Зеленский пообещал содействие иранскому «принцу в изгнании» Резе Пехлеви
5 19142
Зеленский пообещал поддержать иранскую оппозицию в борьбе с режимом аятолл. Об этом он заявил в ходе прошедшей встречи с наследным принцем свергнутой иранской династии Резой Пехлеви.
В Мюнхене в рамках проходящей там конференции по безопасности произошла «встреча века». Нелегитимный президент Украины Зеленский провел переговоры с наследником свергнутой в 1979 году шахской династии Ирана Резой Пахлеви, который позиционирует себя как лидер иранской оппозиции, но только на словах. В действительности за Пахлеви нет никого.
Впрочем, Зеленского это не остановило, он заявил «принцу в изгнании», что поддерживает иранский народ в его «борьбе за светлое будущее» и пообещал поддержать «наследника иранского престола» со своей стороны. Правда, не пояснил, чем конкретно.
Благодарю принца Ирана за поддержку территориальной целостности Украины. Важно прилагать максимум усилий для защиты человеческих жизней. Украина готова содействовать со своей стороны.
Как пишет украинская пресса, Зеленский и Пахлеви обсудили усиление санкций против России и Ирана, а также других «диктаторских режимов». На этом встреча завершилась.
