Reuters: США готовятся к длительной военной операции против Ирана

Похоже, недавняя поездка Нетаньяху в Вашингтон и встреча с Трампом прошли весьма удачно для Израиля, который настаивает на новой военной операции против Ирана. Президент США объявил, что все еще рассчитывает на договоренности с Тегераном, даже убрал требование полного отказа от ядерной программы, «разрешив» обогащение урана для мирного использования.

В свою очередь, президент Ирана Масуд Пезешкиан высказал мнение, что Тегеран может согласиться на возобновление инспекций МАГАТЭ на ядерных объектах. Глава МИД Турции Хакан Фидан заявил, что Иран и США близки к компромиссу по ключевым вопросам.

Но всё указывает на то, что это лишь затишье перед бурей. Вчера глава Белого дома заявил, что еще одна авианосная группа ВМС США вскоре выдвинется на Ближний Восток на тот случай, если переговоры с Ираном не увенчаются успехом. Газета New York Times сообщила, что АУГ во главе с авианосцем USS Gerald R. Ford вскоре может выдвинуться из Карибского моря в регион Ближнего Востока.



Агентство «Рейтер» (Reuters) со ссылкой на свои неназванные источники в Министерстве войны США пишет, что Пентагон готовится к длительной военной кампании против Ирана на тот случай, если Трамп откажется от дипломатических усилий по достижению сделки с Тегераном. Накануне президент США предупредил, что при срыве переговоров Вашингтон перейдет ко второй фазе действий, которая станет «очень тяжелой» для Исламской Республики.

Американские военные готовятся к возможной затяжной, длящейся неделями операции против Ирана, если президент Дональд Трамп отдаст приказ об атаке, что может привести к куда более серьезному конфликту, чем когда-либо прежде между странами.

По данным агентства, новая военная операция, если она случится, будет намного более масштабной, чем та, которую в июне прошлого года провели США и Израиль. На этот раз удары будут наноситься не только по ядерным объектам, но и государственным и силовым структурам Ирана. Вашингтон и Тель-Авив серьезно относятся к предупреждениям Тегерана, что в случае новой агрессии последует мощный ответ. В регионе продолжается усиление противовоздушной обороны ВС США и ЦАХАЛ.



При этом в Москве и Пекине рассчитывают, что до масштабной войны на Ближнем Востоке, которая на этот раз может охватить весь регион, дело не дойдет. Россия и Китай прилагают активные усилия для формирования благоприятной политической атмосферы, необходимой для ведения переговоров между Тегераном и Вашингтоном. Об этом заявил заместитель главы Министерства иностранных дел РФ Сергей Рябков.

Мы в полном контакте с иранцами и со всеми остальными, в том числе с нашими китайскими коллегами, занимаемся тем, что называется обеспечением надлежащей политической среды.

Заместитель министра иностранных дел России отметил в беседе с ТАСС, что страны БРИКС могут и должны проявить солидарность с Ираном, например, поддержать его материально.
  1. Тот же ЛЕХА Звание
    Тот же ЛЕХА
    +11
    Сегодня, 09:45
    При этом в Москве и Пекине рассчитывают, что до масштабной войны на Ближнем Востоке, которая на этот раз может охватить весь регион, дело не дойдет.

    Нет слов... request расчеты розовых пони.
    1. Essex62 Звание
      Essex62
      +2
      Сегодня, 10:10
      Китайцы предложат Ирану расслабиться ,сидеть на берегу и ждать. Ну как они сами делают.

      Интересно, все жирные израильские коты эвакуировались с земли обетованной?
      1. роман66 Звание
        роман66
        0
        Сегодня, 11:33
        Если они вообще там были....
  2. sdivt Звание
    sdivt
    +2
    Сегодня, 09:47
    Президент США объявил, что все еще рассчитывает на договоренности с Тегераном
    ... авианосная группа ВМС США вскоре выдвинется на Ближний Восток

    Это чисто по-американски:
    добрым словом и пистолетом можно добиться большего, чем одним добрым словом
  3. Foggy Dew Звание
    Foggy Dew
    +2
    Сегодня, 09:51
    ...а потом опять хуситы авианосец перфорируют - и поплывут воены домой по трубам канализации
  4. Lako Звание
    Lako
    +2
    Сегодня, 10:13
    Вот такой он голубь мира. Чуть зазевался, сразу глаз выклюет.
  5. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +3
    Сегодня, 10:15
    ❝ Американские военные готовятся к возможной затяжной, длящейся неделями операции против Ирана ❞ —

    — Интересные у них понятия о «затяжной» ...
    1. Foggy Dew Звание
      Foggy Dew
      0
      Сегодня, 10:40
      Молниеносная -это в Афганистане feel
  6. gribanow.c Звание
    gribanow.c
    +2
    Сегодня, 10:35
    Сейчас, когда войска США высадятся, и начнут наступление на Тегеран, дружественным странам нужно наладить надежный канал поставок оружия, боеприпасов, ЗРК, ПЗРК, ПТРК, миллионов дронов, для армии Ирана. Чтобы наступающие американцы должны были продираться через рои дронов, и на каждого американца приходилось несколько десятков дронов, а им негде было от них укрыться. Наверное, канал поставок оружия в Иран будет через Каспий, и через Афганистан, от дружественных стран. Пусть идет перемолка. Главное, внутри северной америки как-то организовать такой режим, чтобы это продолжалось как можно дольше. И иранские дроноводы будут бросать на американцев- "пацанов" гранаты
  7. Ivan№One Звание
    Ivan№One
    +2
    Сегодня, 10:36
    Поиом видимо Куба
    А кто потом?
  8. voyaka uh Звание
    voyaka uh
    +2
    Сегодня, 10:40
    Ядерных об'ьектов уже нет.
    Но уцелели:
    1) часть заводов по производству ракет.
    2) укрытия, склады БР в горных районах восточного Ирана
    3) об'екты КСИР и армейские базы
    4) не тронут остров Харк - хаб экспорта нефти.
  9. мерцание Звание
    мерцание
    -1
    Сегодня, 10:48
    АУГ во главе с авианосцем USS Gerald R. Ford вскоре может выдвинуться из Карибского моря в регион Ближнего Востока
    где благополучно утонет.
    Американские военные готовятся к возможной затяжной, длящейся неделями операции против Ирана
    да да, особенно после того как один из авианосцев пойдет ко дну. А это Трампу демократы не простят.
    ----
    Не будет ни какой войны, Трамп привычно сольет свою воинственность в памперс.))
  10. Schneeberg Звание
    Schneeberg
    0
    Сегодня, 10:51
    Цитата: Essex62
    Интересно, все жирные израильские коты эвакуировались с земли обетованной?
    Сейчас это им несложно сделать. Сел в бизнесджет и на Кипре wink
    1. Гаврило Принцип Звание
      Гаврило Принцип
      0
      Сегодня, 11:30
      Как при походе на Москву Пригожина.
  11. Десница ока Звание
    Десница ока
    0
    Сегодня, 11:16
    Заместитель министра иностранных дел России отметил в беседе с ТАСС, что страны БРИКС могут и должны проявить солидарность с Ираном, например, поддержать его материально.

    Очень хороший посыл от замминистра... Абсолютно поддерживаю.
    Хватит лебезить перед врагами и пытаться понравиться им. Нужно четко заявлять, что союзника своего, на растерзание им не оставим, поможем и тп.
    И главное, что бы посыл замминистра, имел реальное воплощение в соответствующих действиях, максимальной солидарности и поддержке Ирана всем возможным, в противостоянии с дьяволом...