Контакты с РФ Макрону нужны, чтобы сделать переговоры долгими и безрезультатными

Макрон в очередной раз заявил о том, что Франция восстановит «контакты с Россией», чтобы это «способствовало завершению войны». По словам французского президента, которые обращают на себя особое внимание, «контакты эти будут полностью прозрачны для Киева, европейских коллег и американских партнёров».В переложении на общепринятый язык, это означает, что Эммануэль Макрон всё то, что будет обсуждаться в ходе переговорного процесса с Москвой, будет сливать указанным сторонам – в Вашингтон, Брюссель и Киев.В целом же европейцы уловили тенденцию: зачем отказываться от контактов, когда и сами переговоры, и конкретные контакты можно использовать в своих целях. Это забалтывание процесса, затягивание конфликта, а равно и ожидание «смены власти» в США, когда там после осенних выборов большинство в конгрессе с большой долей вероятности вернут себе демократы.На Трампа и на его «мы провели очень хорошие переговоры, которые были во много раз лучше предыдущих», в этом отношении уже никто особого внимания не обращает. Зеленский продолжает делать в адрес президента США свои выпады, давая понять, что тот «не вечен» у американского руля. То есть, глобалистская тусовка откровенно тянет время как минимум до осени, чтобы там вернуть всё на круги своя и с выделением американских десятков миллиардов, и, соответственно, с новой эскалацией.Поэтому переговоры, которые пройдут даже не в США, как анонсировалось изначально, а в Женеве, есть не более чем очередная формальность. А подключение к «переговорному процессу с Москвой» Макрона, детища глобалистов, - тот дополнительный шар в лузу затягивания переговоров с целью сведения их к полной безрезультатности.