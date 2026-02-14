Рубио: «Мы не знаем, серьёзно ли русские настроены на прекращение войны»

5 233 77
Рубио: «Мы не знаем, серьёзно ли русские настроены на прекращение войны»

Только Соединенный Штаты способны убедить участников украинского конфликта начать договариваться. Это якобы единственная страна в мире, которой по плечу такая задача.

Данное заявление озвучил журналистам глава Госдепартамента США Марко Рубио.



Дипломат заявил:

Мы находимся в уникальном положении, являясь, вероятно, единственной нацией на земле, которая может заставить обе стороны обсудить возможность прекращения этой войны посредством переговоров.

По словам Рубио, вряд ли найдется кто-либо, кто станет противиться переговорам по мирному урегулированию на Украине, если удастся выработать справедливые и устойчивые условия для прекращения конфликта. Он назвал положительным фактором, что круг вопросов, которые следует решить для остановки боевых действий, существенно сузился. Но плохо то, что остались нерешенными самые сложные из этих вопросов.

При этом у американской администрации, по словам Рубио, нет уверенности, что Москва действительно стремится заключить мир с Киевом:

Мы не знаем, серьезно ли русские настроены на прекращение войны.

Впрочем, отмечает глава Госдепа, российские представители заверяют общественность в своем стремлении к урегулированию конфликта путем переговоров.

Также Рубио отметил, что во многих странах осознали наступление конца эпохи западного доминирования. По его мнению, идеи «мира без границ» и «глобального миропорядка» являются глупыми.
77 комментариев
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Silver99 Звание
    Silver99
    +16
    Сегодня, 14:11
    Ну да США уникальная нация, у нас Большой театр старше по возрасту чем вся их рабовладельческая демократия, "миротворцы" которые гребут под себя всё и вся. Обойдемся без советов латиносов и прочего сброда населяющего США, надо просто делать политику в интерасах России без оглядки на "друзей" с Анкориджа.
    1. kromer Звание
      kromer
      +5
      Сегодня, 14:21
      Цитата: Silver99
      без оглядки на "друзей"


      Они нам не "друзья", а заклятые партнёры. belay
    2. bondov
      bondov
      -9
      Сегодня, 14:37
      ну, университеты в сша, например, постарше российских будут...
      Самым старым университетом в США является Гарвардский университет,
      основанный 8 сентября 1636 года. По состоянию на 2026 год, ему исполняется 390 лет.
      Он был основан задолго до образования самих Соединенных Штатов, став первым высшим учебным заведением в британских колониях Америки. В РФ же в результате манипуляций сделали для престижа - типа, Европа - из СПбГУ аж, типа, 300 летний университет, но в дореволюционной, так и в позднейшей историографии, современный СПбГУ — преемник Императорского Санкт-Петербургского университета, который был создан в 1819 году... т.е немногим более 200 лет.... квасной патриотизм пьянит, однако...
      1. Дед-дилетант Звание
        Дед-дилетант
        +4
        Сегодня, 14:50
        Вы слегка путаете то, что очевидно. Русь гораздо старше пиратского государства Америка. И это факт. А уж что там нагличане, французы, и прочие испанцы создавали в Америке, как-то не особо волнует.
        В РФ же в результате манипуляций сделали для престижа - типа,

        Вы, типа, имеете высшее образование? Типа - дипломированный специалист? Ну, я теперь спокоен за то типа государство, в котором Вы решите реализовать себя. Оно никогда не станет процветающим. smile
        1. bondov
          bondov
          -6
          Сегодня, 15:05
          да вы, грамотный, поищите информацию в нете... - там этого более чем достаточно, для начала... мы же про не про Русь говорили, которая как единое государство никогда не существовала, самое старое образование - это когда Олег объединил Новгород и Киев.... но это не вся Русь, не охватывало полностью того, что называется Русью... и государство Олега не было централизованным, скорее это была рыхлая конфедерация... даже Святослав разделил земли между сыновьями, что не способствовало целостности... далее восток - москва - под монголами и Ордой, а запад объединился с польшей... нестабильность видна до сих пор - украина примером
          1. Mitos Звание
            Mitos
            +1
            Сегодня, 15:15
            Плохой пример, этот пример сейчас перемалывает своих граждан.
            Русь и Россия существовали задолго до образования США. И наличие статуса они первые обозначили статус университет, не говорит об образованности всего общества.
            Касаясь украины, США сами затеяли это противостояние, а сейчас выступают третейским судьей?! Ну такое себе. Они не имеют никаких прав назначать виновного, т.к. сами участники. И не затеяли бы переговоров еслиб не проигрывание к конфликте.
            1. bondov
              bondov
              -1
              Сегодня, 16:05
              Современный термин «Киевская Русь» возник в первой половине XIX века[20], пройдя за историю своего употребления существенную эволюцию. Одним из первых его использовал М. А. Максимович в своей работе «Откуда идёт русская земля» (1837) —
              а Русь Московская еще более молодой термин - оба названия книжные... из исторической науки...
          2. poquello Звание
            poquello
            0
            Сегодня, 15:25
            Цитата: bondov
            да вы, грамотный, поищите информацию в нете.

            вот сами и поищите, училище в Новгороде в 1030 году, в 1638 году гарвардская шаражка была такой же
            1. bondov
              bondov
              +1
              Сегодня, 16:02
              училище в новгороде - поздравляю!!! Речь идет о университетах европейского типа, которые при Петре заимствовали из Европы, вот и поищите в нете - когда в России появился первый университет.. оч. удивлены будете, что про училище в новгороде никто и не вспоминает почему-то
              1. poquello Звание
                poquello
                0
                Сегодня, 16:18
                Цитата: bondov
                училище в новгороде - поздравляю!!! Речь идет о университетах европейского типа,

                че ты такой тупой? в гарварде учился?
                Цитата: poquello
                в 1638 году гарвардская шаражка была такой же

                не было там университета в 1638 году
                1. bondov
                  bondov
                  -1
                  Сегодня, 16:22
                  ты такой, типа, шиПко вумный - древнюю новгородскую ,типа, школу закончил??

                  post-secondary institutions (universities and colleges) - в сша это высшие учебные заведения... а в РФ с недавних пор СРЕДНЕЕ специальное учебное учреждение,
                  1. poquello Звание
                    poquello
                    +2
                    Сегодня, 16:25
                    Цитата: bondov
                    post-secondary institutions (universities and colleges) - в сша это высшие учебные заведения..

                    да хоть горшком назови, если там изучали религию, грамматику, математику это ЦПШ и не более того
                    1. bondov
                      bondov
                      -1
                      Сегодня, 16:35
                      смотря какой уровень изучения... все-таки до все университеты современного типа возникли из средневековых католических - вот эти квадратные шапочки бакалавров - это немного измененные головные уборы католических священников... забавно, что в православных странах их с гордостью напяливают на головы
                      1. poquello Звание
                        poquello
                        0
                        Сегодня, 16:40
                        Цитата: bondov
                        смотря какой уровень изучения..

                        какой уровень изучения может быть в британской колонии?
                      2. bondov
                        bondov
                        -1
                        Сегодня, 16:47
                        Официальной датой создания массовой сети церковно-приходских школ (ЦПШ) в Российской империи считается 13 июня 1884 года
                      3. poquello Звание
                        poquello
                        +1
                        Сегодня, 16:49
                        Цитата: bondov
                        Официальной датой создания массовой сети церковно-приходских школ (ЦПШ) в Российской империи считается 13 июня 1884 года

                        не надо путать время создания ЦПШ и уровень ЦПШ, те предметы преподаваемые
                2. bondov
                  bondov
                  -2
                  Сегодня, 16:31
                  новгородское население вырезал Иван Грозный... вероятно потому, что сильно отличалось от московского в культурном отношении, и заселил Новгород своими людьми из Княжества Московского... по современным понятиям - данным лингвистики ( берестяные грамоты) - язык древних новгородцев относился к лехитской группе - западнославянской, такШтА школа эта к тебе никакого отношения не имеет - не пыжься...
                  1. poquello Звание
                    poquello
                    +2
                    Сегодня, 16:39
                    Цитата: bondov
                    новгородское население вырезал Иван Грозный.

                    зачем трындеть, не так он там много и вырезал, культурные католики того времени вырезали в разы больше
              2. kromer Звание
                kromer
                +1
                Сегодня, 16:35
                Цитата: bondov
                Речь идет о университетах европейского типа, которые при Петре заимствовали из Европы,


                Аж интересно стало какие университеты заимствовала Россия из Европы при Петре Первом.
                Названия сих российских учебных заведений не огласите??? Хотя бы одно.
                1. bondov
                  bondov
                  -1
                  Сегодня, 16:37
                  ну первая церковно-славянская Симеона Полоцкого - это учитель Пера из Речи Посполитой - явно по устройству и названию ведет происхождение от краковской академии...
                  1. kromer Звание
                    kromer
                    +1
                    Сегодня, 16:46
                    Вы не поняли меня. Я хочу слышать такие названия как, например, Петербургский государственный университет путей сообщения основанный при Александре Первом.
                    1. bondov
                      bondov
                      -1
                      Сегодня, 16:50
                      Шляхетские (благородные) - по польскому образцу - училища в России XVIII века — закрытые сословные учебные заведения для дворянских детей, заложившие основу кадетского образования. Крупнейшим был Сухопутный шляхетский кадетский корпус (1731), позже преобразованный в Первое кадетское училище. Они готовили офицеров, совмещая военную подготовку с гражданским образованием.
                      1. kromer Звание
                        kromer
                        +2
                        Сегодня, 16:55
                        Цитата: bondov
                        Крупнейшим был Сухопутный шляхетский кадетский корпус (1731)


                        Вас дата не смущает? Правление Анны Иоановны, а не Петра Алексеевича.
                      2. bondov
                        bondov
                        -1
                        Сегодня, 17:03
                        так корни оттуда - из греко-славянской академии и из
                        шляхетских корпусов... или вы думаете что это все никак не связано было..
                      3. kromer Звание
                        kromer
                        0
                        Сегодня, 17:04
                        Я Вас понял. Всего Вам хорошего.
                      4. bondov
                        bondov
                        0
                        Сегодня, 17:08
                        Институт на момент открытия был КАДЕТСКИМ корпусом, тесно связанным с ведущими вузами столицы, такими, как Академия наук, Главное инженерное училище Российской империи и созданный позднее Петербургский университет. Институт был закрытым полувоенным учебным заведением, срок обучения в нём вместе с гимназическим этапом обучения составлял восемь лет. Выпускникам присваивалось звание инженера путей сообщений, они были поручиками (по первому разряду) и подпоручиками (по второму разряду).

                        Первым руководителем института в должности генерального инспектора был Августин Августинович Бетанкур


                        и ВАМ ТОГО ЖЕ...

                        ЗЫ КАДЕТСКИЕ корпусы из шляхетских кадетских корпусов возникли - НЕ НАОБОРОТ, НЕ ЗАБУДЬТЕ
                      5. kromer Звание
                        kromer
                        -2
                        Сегодня, 17:12
                        Цитата: bondov
                        Выпускникам присваивалось звание инженера путей сообщений


                        Железные дороги при Петре Первом. Спасибо, поржал.
                      6. Sergej1972 Звание
                        Sergej1972
                        0
                        Сегодня, 23:00
                        Смотрите, названия должностей с 20.11.1809 — Главноуправляющие водяных и сухопутных сообщений, с 25.07.1810 — Главноуправляющие путей сообщения, с 29.09.1832 — Главноуправляющие путей сообщения и публичных зданий, с 23.06.1865 — Министры путей сообщения. Органы, занимавшиеся путями сообщения, отвечали и за водный транспорт, и за сухопутный. Министерство путей сообщения Российской империи — центральное государственное учреждение, которое обеспечивало проведение единой политики в сфере водного, сухопутного и железнодорожного транспорта, а также осуществляло общее руководство в области транспортного сообщения. В структуре министерства был Департамент железных дорог. Это уже в советский период времени НКПС и МПС занимались исключительно железнодорожным транспорт.
                        Я, читая дореволюционные издания первой трети 19 века, неоднократно встречал упоминания об инженерах путей сообщения.
                  2. poquello Звание
                    poquello
                    +1
                    Сегодня, 19:58
                    Цитата: bondov
                    ну первая церковно-славянская Симеона Полоцкого - это учитель Пера из Речи Посполитой - явно по устройству и названию ведет происхождение от краковской академии...

                    Славяно-греко-латинская академия в 1687 году в Москве на базе Славяно-греко-латинского училища по инициативе поэта Симеона Полоцкого.
                    чего учитель? какой краковской академии?
          3. Дед-дилетант Звание
            Дед-дилетант
            -2
            Сегодня, 15:25
            да вы, грамотный,
            Конечно, грамотный. 10 классов советской школы, без всяких там гарвардов, дали мне, троечнику, достаточно неплохой уровень грамотности.
            Жаль, что сейчас нет тех учителей в школах.
            поищите информацию в нете
            То есть, без интернета, Вы не в состоянии ни найти информацию, ни ее понять? В таком случае сильно сомневаюсь, что стоит продолжать диалог...
        2. bondov
          bondov
          -1
          Сегодня, 19:10
          у нас Большой театр старше

          СУТЬ В ТОМ, ЧТО США ДОСТАТОЧНО ЧЕРЬЕЗНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ, ИЛИ даже отдельная цивилизация, отпочкование от европейской, впрочем как и в значительной степени Россия тоже, игнорировать такое, чувствовать превосходство, достаточно опасное заблуждение... несоответствующее реальности, в которой РФ УЖЕ сталкивается с США... Процветающим почему-то все-таки долгое время считались США, и теперь по инерции многие так считают... а про театр посмотрите в источниках, откуда все это появилось и взялось - здание в стиле классицизма, сам классицизм, оркестр, опера и балет итд...
      2. matwey Звание
        matwey
        0
        Сегодня, 15:29
        Самым старым университетом в США является Гарвардский университет,
        основанный 8 сентября 1636 года. По состоянию на 2026 год, ему исполняется 390 лет.
        Он был основан задолго до образования самих Соединенных Штатов, став первым высшим учебным заведением в британских колониях Америки.

        А, ну тогда и образовали его не штаты. Получается в посте выше правильно(Большой театр старше по возрасту) сказали... Не прокатил прогиб...
        1. Патриот слушает
          Патриот слушает
          +3
          Сегодня, 15:58
          А нынешняя РФ имеет тогда права на Больной театр? В СССР за триколор можно было получить расстрел на месте, сам СССР себя наследником Российской империи не считал вообще. Как понять древнее ли государство?
      3. Алексей Лантух Звание
        Алексей Лантух
        +2
        Сегодня, 16:04
        Вообще то: Иван Шувалов и Михаил Ломоносов продвигали идею создания университета в Москве, и российская императрица Елизавета издала указ о его основании 23 января [по старому стилю 12 января] 1755 года.
        Вот 23 января студенты и празднуют Татьянин день.
        1. bondov
          bondov
          0
          Сегодня, 16:07
          Верно, долгое - почти всегда, исключая новейшее время с 2019 - время Московский Университет считался самым старым в России, а не петербургский, вот и прошел с тех пор 271 год
          1. Алексей Лантух Звание
            Алексей Лантух
            +1
            Сегодня, 16:12
            Что касается Гарвардского университета, то долгое время он был колледжем, а университетом он стал в конце 19 века. Однако важно качество подготовки и перечень специальностей, чем то насколько его кирпичи стары.
            1. bondov
              bondov
              +1
              Сегодня, 16:20
              post-secondary institutions (universities and colleges) - в сша это высшие учебные заведения... а в РФ с недавних пор СРЕДНЕЕ специальное учебное учреждение,
              1. Sergej1972 Звание
                Sergej1972
                0
                Сегодня, 23:06
                В США разные типы колледжей. Есть колледжи университетские, четырёхгодичные, уровень бакалавриата, а есть так называемые общественные двухгодичные колледжи. Они на самом деле государственные. Согласитесь, за два года трудно дать полноценное высшее обучение. Эта разновидность колледжей ближе к нашему среднему профессиональному образованию. Есть ещё несколько разновидностей.
              2. Sergej1972 Звание
                Sergej1972
                0
                Сегодня, 23:21
                А есть community college или city college. Средне-специальные учебные заведения с профессиональными программами. Обучение в таких колледжах длится 2–3 года, затем выпускники получают диплом младшего специалиста (associate’s degree).
    3. Аркадий007 Звание
      Аркадий007
      +1
      Сегодня, 15:15
      Ответ от России должен быть зеркальным: "Мы не знаем, серьезно ли американцы настроены на прекращение войны, если поставляют вооружение для её продолжения".
      1. роман66 Звание
        роман66
        0
        Сегодня, 15:29
        Фраза " Заставить договориться" отдаёт воспиталкой из детсада
        1. Патриот слушает
          Патриот слушает
          +2
          Сегодня, 16:12
          почему же, вполне нормальная фраза из 90ых. Либо ты соглашаешься, либо тебе будет плохо и после соглашаешься
    4. ser-pov Звание
      ser-pov
      -2
      Сегодня, 15:30
      Как же амеров распирает от собственной "исключильности". Помнится был уже такой у.род, который в 1945 году яд принял. Тоже пел про высшую расу. Надо постоянно напоминать янки, чем это может закончится для них.
    5. Патриот слушает
      Патриот слушает
      +2
      Сегодня, 15:55
      То есть Италия спокойно может ставить условия России? Если уж по возрасту считаемся.
    6. ZovSailor Звание
      ZovSailor
      0
      Сегодня, 21:09
      Silver99
      +16
      Сегодня, 14:11
      Новый
      Ну да США уникальная нация, у нас Большой театр старше по возрасту чем вся их рабовладельческая демократия, "миротворцы" которые гребут под себя всё и вся. Обойдемся без советов латиносов и прочего сброда населяющего США, надо просто делать политику в интерасах России без оглядки на "друзей" с Анкориджа.

      hi А мерзкая нация только на бумаге с колониальных времён наглосаксов Старого Света, а нынче тёмно-серо-жёлтый сброд со всех континентов, претендующих на арийскую нацию, как во времена III рейха Гитлера.
  2. Попуас Звание
    Попуас
    +11
    Сегодня, 14:11
    являясь, вероятно, единственной нацией на земле
    ...какая вы к черту нация!? Сброд со всего мира... negative
    1. Sergej1972 Звание
      Sergej1972
      0
      Сегодня, 23:29
      Самосознание есть? Есть. Государство есть? Есть. Сколько президентов и составов Конгресса выбрано? Значит, нация существует. Как и канадская, австралийская, новозеландская. Как и бразильская, аргентинская, мексиканская и т.д. Как и многонациональные китайская, индийская и индонезийская. Нация и этнос это не одно и то же.
  3. guest Звание
    guest
    +2
    Сегодня, 14:13
    По его мнению, идеи «мира без границ» и «глобального миропорядка» являются глупыми.

    Это единственная правильная вещь, которую он сказал.
  4. Cartalon Звание
    Cartalon
    +8
    Сегодня, 14:17
    Прорыв фронта на оперативную глубину и переговоры сразу станут успешными, а так хох - лы ждут выборов в конгресс.
  5. HAM Звание
    HAM
    +2
    Сегодня, 14:20
    Вот только русские что то не видят стремления американцев к миру,хоть на той же краине,хоть во всём мире в целом...
    Трепаться здоровЫ и только.."уникальная нация"--что там на тему хвастунов говорил Кот Базилио!??
  6. carpenter Звание
    carpenter
    +1
    Сегодня, 14:21
    Мы не знаем, серьезно ли русские настроены на прекращение войны.

    Пусть Рубио и вся Европа послушают песню, которая даже на российском ТВ и радио, почти не звучит, также как и песня Журавли, в исполнении Марка Бернеса :

    Хотят ли русские войны?
    Спросите вы у тишины
    Над ширью пашен и полей
    И у берёз и тополей.
    Спросите вы у тех солдат,
    Что под берёзами лежат,
    И вам ответят их сыны,
    Хотят ли русские,
    Хотят ли русские,
    Хотят ли русские войны!
  7. Joker62 Звание
    Joker62
    0
    Сегодня, 14:23
    Только Соединенный Штаты способны убедить участников украинского конфликта начать договариваться. Это якобы единственная страна в мире, которой по плечу такая задача.

    Какая мания величия.... и впрям, по лозунге от Доннальда Трампа:
    Сделаем Америку великой

    Вирус, однако... пора лечиться в клинике Кащенко.
  8. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +1
    Сегодня, 14:23
    ❝ Мы не знаем, серьёзно ли русские настроены на прекращение войны ❞ —

    — Русские настроены серьёзно. Но на своих условиях, и они вам известны – устранение причин ...
  9. faterdom Звание
    faterdom
    +2
    Сегодня, 14:23
    В переводе на русский, получается, что если русские не согласятся, то ничего и нет получится.
    Про украинцев, и прочих там французов он в данном контексте не упомянул вообще.
  10. rocket757 Звание
    rocket757
    +1
    Сегодня, 14:24
    Полосатики зациклен на своей исключительности ...
    Глядя на всех через эту призму, видно одно и тоже, я я я...
    В общем, понятно.
  11. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    0
    Сегодня, 14:28
    Американец ,кубинского происхождения будет думать по русски ,только после поллитра .И самое главное не давать ему закусывать из " ресторана wassat Макдональдс " .Кто надеется, что американцы нам подадут Украину на тарелке с золотой каёмочкой?Американцы самоуверены во всём.
    1. Патриот слушает
      Патриот слушает
      +3
      Сегодня, 16:00
      потому что все карты у них в руках. Ты бы не был самоуверенным на их месте?
  12. Evgenijus Звание
    Evgenijus
    0
    Сегодня, 14:30
    Рубио:
    ... являясь, вероятно, единственной нацией на земле,

    Ну и выдал он перл, в стиле Кличко. Первый раз слышу про наличие на Земле американской нации, о которой говорит Рубио. Настоящую американскую нацию бандиты с Европы в недавние века почти полностью уничтожили, оставив редким ее потомкам только перья на головных уборах.
    1. Патриот слушает
      Патриот слушает
      +4
      Сегодня, 16:03
      Ну нация имеет два значения и по одному из них американцы могут называть себя нацией. Индейцев сейчас больше чем когда либо в истории. Так что не уничтожили, наоборот богатеют продавая свой безделушки белым ведя бизнес без налогов. Стоит напомнить, что Россия тоже была когда то на Аляске, даже повоевать с аборигенами успела
  13. Динич Звание
    Динич
    +1
    Сегодня, 14:39
    Исходить нужно из того, что США являются главным организаторм и бенефициаром этой войны.
    Не посредник, не партнёр в урегулировании конфликта, а главный противник, обладающий возможностью (но не желанием) эту войну прекратить.
    1. Динич Звание
      Динич
      +1
      Сегодня, 14:54
      Из вышесказанного следует, что для того, чтобы война завершилась не полным уничтожением украинского народа, нужно, чтобы желание остановить войну у США всё-таки появилось. И наша беззубая дипломатия этому никак не способствует. Всё попытки договориться и "купить" США выгодными предложениями по совместной организации бизнеса вызывают у противника только усмешки, а может быть даже и презрение.
      История отношений США с другими странами после Второй мировой войны говорит от том, что склонить США к сделке, которая была бы выгодна обеим сторонам, а не только США, можно исключительно держа их за горло.
      1. роман66 Звание
        роман66
        0
        Сегодня, 15:32
        Собственно, это английские корни в них говорят, надеюсь, китайцы помнят.....
  14. Жека111 Звание
    Жека111
    0
    Сегодня, 14:48
    Мрази вы, а не нация. Провоцируют войны во всем мире, грабят планету, убивают людей, проводят сатанинские ритуалы.
  15. Антоний Звание
    Антоний
    +1
    Сегодня, 14:49
    Рубио отлично вписался бы в предыдущую администрацию Вашингтона. Ярый ненавистник всего русского.
    1. Патриот слушает
      Патриот слушает
      +2
      Сегодня, 16:04
      он наследник Трампа. Будет весело когда он уйдет
  16. Sergei Timofeich Звание
    Sergei Timofeich
    0
    Сегодня, 14:56
    Какие могут быть последствия,если мы признаем все страны наты спонсорами терроризма?Да,блть,ни каких для народа,но элите перекроют Куршавель,поэтому читать нам подобные опусы безнаказанных фашистов ещё долго..
    1. свой1970 Звание
      свой1970
      +2
      Сегодня, 15:15
      Цитата: Sergei Timofeich
      Какие могут быть последствия,если мы признаем все страны наты спонсорами терроризма?

      Признали и????!!! Какие могут быть последствия для США в этом случае???!! Правильно- 0, гранд зеро....
      1. Патриот слушает
        Патриот слушает
        +2
        Сегодня, 16:11
        почему же. Они в ответ признают и тогда США и европа получат право ставить санкции на медицину и продовольствие. Индия и Китай будут соблюдать эти санкции, как и на ранее поставленные санкции.
  17. Mouse Звание
    Mouse
    -1
    Сегодня, 14:56
    . «Мы не знаем, серьёзно ли русские настроены

    Непонятки наше второе имя....
  18. МятныйПряник Звание
    МятныйПряник
    0
    Сегодня, 15:08
    США действительно уникальная страна. Руками американцев, было начато подавляющее число военных конфликтов на планете и государственных переворотов. Были убиты десятки тысяч мирных граждан. Это не говоря о истреблении коренных американцев и расселение потомков по резервациям. good Лучше иметь явного врага, чем друга США, которое всегда предаст и ударит в спину со словами "Это бизнес, ничего личного". good
  19. isv000 Звание
    isv000
    -1
    Сегодня, 15:14
    Мы находимся в уникальном положении, являясь, вероятно, единственной нацией на земле, которая может заставить обе стороны обсудить возможность прекращения этой войны посредством переговоров.

    Зря мы послали эскадру на защиту Штатов, когда наглы хотели прихлопнуть сепаратистов, ох зря. Помогли, на свою голову!
    1. Ате_ист Звание
      Ате_ист
      +1
      Сегодня, 15:51
      Зря мы послали эскадру на защиту Штатов, когда наглы хотели прихлопнуть сепаратистов, ох зря. Помогли, на свою голову!

      Гениальный вывод. К событиям нужно подходить исторически - об этом может рассказать любой первокурсник истфака. Что это значит? Это значит, что оценивать событие, которому больше 100 лет с позиций сегодняшнего дня просто глупо. А вы не задумывались над тем, что когда США воевали с Британией за независимость, Британия была врагом РИ и, помогая США, РИ довольно успешно решала внешнеполитическую задачу по ослаблению Британии
    2. Патриот слушает
      Патриот слушает
      +2
      Сегодня, 16:05
      Влияние России минимально было. Там Французы зарешали.
  20. михаил3 Звание
    михаил3
    -2
    Сегодня, 15:35
    Мы не знаем, серьезно ли русские настроены на прекращение войны
    Мы не знаем, могут ли американцы разговаривать без хамства. Но думаем - не могут. Когда такое хамыдло попыталось в привычном стиле разговаривать с китайской делегацией, китайцы просто ушли. С кем говорить? С представителями ВОТ ЭТОЙ страны? У нас в каждом провонявшем мочой подъезде таких по семеро, зачем куда то ехать?
    Когда он припрется к нам, надо будет не выпускать их из аэропорта трое суток, с формулировкой - мы не знаем, хотят ли они к нам приехать. А перед тем, как впустить, стоит подвергнуть их всех полному досмотру с добротным анальным зондированием с практически той же формулировкой - мы не знаем, не провозит ли он дурь.
    Как у Путина хватает терпения иметь дело с этими подонками, чудо какое то...
  21. Патриот слушает
    Патриот слушает
    +3
    Сегодня, 16:08
    Ну что же, время играть в дипломатию Трампу надоело. Путину пришлось все зарубежные активы роснефти и лукойла американцам отдать. Походу не хватило, как теперь будет задабривать?
  22. Андрей Крутилин Звание
    Андрей Крутилин
    0
    Сегодня, 17:13
    Миру мир после победы
    Так нам завещали деды
  23. Неизбежно Звание
    Неизбежно
    -1
    Сегодня, 17:57
    Цитата: Cartalon
    Прорыв фронта на оперативную глубину и переговоры сразу станут успешными, а так хох - лы ждут выборов в конгресс.

    Цитата: Владимир Владимирович Воронцов
    ❝ Мы не знаем, серьёзно ли русские настроены на прекращение войны ❞ —

    — Русские настроены серьёзно. Но на своих условиях, и они вам известны – устранение причин ...

    Цитата: Андрей Крутилин
    Миру мир после победы
    Так нам завещали деды

    Хорошая ремарка к комментариям:
    Война будет повторяться до тех пор, пока вопрос о ней будет решаться не теми, кто умирает на полях сражений.

    Анри Барбюс