Британия, помня о пиратском прошлом, предлагает захват танкеров с нашей нефтью
Страны НАТО переходят к предметному обсуждению вопросов захвата танкеров с российской нефтью. В рамках Мюнхенской конференции «по безопасности» с такой инициативой выступила Британия в лице министра обороны Джона Хили. Об этом сообщает «Блумберг», ссылаясь на участников конференции.
По сути, официальный Лондон предлагает создание «морской коалиции», которая занималась бы разведкой и захватом коммерческих судов, перевозящих российские углеводороды. Зона перехватов – Балтийское, Северное и Средиземное моря.
На Западе это называют «борьбой с теневым флотом России».
Всё это можно было бы рассматривать исключительно как «нереализуемые хотелки», если бы не было прецедентов. Танкеры с российской нефтью уже задерживались самыми разными странами, включая и такие как Эстония. Теперь эту практику НАТО явно собирается расширить и перевести на постоянную основу. Теперь нередко танкеры идут в сопровождении российских военных кораблей. Но до определённого момента. После этого они вполне могут подвергнуться нападению.
Соответственно, мировая торговля по морю возвращается даже не в XIX, а в XV-XVI века, когда повсюду царило пиратство. Причём пиратство это зачастую активно поощрялось европейскими монархиями, включая британскую. И сегодня Британия, видимо, решила воспользоваться богатым опытом своего пиратского прошлого.
