Источник объяснил, с чем связана замена Костюкова на Мединского перед Женевой

Замена руководителя российской делегации на переговорах в Женеве связана с расширением круга вопросов, которые планируется обсудить. Об этом заявил источник, знакомый с переговорным процессом.

Трехсторонние переговоры в Женеве будут продолжением переговоров в Абу-Даби, но в более расширенном составе. Если в первом и втором раундах переговоров обсуждались в основном военные вопросы, то в российскую делегацию входили в основном военные и возглавлял ее начальник Главного управления Генштаба Вооруженных сил РФ, адмирал Игорь Костюков. Теперь же планируется обсуждение более широкого круга вопросов, поэтому делегацию возглавит Мединский, пишет РИА Новости.



Это будет продолжение трехсторонних переговоров, которые проходили в Абу-Даби на уровне военных, но теперь в расширенном формате для обсуждения как военных, так и других аспектов урегулирования.


Как утверждается, Россия отправляет в Женеву весьма большую делегацию, в которую войдет от 15 до 20 человек.

А вот Киев ничего в своей делегации менять не будет, она поедет в Швейцарию в том же составе, в котором была в Абу-Даби. С другой стороны, зачем вносить какие-то изменения, если договариваться в итоге не собираешься? Как заявил глава украинской делегации Рустем Умеров, у Киева изменений нет.

Вместе со мной в состав делегации войдут Кирилл Буданов* (внесен в России в список экстремистов и террористов), Андрей Гнатов, Давид Арахамия, Сергей Кислица и Вадим Скибицкий.
  1. RuAbel Звание
    RuAbel
    -11
    Вчера, 19:27
    А в Абу-Даби сейчас тепло... Все погреться хотят. За казённый-то счёт чего ж не съездить? Всё равно время тянуть надо ж.
    1. Динич Звание
      Динич
      +17
      Вчера, 19:35
      Так они в Женеву поедут.
      1. михаилл Звание
        михаилл
        +8
        Вчера, 20:03
        Цитата: Динич
        Так они в Женеву поедут.

        В Женеве тоже хорошо. Вот как вспоминал о Женеве В. Д. Бонч-Бруевич: "Мы сидели по своим углам, изучали документы, готовились к докладам, строили свою новую организацию... Вдруг звонок. Входит Владимир Ильич, оживленный, веселый.
        — Что это мы все сидим за книгами угрюмые серьезные? Смотрите, какое веселье на улицах!.. Смех, шутки, пляски... Идемте гулять!.. Все важные вопросы отложим до завтра...
        Нам так было приятно видеть Владимира Ильича таким веселым, бодрым... Мы шумной толпой вышли на улицу... зашли к товарищам, всех увлекая с собой на улицу."
        1. bayard Звание
          bayard
          0
          Сегодня, 08:58
          Цитата: михаилл
          . Вот как вспоминал о Женеве В. Д. Бонч-Бруевич:

          Родной брат начальника разведки ГШ РИ .
          Какие всё же загадочные эти большевики были .
        2. nordscout Звание
          nordscout
          0
          Сегодня, 09:56
          михаилл, тогда создавали Партию нового типа, которая смогла создать Советское Государство и нужна была Женева... А, сейчас Женева нужна для очередного "базара" Европы с феодальной Россией... Вот такие дела, про Женеву....
      2. Обычный Звание
        Обычный
        +10
        Вчера, 21:04
        Так этот член и не читал. В его задачу входит отписаться первым.
      3. дон_Рэба Звание
        дон_Рэба
        -1
        Сегодня, 02:29
        Цитата: Динич
        Так они в Женеву поедут.


        ™️
    2. 30 вис Звание
      30 вис
      +8
      Вчера, 21:00
      Цитата: RuAbel
      А в Абу-Даби сейчас тепло... Все погреться хотят. За казённый-то счёт чего ж не съездить? Всё равно время тянуть надо ж.

      — Так это в Турции, там тепло. feel А в тюрьме сейчас ужин — макароны! laughing Понятно , что начальник Главного управления Генштаба Вооруженных сил РФ, адмирал Игорь Костюков, после покушения на его заместителя не станет разговаривать , вести переговоры с будановыми и умеровыми . Ещё пристрелит этих выродков . am
      1. alexandreII Звание
        alexandreII
        +5
        Вчера, 21:28
        30 вис
        (Юрий)
        +2
        Сегодня, 21:00


        А российская делегация с этими выродками будет сидеть за одним столом,,,, и как это понимать?????
        1. 30 вис Звание
          30 вис
          -1
          Вчера, 21:34
          Цитата: alexandreII
          А российская делегация с этими выродками будет сидеть за одним столом,,,, и как это понимать?????

          Вы думаете я это понимаю ? Но вести переговоры необходимо даже с этими уblюdками . Если удастся вернуть наших попавших в плен ребят , или людей сидящих в ЭССбушных подвалах за свои убеждения . Уже эти переговоры чего стоят . Хладнокровия и выдержки нашей делегации .
          1. Neo-9947 Звание
            Neo-9947
            0
            Вчера, 21:54
            Тут всё зависит от условий, на которых планируется заключать мир
            Какие-то уступки Москва всё равно сделает, ведь речь не идет о капитуляции, это переговоры - каждый что-то уступает.
            Скоро узнаем.
            Или НЕ узнаем, и продолжим СВО, если не пришли к единому знаменателю высокие договаривающиеся стороны с одной стороны и обдолбанные ушлепки с другой стороны.

            PS. Предлагаю в качестве уступки оставить им целый Львов! Не запускать туды Орешника, Орешника-2 и еще чего-нибудь, так уж и быть, живите. Но Одессу забрать себе! wassat
            1. 30 вис Звание
              30 вис
              0
              Сегодня, 10:11
              Цитата: Neo-9947
              Предлагаю в качестве уступки оставить им целый Львов! Не запускать туды Орешника, Орешника-2 и еще чего-нибудь, так уж и быть, живите.

              am"Кемску волость?
              — О, йя, яй, Кемска волость!
              — Да пусть забирает на здоровье! Я-то думал…
              — Как же так, кормилец?!
              — Царь знает, что делает! Забирайте."               --- Да фиг им на воротник .. А не Львов . Отдать , что бы всё жидобандеровское отрепье там собралось ? Копило силы и злобу ? А затем снова рвануло ? В этом нет ни какого смысла . Пускай едут в израИль и Канаду . Нет им места на великой Русской равнине .
        2. ZnachWest Звание
          ZnachWest
          0
          Вчера, 22:56
          Там несколько столов, сдвинуты вместе. )
        3. Андрей Гладких Звание
          Андрей Гладких
          +2
          Вчера, 22:58
          Так же как с Кейтелем сначала вели переговоры и за одним столом подписывали капитуляцию, а потом повесили.
        4. nordscout Звание
          nordscout
          0
          Сегодня, 09:59
          alexandreII, а понимать всё ЭТО, надо очень просто - БОЛЬШАЯ ПОЛИТИКА, ПЕРЕД БОЛЬШОЙ СДЕЛКОЙ....
      2. Алексей Алексеев_5 Звание
        Алексей Алексеев_5
        -1
        Сегодня, 01:29
        Не пристрелит.После переговоров он с ними жрал за одним столом.Напомнили адмиралу:украинец с тобой разделит хлеб и тут же в суп тебе нагадит
  2. красноярск Звание
    красноярск
    0
    Вчера, 19:27
    Это будет продолжение трехсторонних переговоров, которые проходили в Абу-Даби на уровне военных, но теперь в расширенном формате для обсуждения как военных, так и других аспектов урегулирования.[quote][/quote]
    И, в связи с этим, руководителем делегации становится Мединский. Ведь это не простой историк, он и в военном деле дока и в экономике волокет на ять.
    1. invisible_man Звание
      invisible_man
      +6
      Вчера, 20:17
      не простой историк, он и в военном деле дока и в экономике волокет на ять.

      Надеюсь, это был сарказм?
      1. Ратимир Звание
        Ратимир
        +3
        Вчера, 21:33
        У него нация правильная, вот его талант.
        1. invisible_man Звание
          invisible_man
          +3
          Сегодня, 03:03
          Тут не в нации дело, а в умении правильно работать языком.
        2. Wladislaw Звание
          Wladislaw
          -2
          Сегодня, 08:13
          Он украинец али еврей? То, что в УССР родился я знаю
          1. bayard Звание
            bayard
            -1
            Сегодня, 09:02
            Цитата: Wladislaw
            Он украинец али еврей?

            Это большая военная тайна .
          2. comradChe Звание
            comradChe
            0
            Сегодня, 10:03
            Он шляхетского рода. Сам упоминал в "лекции", а сейчас " особа приближённая к императору".
      2. красноярск Звание
        красноярск
        0
        Сегодня, 10:58
        Цитата: invisible_man
        не простой историк, он и в военном деле дока и в экономике волокет на ять.

        Надеюсь, это был сарказм?

        А Вы что подумали?
    2. RuAbel Звание
      RuAbel
      0
      Вчера, 20:37
      Владиииимир Ростсславыч, ну переигрываете)))
    3. Ратимир Звание
      Ратимир
      0
      Вчера, 21:33
      Да вообще супер пупер. Особенно быть придворным типа историком.
    4. nordscout Звание
      nordscout
      0
      Сегодня, 10:04
      красноярск, у нас вся страна "волокёт во всех вопросах" на "ять", однако, как то, с "достойной жизнью", у нас, очень скромно.... А, так всё остальное и в Москве - на "ять"
      1. красноярск Звание
        красноярск
        0
        Сегодня, 11:07
        Цитата: nordscout
        красноярск, у нас вся страна "волокёт во всех вопросах" на "ять"

        Да потому, что у руля такие - и швец и жнец и на дудке игрец. А были бы - профи, и страна жила бы...
        Переговоры должен возглавить военный, чтобы без всяких дипломатический ужимок поставил вопрос ребром, с позиции силы. И никак иначе. А если "дипломаты" и "историки" начинают юлить, то матрасники усматривают в этом слабость. И меняют свою позицию. Посмотрите на поведение Дони.
  3. rocket757 Звание
    rocket757
    -1
    Вчера, 19:31
    Переговоры "расширеным кружком"... посидим кружком, поговорим... а вот ни ладком!
    Комментировать... а что собственно комментировать? Договорились обменять пленных, хорошо, а дальше то что?
  4. gribanow.c Звание
    gribanow.c
    -1
    Вчера, 19:43
    Он расскажет, какие были цари, как жили крепостные крестьяне, и не знали, зачем им освободиться от барина
  5. taiga2018 Звание
    taiga2018
    -7
    Вчера, 19:43
    Опять замутят какое-нибудь "перемирие",хлебное было,энергетическое было,теперь будет выборное,типа для проведения выборов на Украине надо прекратить боевые действия.
    1. Монтесума Звание
      Монтесума
      0
      Вчера, 20:12
      Цитата: taiga2018
      ,теперь будет выборное,типа для проведения выборов на Украине надо прекратить боевые действия.

      Ага, щас, разбежались. Вы ещё напишите про мирное соглашение с постоянным присутствием на Донбассе "миротворцев" из НАТО, для контроля.
  6. Вол Димир Звание
    Вол Димир
    -6
    Вчера, 19:47
    Соскучились по "жестам доброй воли"? Мединский сейчас подгонит парочку.

    Владимир Ростиславович Мединский родился 18 июля 1970 года в семье военного в городе Смела Смелянского района Черкасской области Украинской ССР
    1. nik-mazur Звание
      nik-mazur
      +9
      Вчера, 20:05
      Цитата: Вол Димир
      Владимир Ростиславович Мединский родился 18 июля 1970 года в семье военного в городе Смела Смелянского района Черкасской области Украинской ССР

      а) Вместе с семьёй часто переезжал из гарнизона в гарнизон, в начале 1980-х годов Мединские переехали в Москву.
      б) Александр Станиславович Сырский, родился 26 июля 1965 в семье военного в пос. Новинки, Владимирской области РСФСР. Среднюю школу окончил в Харькове, где проходил службу его отец. Окончил Московское высшее общевойсковое командное училище, где учился с 1982 по 1986 год.
      Так что, ни черта место рождение не означает. И даже место обучения не особо влияет.
      1. Монтесума Звание
        Монтесума
        +6
        Вчера, 20:16
        Цитата: nik-mazur
        Так что, ни черта место рождение не означает.

        Это Вам так кажется, тут есть покруче спецы. Вот как сейчас узнают, что председатель Совфеда РФ Матвиенко родилась в украинской Шепетовке, так и начнутся догадки и многозначительные намёки. yes
        1. alexoff Звание
          alexoff
          -4
          Вчера, 20:37
          Ой, Матвиенко была послом на Мальте в девяностых, думаю это говорит гораздо больше
          1. Монтесума Звание
            Монтесума
            +2
            Вчера, 20:44
            Цитата: alexoff
            Ой, Матвиенко была послом на Мальте в девяностых, думаю это говорит гораздо больше

            Ой, вей! Так она ещё и масонка из "Великой ложи Мальты"? Вот это засада! Ужасный ужас!!! good hi
            1. alexoff Звание
              alexoff
              +3
              Вчера, 23:09
              Не, просто британский финансовый оффшор, где Горбачев фактически подписал капитуляцию СССР перед США. Кстати Шойгу - мальтийский рыцарь, не абы кто, ужас-ужас! Для нашей страны fool
        2. mikh-korsakov Звание
          mikh-korsakov
          +1
          Вчера, 23:09
          Мало ли кто жил в Шепетовке. Там и П. Корчагин жил. Что касается Матвиенко, то она училась в Ленинградском химико-фармацевтическом институте. Полюбила белые ночи. Была душой компании, за что получила прозвище Валя-стакан. Стала мэром СПб, насажала цветников вдоль дорог, хотя сами дороги тогда были там, сажем вежливо "не ах чтобы очень"
    2. invisible_man Звание
      invisible_man
      +7
      Вчера, 20:20
      Цитата: Вол Димир
      Мединский сейчас подгонит парочку.

      Вы всерьез считаете, что переговорщики самостоятельно принимают "судьбоносные" решения?
    3. carpenter Звание
      carpenter
      +2
      Вчера, 20:32
      Цитата: Вол Димир
      Владимир Ростиславович Мединский родился 18 июля 1970 года в семье военного в городе Смела Смелянского района Черкасской области Украинской ССР

      Владимир Мединский родился 18 июля 1970 года в городе Смела Черкасской области Украинской ССР. Его отец, Ростислав Игнатьевич Мединский, — полковник в отставке, участник ввода войск в Чехословакию 1968 года и войны в Афганистане.

      Из-за профессии отца семья переезжала из гарнизона в гарнизон, в 1980-х осела в Москве.
      Кто родился в семье военных, это прекрасно знают.
      1. alexoff Звание
        alexoff
        0
        Вчера, 23:10
        Ну и? Генерал Лебедь был просто военным, подписывал Хасавьюрт
        1. carpenter Звание
          carpenter
          +1
          Вчера, 23:31
          Цитата: alexoff
          Ну и? Генерал Лебедь был просто военным, подписывал Хасавьюрт

          Сволочей в стране Союза, тоже оказалось много. Анатолий Кривоножко, Герой Украины, кавалер орденов Богдана Хмельницкого и Данилы Галицкого, новый командир Воздушных Сил Украины.
          генерал Михаил Забродский в 1989 году поступил в военно-космическую академию имени А.Ф. Можайского в Санкт-Петербурге, где учился до 1994 года.
          А после этого еще пять лет служил в российской армии.
          Сергей Наев в1987 окончил Калининское суворовское училище в Твери, затем было годы учебы в Московском высшем военном командном училище.
          Более тридцати лет назад, задолго до майдана и СВО, украинских военных ставили даже не перед выбором, где им в дальнейшем служить, а перед тем, готовы ли они воевать с Россией.
          И они согласились. Это малая часть из тех, кто предал свою страну.
          Власовы и сейчас есть, но немецкий генерал и офицер, не примет сторону врага ( хотя и там был один ).
    4. ian Звание
      ian
      +1
      Сегодня, 08:26
      Цитата: Вол Димир
      в городе Смела Смелянского района Черкасской области Украинской ССР

      И что? Думаете делегацию надо возглавлять по месту рождения? Москвича али питерского предложите? recourse
  7. Vlad Gor Звание
    Vlad Gor
    -2
    Вчера, 20:01
    Переговоры про переговоры. Когда хотят спрятать чего-то, всегда много говорят ни о чём.
    Стоит вопрос, как обмануть народ России, чтобы обманулся так, что не заметил. Поражение принял за победу. Выборы в Гос.Думу, власти нужна победа. Чтобы победила Единая Россия нужно много денег, т.е надо много золота, нефти, газа и др. продать. Продать можно только с разрешения Тампа. Дальше всё понятно. Власти и её "элите" СВО это головная боль, она хочет вернуться в "святые времена".
    1. Монтесума Звание
      Монтесума
      -3
      Вчера, 20:23
      Цитата: Vlad Gor
      Стоит вопрос, как обмануть народ России, чтобы обманулся так, что не заметил. Поражение принял за победу. Выборы в Гос.Думу, власти нужна победа. Чтобы победила Единая Россия нужно много денег, т.е надо много золота, нефти, газа и др. продать. Продать можно только с разрешения Тампа. Дальше всё понятно. Власти и её "элите" СВО это головная боль, она хочет вернуться в "святые времена".

      Очередной вангователь нарисовался. Как только намечаются переговоры, всегда сразу же находятся провидцы, абсолютно точно знающие их результат. Ну и попутно, как всегда, наброс на вентилятор. Уже привычная схема действий комментаторов определённой категории. Скучно, мальчики. crying
      1. hermit Звание
        hermit
        0
        Сегодня, 00:26
        Посмотрим, чем всё закончится. Хорошие варианты в голову не приходят.
  8. carpenter Звание
    carpenter
    0
    Вчера, 20:03
    С другой стороны, зачем вносить какие-то изменения, если договариваться в итоге не собираешься?

    Говорить можно, но вопрос о чём и с кем ? Это примерно так:
    "Смотри слепой, сказал немой, как побежит безногий !"
  9. Phoenix Point Звание
    Phoenix Point
    -2
    Вчера, 20:09
    Мединский хорош. На сухарях на проедешь. Не так прост как кажется и не так просто как кажется. Все серьезно. Даже если договоренность будет возвращение одного пленного это хорошо. Просто хорошо.
  10. Комментарий был удален.
  11. Vlad Gor Звание
    Vlad Gor
    +1
    Вчера, 21:48
    Если меняют адмирала Игоря Костюкова на Мединского, во время продолжающихся переговоров, это не новые, значит Путин не доволен адмиралом. Причину, автор не показал, привел слова нио чём.
    Мы не знаем текст переговоров в Абу-Даби, а также о чём будет идти речь в Женеве. О чём договорились в Анкоридже засекретили, текста в открытом доступе нет. Обрывки в СМИ это не инф.
    1. Андрей Гладких Звание
      Андрей Гладких
      +1
      Вчера, 23:11
      Да какая разница - почему заменили. Главное чтобы ВС РФ продолжали боевые действия и шли вперед.Россия должна действовать по принципу описанного баснописцем Крыловым в басне "Кот и повар" - а Васька слушает (переговаривается) и ест (продолжает освобождение свои исконных территорий).
      1. Vlad Gor Звание
        Vlad Gor
        0
        Сегодня, 11:22
        Действия военных жестко ограничены рамками приказов из кремля. Цели, задачи, ход боевых действий военных определяет кремль. У военных одна обязанность, их исполнять. Если бы не было со стороны кремля жесткого надзора за военными, то военные давно бы взяли Киев. Вы, сильно меня не критикуйте, я гражданский человек и в армии не служил.
  12. Алексей Лантух Звание
    Алексей Лантух
    +3
    Вчера, 21:52
    Переговоры - это морковка перед носом московского осла. Летом ВСУ пойдет в новый "контрнаступ" отбивать который будет непросто. Поэтому и заговорили о выборах на Украине в мае, что бы протянуть время. Хочется конечно ошибаться, но не верю америкосам.Ну, если наши не долбонуть ТЯО или не мобилизуются, то наше дело будет пропащее.
    1. Андрей Гладких Звание
      Андрей Гладких
      0
      Вчера, 23:21
      Вы что реально считаете, что время играет на украину? Ну-ну. Летний "контрнаступ" уже был (2023). И чем закончился? Потерей почти всей бронетехники, которую "с миру по нитке" собирали со всего Запада. Сейчас у Запада нет более возможности передать хозлам столько бронетехники. У самих осталось ниже нормативов. А вот применить ТЯО по укрепрайонам, мостам и тоннелям я считаю было бы правильно.
  13. SEVERIN Звание
    SEVERIN
    +1
    Вчера, 22:00
    Вспоминается басня Крылова "Квартет", применительно к украинской делегации добавить абсолютно нечего.
  14. zloybond Звание
    zloybond
    +4
    Вчера, 22:35
    С каких пор Женева стала нейтральной в конфликте с Россией????
    1. Андрей Гладких Звание
      Андрей Гладких
      +1
      Вчера, 23:24
      Естественно, нейтральностью там и не пахнет. Как пояснил Д.Песков при согласовании места руководствовались удобством для всех трёх делегаций.
      1. guest Звание
        guest
        +1
        Вчера, 23:30
        И в чём удобство для России? Вообще не понимаю как наша делегация туда попадёт.
  15. Алексей Кошкаров Звание
    Алексей Кошкаров
    0
    Сегодня, 01:46
    Интересно . А после переговоров , мединский будет там мемориальные доски фашистским генералам прикручивать ?
    1. faridg7 Звание
      faridg7
      +1
      Сегодня, 03:10
      Цитата: Алексей Кошкаров
      Интересно . А после переговоров , мединский будет там мемориальные доски фашистским генералам прикручивать ?

      Вы же про доску Манергейма? Да, непростая ситуация, большинство относятся к нему, как к фашистскому генералу, но надо отдать должное и генералу Российской империи, который сделал просто неоценимый вклад в развитие Российской военной науки. Для того, чтобы оценить его надо пройти школу генерального штаба, ну или как мне, иметь брата полководца, который способен с тобой обсудить ситуацию и объяснить многое.
      1. Chack Wessel Звание
        Chack Wessel
        -1
        Сегодня, 07:01
        Цитата:"Вы же про доску Манергейма? Да, непростая ситуация, большинство относятся к нему, как к фашистскому генералу, но надо отдать должное и генералу Российской империи, который сделал просто неоценимый вклад в развитие Российской военной науки."

        ...Генерал Российской империи при первой же возможности сбежал в Суоми, и там стал финским сепаратистом. А по Вашей логике можно оправдать и А.А. Власова:"Да, непростая ситуация, большинство относятся к нему, как к предателю, но надо отдать должное и генералу Советского Союза который сделал неоценимый вклад в разгром немцев под Москвой..."
        1. faridg7 Звание
          faridg7
          -1
          Сегодня, 10:39
          Вы вообще в адеквате? Ставить на одну доску предателя Власова и генерала Маннергейма. Один тупо предал свою страну и народ, а второй подобрав кусок развалившейся империи, возглавил свою страну и в интересах этой страны работал.
      2. Алексей Кошкаров Звание
        Алексей Кошкаров
        0
        Сегодня, 08:44
        С таким же успехом , как и маннергейма , можно восхвалять и таланты фашистского генерала власова
        1. faridg7 Звание
          faridg7
          0
          Сегодня, 10:49
          Цитата: Алексей Кошкаров
          С таким же успехом , как и маннергейма , можно восхвалять и таланты фашистского генерала власова

          Не получится с таким же успехом. Труды Маннергейма в академии генштаба изучают, а вот про научные труды генерала Власова я не слышал.
  16. Eug Звание
    Eug
    0
    Сегодня, 06:33
    Помнится, после определённого этапа переговоров украинская делегация требовала замены Мединского, мотивируя это слишком менторским, "учительским", унизительным для Украины тоном, которым Мединский ведет переговоры.
  17. Eug Звание
    Eug
    +1
    Сегодня, 06:43
    Главное сейчас переговоры другой делегации - возглавляемой Дмитриевым, а там, похоже, ситуация подобна Брестскому миру.. как бы в результате этих переговоров Россия не потеряла бы хоть какую поддержку Китая, не получив адекватных отношений со Штатами..
  18. FoBoss_VM Звание
    FoBoss_VM
    -1
    Сегодня, 06:48
    Мединский доступным языком может украинской делегации прочитать лекцию по истории 404. Кто они на самом деле , откуда взялись и что из себя представляют. Вместе с их мовой искусственной . В так же что такое русская земля и где она простирается
    1. Chack Wessel Звание
      Chack Wessel
      +1
      Сегодня, 06:55
      Вы думаете что делегация сама этого не знает? Делегации поф@г откуда взялась Украина и всё остальное с ней связанное. И ей поф все исторические изыски Мединского. На переговорах спор не за историю, а за деньги.
  19. тоже-врач Звание
    тоже-врач
    +1
    Сегодня, 10:16
    Бесхребетный Мединский подпишет что угодно, а Костюкову "за державу обидно".
  20. Livonetc Звание
    Livonetc
    0
    Сегодня, 10:24
    Мединский объяснит исторический контекст предложения.
    "Скакол сдавайся!"