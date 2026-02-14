Не готовы к «войне дронов»: ВСУ на учениях в Эстонии «уничтожили» войска НАТО

В ходе проведенных в мае прошлого года учений Hedgehog 2025 группа из 10 украинских операторов БПЛА за полдня «поразила» 17 единиц бронетехники условного противника и нанесла около 30 ударов по другим целям, таким образом продемонстрировав, что армии НАТО абсолютно не готовы к современной войне дронов. В учениях участвовали более 16 тысяч военных из 12 стран НАТО.

Как сообщает The Wall Street Journal, из-за отсутствия маскировки и открытых действий силы альянса фактически потеряли боеспособность и были полностью «уничтожены», попытавшись в рамках одного из сценариев перейти в наступление. При этом эстонский подполковник Арбо Пробал заявил, что считает цель учений достигнутой, поскольку поражение вынудило участников критически оценить свои действия. В материале также отмечается, что мероприятие вскрыло серьезные тактические уязвимости армий стран НАТО в условиях высокоинтенсивных боевых действий, особенно с массированным применением беспилотников.



Ранее аналитики альянса пришли к неутешительному для себя выводу, что в случае блокады Калининградской области России понадобится всего несколько дней и весьма ограниченный контингент в 15 тысяч человек, чтобы полностью занять территорию Литвы. При этом, по прогнозам аналитиков, размещенная в прибалтийской республике бригада бундесвера окажется заблокированной российскими беспилотниками-камикадзе и дронами-минерами, из-за чего не может помочь литовской армии.
  1. Охотовед 2 Звание
    Охотовед 2
    +7
    Сегодня, 10:09
    Каким «повстанцам» подарить сотню другую БПЛА, чтоб они покошмарили гейропу? Может знает кто?
    1. Охотовед 2 Звание
      Охотовед 2
      +1
      Сегодня, 10:38
      Никто не был готов к войне с использованием БПЛА в таком количестве и качестве. Собственно это сейчас и отрабатываем, к сожалению в боевых условиях.
      Никто не был готов к войне с использованием БПЛА в таком количестве и качестве. Собственно это сейчас и отрабатываем, к сожалению в боевых условиях.
      1. Cartalon Звание
        Cartalon
        +2
        Сегодня, 10:45
        У меня Книги, что логично и недвижимость непонятно с какого перепуга.
      2. Попуас Звание
        Попуас
        +1
        Сегодня, 11:16
        С мобильного сижу браузер опера...реклама блокируется от слова совсем... hi попробуйте...
    2. ZovSailor Звание
      ZovSailor
      0
      Сегодня, 11:28
      Охотовед 2
      Сегодня, 10:09
      Каким «повстанцам» подарить сотню другую БПЛА, чтоб они покошмарили гейропу? Может знает кто?

      hi Ну, батенька, они нас совсем за лохов считают, мы-то знаем со слов рыжего лохотронщика из Фашингтона, у матрасников есть секретное оружие - дискомбобулятор, якобы использованное при захвате президента Венесуэлы Мадуро.
      Пусть заключат сделку и испытают эффективность этого оружия на учениях.
  2. Егоза Звание
    Егоза
    +1
    Сегодня, 10:29
    бригада бундесвера окажется заблокированной российскими беспилотниками-камикадзе и дронами-минерами, из-за чего не может помочь литовской армии.

    Вообще-то они не сильно и стремиться будут "помогать"
  3. Foggy Dew Звание
    Foggy Dew
    0
    Сегодня, 10:31
    Это еще херня. Лучше расскажите, каким местом думают матрасы с немцами, ну и с англичанами тоже, проводя "модернизацию" своих гробов, которые на Украине сквозь кусты не пролазят - в сторону утяжеления...
    Про матрасов вообще не будем, у них из последних модернизаций - это отказ от установки радаров на жирных дристунах Ф-35, причем года уже до 28 точно, возможно и дальше)))
    Как говорил Лавров winked
  4. kventinasd Звание
    kventinasd
    0
    Сегодня, 10:32
    Как сообщает The Wall Street Journal, из-за отсутствия маскировки и открытых действий силы альянса фактически потеряли боеспособность и были полностью «уничтожены»

    И всё это без применения Ланцетов, Тосов и прочих средств, которые есть у Российской Армии..
  5. Ivan№One Звание
    Ivan№One
    +1
    Сегодня, 10:34
    Арестована экс-директор по закупкам концерна «Калашников» Гращенкова

    https://www.rbc.ru/society/14/02/2026/698fdaa09a7947854a92adf2