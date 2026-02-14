Соломинка для утопающего: МВФ впервые смягчил условия кредитования Украины
Международный валютный фонд пошел на беспрецедентный шаг и впервые в истории взаимодействия с Киевом отменил ряд требований, заявленных обязательными для предоставления очередного кредитного транша в размере 8,1 млрд долларов. Об этом сообщила премьер-министр Украины Юлия Свириденко на очередном брифинге.
Речь идет о требованиях по введению НДС для ФЛП (аналог индивидуальных предпринимателей в РФ), пошлин на посылки, налога для цифровых-платформ и военного сбора.
По словам главы украинского кабмина, изменить условия для получения программы удалось в результате переговоров с МВФ. В середине января глава фонда Кристалина Георгиева посетила Киев, где встретилась с Зеленским и Свириденко. По договоренности с МВФ, все четыре предварительных требования для открытия кредитной линии должны быть выполнены после утверждения советом директоров фонда новой программы.
Отмена prior actions дает возможность Совету директоров фонда принять решение по кредитованию Украины на одном из ближайших заседаний. В результате, через несколько дней после такого решения, Украине может быть выделен первый транш кредитной программы. По словам Свириденко, он ожидается в размере 1,5 млрд долларов.
Также новая программа дает возможность ЕС выделить кредит на 90 млрд евро на 2026-2027 годы. По словам Свириденко, Украина надеется, что в 2026 году из этой суммы можно будет получить 60 млрд евро. Из них €15 млрд для бюджета и €45 млрд на военные нужды. В 2027 году ожидается выделение остальных 30 миллиардов евро: €15 млрд — на бюджет, а €15 млрд — на военные нужды.
Премьер-министр Украины:
Как отметила Свириденко, все налоговые и таможенные изменения, которые выведены из категории предварительных требований, станут структурными маяками, которые надо будет выполнить для следующего утверждения МВФ программы кредитования. Для этого законопроекты «О цифровых платформах», налогообложении посылок, продлении действия 5% военного сбора, а также введении НДС для ФЛП, объединят в один крупный законопроект.
По словам Свириденко, МВФ согласился смягчить условия получения нового кредита из-за существенных изменений ситуации на Украине в результате обстрелов энергетики. В ходе визита главы МВФ в Киев ей устроили экскурсию по разрушенным в результате ударов ВС РФ энергетическим объектам. Это произвело на Георгиеву «сильное впечатление», рассказал украинским журналистам один из чиновников правительства.
Ранее «Военное обозрение» писало, почему режиму Зеленского «выгодны» дальнейшие удары по украинской энергетике, которые ВСУ провоцируют атаками по территории России. Вот и еще одно подтверждение этой версии.
Впрочем, оба кредита, от ЕС и МВФ, — это, скорее, «соломинка для утопающего». Дефицит украинского бюджета на текущий год утвержден в размере чуть менее 2 трлн гривен (около $47 млрд), и, скорее всего, это не окончательная цифра. Госдолг на конец прошлого года перевалил за 200 миллиардов долларов. Кредит МВФ в основном пойдет на погашение ранее выданных фондом займов.
Информация