Не готовы к «войне дронов»: ВСУ на учениях в Эстонии «уничтожили» войска НАТО
В ходе проведенных в мае прошлого года учений Hedgehog 2025 группа из 10 украинских операторов БПЛА за полдня «поразила» 17 единиц бронетехники условного противника и нанесла около 30 ударов по другим целям, таким образом продемонстрировав, что армии НАТО абсолютно не готовы к современной войне дронов. В учениях участвовали более 16 тысяч военных из 12 стран НАТО.
Как сообщает The Wall Street Journal, из-за отсутствия маскировки и открытых действий силы альянса фактически потеряли боеспособность и были полностью «уничтожены», попытавшись в рамках одного из сценариев перейти в наступление. При этом эстонский подполковник Арбо Пробал заявил, что считает цель учений достигнутой, поскольку поражение вынудило участников критически оценить свои действия. В материале также отмечается, что мероприятие вскрыло серьезные тактические уязвимости армий стран НАТО в условиях высокоинтенсивных боевых действий, особенно с массированным применением беспилотников.
Ранее аналитики альянса пришли к неутешительному для себя выводу, что в случае блокады Калининградской области России понадобится всего несколько дней и весьма ограниченный контингент в 15 тысяч человек, чтобы полностью занять территорию Литвы. При этом, по прогнозам аналитиков, размещенная в прибалтийской республике бригада бундесвера окажется заблокированной российскими беспилотниками-камикадзе и дронами-минерами, из-за чего не может помочь литовской армии.
