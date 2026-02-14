Это не диверсия: в Балтийском море повреждён кабель между Польшей и Швецией

В Балтийском море очередной инцидент с подводным кабелем. На этот раз произошел обрыв электрического кабеля, соединяющего по морскому дну Польшу и Швецию.

Об этом сообщает польская государственная управляющая компания, главный системный оператор передачи электроэнергии «Польские электроэнергетические сети» (Polskie Sieci Elektroenergetyczne, PSE). В заявлении компании указано, что повреждение кабеля не привело к проблемам в электроснабжении потребителей. На всякий случай сразу заявлено, что это не диверсия.

Связь Польша — Швеция временно отключена из-за неисправности. Энергосистема работает стабильно, соблюдаются все критерии безопасности. На данный момент все указывает на то, что сбой не был вызван преднамеренным действием. Идет подготовка к ремонту поврежденного элемента.

Речь идет о кабельной линии высокого напряжения постоянного тока SwePol Link, введенной в эксплуатацию в 2000 году. Её протяжённость превышает 250 километров, из которых 238 км проходят по дну Балтийского моря. Мощность — до 600 МВт при напряжении 450 кВ. Кабель соединяет подстанцию в районе Слупска в Польше со шведской станцией недалеко от Карлсхамна.

Это не первый инцидент с обрывами подводных кабелей на Балтике. В феврале 2025 года у берегов шведского острова Готланд оборвался кабель связи между Финляндией и Германией. Тогда же «Ростелеком» сообщил о повреждении кабеля «Балтика», который соединяет Ленинградскую область и Калининград и проходит через экономические зоны Финляндии и Швеции. Аналогичная авария случилась в октябре 2023 года.

В ходе выяснения причин обрывов всякий раз выяснилось, что никакого отношения к диверсиям эти инциденты не имеют. Хотя стоит подождать заявлений польских властей. Очень вероятно, что в них прозвучат привычные обвинения в адрес России.

В этом плане официальная Варшава опережает даже прибалтов, порою доходит до абсурда. К примеру, весной 2024 года глава Бюро национальной безопасности Польши (BBN) Яцек Севера заявил, что в стихийных пожарах на двух незаконных мусорных свалках виноваты российские и белорусские диверсанты. Никаких доказательств предъявлено не было.

В ноябре прошлого года премьер Польши Туск заявил, что разрушение части железнодорожного пути на линии Демблин — Варшава, ведущей на Украину, стало результатом диверсии, организованной спецслужбами России и Белоруссии. Совершившие подрыв путей (чисто символический, судя по фото) диверсанты якобы скрылись в Белоруссии.



Самих поляков такие обвинения уже откровенно раздражают. Некоторые жители Польши даже пишут в комментариях к публикациям «Военного обозрения», а нас читают по всему миру, что им изрядно надоело, когда власти загодя и огульно всякий раз во всех бедах и проблемах обвиняют русских и белорусов. Отмечается, что таким образом не только нагнетается оголтелая русофобия в стране, но и объясняется неспособность, скорее нежелание, силовых структур и властей разбираться в реальных проблемах и причинах инцидентов.
  Mouse
    Mouse
    +1
    Сегодня, 14:53
    Тушите свет! Бликует.. . wassat
    kromer
      kromer
      -2
      Сегодня, 15:13
      "Грузите апельсины бочками" (с) laughing
      Shurik70
        Shurik70
        -1
        Сегодня, 16:45
        Кстати, а там, в кабеле, медь или алюминий?
        Почем нынче цветмет принимают?
  tralflot1832
    tralflot1832
    +4
    Сегодня, 14:56
    Страны балтийского региона поняли ,что обвиняй не обвинят русских - с них гуся вода .А вот ТУ22М3М над балтикой впечатляют.Да и что то похолодало над Балтикой - даже прибалты притихли .
    tralflot1832
      tralflot1832
      +4
      Сегодня, 15:10
      Вы не поверьте Одер змёрз ,там весёлая ледокольная операция речных ледоколов Германии и Польши.Вроде бояться какого-то ледохода с крупными льдинами .( wyborcza,Шецин ).
      tralflot1832
        tralflot1832
        +3
        Сегодня, 15:22
        Нашёл чего они бояться ".В ночь с 21 на 22 марта 1947 года возле Костишина на Одере лёд вызвал сильный разлив Одера на прилегающей территории, в течении суток была затоплена вся Фрайвельдская котлована, включая город Бад - Фрайвальд ,расположены в пяти км от реки.20 тысяч ам жителей пришлось быстро покинуть свои дома.КРАСНАЯ АРМИЯ в течении нескольких дней сбрасывали бомбы и взрывчатые вещества чтобы разбить лёд и позволить воде стекать" ( wyborcza ,Шецин ) Опаньки ,как вам такое - 404ых речи нет.
  Андрей Малащенков
    Андрей Малащенков
    +1
    Сегодня, 14:58
    В заявлении компании указано, что повреждение кабеля не привело к проблемам в электроснабжении потребителей. На всякий случай сразу заявлено, что это не диверсия.

Это они не подумавши - сейчас придут специалисты и объяснят кто виноват

    Это они не подумавши - сейчас придут специалисты и объяснят кто виноват

    За окошком дождь и град
    Это Путин виноват!
    Кошка бросила котят — Это Путин виноват,
    Зайку бросила хозяйка — Кто виновен, угадай-ка!
    Вот кончается доска
    У несчастного бычка,
    Наша Таня громко плачет — Рядом Путин, не иначе!
    Свет погас, упал забор,
    У авто заглох мотор,
    Зуб здоровый удалили
    Иль залез в квартиру вор,
    Не понравилось кино,
    Наступили вы в говно…
    У любого катаклизма
    Объяснение одно…
    Знает каждый демократ — Это Путин виноват!
    Кто вчера в моём подъезде
    Лифт до потолка?
    Мне, товарищи, поверьте — Это Путина рука!
    Я поймал по пьяни «белку» — Это Путина проделки!
    Куча под столом говна.
    Это Путина вина!
    Засорился унитаз — Это Путина приказ,
    Накидал туда бычков,
    Воду слил — и был таков!
    По ночам бельё ворует,
    Стёкла в нашем доме бьёт.
    Пьяным во дворе танцует.
    Это Путин — обормот!
    Нет спасенья от злодея!
    Матом пишет на стенах,
    Изломал кусты в аллее.
    Это Путин — ох и ах!
    Либерала дождик мочит — Путин весело хохочет.
    Затопило вашу дачу? — Это Путин, не иначе!
    Вас гроза в пути застала? — То рука Кремля достала.
    Холод, ветер, снегопад — Снова Путин виноват.
    Сносит крышу ураганом? — Это Путин мстит баранам.
    Шторм, цунами, наводнение? — Это Путин, без сомненья!
    Ливень, оползень, циклон — Виноват конечно он
    Сель, лавина, камнепад? — Ясно: Путин виноват!
    Смерч, тайфун, землетрясение — Нет от Путина спасенья!
    В темя клюнула ворона? — Это — юный друг ОМОНа.
    Пчелы, осы жалят вас? — Это путинский СпецНаз.
    Видишь этого шмеля? — Он на службе у Кремля!
    Если верите в такое — Это просто паранойя!
    Mouse
      Mouse
      +1
      Сегодня, 15:34
      Короче...
      Человек и кошка плачут у окошка
      Серый дождик каплет прямо на стекло
      К человеку с кошкой едет неотложка
      Человеку бедному мозг больной свело
      Доктор едет-едет сквозь снежную равнину
      Порошок целебный людям он везет
      Человек и кошка порошок тот примут
      И печаль отступит и тоска пройдет
    Андрей Николаевич
      Андрей Николаевич
      0
      Сегодня, 16:12
      А может кабель на дне, крысы перегрызли? Ведь может же Кая Калас -чиновником быть. Значит, и крысы могут подводный кабель, грызть.
  дон_Рэба
    дон_Рэба
    -1
    Сегодня, 15:02
    Олухи они.
    Любой школьник СССР знал, что это идёт
    геологический подъем (постледниковое поднятие): Вследствие таяния ледникового щита в конце ледникового периода, земная кора в северной части Балтики испытывает поднятие. Это приводит к поднятию дна и обмелению прибрежных районов, особенно в Ботническом заливе.

    Процесс составляет от нескольких миллиметров до 1 см в год в северной части. В последние годы зафиксировано резкое снижение уровня воды (до 67,4 см ниже среднего), что делает дно «выше» в среднем на 20-30 см относительно долгосрочных наблюдений.
    В начале 2026 года Институт исследований Балтийского моря им. Лейбница зафиксировал, что уровень воды упал на 67,4 см ниже многолетнего среднего, что стало минимумом с 1886 года.

    Впрочем русские всё равно виноваты: сначала виноваты в организации ледникового периода, а потом в том, что мировой ледник своими банями растопили. И льды Гренландии тают исключительно из-за русской нефти, газа и угля.
  Foggy Dew
    Foggy Dew
    -2
    Сегодня, 15:03
    Помнится, сразу после подрыва потоков выяснилось, что там как раз шведско-польский электрокабель лежал, не этот ли часом?
  VOENOBOZ
    VOENOBOZ
    +3
    Сегодня, 15:40
    Речь идет о кабельной линии высокого напряжения постоянного тока SwePol Link, введенной в эксплуатацию в 2000 году. Что то не понимаю про передачу постоянного тока.Где ошибка.
  Ирек
    Ирек
    -2
    Сегодня, 15:59
    Гейропейские мигранты цветмета надыбали.
  maxvlm
    maxvlm
    -1
    Сегодня, 16:03
    В ходе выяснения причин обрывов всякий раз выяснилось, что никакого отношения к диверсиям эти инциденты не имеют. Хотя стоит подождать заявлений польских властей. Очень вероятно, что в них прозвучат привычные обвинения в адрес России.
    Как то необычно, что Россия не причем. Что случилось?
  pudelartemon
    pudelartemon
    -1
    Сегодня, 16:11
    Безобразие!!! Почему только один кабель? Вогнать европку хотя бы на несколько дней в Белгородский уровень. Пусть почувствуют малёхо и может до туповатых бюргеров начнёт доходить кое-что кроме дебильный пропаганды
  Schneeberg
    Schneeberg
    0
    Сегодня, 16:31
    Я уже четыре года удивляюсь, а почему мы не проводим подобные диверсии?
  tralflot1832
    tralflot1832
    -1
    Сегодня, 16:54
    Цитата: Андрей Николаевич
    А может кабель на дне, крысы перегрызли? Ведь может же Кая Калас -чиновником быть. Значит, и крысы могут подводный кабель, грызть.

    Личному составу спецподразделения " Выхухоль " присвоено внеочередные звания.Добрый день,Андрей Николаевич !!!Управляющие компании когда в Мурманске " расстреливать " будут ?Про главу печенгского района наслышан ! Туда ему - собаке .
  кот Краш
    кот Краш
    0
    Сегодня, 19:58
    Не диверсия, стало быть плановый ремонт с заменой изношенных участков. Сейчас для ответственных людей главное - правильно оценить стоимость восстановительных работ и заложить нужные суммы денег в госбюджеты.