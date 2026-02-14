Эстонская разведка: в ближайшие два года Россия не нападёт на страны НАТО

В ближайшие два года Россия не нападет на какие-либо странны НАТО. Это якобы свидетельствует об эффективности общеевропейских усилий по быстрому наращиванию обороноспособности за последние несколько лет.

Такие утверждения содержатся в ежегодном докладе Службы внешней разведки Эстонии, который был опубликован на днях.



Эстонская разведка в опубликованном документе утверждает следующее:

Россия не намерена нападать на Эстонию или любое другое государство НАТО в 2026 году. Скорее всего, мы придем к такому же выводу и в следующем году, потому что Таллинн и Европа предприняли шаги, чтобы заставить Кремль тщательно просчитать, чем он рискует, если попытается это сделать.

О том, что российские военные не станут нападать, заявлял и глава эстонской спецслужбы Каупо Розин.

Исходя из этого, журналисты местного портала Tribuna.ee пришли к выводу, что многолетнее запугивание эстонского общества войной с Россией наконец-то закончилось.

Впрочем, содержание доклада разведки Эстонии свидетельствует об обратном. Там сказано, что европейцам не стоит волноваться лишь в ближайшие два года, но гарантий на будущее нет, так как Москва усиленно готовится к предстоящим крупномасштабным конфликтам. Эстонские аналитики отмечают, что российская армия активно перестраивается, делая упор на развитие беспилотником и масштабное производство боеприпасов. Несмотря на это, разведчики пока не видят причин для паники.
  1. Андрей Малащенков Звание
    Андрей Малащенков
    +8
    Сегодня, 16:19
    Как в анекдоте про дурдом - идет псих и хлопает в ладоши - что ты делаешь - да крокодилов пугаю - так ведь их нет - во это я всех распугал ...
  2. alexboguslavski Звание
    alexboguslavski
    +3
    Сегодня, 16:20
    Эстонские аналитики отмечают, что российская армия активно перестраивается, делая упор на развитие беспилотником и масштабное производство боеприпасов.


    И все начисто забыли, что РФ таки ядерная держава.
    1. роман66 Звание
      роман66
      +3
      Сегодня, 17:52
      А с чего им об этом помнить? Если бы после нападения на Курск ( разве не повод?) шваркнули бы тактическим по тылам и сам поход завершился бы скорее и другим мозги бы вправили.
  3. Fachmann Звание
    Fachmann
    +1
    Сегодня, 16:20
    Не, ясен перец, если бы не "общеевропейские усилия по быстрому наращиванию обороноспособности", то Россия давно бы уже напала на весь "цивилизованный мир".
    Сразу на весь. Ох, Господи, маразм крепчает, и конца этому не видно... fool
  4. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +1
    Сегодня, 16:21
    Потому что Таллинн и Европа предприняли шаги ❞ —

    — Вот так – «Таллин и Европа», и никак не наоборот ...
    (И кто из них кардинал?)
  5. Младший рядовой Звание
    Младший рядовой
    +2
    Сегодня, 16:24
    Эстонской разведке верить можно. Правда разведданные у них с небольшой задержкой.
    1. Cap.Nemo58rus Звание
      Cap.Nemo58rus
      +3
      Сегодня, 16:33
      Пока эстонский агент 0007 добывал сведения, прошло 2 года...
  6. Mouse Звание
    Mouse
    +1
    Сегодня, 16:31
    . в ближайшие два года Россия не нападёт на страны НАТО

    Да неуд то
    , как рыбе зонтик.....
  7. rocket757 Звание
    rocket757
    -1
    Сегодня, 16:38
    Ну да надо успокоить партнёров, немцев, а то их воинство не спешит, боится к ним ехать, их защищать.
    В общем, одно и тоже, будут балаболить, что угодно, как угодно, даже намёков на истину там нет...
  8. Ирек Звание
    Ирек
    0
    Сегодня, 16:38
    Если-уж эстоооонцы так щитают , значит так и будет.
  9. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +1
    Сегодня, 16:42
    Передайте Эстонской разведке тчк. .Маргусу Цахкне большое человеческое спасибо тчк.С содержимым его планшета который он забыл в самолёте во время пересадки по пути в Мадрид ознакомлены.Пусть не врёт МИД Эстонии что устройство не содержало конфиденциальной информации или государственной тайны тчк.Все так говорят тчк. bully bully Он действительно забыл в самолёте свой планшет ,наверно ужрался или обнюхался.
  10. chingachguc Звание
    chingachguc
    +1
    Сегодня, 16:46
    Эстонская разведка как армянское радио
    1. роман66 Звание
      роман66
      0
      Сегодня, 17:53
      Вот, кстати! Разведка же секретное учреждение - какого хрена печатать в открытую
  11. Nexcom Звание
    Nexcom
    0
    Сегодня, 17:13
    ...эээстонский радист-нелегал второй день передавал ключом шифровку в Центр. Ээстонский Центр второй день настраивался на волну....

    зы из учебки. Блюис! (это фамилия эстонца-сержанта) Тебе ещё вчера сказали отнести ротному списки на увольнения!

    Таккк этто, я толко что дочиталлл как их заппполнять.
  12. Lako Звание
    Lako
    0
    Сегодня, 17:17
    Эстонская разведка- это что то, вроде базы подводных лодок в Беларуси.
    1. Normann Звание
      Normann
      0
      Сегодня, 18:04
      Почему сразу так, они просто невидимые.
  13. meandr51 Звание
    meandr51
    0
    Сегодня, 20:14
    Назло нападем и Таллин опять переименуем с одним н...
  14. isv000 Звание
    isv000
    0
    Сегодня, 20:21
    Когда бежать? Куда смеяться?! belay
  15. Шибко умный Звание
    Шибко умный
    0
    Сегодня, 23:10
    Эстонская разведка это то же самое что и британские ученые. Они такие британские. Сплошная шнобелевская премия.