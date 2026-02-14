Фон дер Ляйен: Европе даже при нехватке средств необходимо развивать оборону

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен считает, что Европе даже в условиях острой нехватки финансов необходимо продолжать увеличивать свои военные расходы, чтобы таким образом наращивать оборонительные возможности Евросоюза.

Фон дер Ляйен считает, что готовность даже в ущерб собственному благополучию увеличивать военные расходы является сильной стороной европейцев. Глава Еврокомиссии призывает страны объединения выделить средства и превратить их в реальные оборонные возможности.



При этом она заявляет:

Некоторые спрашивают, можем ли мы себе это позволить. Но я говорю, что мы не можем не позволить себе этого.


Между тем британский премьер Стармер фактически дал понять, что быстрое урегулирование украинского кризиса не выгодно Европе. Выступая на Мюнхенской конференции по безопасности, Стармер заявил, что в случае заключения мирного соглашения и остановки боевых действий перевооружение России только ускорится. Британский премьер напомнил европейским союзникам по НАТО, что, как показывает практика, Россия даже в условиях активного конфликта способна успешно наращивать свой военный потенциал, восстанавливать армию и ОПК. При этом Стармер сослался на оценки аналитиков альянса, согласно которым уже к концу текущего десятилетия Россия может быть готова применить силу против НАТО. Британский премьер призвал Европу дать «полноценный ответ» и максимально ускорить военные приготовления.
  1. Mouse Звание
    Mouse
    +4
    Сегодня, 15:28
    Типичная крыса......................
    1. роман66 Звание
      роман66
      +1
      Сегодня, 15:35
      Так и вижу - Европа с мечом и голой задницей.
      Васисуалий! hi
      1. Mouse Звание
        Mouse
        0
        Сегодня, 15:44
        С корабля первая сбрыснет.. wassat
        Роман hi
        1. Татьяна Звание
          Татьяна
          +1
          Сегодня, 16:25
          Кто и что остановит эту коррумпированную воровку и кровавого гитлер-фюрера в юбке в ЕС Урсулиху фон дер Ляйен по кличке "бешеная немка" ?!
          Наверное только международный трибунал и виселица! И не важно при этом, что она женщина!
          1. Mouse Звание
            Mouse
            +2
            Сегодня, 16:35
            Только....Отстрел..... am
      2. Foggy Dew Звание
        Foggy Dew
        -3
        Сегодня, 15:54
        Даже не спрашиваю, где меч, коль задница - голая
    2. ser-pov Звание
      ser-pov
      +1
      Сегодня, 15:38
      Некоторые спрашивают, можем ли мы себе это позволить. Но я говорю, что мы не можем не позволить себе этого.

      Неужели эта евроде.бильная тв.арь ещё не на воровалась? Вроде за вакцину нормально так хапнула. Вероятно уже думает о заделе для правнуков, распилить военный бюджет ЕС это святое, да и промышленники ВПК наверно не плохие бабосы платят за лоббирование....
      1. SSR Звание
        SSR
        0
        Сегодня, 16:06
        Цитата: ser-pov
        Неужели эта евроде.бильная тв.арь ещё не на воровалась?

        Возможно, она посещала Эпштейна.
        1. Nexcom Звание
          Nexcom
          0
          Сегодня, 17:20
          Я понимаю что там были извращенцы, но не до такой же степени... lol
          1. SSR Звание
            SSR
            0
            Сегодня, 17:23
            Цитата: Nexcom
            Я понимаю что там были извращенцы, но не до такой же степени... lol

            Ну чем она лучше/хуже Аллы Борисовны? lol
            1. Nexcom Звание
              Nexcom
              +1
              Сегодня, 17:25
              what Нууу, уважаемый, я тут пас - мне сложно ответить на такой вопрос. Это не мой профиль. wassat
    3. Дед-дилетант Звание
      Дед-дилетант
      +2
      Сегодня, 16:05
      Я понимаю, что мышкам не нравятся крысы...
      Но у меня одна, вернее один крыс жил.
      Проблем не было, он был вполне коммуникабелен.
      1. Mouse Звание
        Mouse
        0
        Сегодня, 16:38
        Я хороший,(ая) белый и пушистый ... winked
    4. Nexcom Звание
      Nexcom
      0
      Сегодня, 17:07
      Вот он, злодей! — раздался общий вопль... И смертию его немедля надо понужти! (с) «Борис Годунов»
      1. Mouse Звание
        Mouse
        0
        Сегодня, 17:16
        За окном маячит, за спиной штепсель прячет
      2. роман66 Звание
        роман66
        +1
        Сегодня, 17:21
        Мне больше нравится
        «Борис! А, Борис! Обидели юродивого,
        Мальчишки отняли копеечку. Вели-ка их зарезать, как ты зарезал
        Маленького царевича».
        1. Nexcom Звание
          Nexcom
          0
          Сегодня, 17:31
          Да тоже нормально, Роман. hi
    5. carpenter Звание
      carpenter
      0
      Сегодня, 19:38
      Цитата: Mouse
      Типичная крыса.....

      Акушерку пора в психушку отправить.
  2. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +2
    Сегодня, 15:30
    ❝ Некоторые спрашивают, можем ли мы себе это позволить. Но я говорю, что мы не можем не позволить себе этого ❞ —

    — А может кто-то не может вам позволить этого не позволить? ...
    1. Mouse Звание
      Mouse
      0
      Сегодня, 15:37
      Ну да хотелки в трусы..,
    2. роман66 Звание
      роман66
      +3
      Сегодня, 15:39
      Как-то это напоминает .
      .......
      ....
    3. Mouse Звание
      Mouse
      0
      Сегодня, 17:04
      Если очень хочется... wink ......... Ю
  3. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +2
    Сегодня, 15:31
    Вы в курсе что Стармер в Мюнхене отправил АУГ " Прынц и как там его " противостоять Путину в Северной Атлантике у Гренландии .Вот так достигается победы в СМИ ,мы не явимся.И зеленский объявит мы отстояли Гренландию от Путина .А от КНР ? laughing
    1. Дед-дилетант Звание
      Дед-дилетант
      +1
      Сегодня, 16:09
      Вы в курсе что Стармер в Мюнхене отправил АУГ " Прынц и как там его "

      Тезка, приветствую.
      Мне кажется, что мы не должны смотреть на кого-то там.
      Мой боевой диван намекает: делайте то, что должно, и будь, что будет. smile
  4. Дилетант Звание
    Дилетант
    +1
    Сегодня, 15:33
    На гинекологиню надо святой водой побрызгать. Как есть ведьма.
    1. isv000 Звание
      isv000
      +1
      Сегодня, 15:50
      Цитата: Дилетант
      На гинекологиню надо святой водой побрызгать. Как есть ведьма.

      На неё надо смирительную рубаху натянуть...
    2. ROSS 42 Звание
      ROSS 42
      -1
      Сегодня, 15:59
      Цитата: Дилетант
      На гинекологиню надо святой водой побрызгать. Как есть ведьма.

      Серебряные пули и осиновый кол будут надёжнее... yes
    3. Дед-дилетант Звание
      Дед-дилетант
      0
      Сегодня, 16:14
      На гинекологиню надо святой водой побрызгать. Как есть ведьма.

      Коллега, да даже и брат, получается... smile
      Не трогайте, даже палочкой, то, что является ведьмой. Заразиться можно, там даже маски не спасают.
      Геникология, ну, может, и гинекология, не разбираюсь. Может сделать человека Урсулой. Это по настоящему страшно. hi
    4. Nexcom Звание
      Nexcom
      0
      Сегодня, 17:42
      ..в средние века в Европе ведьм тупо топили с камнем на шее - просто, незатейливо и эффективно...

      зы а логика была гениальной - выплывет - ну точно ведьма. утонет - невиноватая ..... wassat
  5. kosmozoo Звание
    kosmozoo
    -2
    Сегодня, 15:48
    Так бы ядеркой вынести крупную энергетику европы (электро, нефте, газо). Остальное арабы довершат по всем законам борьбы за оставшиеся ресурсы.
    Но нельзя. У нас в Москву и Питер набилось много человеков, считай заложники ответного удара.
  6. михаил3 Звание
    михаил3
    -2
    Сегодня, 15:50
    Правильно! Тем более, что можно же взять хороший пример с России! У нас, когда ощущается недостаток средств, просто начинают расследование по какому-нибудь губернатору. Причем все равно по какому, десятки миллиардов долларов непременно находятся. Видимо это закон природы, специально для нашей страны.
    А в Европе стоит только потрясти счета Урсулочки-девочки, и можно уже начинать формирование немалого войска...
  7. Foggy Dew Звание
    Foggy Dew
    -2
    Сегодня, 15:52
    А мама откуда деньги берет? - Ты что, ? Из тумбочки! Или как вариант, "Сидоры, куда вы меня тащите?"
    Грохнула Вермахт с Люфтвафлей, теперь рассказывает, что точно знает, как таким макаром реформировать и так дохлые армии остального ЕС. Главное - не мешать животному, для нас feel
  8. rocket757 Звание
    rocket757
    +1
    Сегодня, 15:54
    Умерить аппетиты воротил ВПК... не возможно.
    Евробюрократы и у них на содержании, отрабатывают тугрики, не более того.
    1. Reptiloid Звание
      Reptiloid
      +1
      Сегодня, 19:57
      в ущерб собственному благополучию увеличивать военные расходы wassat tongue
      Приветствую Виктор hi Урсула молодец! Пусть отдаст всё наворованное и ещё приплатит в ущерб себе. Только не сдаёт это. Хочет другим ущербы наносить
      1. rocket757 Звание
        rocket757
        +1
        Сегодня, 20:15
        Привет Дмитрий soldier
        Всё продумано... кто платит, тот и музыку заказывает. Богатые богатеют, а обывателю, военный психоз и пушки вместо масла...
        1. Reptiloid Звание
          Reptiloid
          +1
          Сегодня, 20:24
          Ну конечно! Богатому легко бедных экономии учить
          1. rocket757 Звание
            rocket757
            +1
            Сегодня, 21:15
            Богатые... так они просто грабят, учить... у них на содержании хватает болтунов, которые за тугрики повесточку отрабатывают.
            1. Reptiloid Звание
              Reptiloid
              +1
              Сегодня, 22:13
              Эти любят давать советы с умным видом. Причём такие, которым сами не следуют
              1. rocket757 Звание
                rocket757
                +1
                Сегодня, 22:37
                Так советчики такого мелкого пошиба/каКчества... в общем, говорить не о чем.
  9. ROSS 42 Звание
    ROSS 42
    0
    Сегодня, 15:58
    Выступая на Мюнхенской конференции по безопасности, Стармер заявил, что в случае заключения мирного соглашения и остановки боевых действий перевооружение России только ускорится.

    Может зря Путин убеждает этих упоротых реваншистов в нежелании напасть на Европу? Полезнее было бы, чтобы Европа тратилась на оборону и оградила свои границы, чтобы не лезли в Россию кто попало...Сказано же было:
    Если Европа начнет войну с Россией, то очень быстро может наступить ситуация, когда Москве просто не с кем будет договариваться, заявил президент РФ Владимир Путин...

    Вот им для ознакомления:
    Wenn Europa einen Krieg mit Russland beginnt, kann es sehr schnell zu einer Situation kommen, in der Moskau einfach niemanden zustimmen wird
    * * *
    If Europe goes to war with Russia, Moscow may soon find itself with no one to negotiate with.
  10. Ирек Звание
    Ирек
    0
    Сегодня, 16:02
    Гинеколог решила загнать весь Гейсоюз туда , что она изучала в университете.
  11. Младший рядовой Звание
    Младший рядовой
    +3
    Сегодня, 16:04
    А как вообще можно что-то развивать при нехватке средств? Тем более тема ВПК совсем не дешевая. Бедные европейцы, опять им пояса затянут.
  12. Schneeberg Звание
    Schneeberg
    +1
    Сегодня, 16:38
    Цитата: tralflot1832
    И зеленский объявит мы отстояли Гренландию от Путина .А от КНР ?
    А от Трампа? wink
  13. Fangaro Звание
    Fangaro
    0
    Сегодня, 16:50
    В Европе вскоре появится афрокомиссия.
    И с Фонов с Фонками начнут спрашивать за цвет волос, тощость, лишний указательный палец одной из рук и за отсутствие ежегодного увеличения поголовья челоеврья.