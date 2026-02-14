Связь Польша — Швеция временно отключена из-за неисправности. Энергосистема работает стабильно, соблюдаются все критерии безопасности. На данный момент все указывает на то, что сбой не был вызван преднамеренным действием. Идет подготовка к ремонту поврежденного элемента.

В Балтийском море очередной инцидент с подводным кабелем. На этот раз произошел обрыв электрического кабеля, соединяющего по морскому дну Польшу и Швецию.Об этом сообщает польская государственная управляющая компания, главный системный оператор передачи электроэнергии «Польские электроэнергетические сети» (Polskie Sieci Elektroenergetyczne, PSE). В заявлении компании указано, что повреждение кабеля не привело к проблемам в электроснабжении потребителей. На всякий случай сразу заявлено, что это не диверсия.Речь идет о кабельной линии высокого напряжения постоянного тока SwePol Link, введенной в эксплуатацию в 2000 году. Её протяжённость превышает 250 километров, из которых 238 км проходят по дну Балтийского моря. Мощность — до 600 МВт при напряжении 450 кВ. Кабель соединяет подстанцию в районе Слупска в Польше со шведской станцией недалеко от Карлсхамна.Это не первый инцидент с обрывами подводных кабелей на Балтике. В феврале 2025 года у берегов шведского острова Готланд оборвался кабель связи между Финляндией и Германией. Тогда же «Ростелеком» сообщил о повреждении кабеля «Балтика», который соединяет Ленинградскую область и Калининград и проходит через экономические зоны Финляндии и Швеции. Аналогичная авария случилась в октябре 2023 года.В ходе выяснения причин обрывов всякий раз выяснилось, что никакого отношения к диверсиям эти инциденты не имеют. Хотя стоит подождать заявлений польских властей. Очень вероятно, что в них прозвучат привычные обвинения в адрес России.В этом плане официальная Варшава опережает даже прибалтов, порою доходит до абсурда. К примеру, весной 2024 года глава Бюро национальной безопасности Польши (BBN) Яцек Севера заявил, что в стихийных пожарах на двух незаконных мусорных свалках виноваты российские и белорусские диверсанты. Никаких доказательств предъявлено не было.В ноябре прошлого года премьер Польши Туск заявил, что разрушение части железнодорожного пути на линии Демблин — Варшава, ведущей на Украину, стало результатом диверсии, организованной спецслужбами России и Белоруссии. Совершившие подрыв путей (чисто символический, судя по фото) диверсанты якобы скрылись в Белоруссии.Самих поляков такие обвинения уже откровенно раздражают. Некоторые жители Польши даже пишут в комментариях к публикациям «Военного обозрения», а нас читают по всему миру, что им изрядно надоело, когда власти загодя и огульно всякий раз во всех бедах и проблемах обвиняют русских и белорусов. Отмечается, что таким образом не только нагнетается оголтелая русофобия в стране, но и объясняется неспособность, скорее нежелание, силовых структур и властей разбираться в реальных проблемах и причинах инцидентов.