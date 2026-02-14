Reuters: США готовятся к длительной военной операции против Ирана

Американские военные готовятся к возможной затяжной, длящейся неделями операции против Ирана, если президент Дональд Трамп отдаст приказ об атаке, что может привести к куда более серьезному конфликту, чем когда-либо прежде между странами.

Мы в полном контакте с иранцами и со всеми остальными, в том числе с нашими китайскими коллегами, занимаемся тем, что называется обеспечением надлежащей политической среды.