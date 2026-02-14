Конец старого порядка: США предлагают европейцам полагаться только на себя

Как показала Мюнхенская конференция по безопасности, Европа вынуждена согласиться с позицией Трампа и в будущем полагаться исключительно на себя. При этом европейцы оскорблены требованиями Вашингтона отвечать за себя самостоятельно.

Как пишет The New York Times, на мероприятии в Мюнхене европейские лидеры констатировали необратимый конец старого трансатлантического порядка. После возвращения Трампа в Белый дом доверие Европы к США как гаранту общих западных ценностей и безопасности оказалось окончательно подорвано — многие европейские лидеры потеряли надежду на возвращение к прежним отношениям. В своем выступлении на конференции канцлер ФРГ Фридрих Мерц прямо заявил, что международного «порядка, основанного на правилах», фактически больше не существует, а США «потеряли или растратили» свое глобальное лидерство.



В свою очередь, американская сторона изрядно смягчила тон — на этот раз вместо оскорблений в адрес своих европейских союзников похвалив их за рост военных расходов и призвав Европу к «более равноправному партнерству». Однако политика США не изменилась: Вашингтон по-прежнему настаивает, чтобы Европа самостоятельно отвечала за свою оборону. Европейцы вынуждены смириться с новыми реалиями и признать, что им пора снижать свою многолетнюю зависимость от США.

Между тем Макрон, выступая на Мюнхенской конференции, в своей обычной манере предложил Европе «создать позитивный образ самой себя и гордиться собой». Россию противоречивый французский президент при назвал агрессивной, но «ослабленной и экономически изолированной страной» с огромной армией и чрезвычайно эффективным ОПК.
  1. Охотовед 2 Звание
    Охотовед 2
    +5
    Сегодня, 11:37
    Ну… это радует, Европа без США - военный импотент!
    1. Zoldat_A Звание
      Zoldat_A
      +3
      Сегодня, 12:10
      Цитата: Охотовед 2
      Ну… это радует, Европа без США - военный импотент!

      Это как?... Что, Америка теперь, роняя гамбургеры, НЕ ПОБЕЖИТ Россию ядерными зарядами перепахивать, если ВДРУГ у какой-нибудь Трибалтики или ещё у кого зачешется с Россией повоевать?
      И всё, что писала газета "Правда" про 5-ю статью, оказалось правдой?
      А НАТО что, и в самом деле о деньгах и о контроле над Европой, а вовсе не об обороне Европы?

      Ой-вэй... Как дальше простому нацисту в Европе прожить?...
      1. poquello Звание
        poquello
        +1
        Сегодня, 12:16
        Цитата: Zoldat_A
        Ой-вэй... Как дальше простому нацисту в Европе прожить?...

        а тут ещё русофобы на олимпиаде прокололись, давили давили нашего Гуменника, а в результате победил Михаил Шайдоров ,
        поздравляю казахстанцев с олимпийским золотом в мужском одиночном фигурном катании
        1. советник 2 уровня Звание
          советник 2 уровня
          +4
          Сегодня, 13:49
          Цитата: poquello
          авили давили нашего Гуменника, а в результате победил Михаил Шайдоров ,
          поздравляю казахстанцев с олимпийским золотом в мужском одиночном фигурном катании

          и не меньше тренера, который привел к победе Шайдорова- нашего Алексея Урманова, который доказал, что он не только блестящий фигурист, Олимпийский Чемпион, но и блестящий тренер, что далеко не всегда совпадает...
          1. poquello Звание
            poquello
            +2
            Сегодня, 15:12
            Цитата: советник 2 уровня
            и не меньше тренера, который привел к победе Шайдорова- нашего Алексея Урманова, который доказал, что он не только блестящий фигурист, Олимпийский Чемпион, но и блестящий тренер, что далеко не всегда совпадает...

            так у него и тренер Урманов - вообще класс!
      2. matwey Звание
        matwey
        +4
        Сегодня, 12:30
        Это как?... Что, Америка теперь, роняя гамбургеры, НЕ ПОБЕЖИТ Россию ядерными зарядами перепахивать, если ВДРУГ у какой-нибудь Трибалтики или ещё у кого зачешется с Россией повоевать?
        И всё, что писала газета "Правда" про 5-ю статью, оказалось правдой?

        Не теперь ни раньше. Не ужели там дураки сидят, за просто так в тык получить. Просто шло обогащение сша, за счёт продаж вооружения, вот это и есть 5-ая статья НАТО.
        1. Zoldat_A Звание
          Zoldat_A
          +1
          Сегодня, 12:40
          Цитата: matwey
          Не теперь ни раньше.

          В принципе, я всегда понимал, что ни теперь, ни раньше Америка не побежит за Европу воевать с Россией, рискуя получить небывалый в истории человечества ущерб.
          Я понимал, Вы понимаете.
          Европа не понимала.
          Ну, кто-то что-то такое подозревал, но вслух не говорил.
          Посмотрите - они и сейчас. каждый в меру своей тупости, толкуют про 5-ю статью, про "Евроатлантическое единство".
          А многие из них даже на полном серьёзе представляют, как они начинают войну с Россией, блокируя для России Балтику или захватывая Калининград. "День простоять, да ночь продержаться", а там Америка КАААК жахнет!

          Угу... Жахнет...

          А они ведь, в Европе, до сих пор верят...
          Надеются, что за какую-то Эээсстоооонннию или даже Польшу США согласится ввязаться в войну, рискуя, ну, хотя бы, Нью-Йорком...
      3. tralflot1832 Звание
        tralflot1832
        +4
        Сегодня, 12:56
        Игорь hi ! Сегодня же суббота ,информация на поржать .О европейском единстве .
        " В Рованиеми пьяный гражданин Швеции украл у курьера машину и пытался проехать в Россию через пагранпункт Салла ( кандалакшский район )." Швед приехал во временно закрытый пропуска Салла на воровской машине .Он переполз через закрытые ворота и незамедлительно задержан пограничным патрулем,мужчина объяснил что он хотел в Россию"
        Гражданин Швеции украл машину вместе с находившийся в ней картой.С её помощью он заправлялся в пути .( Северпост )
        Шведский " Штирлиц " как никогда был близок к провалу bully drinks
        1. Zoldat_A Звание
          Zoldat_A
          +3
          Сегодня, 13:19
          Андрей, hi!
          Цитата: tralflot1832
          В Рованиеми пьяный гражданин Швеции украл у курьера машину и пытался проехать в Россию через погранпункт Салла
          По сообщению одного непечатного издания, пожелавшего остаться неназванным, шведа зовут Карл Карлович Пфальц-Цвейбрюкен. В интервью изданию он заявил, что не у всех шведов имеется жгучее желание повоевать с Россией.
          К тому же, в частной беседе с пограничниками, он сообщил, что очень хотел бы жениться и оставить потомство, но в Швеции, ввиду эмансипации и новых, нетрадиционных, семейных ценностей, у него это решительно не получается...
          drinks
    2. ZovSailor Звание
      ZovSailor
      -2
      Сегодня, 12:19
      Охотовед 2
      Сегодня, 11:37
      Ну… это радует, Европа без США - военный импотент!

      hi Это должно настораживать, как и 100 лет назад с приходом к власти Алоизовича.
      Следим за руками гадящего острова, хозяина бидэ ( штаб Фашингтона ), усиливаем раскол и противоречия между врагами российского народа, жёстко отвечаем на все провокации, создаём угрозы неминуемого возмездия матрасникам и мелко бритам, только силой и страхом можно загнать их в стойло.
    3. ТермиНахТер Звание
      ТермиНахТер
      0
      Сегодня, 13:29
      Спасение утопающих - дело рук самих утопающих)))
    4. carpenter Звание
      carpenter
      -1
      Сегодня, 13:59
      Цитата: Охотовед 2
      Ну… это радует, Европа без США - военный импотент!

      80 лет создавали США, этого импотента, Главное, что немец уже не тот , что был в 1941 году.
    5. isv000 Звание
      isv000
      0
      Сегодня, 15:46
      Цитата: Охотовед 2
      Ну… это радует, Европа без США - военный импотент!

      Не факт. Сдуру можно и буй сломать... В Европе ок. 450 млн населения, вполне могут сколотить костяк армии из 2-3 млн, да приложить порядочное количество цветнины с черно*опыми и ЧВК "Украина" - эти полудурки на всё пойдут...
      1. советник 2 уровня Звание
        советник 2 уровня
        +1
        Сегодня, 16:10
        Цитата: isv000
        вполне могут сколотить костяк армии из 2-3 млн

        какой там костяк в 3 млн, у ЕС - ВСЯ армия, всех стран вместе - 1,8 млн, а обычным гражданам на войну идти- нафиг не нужно.. laughing
  2. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    0
    Сегодня, 11:38
    ❝ США предлагают европейцам полагаться только на себя ❞ —

    — «Вы уже взрослые, дальше без папочки» ...
  3. Andobor Звание
    Andobor
    0
    Сегодня, 11:40
    Америка отползает, а Европу придётся застеклять, если не одумаются и капитуляцию не подпишут на российских условиях, чай не "брацкий народ".
  4. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +4
    Сегодня, 11:44
    Эти европейские кровоссы хорошо пристроились ,основные расходы НАТО весело повесели на США .США весело наращиаала госдолг .Европейцы его покупали - и посмеивались ,а это американские лохи ещё и должны нам .Но тут пришёл Трамп и им взгруснулось .Европейцы начали возвращать долги ( итоги 2025 г) .24 млрд $ заплатили за американский CПГ газ и вторым после США 7,2 млрд $ .Вторые не Норвегия, не Алжир, а Россия .УПС.
    1. Ропот 55 Звание
      Ропот 55
      +3
      Сегодня, 11:47
      tralflot1832 hi ,а если придёт очередной "Байден" или "Обама" какова вероятность что всё вернётся на прежние рельсы?
      1. Pharmacist Звание
        Pharmacist
        +4
        Сегодня, 12:07
        Весьма высока. Не только в Штатах, а как у нас слишком много зависит от одного человека. Может страну поднять с колен, а может и развалить.
      2. poquello Звание
        poquello
        -1
        Сегодня, 12:32
        Цитата: Ропот 55
        tralflot1832 hi ,а если придёт очередной "Байден" или "Обама" какова вероятность что всё вернётся на прежние рельсы?

        ИМХО поведение США диктует экономическая ситуация, и что бы Микрон не тявкал экономики стран НАТО сидят в худшей ситуации чем наша. Если заметили, разделение начал ещё самоходный дед, а Трамп лишь доводит до логического состояния, тч США ощипали Европу и бросили
  5. Илия Звание
    Илия
    -1
    Сегодня, 11:48
    Губки надули), фыркают)!
    При этом европейцы оскорблены требованиями Вашингтона отвечать за себя самостоятельно.
  6. alexboguslavski Звание
    alexboguslavski
    +1
    Сегодня, 11:48
    В своем выступлении на конференции канцлер ФРГ Фридрих Мерц прямо заявил, что международного «порядка, основанного на правилах», фактически больше не существует,


    Он сказал - «порядка, основанного на НАШИХ правилах»
  7. Фразах Звание
    Фразах
    +1
    Сегодня, 11:54
    Старушке предлагают тряхнуть стариной, возродить рейх и начать более масштабную войну, благо есть с кем, чтобы заокеанская колония смогла расквитаться с долгами, "помогая" воевать. Украина это легкая разминка. Планы ростовщиков не отличаются оригинальностью.
    1. Zoldat_A Звание
      Zoldat_A
      -2
      Сегодня, 12:27
      Цитата: Фразах
      Старушке предлагают тряхнуть стариной, возродить рейх и начать более масштабную войну, благо есть с кем, чтобы заокеанская колония смогла расквитаться с долгами, "помогая" воевать. Украина это легкая разминка. Планы ростовщиков не отличаются оригинальностью.

      Я. как старый конспиролог, постоянно говорю о "методичке", в которой это всё записано.
      Шаблон, записанный в "методичке". "Тогда получилось - и сейчас получится". Разве это не типичные американские подходы ко всему - от "оранжевых переворотов" до мировых войн? Когда и где они за последние лет 100 изобрели что-то новое, нестандартное? Даже самострелы лепят по одному сценарию...

      А вокруг все только смеются и спрашивают, читал ли я ту "методичку"...
      1. Фразах Звание
        Фразах
        +4
        Сегодня, 12:50
        Смеются те, кто не видит дальше своего носа. На здоровье. К слову, определение России "ослабленной и экономически изолированной страной» с огромной армией и чрезвычайно эффективным ОПК" довольно правдиво. Кроме эффективного ВПК похвастаться нечем. Глобальная финансовая мафия наглядно показала, что мы и где мы. Связались с шулерами и теперь пожинаем плоды. Кому-то смешно, наверное.
  8. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    0
    Сегодня, 12:04
    Цитата: Ропот 55
    tralflot1832 hi ,а если придёт очередной "Байден" или "Обама" какова вероятность что всё вернётся на прежние рельсы?
    Ропот 55
    Трамп работает с энергией революционера - ломать не строить .То что поламает трамп ,демократам это восстановить будет очень трудно .По Европе трамп пусть развится. Он бьёт их по одиночке ,когда они демонстрируют друг другу европейскую солидарность ( в сантиметрах ). wassat
  9. Антоний Звание
    Антоний
    +1
    Сегодня, 12:05
    Пока это слова только. Америка и Украину уже 100 раз бросила, только по факту ничего не изменилось. Помогают как и ранее.
  10. ROSS 42 Звание
    ROSS 42
    -1
    Сегодня, 12:08
    Конец старого порядка: США предлагают европейцам полагаться только на себя

    Не верю ни одному слову...Так говорят, когда не удалось чего-то добиться сходу...
    Никакого порядка в мире не было, было однополярное мироустройство...
  11. yo-yo Звание
    yo-yo
    +2
    Сегодня, 12:09
    Пришли США, разворошили европейское осиновое гнездо, бросили и ушли. Живите, как хотите !!
  12. Fangaro Звание
    Fangaro
    +1
    Сегодня, 12:16
    Комментируя заголовок...

    Ещё бы в нашей стране официально опубликовать, что не стоит избирателям полагаться на избираемых. И сбор налогов происходит в интересах государства, а не в интересах налогоплательщиков.
  13. Младший рядовой Звание
    Младший рядовой
    +2
    Сегодня, 12:58
    При этом европейцы оскорблены требованиями Вашингтона отвечать за себя самостоятельно.
    Когда начали покупать втридорога американские газики никто в ЕС не оскорбился. Пока есть что с Европы стрясти, ее будут трясти. И никто не дернется.
  14. faterdom Звание
    faterdom
    0
    Сегодня, 13:15
    Европейцы так и не поняли, кто они на этом званом ужине.
  15. faterdom Звание
    faterdom
    -1
    Сегодня, 14:25
    А вот пусть "Чучхе" изучают теперь. Смеялись над КНДР? Ну-ну...
  16. Schneeberg Звание
    Schneeberg
    0
    Сегодня, 16:41
    Цитата: carpenter
    Главное, что немец уже не тот
    Да и остались ещё ли там немцы?