Мадуро в самолёте и Гренландия: Белый дом представил свои «валентинки»
Белый дом представил свои «валентинки» в честь празднования Дня святого Валентина. На них изображены президент Венесуэлы Николас Мадуро в самолете, мигранты и Гренландия.
Публикация американской администрации размещена в соцсети.
На одной из открыток изображена карта Гренландии, ограниченная контуром в форме сердца. Под ней есть надпись:
При этом было использовано слово situationship, которое неприменимо к отношениям в браке или ведущим к браку. Скорее тут подразумевается романтическая интрижка или «поход налево».
На другом изображении присутствует фотография венесуэльского лидера, сделанная в самолете после его захвата американскими спецназовцами в ночь на 3 января.
Картинка сопровождается следующим текстом:
Тогда в ходе операции «Абсолютная решимость были захвачены Николас Мадуро и его жена Силия Флорес. Их вывезли в США. Супруги находятся под стражей и ожидают суда. Согласно американскому законодательству, им грозят обвинения в хранении оружия, торговле наркотиками и «наркотерроризме».
Еще на одной открытке чиновники администрации Трампа затронули миграционную проблему. В ней содержится признание в любви, которая так же сильна, как любовь демократов к нелегальным мигрантам.
Ранее президент США Дональд Трамп заявлял, что гренландцам следовало бы самим проявить инициативу и предпринять усилия, чтобы их остров вошел в состав Соединенных Штатов.
