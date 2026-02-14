Мы находимся в уникальном положении, являясь, вероятно, единственной нацией на земле, которая может заставить обе стороны обсудить возможность прекращения этой войны посредством переговоров.

Мы не знаем, серьезно ли русские настроены на прекращение войны.

Только Соединенный Штаты способны убедить участников украинского конфликта начать договариваться. Это якобы единственная страна в мире, которой по плечу такая задача.Данное заявление озвучил журналистам глава Госдепартамента США Марко Рубио.Дипломат заявил:По словам Рубио, вряд ли найдется кто-либо, кто станет противиться переговорам по мирному урегулированию на Украине, если удастся выработать справедливые и устойчивые условия для прекращения конфликта. Он назвал положительным фактором, что круг вопросов, которые следует решить для остановки боевых действий, существенно сузился. Но плохо то, что остались нерешенными самые сложные из этих вопросов.При этом у американской администрации, по словам Рубио, нет уверенности, что Москва действительно стремится заключить мир с Киевом:Впрочем, отмечает глава Госдепа, российские представители заверяют общественность в своем стремлении к урегулированию конфликта путем переговоров.Также Рубио отметил, что во многих странах осознали наступление конца эпохи западного доминирования. По его мнению, идеи «мира без границ» и «глобального миропорядка» являются глупыми.