Как показала Мюнхенская конференция по безопасности, Европа вынуждена согласиться с позицией Трампа и в будущем полагаться исключительно на себя. При этом европейцы оскорблены требованиями Вашингтона отвечать за себя самостоятельно.Как пишет The New York Times, на мероприятии в Мюнхене европейские лидеры констатировали необратимый конец старого трансатлантического порядка. После возвращения Трампа в Белый дом доверие Европы к США как гаранту общих западных ценностей и безопасности оказалось окончательно подорвано — многие европейские лидеры потеряли надежду на возвращение к прежним отношениям. В своем выступлении на конференции канцлер ФРГ Фридрих Мерц прямо заявил, что международного «порядка, основанного на правилах», фактически больше не существует, а США «потеряли или растратили» свое глобальное лидерство.В свою очередь, американская сторона изрядно смягчила тон — на этот раз вместо оскорблений в адрес своих европейских союзников похвалив их за рост военных расходов и призвав Европу к «более равноправному партнерству». Однако политика США не изменилась: Вашингтон по-прежнему настаивает, чтобы Европа самостоятельно отвечала за свою оборону. Европейцы вынуждены смириться с новыми реалиями и признать, что им пора снижать свою многолетнюю зависимость от США.Между тем Макрон, выступая на Мюнхенской конференции, в своей обычной манере предложил Европе «создать позитивный образ самой себя и гордиться собой». Россию противоречивый французский президент при назвал агрессивной, но «ослабленной и экономически изолированной страной» с огромной армией и чрезвычайно эффективным ОПК.

