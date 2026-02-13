Ракетные удары нанесены по целям в черниговском Нежине

Ракетные удары нанесены по целям в черниговском Нежине

Поступают сообщения о новых ударах по объектам противника вдали от линии фронта. По последним сведениям, прилёты фиксируются в Черниговской области, в районе Нежина.

При этом информация о целях разнится. По одним данным, удар был нанесён по территории вокзала, когда там находился состав с военным грузом. По другим, огневое поражение нанесено подстанции 110/10 кВ Нежинского ремонтного завода. Однако есть сообщения о том, что поражены обе этих цели, причём использовались для ударов ракеты ОТРК «Искандер».

Продолжилось сегодня нанесение ударов и по объектам в Конотопе Сумской области. Там, по некоторым данным, российские дроны типа «Герань» поразили объекты на территории завода строительных материалов, включая газораспределительную станцию, которая завод «питала». Железобетонные изделия с этого завода противник активно использовал для создания фортификаций на востоке Сумской области, в том числе – для организации линий обороны к северу и востоку об областного центра – города Сумы.

Очередные волны ударов БПЛА пришлись по целям в Днепропетровской и Николаевской областях. Поражены объекты энергетической инфраструктуры в городе Синельниково, а также в Николаеве. Это привело к новым аварийным отключениям электроснабжения.

Удары по объектам на подконтрольных киевскому режиму территориях продолжаются.
  1. Andobor Звание
    Andobor
    +9
    Вчера, 20:10
    В Нежине база артвооружения расположена, огромные склады, и военный аэродром, жд станция солидная с депо, есть там что бомбить.
    1. carpenter Звание
      carpenter
      +3
      Вчера, 20:47
      Цитата: Andobor
      В Нежине база артвооружения расположена, огромные склады, и военный аэродром, жд станция солидная с депо, есть там что бомбить.

      Это точно:
      Одной из наиболее известных военных частей Нежина является 1827-я база артиллерийского вооружения. Эта база была основана в 2014 году и с тех пор играет важную роль в обеспечении военной безопасности Украины.
      Аэродром, где базируются переданные Западом Украине истребители F-16. Последний раз 14 сентября 2025 года Вооружённые силы Российской Федерации нанесли удар по военному аэродрому в городе Нежин Черниговской области.
  2. О. Бендер Звание
    О. Бендер
    +4
    Вчера, 20:42
    Когда служил срочную службу в Нежин гоняли технику на ремонт.База здоровенная была,думал ее распродали а вишь чего то осталось.Там пахать надо фабами 3000.
    1. Andobor Звание
      Andobor
      0
      Сегодня, 10:44
      Цитата: О. Бендер
      .База здоровенная была,думал ее распродали а вишь чего то осталось.

      Гугл фото наверняка довоенное, техники много, всё пригодное там наверняка разобрали, но там много ангаров - цеха, склады, есть что уничтожать.
  3. Eugen 62 Звание
    Eugen 62
    +5
    Вчера, 20:43
    Мой дядя (брат матери) освобождал в 1943 Нежин и Конотоп. 3 Гвардейская ВДД. Потом пошли на Днепр. Они даже никогда и не думал, что эти города снова окажутся под неприятелем. stop
  4. Андрей Андреев_2 Звание
    Андрей Андреев_2
    +1
    Вчера, 21:24
    Всё жду когда подобные сообщения будут приходить (только после ударов ТЯО) по западной бандеровщине...