Фон дер Ляйен: Европе даже при нехватке средств необходимо развивать оборону
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен считает, что Европе даже в условиях острой нехватки финансов необходимо продолжать увеличивать свои военные расходы, чтобы таким образом наращивать оборонительные возможности Евросоюза.
Фон дер Ляйен считает, что готовность даже в ущерб собственному благополучию увеличивать военные расходы является сильной стороной европейцев. Глава Еврокомиссии призывает страны объединения выделить средства и превратить их в реальные оборонные возможности.
При этом она заявляет:
Некоторые спрашивают, можем ли мы себе это позволить. Но я говорю, что мы не можем не позволить себе этого.
Между тем британский премьер Стармер фактически дал понять, что быстрое урегулирование украинского кризиса не выгодно Европе. Выступая на Мюнхенской конференции по безопасности, Стармер заявил, что в случае заключения мирного соглашения и остановки боевых действий перевооружение России только ускорится. Британский премьер напомнил европейским союзникам по НАТО, что, как показывает практика, Россия даже в условиях активного конфликта способна успешно наращивать свой военный потенциал, восстанавливать армию и ОПК. При этом Стармер сослался на оценки аналитиков альянса, согласно которым уже к концу текущего десятилетия Россия может быть готова применить силу против НАТО. Британский премьер призвал Европу дать «полноценный ответ» и максимально ускорить военные приготовления.
