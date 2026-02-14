По делу о хищениях арестована экс-директор концерна «Калашников»
Замоскворецкий суд Москвы в рамках уголовного дела о злоупотреблениях и масштабных хищениях при выполнении гособоронзаказа арестовал бывшего директора по закупкам и логистике концерна «Калашников» Ксению Гращенкову. Уголовное дело было возбуждено в ноябре 2025 года. По версии следствия, представители одного из подрядчиков закупили в Китае детали «заведомо ниже сумм, установленных договорами подряда». Часть деталей они поставили концерну.
Как сообщает ТАСС со ссылкой на источники в правоохранительных органах, бывшему директору концерна предъявлено обвинение в злоупотреблении полномочиями. По информации следствия, при выполнении гособоронзаказа Гращенкова незаконно завладела значительными средствами. В настоящее время Гращенкова находится в одном из следственных изоляторов Москвы. Санкция статьи, повлекшей тяжкие последствия, предусматривает наказание от 5 до 10 лет лишения свободы.
Ранее сообщалось, что экс-начальник вещевого управления Минобороны Демчик за получение взятки в крупном размере приговорен к семи годам колонии. Следствием установлено, что за вознаграждение в размере одного миллиона рублей через госконтракты продвигал интересы АО «Княгининская швейная фабрика». Только в 2017 году было заключено более 20 контрактов на сумму более 500 миллионов рублей. Пользуясь своим служебным положением, Демчик обеспечивал легкую приемку Минобороны продукции фабрики.
