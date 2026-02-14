Зеленский спокойно колесит по Европе, ВСУ бьют ракетами и дронами по Белгороду
Враг вновь атаковал Белгород. К сожалению, сообщения подобного характера успели превратиться в трагическую систематику. Удары по Белгороду и другим населённым пунктам области стали ежедневными. Для атак противник использует БПЛА и ракеты, включая американские универсальные американские ударные средства – HIMARS.
В результате нанесённого по Белгороду удара два человека погибли, пять получили ранения. Информация подтверждается губернатором Белгородской области Вячеславом Гладковым:
Глава региона сообщает о том, что сегодня, 14 февраля, будут работать пункты обогрева в разных частях города, многие кварталы которого остаются без электроснабжения и тепла в результате ударов со стороны Украины. Пункты обогрева откроются в Художественном музее, Марфо-Мариинском женском монастыре, зданиях правительства города и области, в БелГУ и других местах.
В ночное время суток в Белгородской области, включая Шебекинский округ, вновь объявлялась ракетная опасность. Отбой был дан в районе половины пятого утра (мск).
Всё это лишнее доказательство того, что враг вообще не собирается выходить на мирные договорённости. Удары не прекращаются, глава киевского режима и его подельники спокойно колесят по Европе, откровенно обсуждают новые военные поставки, террористические операции в отношении российских высокопоставленных военных, поток иностранных визитёров в Киев продолжается, деньги в Киев идут. Накануне, выступая на Мюнхенской конференции, президент Финляндии Стубб прямо заявил, что Украина «должна продолжать в том же духе, и тогда она добьётся победы».
Информация