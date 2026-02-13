Впервые с 2022 года украинские компании смогут вновь экспортировать оружие

Впервые с 2022 года украинские компании смогут вновь экспортировать оружие

Сегодня на Мюнхенской конференции по безопасности Зеленский и сопровождающие его официальные лица будут вновь выпрашивать у всех подряд новые поставки всевозможных вооружений, да побольше и срочно. Об этом накануне открыто объявил сам глава киевского режима.

Это сложно понять, но вчера секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины, экс-министр обороны Рустем Умеров объявил, что впервые с 2022 года украинские оборонные компании смогут вновь экспортировать оружие. К настоящему времени сразу несколько предприятий получили разрешение (лицензии) на поставки за рубеж товаров военного назначения. Соответствующее решение принималось межведомственной комиссией по политике военно-технического сотрудничества и экспортного контроля, созданной недавно при СНБО.

Умеров написал в своем телеграм-канале по этому поводу:

Контролируемый экспорт оружия — это вопрос безопасности государства и развития нашего оборонно-промышленного комплекса. Он открывает путь к новым альянсам в сфере безопасности и расширению международного партнерства.

Секретарь СНБО Украины оценил текущий потенциал экспорта вооружений украинского ОПК более чем в 55 миллиардов долларов в год. Заявлено, что оборонные компании вполне могут поставлять «излишнюю» продукцию за рубеж. К таковой относятся беспилотные летательные аппараты, системы радиоэлектронной борьбы и разведки. При этом называть конкретные компании, которым выдали соответствующие разрешения, Умеров не стал.

Украинский ОПК доказал свою эффективность в войне. Теперь наша задача — превратить этот опыт в долгосрочную промышленную силу и часть общей безопасности с партнерами.



Наверняка этой новости сильно «обрадуются» военнослужащие ВСУ на фронте, которые регулярно жалуются как минимум на нехватку дронов. Часто БПЛА приходится закупать за свой счет, либо поставки в войска идут от волонтеров.

Сегодня перед конференцией в Мюнхене Зеленский и глава украинского МИД Сибига посетили с экскурсией первое немецко-украинское совместное предприятие по производству БПЛА. Объявлено, что в нынешнем году на нем будет выпущено 10000 беспилотников, все отправят на Украину. В ближайшей перспективе в Европе планируется создать еще около десяти подобных СП.

Получается какой-то «реверс». Из-за границы для ВСУ будут поступать, наверняка не самые дешевые, беспилотники. Параллельно украинские предприятия будут экспортировать «излишки» БПЛА. Что-то не то что необычное, но довольно странное просматривается в этой схеме. Разве что, импортные беспилотники Киев будет получать за счет денег европейских партнеров, а на поставках украинских — зарабатывать. Ну гениально ведь, нечего сказать.



Но и это еще не все. Недавно Зеленский объявил, что отрасль военного производства в стране быстро росла: в настоящее время военную технику производят более 1000 компаний, в основном частных. По его словам, только производителей дронов насчитывается 450.

Согласно заявлению Умерова, производство БПЛА, средств цифровой войны и разведки уже превышает собственные потребности. Целевые экспортные поставки должны привлечь новые инвестиции и обеспечить армию современными технологиями. И к чему тогда, спрашивается, все эти причитания о разрушении энергосистемы и прочее, прочее?

  1. frruc Звание
    frruc
    +6
    Вчера, 20:17
    сильно «обрадуются» военнослужащие ВСУ на фронте,... жалуются как минимум на нехватку дронов.

    Интересно, кто это всерьез воспримет. Это они в плену такое утверждают: поймали на улице, командир собака, жрать нечего и воевать нечем, а на передке 6 дней.
    1. Комментарий был удален.
    2. Napayz Звание
      Napayz
      +8
      Вчера, 20:45
      Никто из пленных нацистов не заявил, что сдался в плоен при первой возможности, что, мол, бандеровскую идеологию не принимаю и т.д.и т.п.
      Нет же, причина сдачи - "...нас кинули, не кормили, не снабжали...". А да, ещё и "насильно мобилизовали".
    3. Охотовед 2 Звание
      Охотовед 2
      +20
      Вчера, 21:06
      Ну так давайте и дальше жалеть «братский народ», их энергетику и инфраструктуру, а особенно трепетно относится к Зеле и компании… кто-то же не такой!
      Получим в итоге ЯО (грязное для начала) у хунты. Вот тогда всем весело станет.
      Пора уже или крестик снять или трусы надеть. Хватит про партнёров… нет их там, есть только враги, те кто в открытую готовится к войне с Россией и поставляет оружие лохлам… оружие убивающее наших граждан. Вопрос, а наши ли граждане руководят всем этим маразмом?
      1. Себастьян Аристархович Перейра Звание
        Себастьян Аристархович Перейра
        +3
        Вчера, 22:11
        Поддержу ,ибо согласен с каждой буквой !
      2. bayard Звание
        bayard
        +1
        Сегодня, 08:36
        Цитата: Охотовед 2
        Вопрос, а наши ли граждане руководят всем этим маразмом?

        Гражданство ничто , подданство - ВСЁ .
        Цитата: Охотовед 2
        Пора уже или крестик снять или трусы надеть

        Или Коран поцеловать и обрезание сделать .
  2. carpenter Звание
    carpenter
    +1
    Вчера, 20:56
    Секретарь СНБО Украины оценил текущий потенциал экспорта вооружений украинского ОПК более чем в 55 миллиардов долларов в год.
    Не ну прямо класс ! Кыргема квалитетига !
    И зачем вам хозлам бегать по миру с протянутой рукой и просить денег ? Европа скребёт по сусекам за 70 лярдав, а тут сами 55 лярдов делают.
    Прости меня Господи, что я их идиотами называю.
    1. marchcat Звание
      marchcat
      +2
      Вчера, 21:02
      Прости меня Господи, что я их идиотами называю.
      Это далеко не идиоты, когда украинец родился - еврей заплакал. Делайте выводы.
      1. carpenter Звание
        carpenter
        -2
        Вчера, 21:09
        Цитата: marchcat
        Это далеко не идиоты, когда украинец родился - еврей заплакал. Делайте выводы.

        Вывод прост - Зеленский и его собратья по Украине, не плачут, а украинцы плачут.
        1. Русич Звание
          Русич
          0
          Сегодня, 09:13
          Цитата: carpenter
          украинцы плачут
          и требуют русню убивать
      2. Перейра Звание
        Перейра
        +4
        Вчера, 22:17
        Еврей Зеленский как раз смеётся.
        1. carpenter Звание
          carpenter
          -1
          Вчера, 23:38
          Цитата: Перейра
          Еврей Зеленский как раз смеётся.

          Как и я сказал "не плачут", но укро комментаторы думают не как я. Спасибо вам, я узнал ваши отношения к Зеле по своим минусам. Селюки, прошу ставить минуса, мне это нравится, что вы психуете.
          1. Перейра Звание
            Перейра
            +2
            Вчера, 23:53
            Успокойтесь, не нервничайте. Я минуса Вам не ставил. Даже если бы захотел, не смог поставить два минуса под одним постом. Это запрещено правилами сайта.
    2. Андрей Малащенков Звание
      Андрей Малащенков
      0
      Вчера, 22:09
      Понятно что ни какого ВПК у них нет что собирают бла на коленке в подвалах и из укрупненных запчастей просто кто то на западе решил пихать на лево свой товар под видом Украины которым все можно и с них спросу не будет вплоть до взрывов газопроводав
      1. Dart2027 Звание
        Dart2027
        +1
        Вчера, 23:11
        Цитата: Андрей Малащенков
        просто кто то на западе решил пихать на лево свой товар под видом Украины которым все можно и с них спросу не будет

        Вспоминается фильм "Оружейный барон" и разговор ГГ с агентом ФБР после ареста.
  3. Монтесума Звание
    Монтесума
    +1
    Вчера, 21:01
    Секретарь СНБО Украины оценил текущий потенциал экспорта вооружений украинского ОПК более чем в 55 миллиардов долларов в год.

    Неужто свой знаменитый танк "Оплот" в серию запустили? lol Огласите весь список, пожалуйста! (с)
  4. О. Бендер Звание
    О. Бендер
    -3
    Вчера, 21:03
    Рогатки чи шо будут поставлять на Европу?Знаю,коментарий короткий,но фантазии на больше не хватает
  5. carpenter Звание
    carpenter
    -3
    Вчера, 21:03
    Параллельно украинские предприятия будут экспортировать «излишки» БПЛА.

    Ну да, те которые на своих заводах наклепали немцы под эгидой "укро-швайн" СП. 70% немцам, 30% зеле и всё без налогов для немцев.
    Но зато звучит гордо - "Украинский ВПК", да ещё 55 лярдов, а вот в чей карман эти денеьги ?
  6. Lynnot Звание
    Lynnot
    0
    Вчера, 21:10
    Заявлено, что оборонные компании вполне могут поставлять «излишнюю» продукцию за рубеж.

    Я так понимаю, что сначала будут выпрашивать контракты на поставку оружия и деньги на их оплату, а само оружие они собираются поставлять как получится, если будут "излишки".
  7. Zhitel111 Звание
    Zhitel111
    +2
    Вчера, 22:47
    Ну, что, красавы! Им гансы будут беспилотники клепать, а пойди посчитай, сколько из поставленных будет "сбито", т.е. уйдёт налево. Схема шикарная, бабло попилят зачётно.
    Только вопрос: кому они их будут поставлять? Явно любому, кто против нас и будет раскачивать ситуацию. А таких среди "друзей-братьев-партнёров" найдётся, думаю, немало. Или картелям, кокс возить и революции устраивать.
  8. Русич-ижорский Звание
    Русич-ижорский
    +1
    Вчера, 22:48
    Плохие новости ........ 10 000 дойчландукр беспилотников в год полетят в наших ребят только с одного фашистского сп. Руками недоумков-предателей русов с окраины фрицы и ежи с ними изведут нашу рать и потом натовцы напададут на нас сотворив гнилую провакацию и создав тем самым казус белле. ГК пора закончить миндальничать и для начала хотя бы разнести военные аэродромы на окраине Святой Руси при помощи ТЯО, тем самым обозначив серьёзность своих намерений. И пора закончить унижаться перед обезумившем и зарвавшимся рыжим бандосом барыгой.
  9. Foggy Dew Звание
    Foggy Dew
    0
    Сегодня, 00:33
    Как в берегись автомобиля... Это пожертвования ЕМУ. Вот, осталось немножко
  10. a.s.zzz888 Звание
    a.s.zzz888
    -1
    Сегодня, 03:41
    Впервые с 2022 года украинские компании смогут вновь экспортировать оружие
    Впервые с 2022 года украинские компании смогут вновь экспортировать оружие
    они всю свою несознательную житуху воровали и продавали оружие. Воровали и продавали... laughing
  11. Schneeberg Звание
    Schneeberg
    0
    Сегодня, 05:48
    Цитата: marchcat
    когда украинец родился - еврей заплакал
    Лучше бы украинец и не рождался wink