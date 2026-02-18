Мятеж атамана Григорьева

Накануне мятежа

Каждый пуд заготовленного зерна был облит кровью.



Сотник Любименко, атаман Зеленый, артиллерист Дужанов, 1918 г.



Атаман Ангел на фотографии, сделанной около 1918 г.

Мятеж



Григорьевцы

Сделаю попытку закончить дело миром, заставив Григорьева идти на Бессарабию.

Правительство авантюриста Раковского я считаю свергнутым. Через два дня возьму Харьков, Екатеринослав, Херсон, Киев и Николаев.

Нет улицы в Черкассах, где бы не было убито семьи. Погибали русские и евреи... без всякого разбора.

Разгром мятежников

Караул устал.

Ваша болтовня не нужна трудящимся!

Он шёл на Одессу, а вышел к Херсону.



Командир бронепоезда «Т. Худяков» А. Железняков – совсем молодой парень 24-х лет

Сказать веское слово тем, которые вместо власти народа проводят диктатуру отдельной партии.

Неполучение ответа считается объявлением войны.

Распри Григорьева с большевиками из-за власти не могут нас заставить открыть фронт для кадетов и белогвардейцев.

Разве вы не чувствуете стремления атамана Григорьева порвать живую братскую связь революции Украины с революционной Россией?



Советский агитационный плакат «Как атаман Григорьев шел против Советской власти»

Проливая кровь как воду

Вечно зол, блудлив и пьян

Объявил войну свободе

Безрассудный атаман

Чтоб низвергнуть власть Советов

Напустив лихую рать

Смять трудящихся со света

Землю у крестьян отнять

И без удержу ликуют

Собравшись из разных стран

Спекулянты и буржуи

То-то лихо, атаман!

Союз с Нестором Махно

Жалкий финал жизни атамана Григорьева

Кто доставит живым или мертвым Григорьева, получит сто тысяч. За голову каждого его помощника, а также Зеленого, Ангела – 50 тысяч.

Григорьев стал все отрицать. Тогда Чубенко заявил:

«Так вы еще отрицаете, что вы союзник Деникина? А кто же послал делегацию к Деникину и к кому приезжали те два офицера, которых Махно расстрелял?»

Григорьев, наклонив над столом голову, схватился за маузер, но не успел его выхватить, как Чубенко из «библея» выстрелил в него в упор. Григорьев зарычал и бросился к выходу. Стоявший в стороне Махно крикнул вдогонку:

«Бей атамана!»

Чубенко, Каретников, Лепетченко, я и Чалый выбежали следом на улицу, стреляя в бегущего впереди Григорьева. Он споткнулся и упал, выхватывая свои маузеры. Подбежавший махновец Качан выстрелил в него в упор.



В. Белаш (сидит вторым слева в верхнем ряду) среди других махновских командиров на фотографии 1920 г.

Я, будучи наготове, выстрелил в упор в него и попал выше левой брови. Григорьев крикнул:

«Ой, батько, батько!»

Махно крикнул:

«Бей атамана!»

Григорьев выбежал из помещения, я за ним и все время стреляя ему в спину. Он выскочил на двор и упал. Я тогда его добил.



Махно убивает Григорьева, кадр фильма «Александр Пархоменко»