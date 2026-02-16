УАЗы в «погонах»: будет ли востребован вариант с дизельным двигателем в армии?

Ульяновский автомобильный завод планирует запустить производство автомобилей УАЗ с новым силовым агрегатом ближе к III кварталу 2026 года. Об этом рассказала пресс-служба предприятия в январе популярным изданиям. Автомобили получат дизельный двигатель 1,9 л в связке с шестиступенчатой механической коробкой передач (6МТ). Максимальная мощность двигателя 136 л.с. при 4000 об/мин, максимальный крутящий момент 310 Нм при 1800-2800 об/мин, экологический класс Евро-5.Весной эта модель прошла сертификацию и получила Одобрение типа транспортного средства (ОТТС). Однако пока грузовик «УАЗ» с дизельным двигателем и шестиступенчатой механической трансмиссией всё еще имеет статус «предсерийного».Для коммерческих перевозок более подходят дизельные машины, для них такой тип мотора более предпочтителен, поскольку он обладает большей тягой и лучшей экономичностью по сравнению с бензиновым. В вооруженных силах основная часть военной автомобильной техники тоже оснащена дизелями, но все они имеют экологический класс Евро-0 и не предъявляют высоких требований к качеству топлива, а многие являются многотопливными.Ранее УАЗовские модели «Профи» оснащались только бензиновыми моторами или получали модификации на сжиженном или компримированном природном газе. В нашей стране просто не выпускались дизели, подходящие для легких коммерческих автомобилей. Запуск летом 2023 года производства в Татарстане 136-сильного двухлитрового турбодизеля для грузовичков Argo дал шанс на появление этого мотора под капотом УАЗа.Разумеется, просто взять и установить новый двигатель на машину невозможно. Для серийного производства нужны серьезная адаптация и многочисленные тесты. Именно поэтому практически сразу после начала выпуска таких моторов в РФ на Ульяновском автозаводе собрали партию тестовых грузовичков для испытаний и доводки нового силового агрегата.Автомобиль без труда стартует со второй и бодро набирает скорость. Тяга на «низах» ломовая. Для грузового автомобиля самое то. На городских улицах пустой грузовик может дать фору иным легковушкам. Главное - не лениться почаще переключать передачи: раскручивать мотор выше 3 тыс. об/мин нет никакого смысла - машина уверенно едет на «низах». Шумоизоляция в «Профи» похуже «Патриота» - свист турбины «солирует» в общей шумовой нагрузке. Коробка передач с четким включением передач и короткими ходами рычага КПП. Машина показывает средний расход солярки в 11,6 л на 100 км.