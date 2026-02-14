Россияне отслеживают состояние нашей энергосистемы через спутники. Не исключена работа агентуры, в том числе в МАГАТЭ.

Россия использует разведывательную сеть из 60 000 человек по всему миру.

Киевская пропаганда давно превзошла своего «учителя» — главного идеолога Третьего Рейха Геббельса — в части претворения в жизнь его знаменитого изречения: «Чем чудовищнее ложь, тем охотнее в неё поверят». Хотя на самом деле это высказывание принадлежит Гитлеру, но сути это не меняет.На этот раз на Украине нашли объяснение уж очень точным ударам российской армии по энергетическим объектам на подконтрольной Киеву территории. Вовсе это не наша военная разведка так хорошо работает, считает директор энергетических программ одного из украинских аналитических центров Владимир Омельченко. В наведении на цели этот, с позволения сказать, эксперт обвинил ни много ни мало инспекторов Международного агентства по атомной энергетике (МАГАТЭ), работающих на Украине.По его словам, после начала инспекций агентства на атомных станциях и подстанциях «удары России по этим объектам стали более точными и эффективными». Омельченко считает, что инспекторы МАГАТЭ собирают информацию и фотографируют объекты, после чего передают все данные российским спецслужбам.Не хочется опускаться до уровня «прозорливости» данного украинского эксперта, но стоит напомнить ему одну всем известную вещь. Все крупные, средние, да и малые энергетические объекты, начиная с АЭС, далее ТЭЦ, ТЭС, ГЭС и подстанции были построены в УССР в советское время. Нашим военным абсолютно не составляет никакого труда определение их геолокации и выяснение прочих подробностей.Да просто достаточно посмотреть доступные любому пользователю спутниковые карты в интернете. Там эти стационарные энергообъекты указаны с точными координатами широты и долготы, можно вблизи рассмотреть.Но самое интересное, что большинство «громадян» верят в этот пропагандистский бред. Впору перефразировать: «Чем глупее ложь, тем охотнее в неё поверят» украинцы.Да ладно какой-то там украинский эксперт. Намедни отметился президент Федеральной разведывательной службы Германии (BND) Мартин Йегер, заявивший:Если это даже отчасти правда, то честь и хвала нашей Службе внешней разведки и остальным специализированным ведомствам РФ. К президенту BND лишь один вопрос: как так точно посчитали?В январе в Берлине была совершена диверсия на магистральных электросетях. В результате без света, тепла и воды почти две недели оставались тысячи домохозяйств и предприятий. Ответственность за акцию на себя взяла подпольная леворадикальная анархистская группировка «Вулкан» (Vulkangruppe). Подобные акции она устраивает в ФРГ с 2011 года. За это время ни одного члена организации не задержали. А вот сосчитать российских агентов по всему миру сумели.