Конфликт Орбана и Зеленского может полностью исключить вступление Украины в ЕС

3 372 24
Конфликт Орбана и Зеленского может полностью исключить вступление Украины в ЕС

Между премьером Венгрии Виктором Орбаном и главой киевского режима Зеленским нарастает жесткий и непримиримый конфликт из-за стремления Украины любой ценой вступить в Евросоюз.

Как отмечает газета Berliner Zeitung, в правительстве Венгрии весьма небезосновательно опасаются, что вступление Украины в Евросоюз чревато для Европы началом прямого военного противостояния с Россией, а также серьезными рисками для европейской экономики и бюджета объединения.



Руководствуясь этими соображениями, Будапешт открыто выступает против ускоренной евроинтеграции Украины, при этом напоминая Брюсселю, что условия вступления в Евросоюз устанавливают страны-члены объединения, а не государство-кандидат. В последнее время Орбан ужесточил свою риторику, заявив, что отказ от поставок российских энергоресурсов противоречит интересам Венгрии, и обвиняя Брюссель в попытках надавить на Будапешт и обойти его право вето. Орбан считает, что продолжение финансирования Украины и отказ от российских энергоносителей не позволит Евросоюзу стать конкурентоспособным и ликвидировать экономическое отставание от США и Китая.

Ранее Орбан, комментируя высказывание Зеленского о стремлении присоединиться к Евросоюзу не позднее 2027 года, заявил, что украинский диктатор пытается въехать в Евросоюз «на лошади задом наперед». Зеленский, в свою очередь, требует внесения точной даты вступления Украины в Евросоюз в любой возможный мирный договор.
24 комментария
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. kromer Звание
    kromer
    0
    Сегодня, 13:32
    А что Украине даст членство в ЕС? Деньги? Так бюджет ЕС давно для Киева кормушка.
    1. майор Юрик Звание
      майор Юрик
      +2
      Сегодня, 13:40
      Зеленюга договорился с паханами ес и те ему пообещали вступление, а мнение мелких еврочленов никого не интересует, их дело платить в общак без разговоров.... negative
      1. kromer Звание
        kromer
        0
        Сегодня, 13:49
        Цитата: майор Юрик
        и те ему пообещали вступление


        Что ему даст ЕС, если от ЕС он и так всё имеет?
        1. КрасныйЕран Звание
          КрасныйЕран
          +1
          Сегодня, 15:05
          Укры воюют как-бы за это, если их примут зеля скажет, что отстояли право кровью и радостный будет гнать упоротых на убой, а сам сидеть при власти и продолжать кормиться с ЕС. А если не возьмут, убогие глядишь прозреют и зададут вопрос, за что воюю и тогда зеле придется сбегать и больше на денежной трубе от ЕС не посидеть
          1. kromer Звание
            kromer
            0
            Сегодня, 15:10
            Цитата: КрасныйЕран
            Укры воюют как-бы за это, если их примут зеля скажет, что отстояли право кровью и радостный будет гнать упоротых на убой, а сам сидеть при власти и продолжать кормиться с ЕС.


            Не. Главная мысль не в этом. Возьмут в ЕС - возьмут и в НАТО. Сейчас членство в ЕС для древних копателей это мостик в НАТО. Им 5 статья устава НАТО как хлеб сейчас нужна. Они только в ней спасение видят.
        2. SSR Звание
          SSR
          +2
          Сегодня, 16:01
          Цитата: kromer
          Цитата: майор Юрик
          и те ему пообещали вступление


          Что ему даст ЕС, если от ЕС он и так всё имеет?

          Он тогда сможет говорить, что Россия напала ЕС. wassat
    2. Silver99 Звание
      Silver99
      +5
      Сегодня, 14:08
      Турция которая больше десятка лет топчется на пороге ЕС с радостью воспримет известие что 404 примут вне очереди, да нам должно наплевать, надо забирать территорию по Днепру с отрезанием от Черного моря и выходом к Приднестровью, а рассадник бандеровцев пусть Европа воспитывает, в договоре так и прописать как только чихнут в сторону России так сразу "орешник" в ядерном исполнении прилетает.
  2. Младший рядовой Звание
    Младший рядовой
    +4
    Сегодня, 13:35
    И чего не хотят 404-ых в братское содружество принимать? Вна многие до сих пор уверенны, что как только они окажутся в цивилизованном сообществе, всем раздадут по 10000 евро и сразу у всех будет европейская зарплата. А не примут их по причине, что постоянно размахивая перед какеловскими носами морковкой, с ними можно делать все что хочешь. Рагули они и есть рагули.
    1. Дед-дилетант Звание
      Дед-дилетант
      0
      Сегодня, 13:44
      И чего не хотят 404-ых в братское содружество принимать?
      Труселя придется выдавать, с кружавчиками... А их на складе не осталось, последние пару сотен Макрон для "супруги" забрал... wassat
      1. SSR Звание
        SSR
        0
        Сегодня, 16:03
        Цитата: Дед-дилетант
        И чего не хотят 404-ых в братское содружество принимать?
        Труселя придется выдавать, с кружавчиками... А их на складе не осталось, последние пару сотен Макрон для "супруги" забрал... wassat

        Может он сам в них ходит а Бриджит в боксерках.
    2. Kusja Звание
      Kusja
      0
      Сегодня, 14:35
      В цивилизацию на плотах десять лямов любоедов заехало. Так что там очень цивилизовано. Особливо в Париже.
  3. Earl Звание
    Earl
    +4
    Сегодня, 13:36
    вступление Украины в Евросоюз чревато для Европы началом прямого военного противостояния с Россией
    С чего бы вдруг? А вот к развалу ЕС это приведет наверняка.
    1. Victor19 Звание
      Victor19
      +1
      Сегодня, 14:23
      Несомненно. ЕС напрямую становится военным, в большей части, блоком. В связи с нежеланием США и дальше сохранять НАТО.
    2. Андрей Гладких Звание
      Андрей Гладких
      0
      Сегодня, 14:55
      Абсолютно правильно. Наше верхнее начальство неоднократно заявляло, что против вступления Украины в Евросоюз Россия не возражает (так как понимает, что это ускорит развал ЕС), а вот вступление Украины в НАТО Россия допустить не может.
  4. Uncle Lee Звание
    Uncle Lee
    +2
    Сегодня, 13:36
    Орбан чует гнилость майдании и зели....А по мне пусть зеля валит ЕС изнутри. winked
  5. Дед-дилетант Звание
    Дед-дилетант
    +1
    Сегодня, 13:41
    Зеленский, в свою очередь, требует внесения точной даты вступления Украины в Евросоюз в любой возможный мирный договор.

    Да какие проблемы-то? Следует назвать точную дату. Например - 19 июля 3038 года.
    К тому времени или падишах преставится, или ишак сдохнет. smile
    Как по мне, в 3038 году никто даже и знать не будет про Украину, или ЕС. Кроме историков. smile
  6. 123_123 Звание
    123_123
    +2
    Сегодня, 14:04
    Если не вступит, то орбан убережет ес в какой-то степени ес от этой черной дыры, под названием украина, коррупционеры которой могут освоить не только бюджет евросоюза.
  7. carpenter Звание
    carpenter
    +1
    Сегодня, 14:13
    украинский диктатор пытается въехать в Евросоюз «на лошади задом наперед».

    Ну местечковые, всегда ездят "через попу"., а в Европе до сих пор за 1000 лет, этого не поняли.
    Орбан конечно здраво мыслит, в отличии от Европы, но для России выгоднее, чтобы остаток Украины приняли в Евросоюз, в нём "селюки" его добьют.
    1. Ате_ист Звание
      Ате_ист
      -1
      Сегодня, 16:08
      Орбан конечно здраво мыслит, в отличии от Европы

      Орбан много чего говорит, только вот за антироссийские санкции голосует молча и регулярно
      1. carpenter Звание
        carpenter
        +1
        Сегодня, 19:33
        Цитата: Ате_ист
        Орбан много чего говорит, только вот за антироссийские санкции голосует молча и регулярно

        А кто говорит, что Орбан друг России, он всё делает для своей страны, в отличии от других стран Европы.
  8. isv000 Звание
    isv000
    +1
    Сегодня, 14:16
    Зелёная псина возомнила себе что взрослые уважаемые дяди ему ровня и наглеет всё больше. Пора пасть чистить, от зубов...
  9. Schneeberg Звание
    Schneeberg
    +1
    Сегодня, 16:43
    Цитата: kromer
    А что Украине даст членство в ЕС? Деньги?
    Ещё бо́льшие деньги! И рынок сбыта
  10. Jacques Sekavar Звание
    Jacques Sekavar
    0
    Сегодня, 19:10
    Украина для ЕС несопоставимо важнее Венгрии которой элементарно некуда деваться, быть стало её и спрашивать не будут
  11. Самый вежливый Звание
    Самый вежливый
    0
    Сегодня, 20:29
    Там в дискуссии Зеленский не дипломатично прошёлся по Орбану и пошло -поехало...