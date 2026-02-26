От Советских Корней к Современным Конфликтам: Северокорейская РСЗО Type-75 в Арсенале России
В контексте военно-технического сотрудничества между Россией и КНДР, начавшегося в 2023 году, поставки северокорейского вооружения включают реактивную систему залпового огня (РСЗО) Type-75 калибра 107 мм. Эта буксируемая система, идентичная по конструкции китайской Type-63, была замечена в использовании российскими силами в ходе специальной военной операции (СВО) в 2025 году. Type-75 представляет собой компактное и мобильное решение для огневой поддержки на ближней дистанции, способное наносить массированные удары по площадным целям. Её появление в российском арсенале подчёркивает тенденцию к диверсификации источников поставок в условиях дефицита боеприпасов и техники.
Исторические Корни: От Советской РПУ-14 к Глобальному Распространению
Разработка Type-75 уходит корнями в советскую эпоху, подтверждая преемственность технологий реактивной артиллерии. Предшественницей системы является советская РПУ-14 (индекс 8У38), буксируемая 140-мм РСЗО, принятая на вооружение Советской Армии в 1958 году. РПУ-14, разработанная в конце 1950-х годов в НИИ-24 (ныне НПО «Сплав»), предназначалась для огневой поддержки пехоты и десанта. Система состояла из 16 направляющих труб для буксируемого варианта и из 17 направляющих труб на колёсной повозке, буксируемой грузовиком ГАЗ-63 или аналогичным, и обеспечивала дальность стрельбы до 9,7 км. Её конструкция — компактная, лёгкая (масса около 600 кг) и простая в производстве — стала основой для последующих разработок.
Советская РПУ-14 в музейной экспозиции: характерные 16 направляющих труб, послужившая прототипом для азиатских систем
В 1950-х годах технологии РПУ-14 были переданы Китаю в рамках советско-китайского сотрудничества. Китайские конструкторы, опираясь на этот опыт, создали Type-63 — 107-мм РСЗО, введённую в строй Народно-освободительной армии Китая (НОАК) в 1963 году. Хотя калибр был уменьшен (с 140 мм до 107 мм) для повышения мобильности и снижения веса, дизайн сохранил ключевые черты РПУ-14: 12 направляющих труб (вместо 17), колёсную повозку и ручное заряжание.
Type-63 не является прямой копией РПУ-14, но явно вдохновлена ею, включая общую схему буксируемой артиллерии и принципы залпового огня. Система была разработана в 169-м заводе в Шэньяне и предназначалась для поддержки лёгкой пехоты, с дальностью до 8,5 км. К 1980-м годам Type-63 экспортировалась в более чем 30 стран, включая Вьетнам, Ирак и страны Африки.
Тип 63 на учениях Народно-освободительной армии Китая
В 1974 году КНДР, получив лицензию от Китая, произвела свою версию — Type-75, которая идентична Type-63 по конструкции и характеристикам. Это была часть усилий Пхеньяна по развитию собственного военно-промышленного комплекса в условиях технологической изоляции. Type-75 интегрировалась в арсенал Корейской народной армии (КНА), где использовалась для партизанской и пехотной тактики. Таким образом, цепочка эволюции — от советской РПУ-14 через китайскую Type-63 к северокорейской Type-75 — подтверждается историческими данными и подчёркивает влияние советских разработок на азиатские армии.
Тип 75 на учениях Корейской народной армии
Технические Характеристики Type-75
Type-75 сохраняет простоту и надёжность предшественников. Система буксируется лёгким грузовиком (например, ЗИЛ-131 или аналогом) и состоит из 12 направляющих труб калибра 107 мм на повозке массой около 600 кг. Боекомплект — 12 ракет (длина 840 мм, масса 18–19 кг каждая), с осколочно-фугасной или кассетной боеголовкой (1,3–1,5 кг взрывчатки). Дальность стрельбы — от 1,5 до 8,5 км, темп залпа — 7–10 секунд на полный боекомплект, поражающая площадь — до 5000 м². Заряжание ручное, расчёт — 5–6 человек. Варианты включают мобильные установки на джипах 4×4 или гусеничных платформах для повышения проходимости.
Преимущества Type-75 — компактность (длина 2,6 м) и низкая стоимость производства, что делает её идеальной для нерегулярных формирований. Ракеты совместимы с китайскими Type-63, что облегчает логистику.
Поставки в Россию и Тактическое Применение
Поставки Type-75 в Россию начались в 2025 году как часть пакета помощи от КНДР, включающего артиллерийские боеприпасы и системы. По оценкам, Россия получила десятки установок и тысячи ракет, часто с китайскими боеголовками для совместимости. В СВО Type-75 используется для ближней поддержки: на Покровском направлении украинские силы уничтожили одну такую систему в ноябре 2025 года. Российские расчёты адаптируют её на импровизированные платформы, включая гусеничные «Варан» для повышения мобильности. Система восполняет дефицит лёгкой артиллерии, обеспечивая быстрые залпы по окопам и скоплениям техники, но ограничена устаревшей дальностью по сравнению с «Градом».
В глобальном контексте Type-75 иллюстрирует долговечность советско-китайско-корейской линии реактивных систем, адаптированных для современных конфликтов. Её простота обеспечивает продолжение службы, несмотря на возраст конструкции.
Северокорейское рсзо на Покровском направлении
Северокорейская РСЗО Type-75, происходящая от советской РПУ-14 через китайскую Type-63, остаётся примером долговечности простых и эффективных систем залпового огня. Её поставки в Россию в 2025 году позволили оперативно восполнить дефицит лёгкой реактивной артиллерии ближнего действия, обеспечив тактическую гибкость и массированный огонь по позициям противника.
Это сотрудничество подчёркивает не только техническую преемственность, но и братскую помощь корейского народа, который в трудный момент оказал России надёжную поддержку, подтвердив исторические узы солидарности и взаимовыручки между нашими странами. Type-75 символизирует, как проверенные решения прошлого продолжают работать на современном поле боя, укрепляя общую обороноспособность.
