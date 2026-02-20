Иранская «Ось сопротивления»: роль прокси-группировок в потенциальном региональном конфликте
В контексте нарастающей напряжённости на Ближнем Востоке Иран опирается на сеть вооружённых группировок, объединённых под эгидой так называемой «Оси сопротивления». Эта структура, включающая шиитские и суннитские милитаризованные формирования, позволяет Тегерану проецировать влияние за пределами своих границ без прямого вовлечения регулярных войск.
Группировки получают от Ирана финансовую, военную и логистическую поддержку, в том числе через Корпус стражей исламской революции (КСИР), и координируют действия для противодействия общим противникам, таким как США, Израиль и их союзники. Однако к началу 2026 года многие из этих сил испытывают значительное ослабление из-за недавних конфликтов, включая израильские операции и внутренние кризисы, что снижает их оперативную эффективность, несмотря на продолжающуюся иранскую помощь. В случае эскалации конфликта эти силы могут сыграть ключевую роль в асимметричной войне, отвлекая ресурсы противника и нанося удары по уязвимым целям, хотя их ослабленный статус ограничивает потенциал.
Хезболла (Ливан)
Хезболла, шиитская группировка, основанная в 1980-х годах при поддержке Ирана, представляет собой одну из наиболее мощных прокси-сил Тегерана. Организация насчитывает до 100 тысяч бойцов, включая резервистов, и обладает арсеналом из десятков тысяч ракет и дронов. Иран предоставляет Хезболле ежегодно около 700 миллионов долларов, а также технологии для производства баллистических ракет и противотанковых комплексов. В обмен группировка служит «передовым щитом» Ирана против Израиля.
В потенциальной войне Хезболла способна нанести массированные ракетные удары по израильским городам и инфраструктуре, перегружая системы ПВО, такие как «Железный купол». Это отвлечёт силы Израиля от других фронтов, позволяя Ирану сосредоточиться на обороне. Кроме того, боевики могут провести наземные операции в южном Ливане, усиливая давление на северные границы Израиля. Однако к февралю 2026 года Хезболла понесла тяжёлые потери: ликвидация ключевых командиров и хабов экспертизы, а также более 64 тысяч перемещённых ливанцев после перемирия ноября 2024 года. Организация ослабевает из-за иранского спада и внутренних изменений в Бейруте, с недавними израильскими ударами, унёсшими жизни бойцов и мирных граждан.
Значительная часть понесенных потерь приходится на Сирию, где «Хезболла» с 2011 года активно поддерживала режим Башара Асада, потеряв тысячи бойцов в боях против повстанцев и джихадистов. С начала 2024 года израильские авиаудары в Сирии унесли жизни не менее 62 членов Корпуса стражей исламской революции (КСИР) и «Хезболлы», включая ключевых командиров и логистических специалистов. В 2024–2025 годах группировка зафиксировала около 5000 убитых и раненых в сирийском театре, с пиком в марте-апреле 2024 года (17 погибших) и продолжающимися столкновениями, приведшими к 7 раненым в октябре 2025 года. Падение Асада в конце 2025 года усугубило ситуацию, лишив «Хезболлу» стратегической глубины и превратив бывшие базы в зоны нестабильности.
Снабжение «Хезболлы» из Ирана традиционно шло через сирийский коридор: оружие, включая ракеты и дроны, доставлялось по суше из Ирана через Ирак и Сирию, с ключевыми узлами в аэропорту Дамаска и порту Латакии. Этот маршрут обеспечивал до 80% логистики, с ежегодными поставками на сотни миллионов долларов. Однако после падения Асада в 2025 году этот канал был полностью нарушен: новые сирийские власти обрезали финальные маршруты, что привело к коллапсу сети контрабанды Ирана.
Хезболла и Тегеран вынуждены перестраиваться на альтернативные пути, но эти варианты менее надёжны и подвержены перехватам, усугубляя дефицит боеприпасов и замедляя восстановление арсенала. Лидер Хезболлы Наим Кассем подтвердил потерю «военного маршрута через Сирию» в декабре 2024 года, назвав это «деталью в работе сопротивления», но аналитики оценивают ущерб как критический для долгосрочной устойчивости.
Хуситы (Йемен)
Движение «Ансар Аллах», известное как хуситы, — группировка, контролирующая значительную часть Йемена с 2014 года. Иран поставляет хуситам баллистические ракеты, дроны и противокорабельные системы, оцениваемые в миллионы долларов ежегодно, а также обучает специалистов через КСИР. Эта поддержка усилила их способность к дальнобойным ударам.
В грядущем конфликте хуситы могут нарушить глобальные морские пути в Красном море и Баб-эль-Мандебском проливе, атакуя коммерческие суда и военные корабли США с помощью дронов и ракет. Такие действия спровоцируют экономический хаос, отвлекая американские силы и повышая стоимость интервенции. Хуситы уже демонстрировали это в 2023–2025 годах, нанеся урон коалиции под руководством США. На начало 2026 года группировка сталкивается с волатильными динамиками в южном Йемене и потенциальным возрождением конфликта с признанным правительством, усугублённым гуманитарным кризисом, затрагивающим 19,5 миллиона человек. Потери от ударов коалиции и блокады, вызвавшей убытки в 7,5 миллиарда долларов для Аденского правительства, ослабляют их позиции, хотя они остаются одними из самых боеспособных союзников Ирана.
ХАМАС (Палестина)
ХАМАС, исламистская группировка, управляющая сектором Газа, получает от Ирана оружие, финансирование (до 100 миллионов долларов в год) и техническую помощь для туннелей и ракетных систем. Иран координирует её действия с другими палестинскими фракциями через «Совместную оперативную комнату».
ХАМАС может инициировать диверсии и ракетные обстрелы Израиля, усиливая многофронтовую войну и отвлекая ресурсы от иранского театра. В случае эскалации группировка организует партизанские атаки из Газы, включая захваты заложников, что деморализует противника и продлевает конфликт. К 2026 году ХАМАС сильно ослаблен: более 72 тысяч палестинцев убито, 171 тысяча ранено, с падением населения Газы на 10% (возможно, 200 тысяч смертей). Разрушения инфраструктуры оцениваются в 2,5 миллиарда долларов, а после перемирия октября 2025 года добавилось 492 убитых; группировка «едва функционирует».
Палестинский исламский джихад (ПИД, Палестина)
Палестинский исламский джихад (ПИД), суннитская группировка, тесно сотрудничающая с ХАМАС, полагается на Иран как на основного спонсора, получая ракеты, обучение и до 70 миллионов долларов ежегодно. Иран использует ПИД для диверсификации палестинского фронта.
В войне ПИД усилит ракетные атаки на Израиль, координируя их с ХАМАС для насыщения ПВО. Группировка специализируется на террористических актах и диверсиях, что может спровоцировать ответные удары и расширить конфликт на Западный берег. В 2026 году ПИД подвергся новым санкциям ЕС и потерям: ликвидация командира Северной бригады Газы в феврале, с общими убытками от израильских операций, делая её уязвимой и ослабленной более чем ХАМАС.
Силы народной мобилизации (PMF) в Ираке, включая «Бригады Хезболлы» и «Лигу праведных людей»
Силы народной мобилизации (PMF) — коалиция шиитских ополчений в Ираке, интегрированная в государственные структуры, но лояльная Ирану. Ключевые фракции: «Бригады Хезболлы» (Kata'ib Hezbollah) и «Лига праведных людей» (Asaib Ahl al-Haq), получающие от Тегерана оружие, разведданные и финансирование. Иран координирует их через КСИР.
Эти группы могут атаковать американские базы в Ираке и Сирии дронами и ракетами, нарушая логистику США. В полномасштабной войне PMF организует партизанские операции, блокируя поставки и нанося удары по союзникам Ирана, тем самым растягивая силы коалиции. К 2026 году PMF сталкивается с внутренним сопротивлением консолидации и санкциями США, с использованием для подавления протестов в Иране (5 тысяч бойцов переброшены), но остаётся относительно стабильной, хотя подвержена давлению от Багдада.
Иранские прокси в Сирии (включая «Фатемиюн» и «Зайнабиюн»)
Иран поддерживает в Сирии сеть шиитских ополчений, таких как афганская «Фатемиюн» и пакистанская «Зайнабиюн», а также местные формирования, для защиты режима Асада и создания буферной зоны против Израиля. Эти группы, насчитывающие тысячи бойцов, получают от КСИР оружие, зарплаты и логистику, с общим финансированием в сотни миллионов долларов.
В конфликте они могут проводить диверсии против израильских сил на Голанских высотах и в южной Сирии, а также обеспечивать транзит оружия для Хезболлы. Однако после падения Асада в 2025 году эти прокси понесли катастрофические потери: систематическое разрушение сетей израильскими ударами, потеря баз и лидеров, усугублённые нестабильностью и сокращением финансирования. К февралю 2026 года они пытаются перестраиваться, но рискуют распадом из-за отсутствия центрального спонсора и распространения джихадистов.
В заключение, эти группировки образуют децентрализованную сеть, способную вести гибридную войну: от ракетных обстрелов до морских диверсий. Их координация усиливает стратегическую глубину Ирана, потенциально превращая локальный конфликт в региональный, с высоким риском для глобальной стабильности. Однако в глобальной войне «Ось сопротивления» окажется в хаосе: многие, как ХАМАС и сирийские прокси, рискуют оказаться полностью уничтоженными из-за накопленных потерь и отсутствия ресурсов, в то время как «Хезболла» и хуситы могут адаптироваться, но с высокой ценой, приводя к перестройке сети или её распаду, усиливая изоляцию Ирана.
«Данный материал носит исключительно аналитический характер, основан на открытых источниках и не содержит призывов к насилию, поддержке терроризма или оправдания террористической деятельности. Все упомянутые организации признаны террористическими в ряде стран, включая Россию».
Информация