Вице-премьер РФ обозначил меры для устранения водного кризиса в ДНР

В программе прописано, какие необходимо построить новые водоводы, обеспечив жителей водой.

В столицу Донбасса город Донецк прибыл заместитель председателя российского правительства Марат Хуснуллин. Вице-премьер в ходе своего визита подписал с главой ДНР Денисом Пушилиным ряд важных документов.Об этом Хуснуллин написал в своем Telegram-канале, отчитываясь об итогах совещания по социально-экономическому развитию ДНР.Среди прочего, было уделено внимание развитию опорных населенных пунктов и модернизации коммунальных сетей. Помимо этого, на совещании обсуждали исполнение регионального бюджета, восстановление и развитие распределительных сетей.Но самым важным вопросом, который обсуждали чиновники, стало водоснабжение региона.Вице-премьер обозначил меры для устранения водного кризиса в ДНР. Среди них – сокращение потерь воды и строительство новых водоводов. Хуснуллин заявил:Вице-премьер отметил, что в регионе действует две тысячи фильтровальных и насосных станций, а также различных головных сооружений, из которых 77 процентам требуется модернизация. А из 22 тысяч километров магистралей тепло- и водоснабжения и водоотведения более половины нуждаются в замене.Собственно, поднималось много важных и правильных вопросов, принимались важные решения. Но чтобы в домах жителей ДНР появилась вода, замена коммуникаций и устранение утечек радикально вопрос не решат. Самое главное – подвести в регион водоводы достаточной мощности, чтобы было что распределять и улучшать.А на данный момент ситуация с водой в Донецке такая. Подача технической воды в квартиры происходит по графику в среднем в течение трех часов раз в три дня. При этом в многоэтажках напора хватает максимум до третьего этажа. Большим подспорьем стали установленные во дворах пластиковые емкости для технической воды, откуда местные жители ее набирают. Но после морозов практически все они замерзли, несмотря на утепление. Также из-за резкого похолодания в некоторых домах произошло замораживание водопроводов, из-за чего часть жителей были полностью лишены водоснабжения еще с конца прошлого года.Большим спросом у местного населения пользуется вода, которая продается в автоматах и в продуктовых магазинах. Ее цена – в среднем 4,5 рубля за литр.О горячей воде речи нет вообще – ее здесь не видели с 2022 года. Граждане греют ее в ведрах или чайниках. Некоторые покупают большие водонагреватели.И несмотря на многочисленные совещания и заседания на самом высоком уровне, проблемы с водой на Донбассе решить пока не удается.