Зеленский пообещал содействие иранскому «принцу в изгнании» Резе Пехлеви

5 191 42
Зеленский пообещал содействие иранскому «принцу в изгнании» Резе Пехлеви

Зеленский пообещал поддержать иранскую оппозицию в борьбе с режимом аятолл. Об этом он заявил в ходе прошедшей встречи с наследным принцем свергнутой иранской династии Резой Пехлеви.

В Мюнхене в рамках проходящей там конференции по безопасности произошла «встреча века». Нелегитимный президент Украины Зеленский провел переговоры с наследником свергнутой в 1979 году шахской династии Ирана Резой Пахлеви, который позиционирует себя как лидер иранской оппозиции, но только на словах. В действительности за Пахлеви нет никого.



Впрочем, Зеленского это не остановило, он заявил «принцу в изгнании», что поддерживает иранский народ в его «борьбе за светлое будущее» и пообещал поддержать «наследника иранского престола» со своей стороны. Правда, не пояснил, чем конкретно.

Благодарю принца Ирана за поддержку территориальной целостности Украины. Важно прилагать максимум усилий для защиты человеческих жизней. Украина готова содействовать со своей стороны.


Как пишет украинская пресса, Зеленский и Пахлеви обсудили усиление санкций против России и Ирана, а также других «диктаторских режимов». На этом встреча завершилась.
42 комментария
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. ТермиНахТер Звание
    ТермиНахТер
    +13
    Вчера, 20:24
    Два дубила - это сила)))
    1. carpenter Звание
      carpenter
      +2
      Вчера, 21:12
      Цитата: ТермиНахТер
      Два дубила - это сила

      Не уж то они братья ? А я думал Пехлеви иранец.
    2. Mouse Звание
      Mouse
      +2
      Вчера, 21:16
      Ну так. Д...Д.... Видит издалека... yes
      1. Пауль Зиберт Звание
        Пауль Зиберт
        +4
        Сегодня, 02:57
        Печальные реалии этого времени - недопрезидент обещает помочь недопринцу.
        Один страну уже потерял. И давно. Второй - стремительно её теряет.
        И оба это осознают...
        Однако - лица торжественны.
        В глазах - огонь страсти...
        Не дай Бог такое испытать в реальной жизни!
        Два обмылка, отвергнутых собственными людьми.
        Обречённые на проклятие посмешища...
        Слуги народа...
        Американского...
        1. bayard Звание
          bayard
          -1
          Сегодня, 08:52
          Цитата: Пауль Зиберт
          Слуги народа...
          Американского...

          Британского .
          Глубинного .
    3. Михаил-Иванов Звание
      Михаил-Иванов
      -1
      Сегодня, 07:54
      Вот уж точно, два дебила встретились...
  2. lukash66 Звание
    lukash66
    +7
    Вчера, 20:26
    Этому недоумку лишь бы с кем то побазарить. Скоро с бомжами из есы будет переговоры вести и обещать им светлое будущее. А если они ему еще и денег забашляют за сданные пивные банки, то это вообще будут лепшие друзья краинской демократии.😀😀
  3. ВячеSeymour Звание
    ВячеSeymour
    -11
    Вчера, 20:30
    В действительности за Пахлеви нет никого.

    автор-->автор-->автор, Вы житель Ирана или же умудрились провести свой опрос населения
    Ирана ? ... Или это так ...- Ваши досужие домыслы ?
    1. ТермиНахТер Звание
      ТермиНахТер
      +5
      Вчера, 22:09
      Разница между Пехлеви и аятоллами в том, что Пехлеви отдал страну на откуп западным компаниям, а аятоллы не дают разворовывать страну. Потому, Пехлеви любят в Иране, примерно, как собака палку. При том, что САВАК зверствовал даже больше, чем нынешние СБ.
    2. Комментарий был удален.
    3. Salimi from iran Звание
      Salimi from iran
      +1
      Вчера, 23:38
      Честно говоря, этот парень — настоящий клоун.Все говорят одно и то же.
  4. Pharmacist Звание
    Pharmacist
    +5
    Вчера, 20:32
    Моисей по сравнению с фюрером окраины был просто домосед какой-то!
  5. sdivt Звание
    sdivt
    0
    Вчера, 20:37
    Зеленского это не остановило, он заявил «принцу в изгнании», что поддерживает иранский народ в его «борьбе за светлое будущее»

    иной раз завидую его уверенности)
    хотя, возможно, это такой тонкий троллинг?)
  6. Монтесума Звание
    Монтесума
    +2
    Вчера, 20:40
    и пообещал поддержать «наследника иранского престола»

    Поддержать дальнейшим обещанием поддержки? lol
    1. Mouse Звание
      Mouse
      0
      Вчера, 21:19
      Которую себе слезно выпрашивает... Еще и делится? Вот сомнения у меня....
      1. Монтесума Звание
        Монтесума
        +3
        Вчера, 21:27
        Цитата: Mouse
        Которую себе слезно выпрашивает... Еще и делится? Вот сомнения у меня...

        Ну надо же было что-то сказать, обещать - не значит жениться. Зато аж с наследным принцем поручкался. smile
  7. Volunteer Звание
    Volunteer
    +2
    Вчера, 20:44
    ...два галантереищика! А кардинал всё ещё думает.
    1. Монтесума Звание
      Монтесума
      +3
      Вчера, 20:54
      Цитата: Volunteer
      два галантереищика! А кардинал всё ещё думает.

      Один галантерейщик очень своевольный - взял манеру взбрыкивать и делать вид, что кардинал ему не указ.
    2. carpenter Звание
      carpenter
      +2
      Вчера, 21:16
      Цитата: Volunteer
      два галантереищика! А кардинал всё ещё думает.

      Собрались два дебила
      Дебатами назвали
      Я лучше в гольф играю
      В тюрьму бы вы канали

      Хотел сказать не вышло
      Забыл какой конец
      У Байдена заклинило
      А Трамп был молодец

      Так весело бывает
      Коль правят старики
      Смотрю на это с ужасом
      Я сидя у реки!
      1. Монтесума Звание
        Монтесума
        +3
        Вчера, 21:22
        Цитата: carpenter
        Так весело бывает
        Коль правят старики
        Смотрю на это с ужасом
        Я сидя у реки!

        Смотрю на это с ужасом,
        Пойду в запой с тоски. smile
        1. carpenter Звание
          carpenter
          +2
          Вчера, 21:59
          Цитата: Монтесума
          Пойду в запой с тоски.

          Не поможет, хотя выпить надо.
        2. Туре-Собака Звание
          Туре-Собака
          +1
          Вчера, 23:29
          "Запой" , в использовании опытного и хладнокровного человека , способ снять нервное напряжение и возродиться к новой жизни. 😻
          1. Михаил-Иванов Звание
            Михаил-Иванов
            0
            Сегодня, 08:00
            Добрые слова! Но текст короткий)))
            Думаю, всё поняли)))
  8. isv000 Звание
    isv000
    +2
    Вчера, 21:09
    "Прынц" нарку в дедушки годится. Жаль что в загробном мире родному дедушке не свидеться с Зелей, на разных этажах будут - дедуля в раю как человек а Зе - в преисподнюю пойдёт, как чёрт, а то деда накидал бы ему лещей... am
    1. guest Звание
      guest
      -1
      Вчера, 23:24
      Цитата: isv000
      "Прынц" нарку в дедушки годится.

      Ну так может принц клоуна удочерит. laughing laughing lol
  9. rocket757 Звание
    rocket757
    +2
    Вчера, 21:12
    Опять белого перебрал, может шибко забористый попался, хотя... он из этого состояния не выходит вообще...
  10. gmss Звание
    gmss
    +2
    Вчера, 21:47
    жидо-нацист + ирано-нацист = братья на века.
    хотя скорее всего зитлер узнал что якобы у пахлавы есть лишняя монета, которой можно поделиться )))
    1. Foggy Dew Звание
      Foggy Dew
      0
      Сегодня, 01:46
      У Пахлавы с евреями в семье тоже все непросто))) Так что в Иране его не примут даже курды)))
  11. faterdom Звание
    faterdom
    0
    Вчера, 22:08
    Пахлава усыновит Зе, поэтому после смерти первого Зе станет шахом Персии.
  12. Андрей Николаевич Звание
    Андрей Николаевич
    +2
    Вчера, 22:23
    Интересно,в чем заключается это " содействие"? В возможности составить компанию? Вот уж действительно, упырь и недоделанный .. Но в любом случае это ничтожество- выбор и лицо- целого народца.
    1. guest Звание
      guest
      +1
      Вчера, 23:26
      Цитата: Андрей Николаевич
      лицо- целого народца.

      Правда это лицо похоже на то, чем садятся на крыльцо. laughing
  13. НСВ Звание
    НСВ
    +3
    Вчера, 23:19
    Какое-то второе измерение, что-ли?! Просроченый презерватив, что-то гарантирует простой резиноматерии!!!
    1. Дмитрий Смирнов_2
      Дмитрий Смирнов_2
      0
      Сегодня, 02:51
      Так как они оба проекты США, и играют сейчас роль указанную им
  14. Туре-Собака Звание
    Туре-Собака
    +2
    Вчера, 23:26
    Жизнь висит на нитке а думает о прибытке.😁
  15. Василенко Владимир Звание
    Василенко Владимир
    +1
    Вчера, 23:57
    а фигею с этого персонажа, сам голой задницей, бегает по миру побирается, но при этом корчит из себя невесть кого
    1. Salimi from iran Звание
      Salimi from iran
      -1
      Сегодня, 02:49
      He was first to alarm russia will be back to dollar last days and a pro russian before 2021,also in first days of trump 2nd term he said trump will go for(( peace through strength)) ,his words were laughed and the rest was venezuela and cuba , europeans crying but zelensky predicted well...
      He knows exactly whats going on, just cant make best decision at the moment( same idea about putin, netanyahu and khamenei)
  16. Foggy Dew Звание
    Foggy Dew
    0
    Сегодня, 01:41
    Ну Пехлеве не привыкать в сионистских заговорах вариться, в Иране как узнали, что США им с ненулевым шансом прочат в правители еврея, мужа дочки этого прЫнца, от охренения даже за деньги майданить прекратили
  17. Дмитрий Смирнов_2
    Дмитрий Смирнов_2
    0
    Сегодня, 02:43
    Это политический туризм должен быть закончен прилетом на их встречу орешника
  18. Дмитрий Смирнов_2
    Дмитрий Смирнов_2
    0
    Сегодня, 02:48
    Самое ужасное что эти кадры перемещаются по миру и благодаря плану и поддержке США готовят силы для нападения на Иран и постановки туда этого персонажа, надеюсь Китай Индия не допустят этого
  19. a.s.zzz888 Звание
    a.s.zzz888
    0
    Сегодня, 03:39
    Зеленский пообещал поддержать иранскую оппозицию в борьбе с режимом аятолл.
    два галантерейщика laughing
  20. sgr291158 Звание
    sgr291158
    0
    Сегодня, 05:40
    О каком содействии говорит этот клоун. Вот лишь бы ляпнуть не подумав.
  21. Schneeberg Звание
    Schneeberg
    +1
    Сегодня, 05:47
    Эта твapь (гoвнопринц) призывала Соединённые Штаты бомбить свою родину!
  22. Prapor Звание
    Prapor
    0
    Сегодня, 08:59
    тенденция однако наблюдается - нелигитимные кучкуются по всему миру и жмутся к глобалистам всяким соросятам, сразу видно кучку упырей -вот кто портит жизнь всему человечеству