В плену иллюзий, или Третья мировая глазами русских военных эмигрантов



Русские эмигранты, 1920 год

Пролог, или Непрочность союзов

Западные демократии: а был ли союз?



ИС-3 на параде в Берлине в 1945 году – зримый символ военной мощи СССР



Господа решают в Мюнхене судьбу европейской, в их понимании, периферии



Танк FT-17 преодолевает траншею – вероятно, эпизод Саарской наступательной операции

Несостоявшийся союз, или Как Италия и Франция могли предотвратить Вторую мировую

Муссолини, – пишет историк Д. И. Кузьмин, – предполагал заключить с Парижем некий аналог англо-французского «сердечного согласия» начала века, разрешив таким образом все колониальные вопросы и обеспечив себе французский «карт бланш» в Африке, поскольку без согласия Третьей республики была невозможна реализация плана ди Боно (министр колоний Италии – И.Х.) о постепенной экспансии в Эфиопии. Это открыло бы дорогу к более широкому сотрудничеству в Европе (прежде всего, в отношениях с Германией).



Лаваль и Муссолини за подписанием соглашения, оставшегося в истории как Римский пакт, 1935 год

1) Франция соглашалась на территориальные уступки в колониях: около 800 кв. км во Французском Сомали (около современного Джибути) и 114 кв. км на юге Ливии.



2) Франция подтверждала экономические уступки в Эфиопии, прежде всего в зоне железной дороги Джибути – Аддис-Абеба. При этом частные интересы вне этой зоны у Франции должны были быть сохранены, а итальянцы получали места в административном совете этой железной дороги.



3) Было решено разработать детальное соглашение по статусу итальянских граждан в Тунисе. Предполагалось, что их особое положение будет пошагово отменяться в течение 35 лет.



4) В отношении Австрии в соглашение включалась идея подписания коллективного пакта о ненападении пограничных государств.



5) Обе стороны признавали факт германского перевооружения в нарушение Версальского договора. В связи с этим, – отмечает Д. И. Кузьмин, – Франция и Италия подтверждали необходимость взаимных консультаций.



Конфликт интересов в Потсдаме не был тождественен готовности лидеров стран-победительниц начать Третью мировую



Ш. де Голль не видел в СССР врага и имел сложные отношения с Великобританией и США

Корни иллюзии

немедленно, ясно и недвусмысленно объявить о целях войны: против кого и во имя чего она ведется? Не против России, как нации, а против большевизма, властвующего над Россией и стремящегося поработить весь мир.



Авторитет И. В. Сталина после Великой Отечественной войны носил в подавляющей части советского общества непререкаемый характер, равно как и лояльность ему военно-политической элиты не вызывала сомнений

с волнением следил за ростом коммунистического влияния на всем огромном пространстве Европы и Азии. Он опасался, что американская демобилизация и разоружение создадут условия, при которых правительство Сталина поставит Соединенные Штаты и Англию перед необходимостью вместо дипломатических протестов начать вооруженную борьбу.

непосредственно через зоны Европы.



А. И. Деникин в США, откуда он написал свой адресованный главам Соединенных Штатов и Великобритании меморандум

Если западные демократии, спровоцированные большевизмом, вынуждены были бы дать ему отпор, недопустимо, чтобы противобольшевистская коалиция повторила капитальнейшую ошибку Гитлера, повлекшую разгром Германии. Война должна вестись не против России, а исключительно для свержения большевизма. Нельзя смешивать СССР с Россией, советскую власть с русским народом, палача с жертвой. Если война начнется против России, для ее раздела и балканизации (Украина, Кавказ) или для отторжения русских земель, то русский народ воспримет такую войну опять как войну Отечественную. Если война будет вестись не против России и ее суверенности, если будет признана неприкосновенность исторических рубежей России и прав ее, обеспечивающих жизненные интересы империи, то вполне возможно падение большевизма при помощи народного восстания или внутреннего переворота.



После войны народ-победитель поднимал страну из руин и мечтал о счастливой жизни в СССР, на фото восстановление Минска