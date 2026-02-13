Впервые с 2022 года украинские компании смогут вновь экспортировать оружие

Контролируемый экспорт оружия — это вопрос безопасности государства и развития нашего оборонно-промышленного комплекса. Он открывает путь к новым альянсам в сфере безопасности и расширению международного партнерства.

Украинский ОПК доказал свою эффективность в войне. Теперь наша задача — превратить этот опыт в долгосрочную промышленную силу и часть общей безопасности с партнерами.