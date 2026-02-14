Вице-премьер РФ обозначил меры для устранения водного кризиса в ДНР

В столицу Донбасса город Донецк прибыл заместитель председателя российского правительства Марат Хуснуллин. Вице-премьер в ходе своего визита подписал с главой ДНР Денисом Пушилиным ряд важных документов.

Об этом Хуснуллин написал в своем Telegram-канале, отчитываясь об итогах совещания по социально-экономическому развитию ДНР.

Среди прочего, было уделено внимание развитию опорных населенных пунктов и модернизации коммунальных сетей. Помимо этого, на совещании обсуждали исполнение регионального бюджета, восстановление и развитие распределительных сетей.


Но самым важным вопросом, который обсуждали чиновники, стало водоснабжение региона.

Вице-премьер обозначил меры для устранения водного кризиса в ДНР. Среди них – сокращение потерь воды и строительство новых водоводов. Хуснуллин заявил:

В программе прописано, какие необходимо построить новые водоводы, обеспечив жителей водой.

Вице-премьер отметил, что в регионе действует две тысячи фильтровальных и насосных станций, а также различных головных сооружений, из которых 77 процентам требуется модернизация. А из 22 тысяч километров магистралей тепло- и водоснабжения и водоотведения более половины нуждаются в замене.

Собственно, поднималось много важных и правильных вопросов, принимались важные решения. Но чтобы в домах жителей ДНР появилась вода, замена коммуникаций и устранение утечек радикально вопрос не решат. Самое главное – подвести в регион водоводы достаточной мощности, чтобы было что распределять и улучшать.

А на данный момент ситуация с водой в Донецке такая. Подача технической воды в квартиры происходит по графику в среднем в течение трех часов раз в три дня. При этом в многоэтажках напора хватает максимум до третьего этажа. Большим подспорьем стали установленные во дворах пластиковые емкости для технической воды, откуда местные жители ее набирают. Но после морозов практически все они замерзли, несмотря на утепление. Также из-за резкого похолодания в некоторых домах произошло замораживание водопроводов, из-за чего часть жителей были полностью лишены водоснабжения еще с конца прошлого года.

Большим спросом у местного населения пользуется вода, которая продается в автоматах и в продуктовых магазинах. Ее цена – в среднем 4,5 рубля за литр.

О горячей воде речи нет вообще – ее здесь не видели с 2022 года. Граждане греют ее в ведрах или чайниках. Некоторые покупают большие водонагреватели.

И несмотря на многочисленные совещания и заседания на самом высоком уровне, проблемы с водой на Донбассе решить пока не удается.
  1. Охотовед 2 Звание
    Охотовед 2
    +6
    Сегодня, 10:45
    Эту проблему и не получится решить, пока не освободим перекрытый канал Северский Донец — Донбасс.
    1. Silver99 Звание
      Silver99
      +10
      Сегодня, 10:53
      Эту проблему надо было решать еще в 2022 году когда Россия имела колосальное военное преимущество, а не переводить СВО в спортивное соревнование.
    2. poquello Звание
      poquello
      0
      Сегодня, 11:18
      Цитата: Охотовед 2
      Эту проблему и не получится решить, пока не освободим перекрытый канал Северский Донец — Донбасс.

      понятное дело, но в конкретных случаях выживания городов в режиме ЧС имеется неумение справляться с этими ситуациями. Необходимо направлять усилия на автономность снабжения многоквартирных домов, а центральное снабжение иметь как помощь в проблемных ситуациях -
      "напора хватает максимум до третьего этажа" - твоюжмать! насосы ставьте, баки подключайте, делите снабжение на районное, квартальное и домовое
      1. мусоргский Звание
        мусоргский
        0
        Сегодня, 11:26
        Так чего ты дома то, если знаешь как исправить?
        1. poquello Звание
          poquello
          0
          Сегодня, 11:27
          Цитата: мусоргский
          Так чего ты дома то, если знаешь как исправить?

          я на своём месте работаю,
  2. Валерий Мамай Звание
    Валерий Мамай
    +3
    Сегодня, 10:45
    Как в добрые Советские времена.
    У секретаря обкома КПСС население на встрече спрашивает о нехватке мяса в области.
    Ответ: "Если мяса не будет, я сам приеду!"
    1. Объяснятор Звание
      Объяснятор
      0
      Сегодня, 10:49
      Цитата: Валерий Мамай
      Как в добрые Советские времена.
      У секретаря обкома КПСС население на встрече спрашивает о нехватке мяса в области.
      Ответ: "Если мяса не будет, я сам приеду!"

      На ходу придумал?
    2. poquello Звание
      poquello
      +1
      Сегодня, 11:20
      Цитата: Валерий Мамай
      Как в добрые Советские времена.
      У секретаря обкома КПСС население на встрече спрашивает о нехватке мяса в области.
      Ответ: "Если мяса не будет, я сам приеду!"

      )))))))))))))))))))))))))) +++
  3. Александр Расмухамбетов Звание
    Александр Расмухамбетов
    -1
    Сегодня, 10:49
    Главно сказать,а там хоть трава не расти,обычай такой у нашего призидента.
    1. Andobor Звание
      Andobor
      0
      Сегодня, 10:54
      Цитата: Александр Расмухамбетов
      Главно сказать,а там хоть трава не расти,обычай такой у нашего призидента.

      А ты случайно не в Каклocтане живёшь?
      1. Александр Расмухамбетов Звание
        Александр Расмухамбетов
        +1
        Сегодня, 10:56
        Случайно нет...............
        1. Andobor Звание
          Andobor
          -2
          Сегодня, 10:58
          Цитата: Александр Расмухамбетов
          Случайно нет...............

          А почему разговариваешь как дите каклячье, ЦИПСОта нижнего уровня?
          1. Александр Расмухамбетов Звание
            Александр Расмухамбетов
            0
            Сегодня, 10:59
            А как надо,научи........................
            1. Andobor Звание
              Andobor
              -1
              Сегодня, 11:02
              Цитата: Александр Расмухамбетов
              А как надо,научи........................

              Легко, - кошка бросила котят...........
              1. Александр Расмухамбетов Звание
                Александр Расмухамбетов
                -1
                Сегодня, 11:04
                Не умеешь в воде пердеть не пугай рыбу.
  4. Andobor Звание
    Andobor
    0
    Сегодня, 10:50
    А как её решить без освобождения истока канала, водовод Дон - Донбас объём маленький, местные водохранилища быстро заканчиваются, подземных вод толком нет, коммуникации древние всё гнилые. Хотя трубы по любому менять надо.
  5. ximkim Звание
    ximkim
    +1
    Сегодня, 10:54
    Вице-премьер РФ обозначил меры для устранения водного кризиса в ДНР

    Этот Вп РФ как альбатрос - трубы будут ржавые , качество воды непонятного и стандарта и аварии.
  6. красноярск Звание
    красноярск
    +1
    Сегодня, 11:21
    [/quote]Вице-премьер обозначил меры для устранения водного кризиса в ДНР. Среди них – сокращение потерь воды и строительство новых водоводов. Хуснуллин заявил:

    В программе прописано, какие необходимо построить новые водоводы, обеспечив жителей водой.[quote]

    И для этого Хаснулин приезжал в Донецк? laughing laughing
    1. ROSS 42 Звание
      ROSS 42
      0
      Сегодня, 11:27
      Цитата: красноярск
      И для этого Хаснулин приезжал в Донецк?

      Вы видели его лицо на фотографии? Оно явственно говорит: «Наобещаю семь вёрст до небес, а делать буду то, что велят...»
  7. PMA Звание
    PMA
    0
    Сегодня, 11:21
    В Донбассе еще с времен СССР разведаны значительные запасы подземных вод питьевого качества. Этих запасов достаточно для обеспечения населения по нормам столичных городов. Эта информация доводилась до руководства республик, и постоянно - до Минприроды республики. Но почему-то и руководство республик, и государства игнорируют этот факт, упершись в строительство водоводов длиной сотни километров. Особенно удивляет позиция А. Шебалкова (Минприроды ДНР), который на вопрос - "почему не восстанавливается деятельность геологической службы республики" занимается отговорками - то у него этот вопрос на согласовании (интересно, с кем?), то у него нет людей (а откуда они возьмутся, если отсутствует организация, куда их принимать?), то вообще - "у нас идут боевые действия, до прекращения которых ничего делать не будем"... И в то же время занимается раздачей лицензий частникам, которые не могут по определению заниматься строительством водозаборов для обеспечения крупных потребителей.
  8. Антоний Звание
    Антоний
    +2
    Сегодня, 11:22
    Решение там одно - снова запустить канал. Для этого надо удалить оттуда врага.
  9. Владивосток1969 Звание
    Владивосток1969
    0
    Сегодня, 11:22
    Большим спросом у местного населения пользуется вода, которая продается в автоматах и в продуктовых магазинах. Ее цена – в среднем 4,5 рубля за литр
    5 литров воды в бутыле (питьевой) во Владивостоке стоит 200 руб.40 руб за литр.
    1. Антоний Звание
      Антоний
      0
      Сегодня, 11:32
      Цитата: Владивосток1969
      Большим спросом у местного населения пользуется вода, которая продается в автоматах и в продуктовых магазинах. Ее цена – в среднем 4,5 рубля за литр
      5 литров воды в бутыле (питьевой) во Владивостоке стоит 200 руб.40 руб за литр.

      4,5 рубля, это на разлив из автомата и по скидочному ключу. Без него 5-6 рублей. В магазинах от 110 рублей за 5 литровую баклажку.
  10. Ирек Звание
    Ирек
    -1
    Сегодня, 11:23
    Там надо всех раком поставить, тогда вода мигом появится.
  11. ROSS 42 Звание
    ROSS 42
    -1
    Сегодня, 11:25
    И несмотря на многочисленные совещания и заседания на самом высоком уровне, проблемы с водой на Донбассе решить пока не удается.

    Отправить ответственных и кураторов жить в Донецкую область до решения проблемы - авось «воз» сдвинется с места...