Платформа и вооружение: штурмовик L3Harris OA-1K Skyraider II
OA-1K в воздухе
Американская компания L3Harris Technologies, Inc. разработала и строит серийно новые самолёты-штурмовики OA-1K Skyraider II. Эти машины предназначаются для ведения разведки и самостоятельного поиска наземных целей с последующим их поражением. Для решения таких задач самолёт способен нести разнообразное вооружение и другие средства. Недавно такая техника начала поступать на вооружение военно-воздушных сил США, которые планируют получить с её помощью новые возможности.
Для особых задач
Перспективный ударный самолёт разрабатывался в рамках совместной программы ВВС и Сил спецопераций под названием Armed Overwatch («Вооружённый дозор»). Её целью было создание новой воздушной платформы с характерным сочетанием лётных и боевых характеристик. Такой самолёт планировалось использовать в различных операциях против вооружённых группировок разного рода и их объектов.
Компания L3Harris присоединилась к программе Armed Overwatch с проектом штурмовика на базе сельскохозяйственного самолёта AT-802 Air Tractor. Новый проект получил заводское обозначение AT-802U и название Sky Warden («Небесный надзиратель»). Позже ВВС присвоили ему индекс OA-1K и имя Skyraider II в честь одного из самолётов прошлого.
В 2022 г. компания L3Harris стала победителем программы. Вскоре она получила заказ от Командования спецопераций на строительство 75 новых самолётов. Технику должны были поставить с 2025 по 2029 г. Общая стоимость производства — 3 млрд долларов.
В апреле 2025 г. заказчик получил первый серийный OA-1K. Самолёты нового типа будут служить в 492-м крыле спецопераций ВВС и базироваться на аэродроме Хелберт (шт. Флорида). При необходимости, ВВС и Командование спецопераций будут использовать другие аэродромы для временного развёртывания.
Ранее сообщалось об интересе со стороны иностранных заказчиков. Например, свой вариант OA-1K хотели бы получить ВВС Израиля. В октябре 2025 г. израильское Минобороны и L3Harris договорились о разработке новой модификации самолёта.
Оптимальные характеристики
Самолёт-штурмовик OA-1K был разработан на базе существующей машины и сохранил все основные особенности её конструкции. Это в известной мере упростило процесс проектирования, а также позволило получить оптимальное соотношение технических и боевых характеристик. При всём этом, «Скайрейдер-2» обладает хорошим потенциалом для дальнейших доработок.
OA-1K представляет собой одномоторный моноплан с низкорасположенным прямым крылом. Фюзеляж имеет минимально необходимое сечение, и над ним возвышается характерный фонарь кабины. Хвостовое оперение — традиционной конструкции.
Планер самолёта построен на основе силового набора из металлических профилей. При этом силовая установка и кабина получили броневую защиту в виде сплошной «ванны». Она защищает лётчиков и ключевые агрегаты от пуль стрелкового оружия и осколков.
Самолёт имеет длину 11,4 м и размах крыла 18 м. Масса без вооружения и топлива не превышает 3,6 т. Максимальная взлётная масса — 7,26 т. Значительный процент от взлётной массы составляют горючее (2,8 тыс. л) и боекомплект на внешней подвеске.
В носовой части самолёта установлен турбовинтовой двигатель Pratt & Whitney PT6A-67F мощностью 1600 л.с. с пятилопастным винтом Hartzell Titanium. С такой силовой установкой OA-1K развивает скорость до 395 км/ч. Крейсерская — 330 км/ч. Максимально возможная дальность полёта превышает 2400 км.
Кабины пилота и оператора
Экипаж самолёта состоит из двух человек и размещается в тандемной кабине. Впереди находится пилот, использующий стандартный набор органов управления. За ним располагается штурман-оператор, контролирующий электронику и вооружение.
Обе кабины имеют приборные панели с жидкокристаллическими экранами для вывода всей информации, как пилотажной, так и тактической. В комплекс бортовой электроники могут включаться дополнительные приборы, такие как оптико-электронные и радиотехнические системы разного назначения.
Так, штатная комплектация «Скайрейдера» предусматривает установку под фюзеляжем и крылом двух модулей ОЭС. Заказчикам предлагаются изделия MX-15 и MX-20 от компании L3Harris Wescam. Они предназначаются для общего обзора местности и для сопровождения конкретных целей.
Боевые возможности
Ударный самолёт OA-1K Skyraider II способен нести и применять достаточно широкую номенклатуру средств поражения класса «воздух-поверхность». В первую очередь, речь идёт о ракетах и бомбах разных типов. Кроме того, для расширения основных возможностей недавно самолёт стал носителем БПЛА.
Машина несёт оружие только на внешней подвеске. Предусмотрены 2 точки подвески под фюзеляжем и 8 под крылом. Все узлы оснащены кабелями для подключения вооружений к системам управления самолётом. Обеспечено применение управляемых боеприпасов.
БПЛА Red Wolf под крылом Skyraider II
OA-1K может нести пусковые устройства для неуправляемых ракет по типу LAU-131 (по 7 ракет в каждом). При этом возможно применение не только реактивных снарядов Hydra 70, но и унифицированных управляемых ракет AGR-20 APKWS. Такие боеприпасы оснащаются лазерной головкой самонаведения, и им требуется подсветка цели. Самолёт-носитель может самостоятельно обеспечивать такое целеуказание при помощи штатного лазерного дальномера.
В качестве более дальнобойного и мощного оружия предлагается использовать ракеты «воздух-поверхность» AGM-114 Hellfire. На одной точке подвески размещается двухместная пусковая установка. Наиболее мощным оружием для Skyraider II является управляемая авиабомба GBU-12 Paveway II калибра 227 кг. При ограниченной дальности сброса, она отличается повышенным могуществом.
В настоящее время компания L3Harris работает над несколькими многоцелевыми БПЛА среднего и лёгкого класса. Недавно она объявила, что аппарат Red Wolf теперь тоже может использоваться в качестве полезной нагрузки для самолёта OA-1K. Недавно прошли работы по интеграции такого БПЛА в существующую систему управления оружием, а также состоялись необходимые испытания.
Red Wolf — барражирующий боеприпас самолётного типа. Он имеет длину не более 2-2,2 м и массу в десятки килограммов. При помощи компактного турбореактивного двигателя он развивает высокую дозвуковую скорость и может оставаться в воздухе до часа. Дальность полёта — 370 км. Беспилотник имеет ОЭС для наблюдения и разведки, также используемую в качестве ГСН. Предусмотрена радиосвязь с самолётом-носителем. На борту БПЛА / ББ имеется боевая часть массой в несколько килограммов.
С широкими возможностями
Новый ударный самолёт OA-1K Skyraider II от компании L3Harris создавался для решения конкретных задач. За основу для него взяли наиболее подходящую платформу, которую затем оснастили необходимой электроникой и сделали носителем оптимального вооружения. Результатом этого стал современный лёгкий штурмовик с достаточно широкими боевыми возможностями.
«Скайрейдер-2» является удачной для своих задач воздушной платформой, способной нести разные приборы и нагрузки. Он отличается простотой производства и эксплуатации, имеет достаточно высокие лётные характеристики, оснащается защитой и т.д. Самолёт может оставаться в воздухе до 5-6 часов и вести патрулирование, искать цели и выполнять удары.
OA-1K предстоит работать в специфических условиях. Он должен летать на высотах не более 3-4 км и приближаться к позициям противника на расстояние в несколько километров. При этом он подвергается известным рискам. На этот случай предусматривается бронирование, ложные тепловые цели и другие средства защиты.
В связи со своей ролью штурмовик может нести значительный боекомплект. Он получил большое количество точек внешней подвески. При этом один узел может нести несколько ракет или блоки с реактивными снарядами. Самолёт получает значительный боекомплект, который позволяет за один вылет уничтожить несколько целей.
Skyraider II получает несколько ракет разных классов и управляемые бомбы. С их помощью самолёт может атаковать живую силу, технику, в т.ч. бронированную, постройки и другие цели. В зависимости от типа оружия, дальность пуска / стрельбы достигает 10-11 км. При этом нельзя исключать, что в дальнейшем номенклатура вооружений расширится за счёт тех или иных боеприпасов.
Следует отметить, что OA-1K не может участвовать в полноценных боевых действиях против развитого противника. Его конструкция или состав оборудования не предусматривают защиты от обнаружения и поражения современными средствами ПВО. Живучесть при таком воздействии тоже оставляет желать лучшего. Однако предполагаемая сфера применения не предусматривает встречи с таким противником.
Специальный инструмент
ВВС и Командование спецопераций планируют использовать новые самолёты OA-1K в специфических миссиях. Им предстоит искать и уничтожать силы и объекты различных вооружённых группировок, а также оказывать поддержку своим подразделениям. При этом участие в полноценных боевых действиях против развитого противника не предусматривается.
Облик и возможности самолёта Skyraider II определены в соответствии с такими задачами. Он должен стать специализированным инструментом для конкретного круга задач. В этом случае штурмовики нового типа должны показать наилучшие результаты — и оправдать ожидания Пентагона.
