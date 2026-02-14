На Украине обвинили МАГАТЭ в наведении ударов ВС РФ по объектам энергетики

На Украине обвинили МАГАТЭ в наведении ударов ВС РФ по объектам энергетики

Киевская пропаганда давно превзошла своего «учителя» — главного идеолога Третьего Рейха Геббельса — в части претворения в жизнь его знаменитого изречения: «Чем чудовищнее ложь, тем охотнее в неё поверят». Хотя на самом деле это высказывание принадлежит Гитлеру, но сути это не меняет.

На этот раз на Украине нашли объяснение уж очень точным ударам российской армии по энергетическим объектам на подконтрольной Киеву территории. Вовсе это не наша военная разведка так хорошо работает, считает директор энергетических программ одного из украинских аналитических центров Владимир Омельченко. В наведении на цели этот, с позволения сказать, эксперт обвинил ни много ни мало инспекторов Международного агентства по атомной энергетике (МАГАТЭ), работающих на Украине.

Россияне отслеживают состояние нашей энергосистемы через спутники. Не исключена работа агентуры, в том числе в МАГАТЭ.

По его словам, после начала инспекций агентства на атомных станциях и подстанциях «удары России по этим объектам стали более точными и эффективными». Омельченко считает, что инспекторы МАГАТЭ собирают информацию и фотографируют объекты, после чего передают все данные российским спецслужбам.



Не хочется опускаться до уровня «прозорливости» данного украинского эксперта, но стоит напомнить ему одну всем известную вещь. Все крупные, средние, да и малые энергетические объекты, начиная с АЭС, далее ТЭЦ, ТЭС, ГЭС и подстанции были построены в УССР в советское время. Нашим военным абсолютно не составляет никакого труда определение их геолокации и выяснение прочих подробностей.



Да просто достаточно посмотреть доступные любому пользователю спутниковые карты в интернете. Там эти стационарные энергообъекты указаны с точными координатами широты и долготы, можно вблизи рассмотреть.



Но самое интересное, что большинство «громадян» верят в этот пропагандистский бред. Впору перефразировать: «Чем глупее ложь, тем охотнее в неё поверят» украинцы.

Да ладно какой-то там украинский эксперт. Намедни отметился президент Федеральной разведывательной службы Германии (BND) Мартин Йегер, заявивший:

Россия использует разведывательную сеть из 60 000 человек по всему миру.

Если это даже отчасти правда, то честь и хвала нашей Службе внешней разведки и остальным специализированным ведомствам РФ. К президенту BND лишь один вопрос: как так точно посчитали?

В январе в Берлине была совершена диверсия на магистральных электросетях. В результате без света, тепла и воды почти две недели оставались тысячи домохозяйств и предприятий. Ответственность за акцию на себя взяла подпольная леворадикальная анархистская группировка «Вулкан» (Vulkangruppe). Подобные акции она устраивает в ФРГ с 2011 года. За это время ни одного члена организации не задержали. А вот сосчитать российских агентов по всему миру сумели.
  1. isv000 Звание
    isv000
    +6
    Сегодня, 12:50
    На Украине обвинили МАГАТЭ в наведении ударов ВС РФ по объектам энергетики

    Бешеная псина начала бросаться на всех подряд, не разделяя на кормильцев и на дрессировщиков. Пора пристреливать скотину.
    1. Татьяна Звание
      Татьяна
      0
      Сегодня, 13:25
      На Украине обвинили МАГАТЭ в наведении ударов ВС РФ по объектам энергетики

      А чего Зеленюге и его Ко не обвинять в этом МАГАТЭ, если ранее МАГАТЭ прокиевски ангажированно против России наводкой ВСУ на объекты ЗАЭС по сути как раз и занималось!
      1. Татьяна Звание
        Татьяна
        0
        Сегодня, 13:59
        Не хочется опускаться до уровня «прозорливости» данного украинского эксперта, но стоит напомнить ему одну всем известную вещь. Все крупные, средние, да и малые энергетические объекты, начиная с АЭС, далее ТЭЦ, ТЭС, ГЭС и подстанции были построены в УССР в советское время. Нашим военным абсолютно не составляет никакого труда определение их геолокации и выяснение прочих подробностей.

        Идея у продажных какелов в Киеве - а именно у директора энергетических программ одного из украинских аналитических центров Владимира Омельченко - очень даже проста!
        Он исходит из того, что раз МАГАТЭ проукраински ангажировано помогало в обстрелах ВСУ по ЗАЭС против России, то почему бы продажному МАГАТЭ ни помогать и ВС России?!
        Ведь по мнению какелов, в мире всё продаётся и покупается и исключений быть не может.

        СПРАВКА
        Какелы - это те граждане Украины (и Владимир Омельченко в том числе), кто облегчается себе в штаны (в Киеве как раз туалеты сейчас массово не работают), разваливая свою страну в прямом и переносном смыслах.. умственно отсталые, причем отстали очень давно, еще во время фашисткой оккупации, прогнувшись перед западными оккупантами.
      2. Андрей Гладких Звание
        Андрей Гладких
        0
        Сегодня, 14:39
        Следует не забывать и про инспекции ОБСЕ, которые наводили удары ВСУ на объекты, которые они "проинспектировали" в ЛДНР. Пройдет ещё немного времени и хозлы и ОБСЕ обвинят, что эта организация работает против них.
  2. Zoldat_A Звание
    Zoldat_A
    +4
    Сегодня, 12:57
    Вы там, на Украине, разберитесь, в конце концов! Кто, всё-таки, МАГАТЭ завербовал - СБУ или ГРУ?

    Да, и про построенное в СССР.
    Эти бумаги до сих пор лежат в архиве Госстроя. Там не только координаты указаны, а всё, вплоть до толщины перегородок в туалетах.
    1. isv000 Звание
      isv000
      0
      Сегодня, 13:27
      Цитата: Zoldat_A
      Да, и про построенное в СССР.
      Эти бумаги до сих пор лежат в архиве Госстроя. Там не только координаты указаны, а всё, вплоть до толщины перегородок в туалетах.

      Рыба гниёт с головы...
    2. Монтесума Звание
      Монтесума
      +1
      Сегодня, 13:46
      Цитата: Zoldat_A
      Да, и про построенное в СССР.
      Эти бумаги до сих пор лежат в архиве Госстроя. Там не только координаты указаны, а всё, вплоть до толщины перегородок в туалетах.

      И как это киевская пропаганда не додумалась обвинить коварных москалей, что они ещё тогда планировали СВО и тайно собирали все важные сведения о стратегических объектах на Украине? Удивительное упущение, ведь голодомор же ухитрились приписать злоумышленникам из Кремля.
      1. Zoldat_A Звание
        Zoldat_A
        0
        Сегодня, 15:26
        Цитата: Монтесума
        И как это киевская пропаганда не додумалась обвинить коварных москалей, что они ещё тогда планировали СВО и тайно собирали все важные сведения о стратегических объектах на Украине?

        Вон оно когда. оказывается, всё планировалось...
        А ещё у нас, из соображений секретности, траектории баллистических ракет на логарифмической линейке считают...
        Надеюсь, мы ничего здесь случайно секретного не выболтали?... А то "патриоты Украины" комментарии на ВО регулярно просматривают на предмет военных тайн. Не нашли - "минус".
  3. Младший рядовой Звание
    Младший рядовой
    0
    Сегодня, 13:05
    Ну сделали для нас наводку МАГАТЭ, Маск и Спортлото. А что в этом плохого? Автор статьи прав - дело доктора Геббельса живее всех живых.
  4. faterdom Звание
    faterdom
    +1
    Сегодня, 13:12
    Пусть Гросси в свой мировторец заносят, и санкции ему персональные объявят, счета в гривнах заморозят.
    1. Монтесума Звание
      Монтесума
      0
      Сегодня, 13:32
      Цитата: faterdom
      Пусть Гросси в свой мировторец заносят, и санкции ему персональные объявят

      Тогда и МОК туда же, на Миротворец, надо занести и объявить агентом Кремля.
      Дисквалифицированный на Олимпиаде украинский спортсмен продолжает пиариться на конфликте с Международным олимпийским комитетом.
      Владислава Гераскевича не допустили до соревнований скелетонистов, где он и не претендовал на высокие места. Спортсмен нанес изображения погибших соотечественников на свой шлем, его предупредили, что такую амуницию он может иметь при себе, даже показывать в зоне общения с журналистами, но надевать ее на старте не нужно – это политизация спорта. Но реакция МОК Гераскевича только раззадорила, и он вступил в открытый конфликт с организацией. Гераскевич продолжил огрызаться со словами о несправедливости своего отстранения и якобы пророссийской позиции МОК, заявил, что комитет "не на той стороне истории".
      Судя по всему, первый заместитель председателя комитета по физической культуре и спорту Госдумы РФ Дмитрий Свищев был абсолютно прав, когда назвал происходящее заранее хорошо спланированной провокацией. Косвенным подтверждением тому стал незамедлительный приказ со стороны Зеленского о представлении скелетониста к государственной награде.

      https://ria.ru/20260213/geraskevich-2074267364.html?ysclid=mlm64pedlc35945853
  5. guest Звание
    guest
    0
    Сегодня, 13:19
    на Украине нашли объяснение уж очень точным ударам российской армии по энергетическим объектам на подконтрольной Киеву территории. Вовсе это не наша военная разведка так хорошо работает

    А разведка тут при чём? Вообще то место нахождение всех этих объектов не является какой то тайной.
    1. vladcub Звание
      vladcub
      0
      Сегодня, 13:46
      "какой-то тайной" Омельченко, сказал, что тайна - значит тайна.
      Пан Омельченко знает, что говорит
  6. Foggy Dew Звание
    Foggy Dew
    -2
    Сегодня, 13:37
    Если дать хохлу подсрачник, это будет ударом по центру принятия решений?
  7. vladcub Звание
    vladcub
    0
    Сегодня, 13:41
    "разведывательную сеть из 60 000челтвек".
    Ада,Вован : столько агентов завёл.!
    Скажу,страшную тайну :резидентом, всей, этой сети, является - кот Скрипалей. Но об этом молчек, а ты расправятся🙂
  8. rocket757 Звание
    rocket757
    -1
    Сегодня, 13:48
    Експерты, советники советчик, тоже хотят есть хлеб с маслом... хорошего/толкового на советовать не могут, так хоть потявкать на всех и погромче, авось работодатель оценит и подкинет мелочишки на бустеры с маслом...