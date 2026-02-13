Ракетные удары нанесены по целям в черниговском Нежине
Поступают сообщения о новых ударах по объектам противника вдали от линии фронта. По последним сведениям, прилёты фиксируются в Черниговской области, в районе Нежина.
При этом информация о целях разнится. По одним данным, удар был нанесён по территории вокзала, когда там находился состав с военным грузом. По другим, огневое поражение нанесено подстанции 110/10 кВ Нежинского ремонтного завода. Однако есть сообщения о том, что поражены обе этих цели, причём использовались для ударов ракеты ОТРК «Искандер».
Продолжилось сегодня нанесение ударов и по объектам в Конотопе Сумской области. Там, по некоторым данным, российские дроны типа «Герань» поразили объекты на территории завода строительных материалов, включая газораспределительную станцию, которая завод «питала». Железобетонные изделия с этого завода противник активно использовал для создания фортификаций на востоке Сумской области, в том числе – для организации линий обороны к северу и востоку об областного центра – города Сумы.
Очередные волны ударов БПЛА пришлись по целям в Днепропетровской и Николаевской областях. Поражены объекты энергетической инфраструктуры в городе Синельниково, а также в Николаеве. Это привело к новым аварийным отключениям электроснабжения.
Удары по объектам на подконтрольных киевскому режиму территориях продолжаются.
