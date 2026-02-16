Проект Aurus задыхается

Авто № 1

Было у России время, когда президент и его ближайшие соратники передвигались на бронированных Mercedes-Benz Pullman. Надо отметить, это были не самые лучшие впечатления. Страна, стремящаяся демонстрировать свой суверенитет, должна быть в состоянии обеспечить первому лицу доморощенный автомобиль.До 2018 года у всех значимых игроков были свои суперлимузины. В США для президентов поочередно строили лимузины Lincoln и Cadillac. Первый отпал в 1993 году, когда Билл Клинтон взял себе Cadillac Fleetwood, и с тех пор эта марка оккупировала президентский гараж. Сейчас у Дональда Трамп циклопический The Beast или Cadillac One, построенный на базе среднетоннажного грузовика. В легковой автомобиль президент США со всем оборудованием уже не помещается.Свои лимузины имеются у лидеров КНР (Hongq), Германии (Mercedes-Benz), Франции (DS 7), Великобритании (Bentley и Jaguar) и даже в «суверенной» Японии подготовили для премьер-министра и императора Toyota. Кремлевский Гараж особого назначения на этом фоне выглядел вполне представительно, но почти сплошь состоял из немецких автомобилей.И вот в 2013 году в НАМИ (Научно-автомоторный институт) приступили к разработке автомобиля № 1 для Правительства Российской Федерации. Замахнулись очень широко – помимо лимузина и седана, предполагалось создать внедорожник и минивэн для кортежа. Позже к компании примкнул электромотоцикл, но от него отказались – запас хода оказался слишком скромным. Двух- и трехколесные аппараты вернули на ДВС. И это было прекрасно. Любой россиянин, наблюдающий первое лицо в утробе немецкого броневика, испытывал чувство неловкости. А сейчас все встало на свои места – как в славные времена Советского Союза. За одним нюансом.Разработчики проекта «Кортеж», именно так именовалась программа постройки Aurus, понадеялись на рыночные перспективы новой платформы. Имели на это право. Автомобиль президента России не мог не заинтересовать широкую и обеспеченную публику. Лучшей рекламы и придумать было сложно. Этот поворот с самого начала вызывал некоторые вопросы. Первый – Россия никогда не строила автомобили высшего класса серийно. Даже бизнес-класс был недостижим. НАМИ пришлось фактически заново придумывать отечественный лимузин.В советские времена этим занимался ЗиЛ, но делал машины очень неспешно, хотя и вполне на мировом уровне. Речи о конвейерном производстве не было – собирали лимузины для партаппарата на стапелях, а кузовные панели выстукивали молотками на деревянных формах. По-своему это было прекрасно. Второй причиной, почему Aurus вряд ли мог стать эффективным бизнес-проектом, стали конкуренты. За спинами лучших производителей представительских автомобилей стояли мощные концерны – у Rolls-Roys есть BMW, у Bentley – VW, у Cadillac – General Motors, у Maybach – Mercedes-Benz. Компонентная база вкупе с солидным финансированием позволяли достаточно быстро модернизировать автомобили и менять поколения. Забегая вперед, укажем, что это не сильно помогает автоконцернам в современных условиях тотальной конкуренции со стороны Китая.Aurus изначально не имел перспектив для быстрой модернизации и смены поколения – технологическая база НАМИ банально не успевала за мировым прогрессом. Причина проста – большая часть важнейших узлов в той или иной мере были разработаны иностранными компаниями. И после 2022 года полноценно заместить их вряд ли удастся. В качестве автомобиля для первого лица государства автомобиль очень хорош и даже прекрасен. Государство на эти нужды явно не экономит, что позволяет разрабатывать (или закупать за рубежом) эксклюзивные узлы без расчета на серийное производство. Тем не менее бизнес-идею продолжили развивать и даже перенесли производство «Аурус» в Елабугу.Для начала немного позитива. В 2024 году президент Путин вступил в права президента и одновременно с этим был продемонстрирован рестайлинговый Aurus Senat. Обновлённый лимузин получил свежий интерьер, иную решётку радиатора и оригинальные бамперы, из-за чего его габаритная длина выросла на 23 мм и теперь составляет 6653 мм (при ширине 2020 мм, высоте 1702 мм и колёсной базе 4300 мм). Рестайлинговая версия заметно прибавила в весе: масса автомобиля увеличилась на 325 кг и достигла 6625 кг, что может быть следствием установки усиленной баллистической защиты. При этом техническая начинка Senat осталась прежней и включает полноприводную гибридную установку на базе 4,4-литрового двигателя V8 мощностью 598 л.с. (880 Нм), дополненного 63-сильным электромотором, 9-ступенчатым «автоматом» KATE и литий-ионной батареей. Если совсем просто – изменения косметические, а начинка (за исключением брони) осталась прежней. Но это одна сторона медали.На оборотной наблюдается резкое снижение интереса со стороны покупателей. Немного статистики. В прошлом году в Елабуге собрали чуть более 130 Aurus Senat и Komendant. Во втором полугодии на учет встали исчезающе малые 12 лимузинов. Даже без калькулятора понятно, что такие объемы не позволяют даже приблизиться к рентабельности. А стоит Aurus от 47 млн рублей. Сколько автозавод теряет на каждом экземпляре, остается только догадываться. И вообще, несколько десятков миллионов рублей за отечественный автомобиль? Звучит очень неоднозначно. Гораздо более современный китайский суперседан Maextro S800 стоит в России от 15 млн рублей, не говоря уже о многочисленных люксовых внедорожниках.Ничего удивительного в снижении спроса на Aurus нет. Все патриоты, готовые потратить гигантские суммы на автомобиль, похоже, закончились ко второму полугодию 2025 года. Реакция последовала, хотя и с задержкой. В декабре прошлого года сменили гендиректора, а весной увеличили уставной капитал с 31 250 рублей до 17 625 778 647 рублей. На бюджетные деньги готовится что-то грандиозное? Может быть и так, но работа завода Aurus в Елабуге приостановлена с начала февраля как минимум до 31 марта 2026 года под предлогом проведения инвентаризации, из-за чего персонал конвейера отправлен в отпуск на две трети оклада, а часть сотрудников занимается подсчётом комплектующих или сидит по домам. Столь длительный срок технической паузы, которую обычно можно завершить за неделю, порождает версии о реальных причинах простоя: от отсутствия спроса до неготовности предприятия к запуску рестайлинговых моделей, серийное производство которых запланировано на первый квартал 2026 года. На данный момент попытки начать сборку новых кузовов предпринимаются на мощностях «Соллерса», однако ни одного готового товарного автомобиля пока не выпущено.Будущее Aurus не предопределено, но понятно, от чего оно будет зависеть. Если останется цена в 40 и более млн, то богатые патриоты быстро закончатся. Похоже, большинство из них уже приобрели себе Aurus, а то и не один. Снизить себестоимость готового автомобиля можно разными путями, но лучше всего это сделать большой серией. И импортозамещением критических агрегатов. Похоже, с последним у автопроизводителя есть определенные проблемы. В списке требований постоянное совершенствование Aurus – не просто изменение внешних кузовных панелей, а масштабные обновления. Брать пример с китайцев, которые уже почти вытеснили европейские марки с внутреннего рынка. А вот теперь вопрос – надо ли это современной России? Нужен ли нам массовый Aurus, если в Тольятти так и не научились делать машины для народа по вменяемым ценам? Доморощенный автомобиль для избранных странно смотрится на фоне засилья сборочных производств китайских машин в России. Aurus превосходен в качестве правительственного лимузина – и более ничего.