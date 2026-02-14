Зеленский спокойно колесит по Европе, ВСУ бьют ракетами и дронами по Белгороду

Зеленский спокойно колесит по Европе, ВСУ бьют ракетами и дронами по Белгороду

Враг вновь атаковал Белгород. К сожалению, сообщения подобного характера успели превратиться в трагическую систематику. Удары по Белгороду и другим населённым пунктам области стали ежедневными. Для атак противник использует БПЛА и ракеты, включая американские универсальные американские ударные средства – HIMARS.

В результате нанесённого по Белгороду удара два человека погибли, пять получили ранения. Информация подтверждается губернатором Белгородской области Вячеславом Гладковым:



Большая трагедия для каждого из нас... Невосполнимая утрата... Люди, которые восстанавливали подачу тепла и электроэнергии в наши дома, сегодня отдали жизнь.

Глава региона сообщает о том, что сегодня, 14 февраля, будут работать пункты обогрева в разных частях города, многие кварталы которого остаются без электроснабжения и тепла в результате ударов со стороны Украины. Пункты обогрева откроются в Художественном музее, Марфо-Мариинском женском монастыре, зданиях правительства города и области, в БелГУ и других местах.

В ночное время суток в Белгородской области, включая Шебекинский округ, вновь объявлялась ракетная опасность. Отбой был дан в районе половины пятого утра (мск).

Всё это лишнее доказательство того, что враг вообще не собирается выходить на мирные договорённости. Удары не прекращаются, глава киевского режима и его подельники спокойно колесят по Европе, откровенно обсуждают новые военные поставки, террористические операции в отношении российских высокопоставленных военных, поток иностранных визитёров в Киев продолжается, деньги в Киев идут. Накануне, выступая на Мюнхенской конференции, президент Финляндии Стубб прямо заявил, что Украина «должна продолжать в том же духе, и тогда она добьётся победы».
  1. Konnick Звание
    Konnick
    +12
    Сегодня, 05:58
    Всё это лишнее доказательство того, что враг вообще не собирается выходить на мирные договорённости

    Этих доказательств вагон и маленькая тележка, а вот почему наши средства ПВО не справляются с ракетным обстрелом вот вопрос.
    1. Охотовед 2 Звание
      Охотовед 2
      +20
      Сегодня, 06:15
      А ещё вопрос, как там в Харькове, откуда собственно эти удары по Белгороду и наносят? Может пора уже по нему врезать конкретно?
      1. сайгон Звание
        сайгон
        +8
        Сегодня, 07:13
        А это ловушка от игры смыслами и понятиями. Назвав войну СВО была заданна парадигра толи расслабона некого , толи некой легкости в мыслях . Словом вот эта подмена понятий и выливается во все порследующие действа . Подозрение имеё что некому Герасимову воли в решениях не дают . Так как любой генерал всегда за разнести все в ноль у врага.
        1. Охотовед 2 Звание
          Охотовед 2
          +10
          Сегодня, 07:31
          Цитата: сайгон
          Подозрение имеё что некому Герасимову воли в решениях не дают . Так как любой генерал всегда за разнести все в ноль у врага.

          А подскажите, что собственно в своей карьере Герасимов разнёс на ноль? Ну кроме террористов в Сирии, которых он в 2017 году уничтожил, о чем и доложил ВГК 6 декабря 2017 laughing
          1. сайгон Звание
            сайгон
            0
            Сегодня, 07:32
            Малость не о том речь о том что воли на огневое воздействие военным не дают увы.
            1. Охотовед 2 Звание
              Охотовед 2
              -5
              Сегодня, 07:44
              Ага - ага, вы задачи и полномочия Генштаба и лично его начальника представляете? Чем он вообще занимается? Или у вас ВВП орудия, ракеты и БПЛА лично наводит и управляет ими?
              Я вам страшную тайну доверю, но вы только никому… Генштаб планирует военные операции, координирует их проведение и контролирует результат. Всё он может, если захочет.
              1. сайгон Звание
                сайгон
                +3
                Сегодня, 08:39
                Вы хоть малость представляете как работает штаб ? Не то что в дикларациях и красивых рассказах и кино про блендажи с панелями ДСП ? Вы серьезно считаете что нач генштаба может принять решение на удар по первым лицам вражеского государства в Российской действительности ? Ну тогда ладно говорить не очем . Конечно Герасимов не Ракосовский или там даже не Толбухин но он знает , его УЧИЛИ в училище что надо , важно , необходимо давить тылы врага.
              2. Lako Звание
                Lako
                +3
                Сегодня, 10:45
                Я так понимаю, что Верховным Главнокомандующим, в России, по Конституции, является Президент. В его полномочия входит и назначение высшего армейского командования. Не справляются-принимай решение. И вообще, пора ему вспомнить свои обязанности, когда сопредельное государство, наносит удар по территории страны и гибнут мирные граждане,а не делать вид, что он здесь не при делах. Пора надевать военную форму и приступать к своим прямым обязанностям-Верховного Главнокомандующего.
                1. Охотовед 2 Звание
                  Охотовед 2
                  +1
                  Сегодня, 10:51
                  Цитата: Lako
                  Я так понимаю, что Верховным Главнокомандующим, в России, по Конституции, является Президент. В его полномочия входит и назначение высшего армейского командования. Не справляются-принимай решение. И вообще, пора ему вспомнить свои обязанности, когда сопредельное государство, наносит удар по территории страны и гибнут мирные граждане,а не делать вид, что он здесь не при делах. Пора надевать военную форму и приступать к своим прямым обязанностям-Верховного Главнокомандующего.

                  Золотые слова! good не подскажите, как это Наше мнение донести до Президента?
          2. ugos Звание
            ugos
            -1
            Сегодня, 10:50
            Ну кроме террористов в Сирии, которых он в 2017 году уничтожил
            Кого он уничтожил? Того кто недавно к Путину приезжал...
            1. Охотовед 2 Звание
              Охотовед 2
              +1
              Сегодня, 10:54
              Цитата: ugos
              Ну кроме террористов в Сирии, которых он в 2017 году уничтожил
              Кого он уничтожил? Того кто недавно к Путину приезжал...

              А ко Мне то собственно какие вопросы? Это он так Путину доложил 6 декабря 2017 г. Посмотрите в интернете, там всё есть.
        2. Vulpes Звание
          Vulpes
          +5
          Сегодня, 07:36
          Над Герасимовым стоят политиканы.
        3. Last centurion Звание
          Last centurion
          +5
          Сегодня, 09:19
          Хуже всего то что политическое руководство показало границы эскалации и возможных потерь территории 404. Так что европоукропия не боится что от 404й отвалится ещё пара регионов. Они думают, ну окей мясо в Донбассе, пусть будет мясом в Донбассе до скончания времён. И все их западные области живут ничуть не очкуя и лишь страдая от удара по энергообьектам. Но это они раньше или позже решат адаптацией - разнесут малую генерацию, солнечные панели, аккумуляторы, ветряки. Мосты так и стоят, ресурсы через Днепр на восток так и текут... Шёл хрен знает какой месяц... Мыши смотрят мультик про Леопольда..
    2. частное лицо Звание
      частное лицо
      -2
      Сегодня, 07:59
      а вот почему наши средства ПВО не справляются с ракетным обстрелом вот вопрос.

      Вы представляете как работает ПВО ? Для обнаружения и распознавания цели нужно хоть небольшое но время а его практически нет так как время подлета минимальное. А ещё требуется время на пополнение б/к и ещё много чего в плоть до того что люди за мониторами просто устают.
      1. Konnick Звание
        Konnick
        +1
        Сегодня, 09:08
        Цитата: частное лицо
        Вы представляете как работает ПВО ? Для обнаружения и распознавания цели нужно хоть небольшое но время а его практически нет так как время подлета минимальное. А ещё требуется время на пополнение б/к и ещё много чего в плоть до того что люди за мониторами просто устают.

        Да, представляю...если не успевают, то надо увеличить количество расчетов и организовать работу ЗРК, а то получается что по одной ракете работают три расчета, а по другой ни одного....как было в Севастополе.
        А то плохие мысли навевают про то, что кому-то надо чтобы ракеты падали в жилой сектор и можно было сделать очередное бестолковое заявление об обвинении в терроризме в ООН.
  2. Михаил55 Звание
    Михаил55
    +17
    Сегодня, 06:07
    В далеком 1918 наши предшественники не постеснялись назвать мир с немцами ПОЗОРНЫМ... а сейчас уже не мало времени продолжаются попытки замирения с откровенными человеконенавистниками...Как потом все это назовется???
    1. Uncle Lee Звание
      Uncle Lee
      +13
      Сегодня, 06:10
      Цитата: Михаил55
      .Как потом все это назовется???

      Предательством !
    2. Дилетант Звание
      Дилетант
      +1
      Сегодня, 06:14
      назвать мир с немцами ПОЗОРНЫМ.

      Вообще-то не "позорный", а "похабный". Ильич тогда много что отдал немцам за те деньги, что получал от них, а также за провоз из Швейцарии через воюющую Европу в Россию.
      1. К_4 Звание
        К_4
        +5
        Сегодня, 07:27
        А вы бы на его месте чем продолжили воевать? В стране только прошла революция, институты власти в раздае, армия не хочет воевать, да и снабжать её особо нечем. Власть ещё не особо всё хорошо держит в руках. Немец прёт, так как знает, об этой слабости. Там до Питера всего ничего оставалось немцам, тут скорее удивительно, что он смог договориться с минимальными потерями.
        А вот то что сейчас творится - позор, причём он в веках останется. Полная продажность, некомпетентность и бесхребетность всей вертикали, думающей только о своей выгоде.
      2. МЮД Звание
        МЮД
        +11
        Сегодня, 07:39
        Учите историю.
        Первыми Бресткий мир подписала Украина при гетмане Скоропадском, пришедшем к власти опираясь на военные части созданные по национальному признаку еще до революции царским генералом Корниловым, и вот тогда немецкие войска и зашли на ее территорию. Поэтому было принято потопить корабли в Севостополе, что бы они не достались немцем. Большевики немного позже его подписали. А другого выбора небыло или смерть государства и революции или похабный мир. Тем не менее 23 февраля большевики накостыляли немцем под Нарвой. Что и стала датой создания Красной Армии и праздничной датой, хоть и искаженной но празнующейся до сих пор.
        По поводу немецких денег якобы заплаченных Ленину, приведите хоть один документ. Прекрощайте повторять либеральную чушь. Немцы педантичный народ где то бы да и остался какой либо документ, но его нет в природе. Если бы что то и было то гитлер, как ярый фашист и противник большевизма, обязательно бы опубликовал эти документы. Либералы ссылаются в этом вопросе на документы одного из антисоветчика, переданные им в США. Но американцы изучив их так же пришли к выводу что они подложны. А уж заподозрить американцев в любви к большевикам. Да они все были готовы сделать и опубликовать лишь бы насолить им.
        И последний пример из нынешнего времени. Когда Мария Захарова представитель МИД, на голубом глазу, сказала этот бред про деньги Ленину, она потом извинилась клевету, по требованию КПРФ, ибо был бы скандал, ибо она выражает государственную точку зрения.
        1. Дилетант Звание
          Дилетант
          0
          Сегодня, 08:50
          Либералы ссылаются в этом вопросе на документы одного из антисоветчика, переданные им в США. Но американцы изучив их так же пришли к выводу что они подложны.

          Про эти деньги черным по белому написано в «О́черках ру́сской сму́ты» — мемуарах генерал-лейтенанта А. И. Деникина, в которой я и прочитал. Учите историю не только по коммунистическим учебникам.
        2. 30 вис Звание
          30 вис
          -1
          Сегодня, 10:19
          Цитата: МЮД
          в Севостополе

          Я рыдаю . laughing . СевОстополе .. Город герой СевАстополь . В моём городе каждый метр земли окраплён кровью ... Отданы десятки тысяч жизнией людей за Севастопольскую землю И да , без горожан , жителей Севастополя не было бы Русской Весны . СевОстополя .. Блин .. облезлый . мАсква ..
    3. ugos Звание
      ugos
      0
      Сегодня, 10:55
      Как потом все это назовется???
      Великой Победой!!!
  3. Chack Wessel Звание
    Chack Wessel
    +10
    Сегодня, 06:23
    Цитата:"Всё это лишнее доказательство того, что враг вообще не собирается выходить на мирные договорённости. "
    ...Переговоры это торговля. Что бы выторговать какие-либо уступки со стороны РН надо на переговорах предъявить свой товар - это либо безудержное продвижение фронта к Киеву, либо ковровые бомбардировки оного (либо других городов), либо вынос к чертям собачьим логистики и энергоснабжения Ридной Неньки. Вобщем, надо предъявить какое-либо действие, которое заставит РН согласиться на сделку. Что может на переговорах предложить в данный момент РФ?
    П.С. Прошу отметить в протоколе допроса - я просто спрашиваю, и ничо не утверждаю. :) Если такие вопросы задавать нельзя, то больше не буду.
  4. alexboguslavski Звание
    alexboguslavski
    +12
    Сегодня, 06:26
    Накануне, выступая на Мюнхенской конференции, президент Финляндии Стубб прямо заявил, что Украина «должна продолжать в том же духе, и тогда она добьётся победы».


    Может и добиться, если мы будем продолжать в том же духе. Духе Анкориджа.
    1. Егоза Звание
      Егоза
      +1
      Сегодня, 06:43
      Цитата: alexboguslavski
      Накануне, выступая на Мюнхенской конференции, президент Финляндии Стубб прямо заявил, что Украина «должна продолжать в том же духе, и тогда она добьётся победы».

      Тоже мне Ванга нашлась! am
  5. Massimo.1 Звание
    Massimo.1
    +2
    Сегодня, 07:12
    Ma quando decideranno di dare un segnale forte colpendo i palazzi governativi a Kiev? Cosa ancora aspettano? Non capiscono che quei terroristi che sono a Kiev non meritano nessun rispetto o riguardo?
  6. Михаил55 Звание
    Михаил55
    0
    Сегодня, 07:19
    Спасибо, Виктор, за поправку! Тогда, практически, вся верхушка большевиков была против этого "мира"...уломал Ильич
  7. Schneeberg Звание
    Schneeberg
    +12
    Сегодня, 07:41
    Цитата: К_4
    А вот то что сейчас творится - позор, причём он в веках останется. Полная продажность, некомпетентность и бесхребетность всей вертикали
    Да давно уже все прогнило. Это понятно каждому школьнику
    1. Ella34 Звание
      Ella34
      +4
      Сегодня, 08:21
      Вот если бы по Москве лупили как по Белгороду, другой бы ответ был. Белгород не жалко. Позорище на весь мир а не война!
      1. Chack Wessel Звание
        Chack Wessel
        0
        Сегодня, 08:50
        По Москве лупят другими методами - взрывами в метро, и колумбайнами.
  8. Щирый прапор Звание
    Щирый прапор
    +4
    Сегодня, 08:23
    Всё как всегда: Россия более-менее успешно воюет не благодсря гениальности руководства а вопреки его бездарности.
    1. Скобаристан Звание
      Скобаристан
      0
      Сегодня, 08:32
      Дада старая песня и в ВОВ победили вопреки. И все генералы всегда мясники а руководство ничего не понимает и вообще предатели. Именно так и рассказывали раньше и сейчас с той стороны. Для тех кто живет эмоциями и не хочет думать очень даже заходит.
  9. Earl Звание
    Earl
    0
    Сегодня, 08:46
    ВСУ бьют ракетами и дронами по Белгороду
    Выявлять бы тех, кто запускает и выжигать к чертям. Чтобы селючьё заскорузлое начинало шкварками покрываться от одной мысли об ударе по гражданским.
  10. Chack Wessel Звание
    Chack Wessel
    +2
    Сегодня, 08:48
    Цитата: Дилетант
    Вообще-то не "позорный", а "похабный". Ильич тогда много что отдал немцам за те деньги, что получал от них, а также за провоз из Швейцарии через воюющую Европу в Россию.

    История знает много случаев когда кто-то получивший денег от кого-то , затем этого "кого-то" банально "кидал" на эти самые деньги. Ваще, вся история человечества это попытка "кидка" на деньги тем или иным способом. Если уж Ленин и брал деньги от Кайзера (нет) , то тогда мы должны сделать вывод о том, чо германская революция была осуществлена и на деньги, в том числе, и от Кайзера. :)... Однако, доказательств того что Ильич брал деньги от немцев нет. Одно время рекламировались т.н. "Документы Сиссена", но уже давно ВСЕМИ признано чо это фальшивка....Да и кто такой был Ленин что бы ему давать деньги? Так, руководитель мелкой партии.
    ...Моё мнение никому неинтересно, поэтому я его выскажу: взял бы Ленин деньги у Кайзера? Взял бы. Ленин был Великой Сволочью (слово "сволочь" я говорю с величайшем почтением и уважением. Увы, в политике не сволочей не быват). Ленин деньги взял бы от кого угодно, если бы это было не во вред партии. Следует ли из этого что Ленин бы выполнял бы все поручения Кайзера? Да нифиг@ подобного! Кинул бы при первой возможности. :)
    ...По поводу провоза "через Швейцарию" в опломбированном вагоне: Вы никогда не задумывались зачем надо было немцам везти своего собственного шпиона (если Ленин таким был) по своей собственной стране в опломбированном вагоне? Пломбировать то зачем? Чтоб не сбежал? :))) Внедрение своего платного агента таким образом это лучший способ его "запалить" перед всем миром.
    ...Все эти байки в РФ были в ходу в 90-х годах. Сейчас их не используют даже монархисты (ну, может быть, кроме откровенных шизиков). Эти мифы давным-давно разобрали, пережевали и выплюнули. Но, по всей видимости, эти разборы мифов не дошли до граждан других государств... Скажите, чесна, Вы ведь не из России? Да? Только чесна! :)
  11. Роман Ефремов Звание
    Роман Ефремов
    +3
    Сегодня, 08:55
    В Кремле уже давно поняли, что решение не трогать Зеленского и всю верхушку киевского режима была стратегической ошибкой, одной из многих. Но ликвидировать их сейчас - официально признать эту ошибку. Народ сразу же спросит: а почему не раньше, а только теперь?
    1. Валерий Мамай Звание
      Валерий Мамай
      0
      Сегодня, 11:23
      Лучше поздно, чем никогда!
  12. Chack Wessel Звание
    Chack Wessel
    0
    Сегодня, 08:57
    Цитата: Роман Ефремов
    В Кремле уже давно поняли, что решение не трогать Зеленского и всю верхушку киевского режима была стратегической ошибкой, одной из многих.

    Ооооо! У Вас, по всей видимости, есть хороший информатор в Кремле, если Вы знаете что в Кремле поняли, а чо нет.
    1. Роман Ефремов Звание
      Роман Ефремов
      -1
      Сегодня, 09:05
      Ваш сарказм здесь абсолютно неуместен - все понимают, что это так, что я прав.
      1. Chack Wessel Звание
        Chack Wessel
        0
        Сегодня, 09:09
        Все сто процентов участников этого форума? Или 100 процентов жителей планеты Земля? И, кста, откель вы знаете что "все"? Вы на опрос Левада-Центра опираетесь? Ссылу на него не дадите?
        :)
  13. duschman80-81 Звание
    duschman80-81
    +5
    Сегодня, 09:00
    Увы, но тот факт, что этот упырь до сих пор не в преисподней, да ещё и открывает свой грязный рот, это самый большой и неоправданный компромисс, на который пошла Россия.
  14. Дедок Звание
    Дедок
    0
    Сегодня, 09:07
    Для атак противник использует БПЛА и ракеты, включая американские универсальные американские ударные средства – HIMARS.

    а америкосы до сих пор осуществляют наведение Хаймарсов?
  15. Луенков Звание
    Луенков
    +1
    Сегодня, 09:09
    По Белгоролу это же не факт войны? правда же. Мы же не знаем откуда это. Нам бы никак не стереть это место откуда.
  16. koksalek Звание
    koksalek
    0
    Сегодня, 09:12
    ну так всех врагов уже замочили в сортире, центры принятия решений давно разгромлены, остались жалкие ошмётки которые сами издохнут
  17. Remember Звание
    Remember
    0
    Сегодня, 09:42
    А наши терпилы терпят, больно , но денежно.
  18. nordscout Звание
    nordscout
    +1
    Сегодня, 09:47
    Господин Володин! Попробуйте расслабиться... Раз так происходит, в настоящий момент, значит ЭТО кому - то надо или есть договорённости по обеим сторонам ЛБС... Разве Вы не в курсе, что это называется "большая политика"... А в "большой политике", как правило, человеческие жизни в расчёт не беруться....
  19. Анна Штольц Звание
    Анна Штольц
    +3
    Сегодня, 10:05
    Не смотрю никаких новостей на первых каналах, как и в принципе телевизор, но вот вчера случайно увидела празднование Масленицы в столице. Поют, танцуют... Никто на небо не смотрит, каждые 5 минут - в ТГ-каналы с оповещениями о БПЛА, передвигаясь по улице, не выискивает взглядом укрытия, дети учатся очно и не представляют, что такое дистант, ни у кого дома не сложен тревожный чемоданчик, нет генераторов и запасов воды, никто не выходит из дома с мыслями "надеюсь, не сегодня", впрочем, и таких мыслей уже не осталось. Как же различна жизнь россиян...