Смартфоны украинцев массово «переехали» в Челябинск и Подмосковье
Украинцы на фоне отключения электроэнергии массово сталкиваются с проблемами в части доступа в сеть интернет и отсутствием сотовой связи. Теперь к этим бедам неожиданно добавилась еще одна.
Тысячи украинцев столкнулись с проблемой блокировки онлайн-заказов такси и доставки через смартфоны. В условиях работы систем радиоэлектронной борьбы гаджеты теряют геолокацию. Более того, они регистрируются в российских сетях.
Телеграм-канал SHOT пишет, что в последнее время жители Киева и других украинских городов при попытках осуществить заказ с автоматическим определением геолокации обнаруживают, что они, оказывается, «переехали» в Челябинск или подмосковные Химки.
По этой причине мобильные сервисы — от доставки еды и такси до дейтинг-приложений (интернет-сервисы знакомств) — выдают программное сообщение оператора связи:
После этого сотовые операторы вносят данный номер телефона (модуль идентификации абонента — SIM) в стоп-лист без возможности онлайн-обслуживания. Последующее отключение в устройстве опции автоматического определения местоположения гаджета проблему не решает.
Украинцы не могут заказать еду и такси, сходить на свидание после знакомства в приложении. Хуже всего, что по этой причине банковские приложения также фиксируют операции как проведенные в России и блокируют транзакции. Звонки в техподдержку оператора связи проблему не решают — на связи чат-бот, который «не верит», что звонит не российский пользователь.
Пока украинские власти борются с беспилотниками, рядовые украинцы пытаются понять, как заказать пиццу на Крещатик ... через Челябинск.
