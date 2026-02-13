Источник объяснил, с чем связана замена Костюкова на Мединского перед Женевой
Замена руководителя российской делегации на переговорах в Женеве связана с расширением круга вопросов, которые планируется обсудить. Об этом заявил источник, знакомый с переговорным процессом.
Трехсторонние переговоры в Женеве будут продолжением переговоров в Абу-Даби, но в более расширенном составе. Если в первом и втором раундах переговоров обсуждались в основном военные вопросы, то в российскую делегацию входили в основном военные и возглавлял ее начальник Главного управления Генштаба Вооруженных сил РФ, адмирал Игорь Костюков. Теперь же планируется обсуждение более широкого круга вопросов, поэтому делегацию возглавит Мединский, пишет РИА Новости.
Как утверждается, Россия отправляет в Женеву весьма большую делегацию, в которую войдет от 15 до 20 человек.
А вот Киев ничего в своей делегации менять не будет, она поедет в Швейцарию в том же составе, в котором была в Абу-Даби. С другой стороны, зачем вносить какие-то изменения, если договариваться в итоге не собираешься? Как заявил глава украинской делегации Рустем Умеров, у Киева изменений нет.
