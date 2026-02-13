Источник объяснил, с чем связана замена Костюкова на Мединского перед Женевой

Это будет продолжение трехсторонних переговоров, которые проходили в Абу-Даби на уровне военных, но теперь в расширенном формате для обсуждения как военных, так и других аспектов урегулирования.

Вместе со мной в состав делегации войдут Кирилл Буданов* (внесен в России в список экстремистов и террористов), Андрей Гнатов, Давид Арахамия, Сергей Кислица и Вадим Скибицкий.