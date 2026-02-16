Платформа и вооружение: штурмовик L3Harris OA-1K Skyraider II

OA-1K в воздухе


Американская компания L3Harris Technologies, Inc. разработала и строит серийно новые самолёты-штурмовики OA-1K Skyraider II. Эти машины предназначаются для ведения разведки и самостоятельного поиска наземных целей с последующим их поражением. Для решения таких задач самолёт способен нести разнообразное вооружение и другие средства. Недавно такая техника начала поступать на вооружение военно-воздушных сил США, которые планируют получить с её помощью новые возможности.



Для особых задач


Перспективный ударный самолёт разрабатывался в рамках совместной программы ВВС и Сил спецопераций под названием Armed Overwatch («Вооружённый дозор»). Её целью было создание новой воздушной платформы с характерным сочетанием лётных и боевых характеристик. Такой самолёт планировалось использовать в различных операциях против вооружённых группировок разного рода и их объектов.

Компания L3Harris присоединилась к программе Armed Overwatch с проектом штурмовика на базе сельскохозяйственного самолёта AT-802 Air Tractor. Новый проект получил заводское обозначение AT-802U и название Sky Warden («Небесный надзиратель»). Позже ВВС присвоили ему индекс OA-1K и имя Skyraider II в честь одного из самолётов прошлого.

В 2022 г. компания L3Harris стала победителем программы. Вскоре она получила заказ от Командования спецопераций на строительство 75 новых самолётов. Технику должны были поставить с 2025 по 2029 г. Общая стоимость производства — 3 млрд долларов.

В апреле 2025 г. заказчик получил первый серийный OA-1K. Самолёты нового типа будут служить в 492-м крыле спецопераций ВВС и базироваться на аэродроме Хелберт (шт. Флорида). При необходимости, ВВС и Командование спецопераций будут использовать другие аэродромы для временного развёртывания.


Ранее сообщалось об интересе со стороны иностранных заказчиков. Например, свой вариант OA-1K хотели бы получить ВВС Израиля. В октябре 2025 г. израильское Минобороны и L3Harris договорились о разработке новой модификации самолёта.

Оптимальные характеристики


Самолёт-штурмовик OA-1K был разработан на базе существующей машины и сохранил все основные особенности её конструкции. Это в известной мере упростило процесс проектирования, а также позволило получить оптимальное соотношение технических и боевых характеристик. При всём этом, «Скайрейдер-2» обладает хорошим потенциалом для дальнейших доработок.

OA-1K представляет собой одномоторный моноплан с низкорасположенным прямым крылом. Фюзеляж имеет минимально необходимое сечение, и над ним возвышается характерный фонарь кабины. Хвостовое оперение — традиционной конструкции.

Планер самолёта построен на основе силового набора из металлических профилей. При этом силовая установка и кабина получили броневую защиту в виде сплошной «ванны». Она защищает лётчиков и ключевые агрегаты от пуль стрелкового оружия и осколков.

Самолёт имеет длину 11,4 м и размах крыла 18 м. Масса без вооружения и топлива не превышает 3,6 т. Максимальная взлётная масса — 7,26 т. Значительный процент от взлётной массы составляют горючее (2,8 тыс. л) и боекомплект на внешней подвеске.

В носовой части самолёта установлен турбовинтовой двигатель Pratt & Whitney PT6A-67F мощностью 1600 л.с. с пятилопастным винтом Hartzell Titanium. С такой силовой установкой OA-1K развивает скорость до 395 км/ч. Крейсерская — 330 км/ч. Максимально возможная дальность полёта превышает 2400 км.


Кабины пилота и оператора

Экипаж самолёта состоит из двух человек и размещается в тандемной кабине. Впереди находится пилот, использующий стандартный набор органов управления. За ним располагается штурман-оператор, контролирующий электронику и вооружение.

Обе кабины имеют приборные панели с жидкокристаллическими экранами для вывода всей информации, как пилотажной, так и тактической. В комплекс бортовой электроники могут включаться дополнительные приборы, такие как оптико-электронные и радиотехнические системы разного назначения.

Так, штатная комплектация «Скайрейдера» предусматривает установку под фюзеляжем и крылом двух модулей ОЭС. Заказчикам предлагаются изделия MX-15 и MX-20 от компании L3Harris Wescam. Они предназначаются для общего обзора местности и для сопровождения конкретных целей.

Боевые возможности


Ударный самолёт OA-1K Skyraider II способен нести и применять достаточно широкую номенклатуру средств поражения класса «воздух-поверхность». В первую очередь, речь идёт о ракетах и бомбах разных типов. Кроме того, для расширения основных возможностей недавно самолёт стал носителем БПЛА.

Машина несёт оружие только на внешней подвеске. Предусмотрены 2 точки подвески под фюзеляжем и 8 под крылом. Все узлы оснащены кабелями для подключения вооружений к системам управления самолётом. Обеспечено применение управляемых боеприпасов.


БПЛА Red Wolf под крылом Skyraider II

OA-1K может нести пусковые устройства для неуправляемых ракет по типу LAU-131 (по 7 ракет в каждом). При этом возможно применение не только реактивных снарядов Hydra 70, но и унифицированных управляемых ракет AGR-20 APKWS. Такие боеприпасы оснащаются лазерной головкой самонаведения, и им требуется подсветка цели. Самолёт-носитель может самостоятельно обеспечивать такое целеуказание при помощи штатного лазерного дальномера.

В качестве более дальнобойного и мощного оружия предлагается использовать ракеты «воздух-поверхность» AGM-114 Hellfire. На одной точке подвески размещается двухместная пусковая установка. Наиболее мощным оружием для Skyraider II является управляемая авиабомба GBU-12 Paveway II калибра 227 кг. При ограниченной дальности сброса, она отличается повышенным могуществом.

В настоящее время компания L3Harris работает над несколькими многоцелевыми БПЛА среднего и лёгкого класса. Недавно она объявила, что аппарат Red Wolf теперь тоже может использоваться в качестве полезной нагрузки для самолёта OA-1K. Недавно прошли работы по интеграции такого БПЛА в существующую систему управления оружием, а также состоялись необходимые испытания.

Red Wolf — барражирующий боеприпас самолётного типа. Он имеет длину не более 2-2,2 м и массу в десятки килограммов. При помощи компактного турбореактивного двигателя он развивает высокую дозвуковую скорость и может оставаться в воздухе до часа. Дальность полёта — 370 км. Беспилотник имеет ОЭС для наблюдения и разведки, также используемую в качестве ГСН. Предусмотрена радиосвязь с самолётом-носителем. На борту БПЛА / ББ имеется боевая часть массой в несколько килограммов.

С широкими возможностями


Новый ударный самолёт OA-1K Skyraider II от компании L3Harris создавался для решения конкретных задач. За основу для него взяли наиболее подходящую платформу, которую затем оснастили необходимой электроникой и сделали носителем оптимального вооружения. Результатом этого стал современный лёгкий штурмовик с достаточно широкими боевыми возможностями.


«Скайрейдер-2» является удачной для своих задач воздушной платформой, способной нести разные приборы и нагрузки. Он отличается простотой производства и эксплуатации, имеет достаточно высокие лётные характеристики, оснащается защитой и т.д. Самолёт может оставаться в воздухе до 5-6 часов и вести патрулирование, искать цели и выполнять удары.

OA-1K предстоит работать в специфических условиях. Он должен летать на высотах не более 3-4 км и приближаться к позициям противника на расстояние в несколько километров. При этом он подвергается известным рискам. На этот случай предусматривается бронирование, ложные тепловые цели и другие средства защиты.

В связи со своей ролью штурмовик может нести значительный боекомплект. Он получил большое количество точек внешней подвески. При этом один узел может нести несколько ракет или блоки с реактивными снарядами. Самолёт получает значительный боекомплект, который позволяет за один вылет уничтожить несколько целей.

Skyraider II получает несколько ракет разных классов и управляемые бомбы. С их помощью самолёт может атаковать живую силу, технику, в т.ч. бронированную, постройки и другие цели. В зависимости от типа оружия, дальность пуска / стрельбы достигает 10-11 км. При этом нельзя исключать, что в дальнейшем номенклатура вооружений расширится за счёт тех или иных боеприпасов.

Следует отметить, что OA-1K не может участвовать в полноценных боевых действиях против развитого противника. Его конструкция или состав оборудования не предусматривают защиты от обнаружения и поражения современными средствами ПВО. Живучесть при таком воздействии тоже оставляет желать лучшего. Однако предполагаемая сфера применения не предусматривает встречи с таким противником.

Специальный инструмент


ВВС и Командование спецопераций планируют использовать новые самолёты OA-1K в специфических миссиях. Им предстоит искать и уничтожать силы и объекты различных вооружённых группировок, а также оказывать поддержку своим подразделениям. При этом участие в полноценных боевых действиях против развитого противника не предусматривается.

Облик и возможности самолёта Skyraider II определены в соответствии с такими задачами. Он должен стать специализированным инструментом для конкретного круга задач. В этом случае штурмовики нового типа должны показать наилучшие результаты — и оправдать ожидания Пентагона.
5 комментариев
  1. Foggy Dew Звание
    Foggy Dew
    +1
    Сегодня, 03:37
    Они эту тему лет 10 жуют, ближе всего был Супер Тукано бразильский... В целом, понятно - противопартизанский + для поставок НВФ и прочим неграм типа ИГИЛ, например долго обсасывались поставки тех же Тукано Блеквотеру или афганским псевдовойскам... Только раньше четко заявлялось, мол сами американцы на них летать не будут
  2. Тот же ЛЕХА Звание
    Тот же ЛЕХА
    +1
    Сегодня, 05:02
    Тот же самый вертолет с крылышками...на поле боя насыщенном ПЗРК долго не протянет. what
    Быстрая атака на низких высотах и быстрый уход ...либо пулять не входя в зону ПВО неуправляемыми ракетами в молоко.
    1. ИВЗ Звание
      ИВЗ
      0
      Сегодня, 06:18
      ...на поле боя насыщенном ПЗРК долго не протянет.
      Он не для этого разрабатывался. Пограничный контроль, мониторинг периметра военных баз в горячих точках и т.д. Т.е. контроль миграции, наркотрафика и т.п. Цели - живая сила, автотранспорт, катера.
  3. Schneeberg Звание
    Schneeberg
    +2
    Сегодня, 05:07
    Цитата: Тот же ЛЕХА
    Тот же самый вертолет с крылышками...на поле боя насыщенном ПЗРК долго не протянет
    Это чудо создаётся вовсе не для поля боя, а гонять мексиканцев по Рио-Гранде, у которых нет никаких ПЗРК wink
  4. Тот же ЛЕХА Звание
    Тот же ЛЕХА
    +1
    Сегодня, 05:49
    Цитата: Schneeberg
    а гонять мексиканцев по Рио-Гранде, у которых нет никаких ПЗРК

    Ага ...нет... smile вы серьезно.
    У наркокартелей с их деньгами закупить партии ПЗРК не проблема.