Некоторые спрашивают, можем ли мы себе это позволить. Но я говорю, что мы не можем не позволить себе этого.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен считает, что Европе даже в условиях острой нехватки финансов необходимо продолжать увеличивать свои военные расходы, чтобы таким образом наращивать оборонительные возможности Евросоюза.Фон дер Ляйен считает, что готовность даже в ущерб собственному благополучию увеличивать военные расходы является сильной стороной европейцев. Глава Еврокомиссии призывает страны объединения выделить средства и превратить их в реальные оборонные возможности.При этом она заявляет:Между тем британский премьер Стармер фактически дал понять, что быстрое урегулирование украинского кризиса не выгодно Европе. Выступая на Мюнхенской конференции по безопасности, Стармер заявил, что в случае заключения мирного соглашения и остановки боевых действий перевооружение России только ускорится. Британский премьер напомнил европейским союзникам по НАТО, что, как показывает практика, Россия даже в условиях активного конфликта способна успешно наращивать свой военный потенциал, восстанавливать армию и ОПК. При этом Стармер сослался на оценки аналитиков альянса, согласно которым уже к концу текущего десятилетия Россия может быть готова применить силу против НАТО. Британский премьер призвал Европу дать «полноценный ответ» и максимально ускорить военные приготовления.