Мадуро в самолёте и Гренландия: Белый дом представил свои «валентинки»

Белый дом представил свои «валентинки» в честь празднования Дня святого Валентина. На них изображены президент Венесуэлы Николас Мадуро в самолете, мигранты и Гренландия.

Публикация американской администрации размещена в соцсети.



На одной из открыток изображена карта Гренландии, ограниченная контуром в форме сердца. Под ней есть надпись:

Пришло время определиться с нашими отношениями.

При этом было использовано слово situationship, которое неприменимо к отношениям в браке или ведущим к браку. Скорее тут подразумевается романтическая интрижка или «поход налево».

На другом изображении присутствует фотография венесуэльского лидера, сделанная в самолете после его захвата американскими спецназовцами в ночь на 3 января.


Картинка сопровождается следующим текстом:

Ты захватил мое сердце.

Тогда в ходе операции «Абсолютная решимость были захвачены Николас Мадуро и его жена Силия Флорес. Их вывезли в США. Супруги находятся под стражей и ожидают суда. Согласно американскому законодательству, им грозят обвинения в хранении оружия, торговле наркотиками и «наркотерроризме».

Еще на одной открытке чиновники администрации Трампа затронули миграционную проблему. В ней содержится признание в любви, которая так же сильна, как любовь демократов к нелегальным мигрантам.


Ранее президент США Дональд Трамп заявлял, что гренландцам следовало бы самим проявить инициативу и предпринять усилия, чтобы их остров вошел в состав Соединенных Штатов.
  1. КошмарИваныч Звание
    КошмарИваныч
    +5
    Сегодня, 12:53
    Откровенно глумятся и пофиг им на то, что о них подумают winked
    1. ser-pov Звание
      ser-pov
      -1
      Сегодня, 13:00
      Циничные кровавые амерские уб. людки. Во главе с таким же президентом.
      1. Bazyl LIVE
        Bazyl LIVE
        0
        Сегодня, 13:46
        Подлая сущность американских империалистов – глумиться надо патриотом Венесуэлы.
        1. ЖЭК-Водогрей Звание
          ЖЭК-Водогрей
          +1
          Сегодня, 14:00
          Цитата: Bazyl LIVE
          глумиться надо патриотом Венесуэлы.

          Пусть глумятся. Я не помню, чтобы интернационалисты из Венесуэлы прислали на помощь России в борьбе с империалистами хотя бы батальон.
        2. роман66 Звание
          роман66
          0
          Сегодня, 14:39
          Такой уж, видимо, патриот - никто, кроме кубинцев, за него не вступился...
    2. carpenter Звание
      carpenter
      -2
      Сегодня, 14:05
      Цитата: КошмарИваныч
      Откровенно глумятся и пофиг им на то, что о них подумают

      А чего можно ожидать от страны рождённой искусственно бандитами, пиратами, проститутками. Какая мамка, такая и дочка.
  2. К-50 Звание
    К-50
    -2
    Сегодня, 12:53
    в ходе операции «Абсолютная решимость были захвачены Николас Мадуро и его жена Силия Флорес. Их вывезли в США. Супруги находятся под стражей и ожидают суда. Согласно американскому законодательству, им грозят обвинения в хранении оружия, торговле наркотиками и «наркотерроризме».

    Даже если у Мадуро и было оружие, он же с ним не по Пин дос сии ходил!
    А по наркоте, так это "корова" ЦРУ. Они сами создали картель по их производству и продажам, получают с этого неучтённые и необлагаемые налогами деньги. Куда они их потратят знают только шефы, и даже не додик трамп.
    Тоже самое у них было в Афгане, когда сельское хозяйство переориентировали с выращивания продуктовых культур на наркотические. Ибо выхлопа с этого больше, а сбыт и крышевание црушники обеспечивали.
    Почему бы пин дос никами самих себя за наркоту не наказать?
  3. arhitroll Звание
    arhitroll
    0
    Сегодня, 13:19
    Давайте только не будем на этом патриотичном форуме писать американцев индосыпами - а то заденем нежные чувства американского империализма. Мы все таки на военно патриотическом форуме - тут надо выражаться по уставу и не материться...
  4. Дед-дилетант Звание
    Дед-дилетант
    0
    Сегодня, 13:50
    Ранее президент США Дональд Трамп заявлял, что гренландцам следовало бы самим проявить инициативу и предпринять усилия, чтобы их остров вошел в состав Соединенных Штатов.

    Предлагаю США войти в состав Гренландии. Тогда Гренландия будет с США гарантированно.
    1. Ате_ист Звание
      Ате_ист
      0
      Сегодня, 14:54
      Предлагаю США войти в состав Гренландии. Тогда Гренландия будет с США гарантированно

      С Гренландией Трамп похоже слился после того как ЕС занял твердую позицию. Прямо как Копченый в известном фильме: "Вы пошутили, я пошутил - чего не скажешь в шутейном разговоре".
      Это за Мадуро заступиться некому. А ведь года не прошло, как Мадуро приезжал в Москву на юбилей Победы. Путин ему жал руку и заверял, что РФ и Венесуэла плечом к плечу будут бороться с мировым империализмом
  5. HAM Звание
    HAM
    0
    Сегодня, 14:35
    "Белый дом" постепенно превращается в "Жёлтый дом"....все понимают разницу в цветах.....

    P.S. а это точно "сердечко"?
    1. Вежливый Лось Звание
      Вежливый Лось
      0
      Сегодня, 21:12
      Цитата: HAM
      P.S. а это точно "сердечко"?

      Сердце выглядит по другому. А на валентинке опа.