Впервые с 2022 года украинские компании смогут вновь экспортировать оружие
Сегодня на Мюнхенской конференции по безопасности Зеленский и сопровождающие его официальные лица будут вновь выпрашивать у всех подряд новые поставки всевозможных вооружений, да побольше и срочно. Об этом накануне открыто объявил сам глава киевского режима.
Это сложно понять, но вчера секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины, экс-министр обороны Рустем Умеров объявил, что впервые с 2022 года украинские оборонные компании смогут вновь экспортировать оружие. К настоящему времени сразу несколько предприятий получили разрешение (лицензии) на поставки за рубеж товаров военного назначения. Соответствующее решение принималось межведомственной комиссией по политике военно-технического сотрудничества и экспортного контроля, созданной недавно при СНБО.
Умеров написал в своем телеграм-канале по этому поводу:
Секретарь СНБО Украины оценил текущий потенциал экспорта вооружений украинского ОПК более чем в 55 миллиардов долларов в год. Заявлено, что оборонные компании вполне могут поставлять «излишнюю» продукцию за рубеж. К таковой относятся беспилотные летательные аппараты, системы радиоэлектронной борьбы и разведки. При этом называть конкретные компании, которым выдали соответствующие разрешения, Умеров не стал.
Наверняка этой новости сильно «обрадуются» военнослужащие ВСУ на фронте, которые регулярно жалуются как минимум на нехватку дронов. Часто БПЛА приходится закупать за свой счет, либо поставки в войска идут от волонтеров.
Сегодня перед конференцией в Мюнхене Зеленский и глава украинского МИД Сибига посетили с экскурсией первое немецко-украинское совместное предприятие по производству БПЛА. Объявлено, что в нынешнем году на нем будет выпущено 10000 беспилотников, все отправят на Украину. В ближайшей перспективе в Европе планируется создать еще около десяти подобных СП.
Получается какой-то «реверс». Из-за границы для ВСУ будут поступать, наверняка не самые дешевые, беспилотники. Параллельно украинские предприятия будут экспортировать «излишки» БПЛА. Что-то не то что необычное, но довольно странное просматривается в этой схеме. Разве что, импортные беспилотники Киев будет получать за счет денег европейских партнеров, а на поставках украинских — зарабатывать. Ну гениально ведь, нечего сказать.
Но и это еще не все. Недавно Зеленский объявил, что отрасль военного производства в стране быстро росла: в настоящее время военную технику производят более 1000 компаний, в основном частных. По его словам, только производителей дронов насчитывается 450.
Согласно заявлению Умерова, производство БПЛА, средств цифровой войны и разведки уже превышает собственные потребности. Целевые экспортные поставки должны привлечь новые инвестиции и обеспечить армию современными технологиями. И к чему тогда, спрашивается, все эти причитания о разрушении энергосистемы и прочее, прочее?
