По делу о хищениях арестована экс-директор концерна «Калашников»

Замоскворецкий суд Москвы в рамках уголовного дела о злоупотреблениях и масштабных хищениях при выполнении гособоронзаказа арестовал бывшего директора по закупкам и логистике концерна «Калашников» Ксению Гращенкову. Уголовное дело было возбуждено в ноябре 2025 года. По версии следствия, представители одного из подрядчиков закупили в Китае детали «заведомо ниже сумм, установленных договорами подряда». Часть деталей они поставили концерну.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на источники в правоохранительных органах, бывшему директору концерна предъявлено обвинение в злоупотреблении полномочиями. По информации следствия, при выполнении гособоронзаказа Гращенкова незаконно завладела значительными средствами. В настоящее время Гращенкова находится в одном из следственных изоляторов Москвы. Санкция статьи, повлекшей тяжкие последствия, предусматривает наказание от 5 до 10 лет лишения свободы.



Ранее сообщалось, что экс-начальник вещевого управления Минобороны Демчик за получение взятки в крупном размере приговорен к семи годам колонии. Следствием установлено, что за вознаграждение в размере одного миллиона рублей через госконтракты продвигал интересы АО «Княгининская швейная фабрика». Только в 2017 году было заключено более 20 контрактов на сумму более 500 миллионов рублей. Пользуясь своим служебным положением, Демчик обеспечивал легкую приемку Минобороны продукции фабрики.
  1. Nexcom Звание
    Nexcom
    +19
    Сегодня, 13:07
    ..ну и коментировать то нечего. как воровали - так и не стесняются от слова "совсем".

    зы да-да, я помню - главное "не сгущать краски" (с)...

    зы четвертной ей с конфискацией всего, а не 10 надо было вкрутить...
    1. ser-pov Звание
      ser-pov
      +17
      Сегодня, 13:13
      Давно надо было выйти из этого моратория на смертную казнь и всех коррупционеров и диверсантов, вредителей к стенке ставить, но мы же не такие...
      1. Nexcom Звание
        Nexcom
        +20
        Сегодня, 13:14
        ...сидельцы в Думе такое не разрешат - Вы что, как они позволят себя и своих к стенке ставить?
        1. ser-pov Звание
          ser-pov
          +20
          Сегодня, 13:18
          Чистить надо Думу уже давно, особенно от любителей мигрантов и других любителей на шее народа сидеть. Надеюсь новые выборы что-то изменят... Хотя.. За единороссов точно голосовать не буду.
          1. Сергей3 Звание
            Сергей3
            +2
            Сегодня, 13:56
            Чистить надо с начало не думу, а головы простых людей, чтоб думать научились. Не забывайте простую истину, проверенную веками: народом правят те, кого этот народ заслуживает.
            1. Aken Звание
              Aken
              +8
              Сегодня, 14:26
              Помилуйте, все же знают, что депутаты занимают свои кресла вовсе не потому, что за них народ проголосовал.
              1. Сергей3 Звание
                Сергей3
                -9
                Сегодня, 14:27
                А вы лично спрашивали окружающих, за кого голосовали они?
                1. Aken Звание
                  Aken
                  +5
                  Сегодня, 15:02
                  Во-первых спрашивал.
                  Во-вторых, те кто голосовал на ЕР стесняются об этом говорить.
                  В третьих в моём райцентре ради красивого отчёта создали полуподпольный участок для голосования, куда автобусами привозили людей снятых ради этого со смены. На этом участке заранее не озаботились обеспечением правильного подсчёта. В результате работяги прокатили ЕР с разгромным счётом. Как же потом губер визжал!
          2. Incvizitor Звание
            Incvizitor
            +5
            Сегодня, 13:58
            Было бы ещё за кого, я за ЛДПР обычно голосовал но без Жириновского оно не то.
            1. Ivan№One Звание
              Ivan№One
              0
              Сегодня, 18:48
              Лд пр сейчас идёт строго в нужном форваторе, без всяких шагов вправо-влево
          3. alexandreII Звание
            alexandreII
            +3
            Сегодня, 15:19
            ser-pov
            (Сергей)


            Так братцы как ее можно то Думу чистить, если вы избираете думу? Парадокс однако...
        2. роман66 Звание
          роман66
          0
          Сегодня, 15:06
          А где начало того конца, которым оканчивается начало?
          1. Nexcom Звание
            Nexcom
            0
            Сегодня, 16:08
            там же где и а что было первым - яйцо или курица? wink
        3. Аркадий007 Звание
          Аркадий007
          +7
          Сегодня, 15:20
          Практически каждый день новости о том, что у народа украли несколько миллиардов.
          И всё нормально в стране, никто даже этого не замечает.
          Непонятно только почему на лечение детям постоянно собирают какие-то крохи со всей страны, если сворованное даже сосчитать не могут, только примерно.
          1. Nexcom Звание
            Nexcom
            +3
            Сегодня, 16:09
            а не только детям собирают - у нас опять собирали бойцам помощь
            1. Аркадий007 Звание
              Аркадий007
              +1
              Сегодня, 17:33
              У нас так чат полковой есть, где ежемесячно идут отчисления с пенсии, сыновьям наших ветеранов на передовой.
              1. Nexcom Звание
                Nexcom
                +2
                Сегодня, 17:35
                ну это нормально если так. у нас вот через три месяца опять объявили сбор средств. и это хорошо что собирают. люди несут что могут по списку. в прошлый раз медицина, гигиена, термобельё. сейчас уже электронные компоненты по списку.
      2. isv000 Звание
        isv000
        +5
        Сегодня, 13:20
        Цитата: ser-pov
        Давно надо было выйти из этого моратория на смертную казнь и всех коррупционеров и диверсантов, вредителей к стенке ставить, но мы же не такие...

        Нужно Батьку на концессию приглашать - у него производство зелёнки не останавливалось...
      3. красноярск Звание
        красноярск
        +2
        Сегодня, 15:41
        Цитата: ser-pov
        но мы же не такие...

        Дело не этом. Дело в законодателях. Это они, не отменяя закон о моратории на смертную казнь, стелят себе соломки на случай если.....
        А надо бы, особенно во время когда страна напрягает все сил в борьбе с нацизмом на Окраине. И обязательная конфискация всего "заработанного непосильным трудом", вне зависимости какие суммы суд считает доказанными, 100 руб. или лимон. Есть коррупция, казнокрадство, пожалуйте на эшафот.
        Нас уверяют, что коррупция непобедима, может и так, но ВМСЗ (высшая мера социальной защиты) намного снизит ее проявления.
        1. ser-pov Звание
          ser-pov
          +2
          Сегодня, 15:45
          Тут всё просто, получается что ОПГ с улиц 90-годов переехали в теплые кабинеты.
    2. ergh081 Звание
      ergh081
      +9
      Сегодня, 13:43
      А почему воруют, а им всё по фиг? А, не страшно. Таких надо вешать, не то что за шею, а за другие места (я - про мужчин). А тут Т. Иванову отменяют конфискацию. Ну не будет из такого подхода к врагам во время войны ничего
    3. Монтесума Звание
      Монтесума
      +7
      Сегодня, 14:00
      Цитата: Nexcom
      ну и коментировать то нечего. как воровали - так и не стесняются от слова "совсем"

      Просто поразительное явление - неужели никого не останавливают бесконечные сообщения об арестах? Или каждый последующий охотник за денежными знаками считает, что он самый ушлый и никогда не попадётся? request
      Цитата: Nexcom
      зы да-да, я помню - главное "не сгущать краски" (с)

      Признаться, самому хочется написать что-нибудь ядовитое. negative
      Цитата: Nexcom
      зы четвертной ей с конфискацией всего, а не 10 надо было вкрутить..

      Поддерживаю, все преступления связанные с безопасностью государства и обороноспособностью, рассматривать в особом порядке и наказания определять по максимуму. Такое имя опозорила эта стерва!
      1. Стас1973 Звание
        Стас1973
        +4
        Сегодня, 14:30
        Еще Суворов писал/говорил, не знаю, при нем не жил. "Каждого интенданта, через пять лет нужно вешать" цитата близкая к тексту. Вывод делайте сами. Про наших депутатов - тоже самое, что и интендамтами
        1. Стас1973 Звание
          Стас1973
          +1
          Сегодня, 14:33
          С другой стороны, Сталин сказал - "Гинденбургов у нас нет" цитата или придумка. Играет наш ВВП теми картами, что есть
          1. роман66 Звание
            роман66
            +5
            Сегодня, 15:09
            За столько лет колоду не поменять?????
            1. Nexcom Звание
              Nexcom
              0
              Сегодня, 16:54
              Роман, крапленая колода кормит - и нафига её, кормилицу, менять?? laughing Вы ещё на одну зарплату им жить предложите (и отнюдь не медианную).....

              зы тут же в шатуны скрепов запишут и оформят....
      2. Ныробский Звание
        Ныробский
        +5
        Сегодня, 14:41
        Цитата: Монтесума
        Поддерживаю, все преступления связанные с безопасностью государства и обороноспособностью, рассматривать в особом порядке и наказания определять по максимуму. Такое имя опозорила эта стерва!

        Всё верно. Вор должен сидеть в тюрьме, а вор, который во время войны нажился на государственном контракте - расстрелян. Без вариантов.
      3. Nexcom Звание
        Nexcom
        +3
        Сегодня, 14:58
        Александр, моё Вам hi
        Я не на Ваш тогдашний коментарий съязвил. Я про другое и Вы наверно понимаете про что. Но сами же согласились - вот уже стрелять их хочется, а не язвить.... И самое то что поганое - воруют с Гос.Оборон.Заказа... В моём старом понимании - это святое.
      4. роман66 Звание
        роман66
        +3
        Сегодня, 15:08
        Или каждый последующий охотник за денежными знаками считает, что он самый ушлый и никогда не попадётся?

        Нет, он думает, что его " Крыша" его прикроет. И Шойгу тому примером
        1. Nexcom Звание
          Nexcom
          0
          Сегодня, 17:00
          ..этот "товарищ" из "своих" и его не скинут. сливают рыбёшку по-мельче или совсем офнаревших и не по чину зажиревших. формально - всё "красиво". садят, наказывают и всё такое...
      5. kit88 Звание
        kit88
        0
        Сегодня, 22:25
        Цитата: Монтесума
        рассматривать в особом порядке

        Я понимаю, что Вы это не специально. laughing
        Но.
        УПК РФ. Раздел X. Особый порядок судебного разбирательства
        Согласно нашему законодательству при "особом порядке" сроки вполовину меньше дают.
        А любой сиделец, адвокат или полицейский, знает, что такое "особый порядок".
    4. awdrgy Звание
      awdrgy
      0
      Сегодня, 18:41
      Нашалники всякие замы. Потом читаешь биографию- ни дня руками не работали. Начинаешь копать- мама,папа,брат,сват подтолкнули. Знаний- ноль,на уровне секретаря( документы оформить), но зато умеют делиться
  2. Лиза Кернер-Тимошенко Звание
    Лиза Кернер-Тимошенко
    +11
    Сегодня, 13:08
    Что это там у этих воров в голове??? Ведь недавно и арестовали еще три генерала, у одного даже недвижимость в Дубае и в Лондоне. А у другого были несколько паспортов, в том числе и гейропейский и авиабилетв Гейропу...
    К стенке всех! Ведь это же не просто "сво", а война против России!!!!!
    1. Владимир М Звание
      Владимир М
      +6
      Сегодня, 13:24
      Арест это ещё ни о чем и не говорит.
      Вон тимурке который иванов уже потихоньку имущество возвращают.
      Так скоро и "отмоют", может даже и через СВО...
      1. Лиза Кернер-Тимошенко Звание
        Лиза Кернер-Тимошенко
        +5
        Сегодня, 13:44
        Честно, для меня это загадка, сколько высокопоставленные офицеры воры и предатели am
        Ребята на фронте погибают, а ВВП щадит этих преступников!
        Пора новый 37 год!!!!
        1. Владимир М Звание
          Владимир М
          +7
          Сегодня, 13:53
          У нас так так система построена, дорвался до власти - воруй как не в себя. Кого-то конечно сажают, но на минимальные сроки. Есть ещё и "жены Цезаря, которые вне подозрений".
        2. Fluk54 Звание
          Fluk54
          +1
          Сегодня, 14:17
          И кто будет рулить новым 37-ым? ВВП? Блин, даже думать в эту сторону не хочу
          1. Лиза Кернер-Тимошенко Звание
            Лиза Кернер-Тимошенко
            +1
            Сегодня, 16:29
            ВВП - никак, он же как и его друг, тувинский охотник, в свои годы все эти крышует.
            А Вы разве думаете, что этот тувинский охотник ничего не наворовал???? am
            Пока не вижу в России человека, как И.В.Сталина!!!
      2. ROSS 42 Звание
        ROSS 42
        +7
        Сегодня, 13:52
        Цитата: Владимир М
        Так скоро и "отмоют", может даже и через СВО...

        Вы Сердюкова с его пассией вспомните - состоявшийся эпизод. Не могу назвать, как это именуется в чистом виде...
  3. Saler Звание
    Saler
    +6
    Сегодня, 13:09
    Хорошая новость, что начали чаще следить и наказывать за взятки в госзакупках.
    Надеюсь, это будет хорошим уроком для последователей. wink
    1. УАЗ 452 Звание
      УАЗ 452
      +1
      Сегодня, 14:02
      Вот только вопрос: наказывают того, кто много взял (я не верю в существование тех, кто вообще не берёт), либо взял не так много, но не поделился с вышестоящими?
  4. Дилетант Звание
    Дилетант
    +11
    Сегодня, 13:09
    После того, как аппеляционный суд вернул Тимуру Иванову (бывшему заму Шойгу) дом с земельным участком на Рублевке, правда пока не отпустив его на волю, но "еще не вечер", все эти "аресты" - попытка выпустить пар в свисток.
    1. Nexcom Звание
      Nexcom
      +6
      Сегодня, 13:11
      ...дык и Филя-румын выиграл дело о захваченной акватории и пирсе. Хапанул и это фактически закрепили. "Румын" ртом в перьях..
  5. Appraiser Звание
    Appraiser
    +6
    Сегодня, 13:10
    Пилить будут бюджет "оные лица" до тех пор пока государство кардинально не изменит УК РФ в сторону жесткости в плоть до высшей меры. У нас сейчас и так остались крохи государственной собственности после "приватизации" "рыжего управленца". soldier
    1. Zoldat_A Звание
      Zoldat_A
      +5
      Сегодня, 13:26
      Цитата: Appraiser
      У нас сейчас и так остались крохи государственной собственности после "приватизации" "рыжего управленца".

      Зато "птенцов гнезда экономиста из Дублина" у нас осталось навалом.
      Дустом вывести не получается. Может быть, пулемёты помогли бы?...
      1. УАЗ 452 Звание
        УАЗ 452
        +6
        Сегодня, 14:05
        В нынешней ситуации эти пулемёты будут работать по тем, кто смеет называть воров ворами. Ибо расстрельные списки имеют право формировать как раз те, кто, если бы не сложившаяся практика избирательного (ОЧЕНЬ избирательного) правоприменения, должен был бы занимать в этих списках первые строчки.
    2. ROSS 42 Звание
      ROSS 42
      +3
      Сегодня, 13:54
      Цитата: Appraiser
      Пилить будут бюджет "оные лица" до тех пор пока государство кардинально не изменит УК РФ в сторону жесткости в плоть до высшей меры.

      Пока власть не станет народной, а не буржуйской...
      1. УАЗ 452 Звание
        УАЗ 452
        +4
        Сегодня, 14:09
        Народной власть может стать максимум на одно поколение, уже через 2-3 десятилетия произойдёт то же, что и во времена последних советских десятилетий - клановость, семейственность, непотизм, блокировка социальных лифтов, формирование касты неприкасаемых...
        1. Fluk54 Звание
          Fluk54
          +4
          Сегодня, 14:23
          Наверное , вы правы. Опыт СССР наглядно это показал. Бухарин уже в 30-х написал книжку "Железная когорта" , где отстаивал право "старых революционеров" на особые условия. Вряд ли что измениться в современной России в случае новой "народной власти".
        2. ROSS 42 Звание
          ROSS 42
          +4
          Сегодня, 14:37
          Цитата: УАЗ 452
          Народной власть может стать максимум на одно поколение

          Если не нарушать принцип сменяемости власти (не более двух сроков), не менять законы о выборах и ограничивать возраст пребывания в высших эшелонах (чтобы человек спокойно дожил до пенсии и ему осталось время нянчить внуков lol ), а ещё в законах указать высокую ответственность за коррупцию и предательство, а также лишать близких родственников провинившегося занимать руководящие посты, обратить внимание на вопросы полной и частичной конфискации, то чего-то достичь можно...А в стоячей воде даже речка может стать болотом...
          1. nazgul-ishe Звание
            nazgul-ishe
            +1
            Сегодня, 14:45
            Потягаетесь на свято наворованное? А в болотных "ОКНАХ" знаете какие "КАРАСИ " водятся?
  6. Александр Х Звание
    Александр Х
    +8
    Сегодня, 13:11
    Воры! И предатели России! Таким не 5 лет давать нужно и выйдут по УДО через 2,5 года, а с учетом пребывания в СИЗО- через годик отсидки. Их к стенке и расстрелять, ибо вред нанесен обороноспособности России.
    Только вчера обсуждали новые системы связи и сетовали, почему так поздно они в России появляются. Но при этом имеется уже осужденные за мошенничество при приобретении систем связи генерал, который запросто мог тормозить разработку новых систем в угоду своим интересам призакупке китайских раций... С этой стороны его преступления не рассматривались... А надо бы
  7. nazgul-ishe Звание
    nazgul-ishe
    +1
    Сегодня, 13:15
    Наконец то поймали супостатов! Теперь всё пойдёт по плану.
    2. isv000 Звание
      isv000
      +4
      Сегодня, 13:25
      Цитата: nazgul-ishe
      Наконец то поймали супостатов! Теперь всё пойдёт по плану.

      Ой ли... От перемены слагаемых сумма не меняется. Ломать надо систему, причём активно применять методы сталинских чисток но с китайским акцентом. Если всякий кто на логистике и снабжении сидит будет знать про чёрный воронок то и соблазнов у него будет меньше.
      1. свой1970 Звание
        свой1970
        -5
        Сегодня, 13:45
        Цитата: isv000
        Ломать надо систему, причём активно применять методы сталинских чисток но с китайским акцентом. Если всякий кто на логистике и снабжении сидит будет знать про чёрный воронок то и соблазнов у него будет меньше.

        О да..,
        980 000 дел коррупционной направленности возбуждено в Китае за 2025 - при 7 млн госслужащих.
        На каждого 7го.
        Они видать про "черный воронок" не слышали- хапают ртом и попой соблазны
      2. nazgul-ishe Звание
        nazgul-ishe
        0
        Сегодня, 14:18
        Если сломать систему"НИППЕЛЬ" туда дуй от туда ... ,список Фореста тоже сломается.
        1. isv000 Звание
          isv000
          +1
          Сегодня, 14:28
          Цитата: nazgul-ishe
          Если сломать систему"НИППЕЛЬ" туда дуй от туда ... ,список Фореста тоже сломается.

          А не надо было садится в этот самолёт!
          1. nazgul-ishe Звание
            nazgul-ishe
            0
            Сегодня, 14:36
            Жаль но рейс только один,или -или. Но мы же своих не бросаем.
  8. Пауль Зиберт Звание
    Пауль Зиберт
    +5
    Сегодня, 13:15
    "Если меня разбудить через сто лет и спросить что происходит в России, я буду знать точный ответ - пьют и воруют!"
    Фразу приписывают Салтыкову-Щедрину...
    Смысл её понятен.
    С годами пить стали меньше.
    Зато воровство продолжает цвести буйным цветом...
    1. seamen2 Звание
      seamen2
      +2
      Сегодня, 14:12
      *Для того чтобы воровать с успехом, нужно обладать только проворством и жадностью. Жадность в особенности необходима, потому что за малую кражу можно попасть под суд.*
  9. андрей мартов Звание
    андрей мартов
    +6
    Сегодня, 13:21
    Отчего бы не пригласить в Москву судей из КНДР,чтоб они дали мастер -класс московским судьям,так сказать поделились бы своим опытом судейства с московскими судьями . . . hi
    1. Младший рядовой Звание
      Младший рядовой
      +2
      Сегодня, 13:25
      Да Вы что такое предлагаете? Тюрем не хватит.
      1. ROSS 42 Звание
        ROSS 42
        +1
        Сегодня, 13:59
        Цитата: Младший рядовой
        Да Вы что такое предлагаете? Тюрем не хватит.

        Хватит...Эти там долго не заживутся...
  10. Foggy Dew Звание
    Foggy Dew
    -1
    Сегодня, 13:25
    Ой, да там еще чистить и чистить. Считайте только в 10-х годах переломили ситуацию, при которых все движение средств шло через олигархов. Переломили, то есть даже близко не вычистили. Главное, что не останавливаются.
    И тут кстати хорошо, что теперь фиг чего за бугор скинешь)
  11. Konnick Звание
    Konnick
    +4
    Сегодня, 13:32
    Почему в нашей стране всё делается по блату или через.....
    Эта Гращенкова такой незаменимый специалист по оборонной прлмышленности? Или просто кому'-то понравилась ее фигура и мордашка?
  12. Monster_Fat Звание
    Monster_Fat
    +8
    Сегодня, 13:35
    По делу о хищениях арестована экс-директор концерна «Калашников»

    Как неожиданно, как неожиданно...И как, такое могло случиться? Сколько тут писалось о том, что концерн "Калашников" вне всяких подозрений- стоит на страже рубежей страны и тут на тебе- такое... Не верю. Не иначе, как украинская провокация или опять "англичанка гадит"... winked
    1. ROSS 42 Звание
      ROSS 42
      +3
      Сегодня, 14:02
      Цитата: Monster_Fat
      Сколько тут писалось о том, что концерн "Калашников" вне всяких подозрений - стоит на страже рубежей страны и тут на тебе- такое...

      Это Михаил Тимофеевич Калашников вне всяких подозрений - стоял на страже рубежей страны, а ворьё бессовестным образом прикрылось его именем...
  13. дон_Рэба Звание
    дон_Рэба
    +5
    Сегодня, 13:50
    Вот журналюги fool
    1.хотя б отчечсво «арестованной» сообщали, а то Ксений Гращенковых на Руси поди с пару тыщ будет.
    2. Не сейчас её арестовали, а ещё 18.12.2025 (77RS0007-02-2025-021525-58). Сейчас лишь апелляция оставила без изменения первую инстанцию.
    3. Меня терзают смутные сомнения … не КСЕНИЯ ВАЛЕРЬЕВНА ГРАЩЕНКОВА (успешная женщина-лидер) ли это?

    финалист премии "Женщины-Лидеры 2025"
    1. seamen2 Звание
      seamen2
      +3
      Сегодня, 14:22
      после *адмирала Шевцовой* стоит ли удивляться..
      1. g_ae Звание
        g_ae
        +6
        Сегодня, 14:27
        Столько наград на сиське! Интересно, каким образом она их заслужила и за что?! Гусары, молчать! Зарублю!
        А Тимуру Иванову уже часть честно украденного имущества возвращают. А генерал Попов как сидел с максимальным сроком, так и сидит. Страна чудес, однако.
        1. Nexcom Звание
          Nexcom
          +1
          Сегодня, 18:28
          ..ну просто кому-то очень нравится иметь женщину в форме и погонах - фетиш....
  14. советник 2 уровня Звание
    советник 2 уровня
    +5
    Сегодня, 13:56
    что интересно, есть такой Криворучко в МО, племянник одного "хорошего человека", который тогда (в момент хищений) был главным в Калашникове, а потом замом Шойгу отвечающим за закупки ВиВТ.. в итоге всех вокруг сажают, снимают, а он так зам министра обороны остается.. как он умудряется в таких реалиях? молодец, видно очень хороший человек, не имеющий к расхитителям никакого отношения- не зря же, еще будучи студентом- был уже директором вертолетного завода!
    1. дон_Рэба Звание
      дон_Рэба
      +1
      Сегодня, 14:53
      Цитата: советник 2 уровня
      что интересно, есть такой Криворучко в МО

      Присказка раньше бродила по просторам рунета:
      «Лада не едет, заклинил калаш… в руководство пришёл «известного человека» племяшь»…
      В чебурнете все зачищено.
      А ведь если посмотреть:
      В июне 2018 указом президента он был назначен заместителем министра Министерства Обороны. До этого он занимал руководящие должности на заводах и концернах, причастных к авиастроению и аэрохозяйству.

      После высокого назначения в его компетенции оказались такие вопросы, как:
      · военно-техническое обеспечение ВС РФ;
      · планирование развития вооружения и техники;
      · контроль за исполнением гособоронзаказов.
  15. faterdom Звание
    faterdom
    +3
    Сегодня, 14:20
    представители одного из подрядчиков закупили в Китае детали «заведомо ниже сумм, установленных договорами подряда». Часть деталей они поставили концерну.

    Пять раз медленно прочитал, признаюсь ничего не понял, хотя статьи УК знаю вроде как неплохо.
    Китай вдруг стал филантропией заниматься, талантливый коммивояжер после третьей бутылки водки смог цену сбить у поставщика, или те, кто заключал договор подряда, включая всяких юристов-экономистов заложили завышенную на момент договора цену на детальки в рамках тендера- "конкурса" и все, включая заказчика от МО в лице его доблестных представителей согласились?
    Тогда виновны все до единого в данной цепочке, все помогали разводить и дерибанить бюджетные деньги, и директор по коммерции (логистике и закупкам, как указано) лишь звено, которое обязано снижать расходы и повышать прибыльность предприятия! Если она смогла добиться снижения цен от поставщика, и разницу схомячила себе лично - тут как посмотреть, каковы ее права и полномочия в иерархии предприятия, включая раздел "вознаграждения".
    А если сэкономленные деньги пошли на развитие ее концерна, либо даже фирмы-подрядчика -то в чем урон и кому?
    Зачастую за такими "следственными действиями" с такими кривыми формулировками может крыться либо эксцесс дуболома-исполнителя (как в случае с учителем Поносовым, оснастившим родную сельскую школу в нулевые годы пиратской виндой, и за это осужденным), либо, что еще хуже, помехи в работе концерну Калашников по чьему-то заказу.
    Так что, у меня такие кривые формулировки обвинения вызывают очень большие сомнения, что там все чисто. Так же, как не могу я, хоть тресни, вообразить генерала Попова в промежутках между отражениями атак под Работино ворующим металлолом. Вот не верю!
  16. g_ae Звание
    g_ae
    0
    Сегодня, 14:24
    Альтернативно эффективные менеджеры Владимира Владимировича такие. Эффективные.
  17. Андрей Гладких Звание
    Андрей Гладких
    -2
    Сегодня, 14:46
    Удивляет как дёшево продаются эти люди. На один миллион рублей даже машину нормальную не купить (только продукцию Автоваза).И ведь считают возможным рисковать всей своей дальнейшей жизнью. Я даже не про моральные качества (с этим всё понятно), я про умственные.
  18. Fangaro Звание
    Fangaro
    +2
    Сегодня, 14:54
    ...По версии следствия, представители одного из подрядчиков закупили в Китае детали «заведомо ниже сумм, установленных договорами подряда»..

    Удивительное дело!!!
    У нас рыночная экономика.
    Заключили договор между хара-бара-бараньи попы и МО.
    Договор считается выполненным. И хара-бара и МО подписали приемку.
    А потом приходит СК. И оказывается все не так, не там, не по тем деньгам, и не тому договор был отдан.
  19. Fangaro Звание
    Fangaro
    0
    Сегодня, 14:55
    Цитата: g_ae
    Альтернативно эффективные менеджеры Владимира Владимировича такие. Эффективные.


    Каждый, искренне в это верю, старается сделать / выше / сильнее
  20. Самоед Звание
    Самоед
    +2
    Сегодня, 15:03
    Пара выводов.
    1. Среди ближайшего окружения верхней власти РФ- воры и взяточники. Т.е., власть продуцирует наглых сволочей, тупых и жадных. Т.е., врагам России надо молиться на существующую в России власть, во главе с Путиным.И эти атаки на "режим Путина" со стороны Запада, я бы даже предположил, что их "путинизм" оплачивает.
    2. Но, по части позиций, Россия "имеет" Запад. Т.е., на Западе, власть ещё более тупее и вороватее, чем в России.
    Разумеется, это не ко всем чиновникам России относится.ИМХО.
    1. дон_Рэба Звание
      дон_Рэба
      0
      Сегодня, 17:25
      Цитата: Самоед
      Т.е., на Западе, власть ещё более тупее и вороватее, чем в России.

      На западе воруют более интелегентнее:
      1. С каждого € выделяемого Украине до 3% получают банки, вкл корреспондирующий во Франции
      2. ~30% ворует 95 квартал
      3. Из п.2 до 40% возвращается европейской бюрократии, принявшей решение отдать 1€, взятого из налогов европейского белого индивида.
  21. МятныйПряник Звание
    МятныйПряник
    +1
    Сегодня, 15:11
    А я то думаю, откуда у людей сотни миллионов на квартиры в Москве и особняки в Подмосковье, а ещё на сдачу три-четыре люксовых автомобиля. Так вот откуда. Почему так мало, почему не миллиард. request
    1. дон_Рэба Звание
      дон_Рэба
      +1
      Сегодня, 17:29
      Уж 30 лет воют: введите к декларации о доходах обязательную декларацию о расходах.
      Как минимум для чинуш, друзей Оушена, и их родни до 12 колена.
      Все просто:
      1.доход
      2. НДФЛФ и социалка с п.1. (Все уже в ФНС за 23 года есть)
      3. Расход (ролс-ройсы, квартиры, особняки)
      1-2-3- покушать/одеться/коммуналка=Х.
      Дебет-кредит=сальдо.
      Уверяю: при таком подходе Тумурка Иванов не мог бы на завтрак, публично, в русском отеле тратить по 70000₽-127000₽ за утро.
      Может и не воровал тогда б
  22. Дедок Звание
    Дедок
    +1
    Сегодня, 16:36
    бывшего директора по закупкам и логистике концерна «Калашников» Ксению Гращенкову. Уголовное дело было возбуждено в ноябре 2025 года. По версии следствия, представители одного из подрядчиков закупили в Китае детали «заведомо ниже сумм, установленных договорами подряда». Часть деталей они поставили концерну.

    не понял, причем здесь АО и директор по закупкам...
    описана существующая практика, которая где-то называется даже - импортозамещением...
    а так, малый бизнес отсутствует, вернее бизнес перепродаж из Китая - развивается...
  23. Неизбежно Звание
    Неизбежно
    +1
    Сегодня, 17:43
    Понятно, что эта новость никого особенно не удивила. Странно другое: комментаторы стали сильно возмущаться депутатами, которые не хотят резко усилить ответственность за казнокрадство, хотя прекрасно известно, что законодательная власть идёт чётко в фарватере высшей исполнительной власти...
  24. singless Звание
    singless
    0
    Сегодня, 18:09
    думаю китайцы были в курсе или тот кто в курсе в кае уже .........