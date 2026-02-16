Лазеры и беспилотники: неизвестные события над Техасом
Лазер Locust в стационарном исполнении
Беспилотные летательные аппараты представляют потенциальную опасность для гражданской авиации. В связи с этим, при обнаружении БПЛА, приходится временно закрывать воздушное пространство рядом с аэродромами. Очередной инцидент такого рода недавно произошел в Техасе. Угроза беспилотников миновала, однако ситуация привлекла внимание, вызвала вопросы и спровоцировала появление различных предположений и версий.
События и версии
В ночь на 10 февраля по местному времени Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) ввело временное ограничение на полёты в воздушном пространстве вблизи г. Эль-Пасо (шт. Техас). Эти меры были приняты «по особым соображениям безопасности». Полёты в указанной зоне следовало приостановить на 10 суток.
Впрочем, ограничения сняли менее чем через сутки после введения. В течение нескольких часов после этого аэропорт Эль-Пасо в полной мере возобновил работу и вскоре нагнал расписание. В следующие дни все полёты в указанном воздушном пространстве осуществлялись без ограничений.
Экстренное закрытие воздушного пространства по соображениям безопасности, в целом, никого не удивило. Однако быстрое снятие задолго до истечения указанного срока вызвало вопросы. Американская пресса обратилась за комментариями к разным официальным лицам и структурам.
Так, министр транспорта Шон Даффи заявил, что ограничения были введены в связи с деятельностью мексиканских преступных группировок. При помощи БПЛА они пытались провезти в США контрабанду. Тем не менее, FAA и вооружённые силы вовремя отреагировали, предотвратили ввоз нелегальных грузов и устранили угрозу для авиации.
Самоходный комплекс на базе автомобиля ISV
Руководство Мексики отреагировало на такие заявления. Оказалось, что оно не располагает информацией о деятельности преступников с БПЛА у границы. В связи с этим будет проведено расследование.
Ряд американских конгрессменов и средств массовой информации критически отнеслись к временно вводившимся мерам. Они требуют от FAA и Пентагона подробных объяснений. Кроме того, эти структуры обвиняют в «безрассудном поведении» и негативном влиянии на гражданские авиаперевозки.
Секретные мероприятия
12 февраля, буквально на следующий день после открытия воздушного пространства над Эль-Пасо, издание Reuters предложило новую версию. От двух неназванных источников, знакомых с ситуацией, оно узнало, что в этом районе проводились совместные мероприятия военного ведомства и одного из его коммерческих подрядчиков.
Утверждается, что воздушное пространство рядом с аэропортом закрыли в связи с учениями либо испытаниями нового лазерного оружия. В этом районе осуществлялись запуски беспилотников-мишеней, по которым работал боевой лазер. В связи с известными рисками, а также по соображениям секретности, было принято решение о временном прекращении полётов гражданской авиации.
Также «Рейтерс» узнало, какая именно система обороны потребовала ввести ограничения. Испытания проходил боевой лазер Locust от компании AeroVironment Inc. Впрочем, иные подробности состоявшихся мероприятий издание привести не может.
Модификация на шасси JLTV
Пентагон и «АэроВайронтмерт» пока не комментировали версию об испытаниях боевого лазера. Официальная позиция остаётся прежней и связана с перехватом БПЛА, запущенных некими иностранными преступниками.
Общая картина
Таким образом, официальными структурами и прессой опубликованы две версии недавних событий в районе г. Эль-Пасо. Они существенно расходятся друг с другом, однако имеют общие детали. Какая из этих версий соответствует действительности, пока неизвестно. Кроме того, неясно, почему власти и СМИ публикуют разные данные.
В целом из недавних новостей следует, что рядом с аэропортом Эль-Пасо присутствовали некие БПЛА, представлявшие потенциальную опасность для авиаперевозок. Одновременно с этим в районе работала современная система ПВО. По всей видимости, она успешно устранила угрозу в виде беспилотников. Все мероприятия заняли ограниченное время, и аэропорт смог возобновить работу.
Под вопросом принадлежность сбитых БПЛА и задачи, которые они выполняли. Министр транспорта заявил, что их использовали преступники для перевозки контрабанды. В свою очередь, пресса пишет о беспилотных мишенях, которые обеспечили проведение учений.
От принадлежности и задач БПЛА также зависит характер всей ситуации. Согласно Reuters, это были обычные учения в условиях, максимально приближенных к реальным. Боевые расчёты лазерных комплексов и других систем тренировались засекать и поражать воздушные цели. Одновременно с этим отработали механизмы предупреждения гражданской авиации.
Десантирование комплекса Locust ISV в ходе учений
Другая версия подразумевает полноценное боевое применение изделий Locust по реальным воздушным целям. Это означает, что такие комплексы не только доведены до опытной эксплуатации, но и допускаются до решения боевых задач. При этом они уже приносят известную пользу и помогают защитить южные рубежи страны от преступников.
Боевой лазерный комплекс
В публикациях на тему недавних событий в Техасе фигурирует только одна модель боевого лазерного комплекса — изделие Locust от компании AeroVironment. Этот комплекс разрабатывался с начала десятилетия с целью усиления ПВО ближней зоны. Несколько лет назад он дошёл до полигонных испытаний и подтвердил основные характеристики.
В 2022 г. первые комплексы Locust передали армии для опытной эксплуатации. В дальнейшем поставки предсерийной техники продолжились. Комплексы строятся и поставляются в разных конфигурациях, определяющих их эксплуатационные и боевые качества. Какой из вариантов применялся при недавнем перехвате, неизвестно.
Основой комплекса Locust является боевой модуль, предназначенный для монтажа на разные платформы. Он оснащён твердотельным лазером мощностью 20 кВт. Конструкция модуля обеспечивает быструю наводку в двух плоскостях. Кроме того, в одном корпусе с лазером на модуле смонтированы оптические средства для поиска целей и наведения.
Кроме того, в состав комплекса входит компактный радиолокатор для поиска воздушных целей на дальностях до нескольких десятков километров. Также имеется операторский пульт с компьютером управления. Все эти компоненты могут размещаться на подходящих платформах.
Квадрокоптеры после воздействия лазера Locust
По известным данным, AeroVironment и смежные предприятия выпускают три варианта комплексов Locust на разной базе. Армия уже получила перевозимую модификацию на базе стандартного поддона, а также самоходные варианты на шасси ISV и JLTV. Какие версии в будущем дойдут до крупносерийного производства, пока неизвестно.
Лазерные комплексы Locust в разном исполнении предназначаются для организации ПВО ближней зоны различных объектов. В зависимости от стоящих задач, возможно развёртывание стационарного комплекса или быстрое прибытие самоходного. Кроме того, лазеры на автомобильных шасси могут сопровождать войска на марше или в районах развёртывания.
Основной задачей Locust является перехват, уничтожение или подавление БПЛА малых и средних классов. В зависимости от типа цели, дальности и мощности луча, осуществляется подавление оптики, её повреждение или разрушение элементов конструкции. В любом случае беспилотник теряет возможность продолжения работы и выполнения своей задачи.
Тайное и явное
Все подробности событий в районе г. Эль-Пасо пока остаются неизвестными, и разные источники пока не пришли к общему мнению. Однако известные сведения позволяют делать первые выводы. Так, стало ясно, что армия США получила и успешно осваивает современные боевые лазерные комплексы ПВО. Она, как минимум, организует учения с применением такой техники.
Более того, пока нельзя исключать версию о постановке изделий Locust на полноценное боевое дежурство. Недавний инцидент в Техасе мог показать потенциал такого комплекса при решении реальных боевых задач. В таком случае появляется повод для положительных прогнозов, и можно ожидать, что армия продолжит закупать и развертывать новые Locust.
