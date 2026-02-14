Эстонская разведка: в ближайшие два года Россия не нападёт на страны НАТО
В ближайшие два года Россия не нападет на какие-либо странны НАТО. Это якобы свидетельствует об эффективности общеевропейских усилий по быстрому наращиванию обороноспособности за последние несколько лет.
Такие утверждения содержатся в ежегодном докладе Службы внешней разведки Эстонии, который был опубликован на днях.
Эстонская разведка в опубликованном документе утверждает следующее:
О том, что российские военные не станут нападать, заявлял и глава эстонской спецслужбы Каупо Розин.
Исходя из этого, журналисты местного портала Tribuna.ee пришли к выводу, что многолетнее запугивание эстонского общества войной с Россией наконец-то закончилось.
Впрочем, содержание доклада разведки Эстонии свидетельствует об обратном. Там сказано, что европейцам не стоит волноваться лишь в ближайшие два года, но гарантий на будущее нет, так как Москва усиленно готовится к предстоящим крупномасштабным конфликтам. Эстонские аналитики отмечают, что российская армия активно перестраивается, делая упор на развитие беспилотником и масштабное производство боеприпасов. Несмотря на это, разведчики пока не видят причин для паники.
