Контакты с РФ Макрону нужны, чтобы сделать переговоры долгими и безрезультатными

Контакты с РФ Макрону нужны, чтобы сделать переговоры долгими и безрезультатными

Макрон в очередной раз заявил о том, что Франция восстановит «контакты с Россией», чтобы это «способствовало завершению войны». По словам французского президента, которые обращают на себя особое внимание, «контакты эти будут полностью прозрачны для Киева, европейских коллег и американских партнёров».

В переложении на общепринятый язык, это означает, что Эммануэль Макрон всё то, что будет обсуждаться в ходе переговорного процесса с Москвой, будет сливать указанным сторонам – в Вашингтон, Брюссель и Киев.

В целом же европейцы уловили тенденцию: зачем отказываться от контактов, когда и сами переговоры, и конкретные контакты можно использовать в своих целях. Это забалтывание процесса, затягивание конфликта, а равно и ожидание «смены власти» в США, когда там после осенних выборов большинство в конгрессе с большой долей вероятности вернут себе демократы.

На Трампа и на его «мы провели очень хорошие переговоры, которые были во много раз лучше предыдущих», в этом отношении уже никто особого внимания не обращает. Зеленский продолжает делать в адрес президента США свои выпады, давая понять, что тот «не вечен» у американского руля. То есть, глобалистская тусовка откровенно тянет время как минимум до осени, чтобы там вернуть всё на круги своя и с выделением американских десятков миллиардов, и, соответственно, с новой эскалацией.

Поэтому переговоры, которые пройдут даже не в США, как анонсировалось изначально, а в Женеве, есть не более чем очередная формальность. А подключение к «переговорному процессу с Москвой» Макрона, детища глобалистов, - тот дополнительный шар в лузу затягивания переговоров с целью сведения их к полной безрезультатности.
  1. Охотовед 2 Звание
    Охотовед 2
    +6
    Сегодня, 07:20
    Собственно зачем России вообще переговоры с главпетухом Макроном (петух символ франции).
    1. alexboguslavski Звание
      alexboguslavski
      +1
      Сегодня, 07:55
      Но хриплая, жалкая птица продолжает кукарекать, доказывая, что она король кооператива

      Д.А. Медведев об Макроне.
      1. Андрей из Челябинска Звание
        Андрей из Челябинска
        +2
        Сегодня, 09:30
        Цитата: alexboguslavski
        Д.А. Медведев об Макроне.

        Боюсь, что от перестановки фамилий фраза
        Цитата: alexboguslavski
        Но хриплая, жалкая птица продолжает кукарекать, доказывая, что она король кооператива

        смысловой нагрузки не потеряет...
        1. lubesky Звание
          lubesky
          0
          Сегодня, 09:53
          Вообще рабочий кАНАЛ связи с макароном установлен уже давно через агента Панина wassat
  2. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    0
    Сегодня, 07:23
    ❝ В переложении на общепринятый язык, это означает, что Эммануэль Макрон всё то, что будет обсуждаться в ходе переговорного процесса с Москвой, будет сливать указанным сторонам – в Вашингтон, Брюссель и Киев ❞ —

    — «Галльскому петуху лишь бы прокукарекать» ...
  3. Schneeberg Звание
    Schneeberg
    -1
    Сегодня, 07:38
    Может быть заигрывая с Россией он пытается как-то повлиять на Трампа?
    1. Егоза Звание
      Егоза
      +2
      Сегодня, 07:47
      Цитата: Schneeberg
      Может быть заигрывая с Россией он пытается как-то повлиять на Трампа?

      Вряд ли он сможет на него повлиять. Скорее пытается запрыгнуть в последний вагон уходящего поезда fellow
      1. Uncle Lee Звание
        Uncle Lee
        +1
        Сегодня, 08:20
        Поэтому переговоры, которые пройдут даже не в США, как анонсировалось изначально, а в Женеве, есть не более чем очередная формальность.
        Тогда в чем смысл этой говорильни ? what
  4. alexboguslavski Звание
    alexboguslavski
    +1
    Сегодня, 07:45
    Макрон заявил, что принял решение об установлении прямого канала связи с Россией.

    И грозно прокукарекал:
    "Европейцы будут неотъемлемой частью любых гарантий безопасности, любого пакета мер по обеспечению процветания, любого снятия санкций, любых решений о европейском будущем Украины. Без европейцев мира не будет. Я хочу это очень чётко прояснить"


    Если такой канал будет действительно установлен, то первая обратная связь будет на тему, куда ему надо пойти. lol
  5. LeutnantTom Звание
    LeutnantTom
    0
    Сегодня, 08:10
    Зачем России (странам Глобального Юга) общаться с этими педофилами?

    Что касается дел Эпштейна, то у Министерства юстиции США есть все имена, а где обвинительные заключения, где приговоры?!
    Они довольствуются отставками и лишением титулов, но никто не осужден за растление детей!

    Сразу видны западные «ценности», западная «демократия».

    Макрон: В продолжительном интервью ведущим европейским газетам Макрон также заявил о своем намерении выступить в качестве европейского посредника в украинском конфликте, тем самым вновь вступив в конфликт с Мерцем. По этому поводу в ЕС уже разгорелся спор.

    Коррумпированный ЕС дезориентирован, потому что его руководство никогда не могло представить себе мир, в котором США являются противником ЕС и его политики, – но именно это сейчас и произошло!

    Как известно, Мерц категорически исключил переговоры с Россией, поэтому, по всей видимости, он был очень раздражен, когда на прошлой неделе ключевой советник Макрона побывал в Москве для возобновления контактов с Россией «на техническом уровне». Мерц немедленно раскритиковал это со стороны Саудовской Аравии и осудил односторонние действия государств-членов ЕС. В качестве примера он привел поездку Орбана в Москву летом 2024 года, но всем было ясно, что он имел в виду Макрона.
    1. Егоза Звание
      Егоза
      0
      Сегодня, 08:25
      Цитата: LeutnantTom
      ключевой советник Макрона побывал в Москве для возобновления контактов с Россией «на техническом уровне».

      Будете смеяться, но именно Макрон устоит и остается президентом, пока в остальных странах "верхушку" сменят.
  6. HAM Звание
    HAM
    -2
    Сегодня, 08:46
    Есть одна нехорошая тенденция: пока идут какие то "переговоры",Россия прекращает комплексные атаки на кохлячью энергетику и промышленность,а кохлы,наоборот,активизируются...Посмотрите на последние дни...
    Так кому выгодны раунды болтологии??
    Вожди эвропейских племён сообразили,что очень выгодно просто делать вид "стремлению к миру"...
  7. Andrey_5 Звание
    Andrey_5
    -1
    Сегодня, 09:06
    А почему не заигрывать с нами?! Коль мы обманываться ежедневно рады. Он же видит, как влажный нос нашего кормчего в натруженных лапах Трампа полируется до блеска, при том, что Трамп не даёт ничего, продолжая не только поставки оружия хохлам, но и захватывая танкеры. Макрон тоже танкеры рад позахватывать (что он и делает), как и поставлять оружие хохлам, но за нос тоже хочет поводить. Это в тренде - водить дурака за нос.
    А тем временем новая вундервафля - ракета фламинго с 1 т взрывчатки бьёт по нам.
  8. андрей мартов Звание
    андрей мартов
    0
    Сегодня, 09:20
    Давно заметил,что каждый раз когда начинают идти мирные переговоры и кажется мир вот вот настанет, граждане ,до того сидевшие уютно на своих диванах,вдруг начинают, ёрзать, проявлять беспокойство, которое заканчивается тем что они стремительно посещают некие заведения ,где отталкивая друг друга пытаются подписать контракт боясь не успеть к чему то очень важному для них . . . hi
  9. 123_123 Звание
    123_123
    +1
    Сегодня, 09:27
    Контакты нужны этому м... макрону чтобы подстелить соломки при любом исходе событий. В принципе, логичные действия.
  10. nordscout Звание
    nordscout
    +1
    Сегодня, 09:39
    Как правило, на каждую хитрую ж.....у, находится хитрый винт с левой резьбой....