Соломинка для утопающего: МВФ впервые смягчил условия кредитования Украины

Сейчас никаких prior actions (предварительных условий) для получения кредита нет. Ожидаем, что на следующее заседание совета директоров МВФ в конце февраля будет вынесен вопрос Украины.

Министерства финансов и обороны работают над уточнением оборонных и бюджетных потребностей. После финализации эти расчеты будут переданы партнерам, что позволит начать финансирование уже с апреля. Это особенно важно для обеспечения оборонных и критических бюджетных расходов.