычага КПП. Машина показывает средний расход солярки в 11,6 л на 100 км.
  1. faridg7 Звание
    faridg7
    +11
    Сегодня, 04:07
    Евро5 это система комонрейл, с дуба рухнули, такое в армейскую технику совать? Эти форсунки издохнуть изволят после первой же полевой заправки, никто для них там сепарировать топливо не будет. Если целью не стоит поставить автомобили только для парадных расчëтов и распила бюджета, то это бред
    1. Uncle Lee Звание
      Uncle Lee
      +2
      Сегодня, 04:17
      экологический класс Евро-5.

      основная часть военной автомобильной техники тоже оснащена дизелями, но все они имеют экологический класс Евро-0
      Да, есть разница...
      1. nazgul-ishe Звание
        nazgul-ishe
        0
        Сегодня, 04:48
        Этот вроде всеядный, экологический класс Евро-0.
        1. ASSAD1 Звание
          ASSAD1
          +1
          Сегодня, 05:17
          Китайский JAK всеядный?
    2. Попандос Звание
      Попандос
      +1
      Сегодня, 06:19
      Евро5
      знать бы родословную этого дизеля, явно это какой-то китайский клон европейского или американского двигателя, а там уж смотреть варианты топливной аппаратуры, мозгов и т.п. Может вполне вероятно и получится упростить систему питания и управления до хотя бы Евро-3.
    3. Voronezh Звание
      Voronezh
      0
      Сегодня, 06:25
      А вы думаете для чего это делается? Для доклада с картинками.
  2. air wolf Звание
    air wolf
    0
    Сегодня, 05:26
    Не понимаю, почему на УАЗик не поставят 2 литровый двигатель с турбиной, зимой легче будет заводится и он хоть немного будет греться, а по тяге и экономии турбо двс и дизель давно сравнялись, у меня китаец 1,6 литра 186 лс, зимой с прогревом 9.5 литра 2.2 тонны вес авто.
  3. Щирый прапор Звание
    Щирый прапор
    +2
    Сегодня, 05:31
    Давайте уж тогда 1.5л битурбо на уазик поставим, всё равно машина не жилец, на пару подвозов в обеспечение атак или попытку сбежать от беспилотника.
  4. Дилетант Звание
    Дилетант
    0
    Сегодня, 05:45
    Какой двигатель есть в серии, такой и ставят.
    1. ASSAD1 Звание
      ASSAD1
      +1
      Сегодня, 05:54
      Автор скромно умолчал о происхождении данного двигателя,а если промолчал значит китаец.
  5. faiver Звание
    faiver
    +2
    Сегодня, 06:07
    Евро-5 на армейской технике делать нечего
  6. Konnick Звание
    Konnick
    0
    Сегодня, 06:07
    Чтобы дизель окупился из-за экономии надо чтобы автомобиль имел пробеги не меньше 100 000 км в год. Таких пробегов такого класса автомобиль в армии не имеет. Ставить двигатель дороже в раза два и сложнее не имеет смысла. Гонки с форой в городе устраивать незачем, а вот зимой завестись и быстро прогреться бензиновый даст фору дизелю. Тем более солярка сейчас дороже.
  7. Солдатов В. Звание
    Солдатов В.
    +2
    Сегодня, 06:16
    У нас есть Алтайский моторостроительный завод в Барнауле. Выпускающий отличные дизели для тракторов и комбайнов. Отличный был двигатель для нашего комбайна Енисей. Полное производство, могут и для УЗА свой двигатель разработать. Без китайцев и импортозамещённые. hi
  8. Eug Звание
    Eug
    +1
    Сегодня, 06:22
    Всегда был за дизель, даже на легковых, тем более армейских. Очень желательно бы с пониженной "громкостью" и требованиями к качеству солярки.
  9. ИВЗ Звание
    ИВЗ
    0
    Сегодня, 06:26
    ... будет ли востребован вариант с дизельным двигателем в армии?
    Вопрос не актуальный. Актуальным следует признать решение проблем с качеством продукции. Всё остальное вторично.
  10. Voronezh Звание
    Voronezh
    0
    Сегодня, 06:28
    Ну вот что хотите говорите, но не верю я что наша промышленность не может сделать дизельный двигатель! Что наши инженеры тупее китайских. Скорее всего:"можем, а зачем"?