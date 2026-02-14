Британия, помня о пиратском прошлом, предлагает захват танкеров с нашей нефтью

Страны НАТО переходят к предметному обсуждению вопросов захвата танкеров с российской нефтью. В рамках Мюнхенской конференции «по безопасности» с такой инициативой выступила Британия в лице министра обороны Джона Хили. Об этом сообщает «Блумберг», ссылаясь на участников конференции.

По сути, официальный Лондон предлагает создание «морской коалиции», которая занималась бы разведкой и захватом коммерческих судов, перевозящих российские углеводороды. Зона перехватов – Балтийское, Северное и Средиземное моря.

На Западе это называют «борьбой с теневым флотом России».

Всё это можно было бы рассматривать исключительно как «нереализуемые хотелки», если бы не было прецедентов. Танкеры с российской нефтью уже задерживались самыми разными странами, включая и такие как Эстония. Теперь эту практику НАТО явно собирается расширить и перевести на постоянную основу. Теперь нередко танкеры идут в сопровождении российских военных кораблей. Но до определённого момента. После этого они вполне могут подвергнуться нападению.

Соответственно, мировая торговля по морю возвращается даже не в XIX, а в XV-XVI века, когда повсюду царило пиратство. Причём пиратство это зачастую активно поощрялось европейскими монархиями, включая британскую. И сегодня Британия, видимо, решила воспользоваться богатым опытом своего пиратского прошлого.
  1. Охотовед 2 Звание
    Охотовед 2
    +9
    Сегодня, 08:10
    Вопрос, под чьими флагами танкеры которые планируются захватывать? Это Очень важный вопрос…
    1. Silver99 Звание
      Silver99
      +21
      Сегодня, 08:19
      Ну а почему России не заявить и не уничтожить пару-тройку танкеров и газовозов везущих топливо в ту же Польшу ? Может хватит бубнить "мы не такие" или "вы что третью мировую хотите"...... политика умиротворения Запада уже завела нас на грань третьей мировой, уже уничтожают объекты на территории России и делают это военные стран НАТО.....так чего ждем ?
      1. 123_123 Звание
        123_123
        +3
        Сегодня, 09:24
        Цитата: Silver99
        Ну а почему России не заявить и не уничтожить пару-тройку танкеров и газовозов везущих топливо в ту же Польшу ? Может хватит бубнить "мы не такие" или "вы что третью мировую хотите"...... политика умиротворения Запада уже завела нас на грань третьей мировой, уже уничтожают объекты на территории России и делают это военные стран НАТО.....так чего ждем ?

        Можно и так. И лучше акцент сделать на судах, снабжающих англию. Этот остров весьма зависим от внешнего снабжения, больше, чем россия. Просто россия никак не использует эту уязвимость почему-то. Поэтому подводные беспилотные системы представляются весьма перспективными в этом плане, их нужно развивать и производить.
      2. ROSS 42 Звание
        ROSS 42
        +3
        Сегодня, 09:24
        Цитата: Silver99
        политика умиротворения Запада уже завела нас на грань третьей мировой, уже уничтожают объекты на территории России и делают это военные стран НАТО.....так чего ждем ?

        Судя по ответным мерам, ждём, пока всё рассосётся само-собой и снова откроются границы в вожделенные земли Европы...Предполагаю, яхты наших миллиардеров уже не бороздят свободно просторы мирового океана?
      3. GueST90 Звание
        GueST90
        0
        Сегодня, 09:52
        А ждём мы хода нашего великого гроссмейра
      4. bulbash70 Звание
        bulbash70
        0
        Сегодня, 11:20
        вы что предлагаете?нанести ущерб партнёрам Путина?!
    2. torbas41 Звание
      torbas41
      +9
      Сегодня, 08:26
      Наши судовладельцы думали что они хитрее одесского равина, когда вешали на свои суда флаги банановых островов, а в результате имеем то, что имеем.
      1. Aken Звание
        Aken
        0
        Сегодня, 11:10
        флаги банановых островов

        Так делают не только русские, но и вся планета Земля.
    3. nordscout Звание
      nordscout
      +2
      Сегодня, 09:31
      Охотовед 2, важно, чей товар "под этим флагом".... Как правило, военно - политическая "беззубость", в таких вопросах, заканчивается банальным "вытиранием грязных ботинок" о владельца этого товара.. Другой вопрос, что этот товар и судно застрахованы и владелиц товара получает хорошую "страховую премию", за вычетом "комиссионных" для "пирата"... Но эта другая "песня", про нашу могучую, необъятную, великую и, далее, по списку....
  2. Cartalon Звание
    Cartalon
    +7
    Сегодня, 08:11
    И тут внезапно стало понятно, зачем нужен флот.
    1. Normann Звание
      Normann
      +2
      Сегодня, 08:53
      Ракеты наземного базирования справились бы тоже, однако для этого нужны шары.
      1. Cartalon Звание
        Cartalon
        -1
        Сегодня, 10:21
        Вы начнёте ядерную войну из за захвата танкера под панамским флагом?
        1. meandr51 Звание
          meandr51
          +3
          Сегодня, 10:28
          А какая разница из-за чего начинать? Если противнику жизнь не дорога - пусть захватывает.
    2. Pharmacist Звание
      Pharmacist
      0
      Сегодня, 10:08
      А вот почему не вспомнить историю и опыт Германии, выпускавшей рейдеры - военные корабли, замаскированные под обычные сухогрузы и торговые суда? Кто не в курсе - почитайте про гибель австралийского крейсера "Сидней". Парочка атак на псевдотанкеры с вооружением быстро бы остудила горячие головы на западе.
      1. Виктор Ленинградец Звание
        Виктор Ленинградец
        -1
        Сегодня, 10:35
        Кто не в курсе - почитайте про гибель австралийского крейсера "Сидней". Парочка атак на псевдотанкеры с вооружением быстро бы остудила горячие головы на западе.

        Вы уж тогда не выборочно читайте историю войны на море. Про Битву за Атлантику, про судьбу рейдеров, пиратов Дейница и т.д. Причём у фрицев был относительно свободный выход в Атлантику. И всегда помните, что в эти игры играют вдвоём.
  3. dfg Звание
    dfg
    +12
    Сегодня, 08:17
    И тут стало понятно флот флотом но срочно надо что-то сделать а то так и страну отожмут пока переговоры проходят
    1. Uncle Lee Звание
      Uncle Lee
      +6
      Сегодня, 08:22
      Цитата: dfg
      а то так и страну отожмут пока переговоры проходят

      Переговоры с террористами и ни о чём....
    2. Дилетант Звание
      Дилетант
      +4
      Сегодня, 09:23
      но срочно надо что-то сделать

      На танкерах, перевозящих российскую нефть, надо нарисовать портрет М.Захаровой и раскрасить корпус красными линиями. Может поможет? feel
    3. nordscout Звание
      nordscout
      +2
      Сегодня, 09:36
      dfg, как правило, страны, континенты, фирмы, суверенитет, культуру, образование, науку, экономику и надежды на "достойную жизнь" "ОТЖИМАЮТ" С ПОМОЩЬЮ ПЕРЕГОВОРОВ.....
    4. самый главный Звание
      самый главный
      -1
      Сегодня, 09:51
      срочно надо что-то сделать
      Можно заминировать несколько танкеров, а потом подорвать в порту супостата. ... И пусть радуются!
      1. Chack Wessel Звание
        Chack Wessel
        0
        Сегодня, 09:55
        Хорошая идея! Только где взять несколько танкеров, и кто будет предоставлять свои танкеры для перевозки нефти после взрывов?
        :)
        1. самый главный Звание
          самый главный
          -2
          Сегодня, 10:01
          Ну если танкеры и так наши, но только флаг чужой, то пусть и станут плавучими "посейдонами" . Команда сошла с танкера и он готов к подрыву.
    5. Туре Хунд Собака Звание
      Туре Хунд Собака
      +2
      Сегодня, 10:02
      Вонь Анкориджа она такая...
  5. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +3
    Сегодня, 08:31
    Разговор уже идёт о полной блокаде северо- западных портов России. На Украине у них всё плохо ,кроме словесного поноса .Думают мы сразу садимся.
    Главный по морям на Северо-западе России посол в Норвегии Корчунов .Посол в Англии Калининград тоже не отстаёт..Если Стармер " ушли " на его замену лысый Джон Хили .Блокада - это объявление войны ,у американцев на Кубе - блокада,в Венесуэле карантин ,но результат один и тот же .Мне кажется что часть Европы попытается нам устроить блокаду - пойдут ва- банк.Мы же не применяем ядрён батон по Украине ,а они бы легко применили .Надо показывать свою решимость . am Шмальнуть куда-то и чем-то.Давно уже не шмаляли .
    1. tralflot1832 Звание
      tralflot1832
      0
      Сегодня, 08:40
      Посол в Англии Келин А.В.
      1. tralflot1832 Звание
        tralflot1832
        0
        Сегодня, 09:36
        Самая главная сейчас опасность для наших судов в Финском заливе это финские и эстонские лыжники .В заливе активное льдо- образование .Лёд достигает 25 см.Ваши предложения - пулемёты " максим " не предлагать. laughing
    2. Павел_Свешников Звание
      Павел_Свешников
      +4
      Сегодня, 08:53
      Да, все это результат нашей беззубой мягкотелостия. ЯО давно надо было если не применить,то расчехлить и провести его полевые испытания. А мы все сопли жуем и наших парней теряем. Уже сотни тысяч отдали жизнь за родину. И этого недостаточно, чтобы начать бить врага всеми средствами? Когда миллионы жертв станут ждем?
      1. tralflot1832 Звание
        tralflot1832
        0
        Сегодня, 09:03
        Это результат - безумной отваги запада .Ядерное оружие не действует на них как сдерживающий фактор. bully
    3. Normann Звание
      Normann
      0
      Сегодня, 08:58
      Они понимают что ТЯО никто использовать не будет, вот их и поперло, почувствовали безнаказанность, а один единственный удар сразу бы охладил эти горячие головы, удар по Украине естественно.
      1. Essex62 Звание
        Essex62
        0
        Сегодня, 09:52
        Удар ЯО по своей территории - клиника. Там русским людям жить.
    4. meandr51 Звание
      meandr51
      +1
      Сегодня, 10:30
      Куда ни шмальни - везде дети и внучки. Тоталитарный Китай приказал всех ввезти обратно или уйти в отставку.
  6. Earl Звание
    Earl
    0
    Сегодня, 08:36
    Британия, помня о пиратском прошлом, предлагает захват танкеров с нашей нефтью
    Кажется, в прошлом пиратов вешали.
  7. KelWin Звание
    KelWin
    +4
    Сегодня, 08:37
    Ну если вооружать гражданские суда нельзя, а конвои организовать проблематично, возможно может пара СУшек пугануть преследующее танкер корыто? Особо наглых и упертых можно и ракетой угостить. Матрасы же применяли оружие при захвате, что нам мешает применить его при защите...
    1. Normann Звание
      Normann
      0
      Сегодня, 09:00
      Нам мешает отсутствие ящиков)))
    2. ROSS 42 Звание
      ROSS 42
      +2
      Сегодня, 09:18
      Цитата: KelWin
      Матрасы же применяли оружие при захвате, что нам мешает применить его при защите...

      Матрасы применяют оружие, когда это нужно им...
      1. KelWin Звание
        KelWin
        +3
        Сегодня, 09:33
        Матрасы применяют оружие, когда это нужно им...

        А мы то чем хуже. Тем более захват судна в нейтральных водах это пиратство, а применение по пирату это не нападение, а пресечение. Или это так не работает?
        1. Виктор Ленинградец Звание
          Виктор Ленинградец
          -1
          Сегодня, 10:45
          Тут вообще работает не Сила Права, а Право Силы.
          Так что воевать "по чуть-чуть" и "в ответ" не получится.
          Пошлёте в ответ самолёты - собьют и будут атаковать базы.
          Подорвёте танкеры - объявят пиратами и заминируют порты. А Калининградскую область объявят "Новой Тортугой" и аннексируют, или установят там марионеточный режим из коллаборационистов.
          Россия может воевать только первым номером, и удар должен быть таким, чтобы внятные ответные действия Запада стали либо невозможны. либо бесполезны. А результаты такого сокрушительного удара должны быть зафиксированы на земле.
  8. Тот же ЛЕХА Звание
    Тот же ЛЕХА
    +9
    Сегодня, 08:47
    Страны НАТО переходят к предметному обсуждению вопросов захвата танкеров с российской нефтью

    Безнаказанность всегда порождает вседозволенность.
    Не встречая отпора от наших ВМС и Кремля британцы, французы, эстонцы, фины, поляки будут захватывать наши суда или суда с нашими товарами...все закономерно...слабых бьют.
    1. Аркадий007 Звание
      Аркадий007
      +1
      Сегодня, 08:55
      Какие могут быть договоры с пиратами?
      Если они захватывают то что им не принадлежит, почему не можно защищать то что им не принадлежит?
      Как можно найти на танкере 10-15 ПЗРК?
      1. Наган Звание
        Наган
        +2
        Сегодня, 09:16
        Цитата: Аркадий007
        Как можно найти на танкере 10-15 ПЗРК?

        И что этот ПЗРК сделает эсминцу или хотя бы корвету? При этом первый же пуск дает право тому, в кого этот пуск направлен, открывать огонь на поражение всем, что имеет, вплоть до потопления.
        1. meandr51 Звание
          meandr51
          0
          Сегодня, 10:35
          В свое время простой советский чугунный якорь на цепи при навале в Черном море снес ракетную установку и вызвал пожар на американском эсминце. После чего Штаты закончили с провокациями. Современные корабли очень уязвимы. Их даже РПГ-7 можно потопить, если попасть в правильное место.
        2. Аркадий007 Звание
          Аркадий007
          +1
          Сегодня, 10:36
          А когда захватывают посудину, экипаж арестовывают, а груз конфискуют это не равносильно потоплению?
      2. ROSS 42 Звание
        ROSS 42
        +1
        Сегодня, 09:17
        Цитата: Аркадий007
        Как можно найти на танкере 10-15 ПЗРК?

        Да там можно и С-350 спрятать, и много ещё чего, вплоть до «Драконов»...
    2. Normann Звание
      Normann
      +5
      Сегодня, 09:02
      Видимо это кому-то выгодно, а мы лишь свидетели краха.
      1. ROSS 42 Звание
        ROSS 42
        +1
        Сегодня, 09:13
        Цитата: Normann
        Видимо это кому-то выгодно, а мы лишь свидетели краха.

        Видимо, это известно кому выгодно, а мы лишь свидетели краха чьего-то страха (нерешительности, толерантности, благодушия, терпимости...).
        1. Essex62 Звание
          Essex62
          +1
          Сегодня, 09:57
          А вот и не факт. Вспоминая,что с суверенитетом страны творили основоположники нынешней буржуйской РФ ,от которых власть перешла к борцунам.
    3. Луенков Звание
      Луенков
      +6
      Сегодня, 09:07
      Трусливых правителей уважают ли?
  9. Sky_nover
    Sky_nover
    +2
    Сегодня, 08:54
    Мне любопытней не флаги у судов - а страховка, без коей в порт не пустять.
    Так то не много страховщиков на рынке.
    И суть - китай, да сша - очень тянут одеяло на себя .
    Я конечно понимаю про рептилоидов, и выстрелы в ногу , но тут прям глупость.
    Конференция по безопасности - должна делать бесопастно.
    А тут серьезно обсуждають наоборот . Причем кто ответственность возьмет ?? Это вопрос.
  10. Sky_nover
    Sky_nover
    0
    Сегодня, 08:59
    Ясно что обсуждают - что то , о России, но так то забываются что страна малость сухопутная.
    Мало того , флот янки просто загонить под шконку весь товарооборот европы.
  11. Луенков Звание
    Луенков
    +1
    Сегодня, 09:05
    Посему пираткое прошлое? Всегда Англия воровала. Посмотрите на рояль Королевы. Он - ворованный. Вспомните про золото Крыма.
  12. ROSS 42 Звание
    ROSS 42
    +1
    Сегодня, 09:10
    Причём пиратство это зачастую активно поощрялось европейскими монархиями, включая британскую. И сегодня Британия, видимо, решила воспользоваться богатым опытом своего пиратского прошлого.

    Собственно, честно говоря, мало интересует тактика и «сратегия» Британии и остального Запада. Больше любопытства возбуждают ответные меры российского руководства. С сомалийскими пиратами, помнится, боролись продуктивно, а что делать с теми кораблями, участвующими в захватах танкеров и нападении на иные суда? Вероятно, то же, что делали с пиратами в средние века...Да и мер воздействия у России прибавилось: не догонят в море, достанут в порту...
    1. Chack Wessel Звание
      Chack Wessel
      +2
      Сегодня, 09:18
      Цитата: ROSS 42
      С сомалийскими пиратами, помнится, боролись продуктивно, а что делать с теми кораблями, участвующими в захватах танкеров и нападении на иные суда?

      Есть проблема - российские танкеры захватывают не сомалийские пираты.
      Цитата: ROSS 42
      Да и мер воздействия у России прибавилось: не догонят в море, достанут в порту...

      Предлагаете провести десантную операцию на порты стран НАТО?
      1. ROSS 42 Звание
        ROSS 42
        +1
        Сегодня, 09:20
        Цитата: Chack Wessel
        Предлагаете провести десантную операцию на порты стран НАТО?

        no Достаточно одной таблэтки ракетки... lol
        1. Chack Wessel Звание
          Chack Wessel
          +1
          Сегодня, 09:26
          Боюсь чо нет. Не достаточно. Ибо придётся апосля опылять всё территорию НАТО другими ракетками, что бы предотвратить ответный удар... Да и невозможно это .
          1. ROSS 42 Звание
            ROSS 42
            +1
            Сегодня, 09:34
            Цитата: Chack Wessel
            Боюсь что нет.

            Не бойтесь. Каждый, напавший на торговое судно корабль, имеет название, и государство, торговый флот которого подвергся нападению такого судна, имеет полное право устранить угрозу. С ПКР у нас проблем нет, а что касается:
            Цитата: Chack Wessel
            Не достаточно.

            То такие изделия, как «Искандер» или «Орешник» способны зачистить акваторию любого порта (и даже больше), я уже не говорю про разного рода более мощные. И бояться угроз не нужно, надо их устранять по мере появления...Чтобы не возникали...
        2. Виктор Ленинградец Звание
          Виктор Ленинградец
          -1
          Сегодня, 10:50
          Достаточно одной таблэтки ракетки..

          Одной - недостаточно. Придётся накрыть все базы и верфи.
          1. ROSS 42 Звание
            ROSS 42
            0
            Сегодня, 10:53
            Цитата: Виктор Ленинградец
            Одной - недостаточно. Придётся накрыть все базы и верфи.

            Бывает так, что банда рассыпается после уничтожения главаря. В Европе особое внимание нужно уделить Британии, затем Франции...
      2. meandr51 Звание
        meandr51
        0
        Сегодня, 10:38
        А Петров с Бошировым на что?
  13. Chack Wessel Звание
    Chack Wessel
    +3
    Сегодня, 09:14
    Цитата: Earl
    Кажется, в прошлом пиратов вешали.

    Только чужих, которые работали без патента от Его (Ея) Величества. :)
  14. Skameri Звание
    Skameri
    -8
    Сегодня, 09:21
    Цитата: Silver99
    Ну а почему России не заявить и не уничтожить пару-тройку танкеров и газовозов везущих топливо в ту же Польшу ? Может хватит бубнить "мы не такие" или "вы что третью мировую хотите"...... политика умиротворения Запада уже завела нас на грань третьей мировой, уже уничтожают объекты на территории России и делают это военные стран НАТО.....так чего ждем ?


    Ты хочешь прямой войны с 10 миллионной(в случае мобилизации) армией НАТО?
    1. Василенко Владимир Звание
      Василенко Владимир
      +4
      Сегодня, 09:39
      Цитата: Skameri
      Ты хочешь прямой войны с 10 миллионной(в случае мобилизации) армией НАТО?

      если не отвечать на удары, то война все равно будет
    2. mongol9999 Звание
      mongol9999
      +2
      Сегодня, 10:00
      И чем быстрее, тем лучше. Или вы только на один день вперед думаете. Если делать так, как вы планируете, то наш мобрезерв истощится, а армия нато так и останется 10 миллионов. Другое дело они больше нас не хотят умирать. Из них дольше потребителей воспитывали.
    3. Охотовед 2 Звание
      Охотовед 2
      +1
      Сегодня, 10:23
      Цитата: Skameri


      Ты хочешь прямой войны с 10 миллионной(в случае мобилизации) армией НАТО?

      Вообще общий мобилизационный резерв России порядка 25 миллионов… Боевой резерв правда значительно меньше. Вопрос в том, что мы уже воюем, а гейропейцам это и даром не нужно. Почему вы думаете, что НАТО (это прежде всего США) будет встревать в войну (скорее всего ядерную) за какую-то там Эстонию или Финляндию, да даже Британию?
    4. Виктор Ленинградец Звание
      Виктор Ленинградец
      -1
      Сегодня, 10:51
      Ты хочешь прямой войны с 10 миллионной(в случае мобилизации) армией НАТО?

      В современной войне проведение мобилизации после упреждающего удара в принципе невозможно.
  15. Андрей Андреев_2 Звание
    Андрей Андреев_2
    +2
    Сегодня, 09:23
    Правильно поступает Британия, если ответа никакого со стороны России нет, то зачем волноваться - грабь без разговоров(( Это стратегия Трампа: если что-то можно взять, то зачем за это платить? Наши же бюрократы до сих пор воюют в белых перчатках, только никто этого не оценит НИКОГДА!! Особенно родственники и друзья тех, кто остался там навсегда, защищая "завоевания" этих самых бюрократов и олигархов...
  16. Skameri Звание
    Skameri
    -2
    Сегодня, 09:25
    Цитата: Павел_Свешников
    Да, все это результат нашей беззубой мягкотелостия. ЯО давно надо было если не применить,то расчехлить и провести его полевые испытания.


    А если в твой город в ответ прилетит? Уже знаешь где бомбоубежище? Испытания что дадут? Они тоже начнут испытания проводить.
    1. Essex62 Звание
      Essex62
      +1
      Сегодня, 10:04
      Очень жить хотца? Хоть тараканом,но жить?
      А есть предложения как по другому устранить угрозу суверенитету и самому существованию?
  17. Василенко Владимир Звание
    Василенко Владимир
    0
    Сегодня, 09:38
    Зона перехватов – Балтийское, Северное и Средиземное моря.
    ну по средиземному морю они конечно еще могут попробовать, но за балтику а тем паче за север, сомнение берет
  18. Scientist_ Звание
    Scientist_
    +1
    Сегодня, 10:05
    Всё это результат целенаправленной политики правящего класса:
    "мы рассчитывали на то, что мы, продавая нефть и газ, уголь и металлические заготовки, всё высокотехнологичное будем получать за эти деньги где-то «за бугром»".
    А не разрушили бы свою перерабатывающую промышленность и не было бы проблем куда нефть девать, сами бы использовали.
  19. Andriuha077 Звание
    Andriuha077
    0
    Сегодня, 10:21
    В июле 2019 года британцы захватили супертанкер Grace 1 (IMO: 9116412) с грузом иранской нефти для Сирии. Это произошло возле Гибралтара, где ни Тегеран, ни Дамаск не имели никаких возможностей физически защитить этот корабль.
    Добиться его освобождения Ирану удалось лишь тогда, когда он сам стал захватывать принадлежащие британцам танкеры.

    Судно ARMAN 114 (IMO 9116412, MMSI 422263900) - Crude Oil Tanker построенное в 1997, ходит под флагом: Iran.
  20. Schneeberg Звание
    Schneeberg
    0
    Сегодня, 10:39
    Британия, помня о пиратском прошлом
    Кроме пиратского прошлого, она ещё и помнит, беззубость нашей власти, которая за четыре года СВО так ни на что и не ответила
  21. a.s.zzz888 Звание
    a.s.zzz888
    0
    Сегодня, 10:40
    Теперь нередко танкеры идут в сопровождении российских военных кораблей. Но до определённого момента. После этого они вполне могут подвергнуться нападению.
    Это уже будет война с гейропой...
  22. север 2 Звание
    север 2
    0
    Сегодня, 10:44
    Не надо "обижать " ни пиратство ни пиратов , мол , в XIX веке , как и сейчас ,захватывавших торговые суда Российской Империи и ныне Российской Федерации . Тогда , как и сейчас , было не пиратство а каперство , т.е действия по поручению правительств России враждебных государств . Пираты , то что они - романтики и частные грабители , за которыми никто не стоИт . Ограбили они но их не потопили -им повезло . Потопили - не повезло им , потому что за ними государство не стоит и поручение им грабить официально не даёт .А вот каперство- это уже конкретно по поручению правительства государства и с средствами и кораблями для этих целей выделенных государством ...
  23. Jacques Sekavar Звание
    Jacques Sekavar
    +1
    Сегодня, 10:52
    Военные действия на коммуникациях противника нормальное явление во время войны
  24. Deadушка Звание
    Deadушка
    0
    Сегодня, 11:20
    Британия, помня о пиратском прошлом, предлагает захват танкеров
    - в России помня, что делали с пиратами, предлагает вешать их на реях без суда и следствия.