Глава КНДР посетил строящийся мемориал в честь корейцев, воевавших в России

В Северной Корее строится Мемориальный музей боевых подвигов в зарубежной военной операции, посвященный военнослужащим, которые помогали российским военным освобождать Курскую область. Глава КНДР Ким Чен Ын посетил строящийся мемориал в честь корейцев, достойно воевавших в России.

Об этом сообщает северокорейское агентство ЦТАК.

Лидер страны заявил, что проявленные воинами Корейской народной армии (КНА) мужество и героизм будут вписаны в историю. По словам руководителя республики, музей должен стать не просто объектом архитектуры, но и символом глубокого уважения страны, ее народа и партии к бессмертному подвигу героев. Он назвал мемориал «пьедесталом достоинства и чести».


В материале агентства сказано, что Ким Чен Ын руководил на месте возведением объекта. Там его встречали представители партийного руководства, проектной организации, участники творческого процесса, а также военнослужащие, ведущие строительные работы. Лидер КНДР внимательно осмотрел стройку, ознакомился с процессом изготовления и установки скульптур.


Ким Чен Ын отметил необходимость достичь совершенства всех элементов комплекса в идейно-художественном отношении. Он также обратил внимание на ряд деталей, которые нуждаются во внесении исправлений. По словам главы КНДР, участвующие в строительстве военнослужащие должны относится к своей работе как к возведению священного храма и монументального памятника эпохи.
    Сегодня, 09:20
    Солидное сооружение, судя по фотографиям. Прямо комплекс целый.
      Сегодня, 10:39
      Честь, и Хвала бойцам-корейцам !
    Сегодня, 09:22
    ❝ Музей должен стать не просто объектом архитектуры, но и символом глубокого уважения страны, её народа и партии к бессмертному подвигу героев ❞ —

    — Мы тоже с благодарностью будем хранить память о братьях по оружию из КНДР ...
    Сегодня, 09:28
    Спасибо корейцы - братья по оружию.
    Уверен на западе и укросвиньи будут пересчитывать все надгробные плиты и умножать на N число.
    Сегодня, 10:07
    Для КНДР участие в нашей СВО, по сути, самый серьёзный прецедент за последние 50-70 лет. До этого были лишь эпизоды отправки военных советников в Сирию, Анголу, Ливию, в несравнимых количествах. И это при том, что страна, по сути, стоит на военных рельсах, и тема противостояния всему миру не сходит со страниц национальных СМИ
    Отсюда и такой подход руководства к строящемуся мемориалу. Для Северной Кореи - это подтверждение своей значимости в мировых процессах
    И пусть, для нас, в масштабах всей СВО, это капля в море, но это самый щедрый зарубежный вклад в наш конфликт
    Других таких, к сожалению, нет