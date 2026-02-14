Бои за Красный Лиман: противник держится за единственную подконтрольную дорогу

Боевые действия на Краснолиманском направлении в значительной степени активизировались. Российские войска давят с нескольких направлений: с севера (в районе сёл Дробышево и Ставки), с востока, продвигаясь от Заречного, и с юго-востока – со стороны Дибровы.

В результате наступательных действий подразделения армии России выбили противника из восточной части Красного Лимана. ВСУ потеряли позиции в районе улиц Пушкина, Вишнёвая и Партизанская. Этот городской микрорайон местные называют Масляковкой.



Бои с продвижением российских штурмовых групп также идут в северо-восточной части Красного Лимана – в районе улиц Подстепная, Юбилейная, Казацкая и переулка Героев Десантников.

Противник на данный момент контролирует важный для себя маршрут снабжения. Это автомобильная дорога Славянск – Красный Лиман, через Райгородок. Помечена на фрагменте карты синим цветом. Также позволяют ему перебрасывать к городу резервы и осуществлять снабжение замёрзший Северский Донец.



И как только упомянутая дорога нашими войсками будет перерезана, положение для гарнизона ВСУ в Красном Лимане превратится в критическое, особенно на фоне скорого прихода ледохода на Северский Донец.

Пока противник прикладывает усилия, чтобы контроль над дорогой сохранить за собой, в том числе и для того, чтобы иметь возможность наведения переправ.
5 комментариев
  1. Foggy Dew Звание
    Foggy Dew
    +4
    Сегодня, 06:22
    А Донец опять штурмовать придется по хлябям
  2. Охотовед 2 Звание
    Охотовед 2
    +6
    Сегодня, 06:34
    Там вообще от города хоть что-то осталось? В 2014 был под ополчением, оставили, в 2022 освобождён нашими войсками, вновь оставили, 2026 опять штурмуем… Мирные там вообще ещё есть?
    1. FoBoss_VM Звание
      FoBoss_VM
      +1
      Сегодня, 06:50
      Да... В 2022 очень быстро ушли оттуда , можно сказать мухой.
    2. частное лицо Звание
      частное лицо
      +1
      Сегодня, 07:51
      Там вообще от города хоть что-то осталось?

      Ну судя по кадрам с тех мест где ведутся бои , там только кучи строительного мусора и пустые коробки домов.
      1. кот Краш Звание
        кот Краш
        0
        Сегодня, 08:53
        Да уж... На месте города теперь БНП...