Тени конфликта: напряженность в отношениях между США и Ираном нарастает, США хотят войны
По состоянию на 14 февраля 2026 года геополитическая обстановка на Ближнем Востоке остается неопределенной из-за усиления военного присутствия США и наращивания оборонительных сил Ирана. Дипломатические усилия по возобновлению переговоров по ядерной программе продолжаются, но угроза полномасштабной конфронтации сохраняется. Администрация президента Дональда Трампа балансирует между угрозами решительных действий и призывами к диалогу, в то время как Тегеран укрепляет свои стратегические объекты в ожидании ударов. В этой статье мы рассмотрим текущую динамику, опираясь на последние события, чтобы рассказать о подготовке обеих сторон и о том, как это повлияет на стабильность в регионе.
Дипломатический канат: переговоры под угрозой
Непрямые переговоры между США и Ираном при посредничестве Омана возобновились в начале февраля и показали некоторый прогресс. Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи назвал первый раунд переговоров «хорошим началом», выразив готовность продолжить обсуждение ядерной программы Ирана. Однако глубокие разногласия сохраняются. Трамп установил жесткие сроки, предупредив, что в случае недостижения соглашения Иран может столкнуться с «очень жесткими мерами», включая возможные военные удары. На встрече с Трампом 11 февраля премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху выразил обеспокоенность по поводу быстрого восстановления Ираном ракетного потенциала и настаивал на том, что ограничение баллистических возможностей является непреложным условием.
Иран выдвинул ряд уступок, таких как разбавление высокообогащенного урана, в обмен на смягчение санкций, но решительно отвергает ограничения в отношении своей ракетной программы и поддержки региональных союзников. Советник верховного лидера Али Хаменеи Али Лариджани обвинил Израиль в саботаже переговоров с целью спровоцировать войну. Израиль же заявляет, что Тегеран рассматривает переговоры как тактику затягивания времени для восстановления потенциала, истощенного в ходе израильско-иранского конфликта 2025 года. Региональные державы, в том числе министр иностранных дел Турции Хакан Фидан, предупреждают, что расширение переговоров по вопросу ракет может привести к новому конфликту.
Карты: где США наращивают военную мощь вблизи Ирана — The New York Times
Наращивание военной мощи США: демонстрация силы или прелюдия к активным действиям?
Соединенные Штаты провели одну из крупнейших региональных мобилизаций со времен ударов по иранским ядерным объектам в 2025 году. В Аравийском море находится авианосная ударная группа «Авраам Линкольн», оснащенная истребителями F-35 и F-18, ракетами «Томагавк» и самолетами радиоэлектронной борьбы. Пентагон привел в боевую готовность второй авианосец — «Джордж Буш», что потенциально может привести к появлению в регионе двух авианосцев, чего не наблюдалось уже почти год. Кроме того, в регион переброшены истребители F-15E Strike Eagle, системы THAAD и Patriot, а также более 40 000 военнослужащих на базы в Иордании, Кувейте, Бахрейне, Саудовской Аравии и Катаре.
Аналитики интерпретируют это как «милитаризацию дипломатии», направленную на то, чтобы заставить Иран пойти на уступки без немедленного конфликта. Однако эксперты предупреждают, что имеющихся сил недостаточно для смены режима, что потребовало бы «вмешательства на уровне войны в Ираке», чего Трамп исторически избегал. Отсрочка нанесения ударов связана с риском для американских объектов в случае ответных действий со стороны Ирана, в том числе массированных ракетных ударов по базам в Персидском заливе.
Эсминец USS Truxtun заступает на дежурство на фоне наращивания военного присутствия вблизи Ирана
Оборонительная позиция Ирана: укрепления и асимметричные угрозы
Иран перешел к наступательной доктрине, проводя военно-морские учения с боевой стрельбой в Ормузском проливе и размещая сотни быстроходных ударных кораблей вблизи американских авианосцев. Спутниковые снимки показывают укрепления на ключевых ядерных объектах, таких как гора Коланг-Газ-Ла близ Исфахана, с укрепленными туннелями и защитными сооружениями, способными выдержать авиаудары. Тегеран принял на вооружение 1000 новых беспилотников, в том числе дроны-камикадзе и дроны с кибервозможностями, сделав упор на быстрое реагирование в случае агрессии.
Иранские власти обещают ответ в виде «тотальной войны», не ограничивая себя в атаках на американские базы по всему региону. Такие прокси-силы, как йеменские хуситы, могут спровоцировать эскалацию, нарушив судоходство и поставки энергоресурсов. Эта асимметричная стратегия, оттачиваемая десятилетиями, направлена на то, чтобы заставить любого агрессора заплатить непомерную цену.
Иран наращивает военную мощь, проводя учения в курдском регионе и расширяя военно-морскую базу на юге
Возможные сценарии и региональные последствия
Эксперты выделяют три варианта развития событий: ограниченный удар США по особо важным целям, таким как ракетные объекты; более масштабная кампания, которая может привести к эскалации; дипломатический прорыв, предотвращающий конфликт. Государства Персидского залива, инвестирующие в многоуровневую оборону, готовятся к возможным ответным ударам, при этом Саудовская Аравия и ОАЭ закрывают свое воздушное пространство для атак. Война может нарушить глобальные поставки нефти, спровоцировать опосредованные конфликты и еще больше дестабилизировать регион.
Иран проводит десятки общенациональных учений по отработке защиты от «новых угроз»
Подводя итог, можно сказать, что, хотя переговоры и открывают хрупкий путь к деэскалации, взаимная демонстрация военной силы подчеркивает шаткость этого баланса. В ближайшие недели станет ясно, возобладает ли дипломатия или Ближний Восток двинется к очередной разрушительной конфронтации.
